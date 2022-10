Die Energiekrise in Europa ist so schlimm, dass einige Menschen darüber nachdenken, ihre Häuser in diesem Winter mit Pferdeäpfeln zu wärmen

Europa steht ein extrem kalter Winter bevor, der mit Energieengpässen, Stromausfällen und absurd hohen Stromrechnungen verbunden sein wird. Überall auf dem Kontinent können die Menschen sehen, was auf sie zukommt, und viele von ihnen geraten in Panik. Die Nachfrage nach Holzöfen ist enorm, und viele Europäer horten Holz und andere Materialien, um sie in den kommenden bitterkalten Monaten in ihren vorhandenen Öfen zu verbrennen.

Wir befinden uns wirklich in einem noch nie dagewesenen Bereich, und die Dinge da draußen werden bald wirklich verrückt werden.

Wenn Sie in Europa leben und noch keinen Holzofen gekauft haben, ist es wahrscheinlich schon zu spät, sich einen für den Winteranfang zuzulegen.

Es wird berichtet, dass alle Öfen, die jetzt bestellt werden, „Monate bis zur Lieferung“ benötigen könnten, und die Preise für Holzpellets haben sich fast verdoppelt…

Bis zu 70 % der Heizkosten in Europa werden durch Erdgas und Strom gedeckt, und da die russischen Lieferungen drastisch zurückgegangen sind, ist Holz – das bereits von etwa 40 Millionen Menschen zum Heizen verwendet wird – zu einem begehrten Gut geworden. Die Preise für Holzpellets haben sich in Frankreich auf 600 € pro Tonne fast verdoppelt, und es gibt Anzeichen für Panikkäufe des weltweit wichtigsten Brennstoffs. Ungarn ging sogar so weit, die Ausfuhr von Pellets zu verbieten, und Rumänien hat die Preise für Brennholz für sechs Monate gedeckelt. Inzwischen kann die Lieferung von Holzöfen Monate dauern.

Da Holz und Holzpellets so teuer sind, denken einige Menschen in Europa über „andere Optionen“ nach, die früher undenkbar gewesen wären.

So wird uns berichtet, dass einige Europäer sogar die örtlichen Schornsteinfeger kontaktieren, um sich nach der Möglichkeit zu erkundigen, Pferdeäpfel in ihren Öfen zu verbrennen…

Die Unerfahrenheit zeigt sich auch in Deutschland, wo der Verband der Schornsteinfeger mit einer Flut von Anfragen zum Anschluss neuer und alter Öfen konfrontiert ist und sich Kunden nach der Verbrennung von Pferdemist und anderen obskuren Brennstoffen erkundigen.

Würden Sie Pferdeäpfel verbrennen, um sich warm zu halten, wenn es Ihnen kalt genug wäre?

Unter normalen Bedingungen würde kein vernünftiger Mensch so etwas tun.

Aber jetzt können die Europäer erkennen, dass sie sich in diesem Winter möglicherweise nicht auf ihre nationalen Stromnetze verlassen können.

Ein hoher EU-Beamter warnt sogar offen davor, dass Energieengpässe in den kommenden Monaten zu weitverbreiteten Stromausfällen führen könnten…

Die Europäische Union könnte in diesem Winter mit Stromausfällen konfrontiert sein, da der Kontinent mit einer anhaltenden Energiekrise inmitten des russischen Krieges in der Ukraine konfrontiert ist, aber Brüssel bereitet sich laut EU-Krisenmanagementkommissar Janez Lenarčič auf den schlimmsten Fall vor. In einem Interview, das am Dienstag vom deutschen RND veröffentlicht wurde, antwortete Lenarčič auf die Frage, ob die EU-Länder aufgrund der Energiekrise Katastrophenhilfe benötigen würden: „Ja, das ist möglich.

Das gilt leider auch für Deutschland.

Die Deutschen haben die mit Abstand größte Volkswirtschaft in der EU, aber ihre Politiker räumen öffentlich ein, dass Deutschland bis zum Ende des Winters „das Gas ausgehen könnte“…

Der deutsche Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck äußerte sich besorgt über die drohende Energiekrise in diesem Winter und erklärte gegenüber deutschen Medien, die Situation sei äußerst angespannt und es bestehe die Möglichkeit, dass Deutschland das Gas ausgehe. Habeck appellierte am Freitag an die Deutschen, ihren Erdgasverbrauch vor diesem Winter zu reduzieren, einen Tag nachdem die deutsche Regierung ein neues Preissenkungsprogramm aufgelegt hatte, um den Deutschen bei den steigenden Energiekosten zu helfen.

Und wer auch immer das NordStream-Pipelinesystem bombardiert hat, hat dafür gesorgt, dass Russland nicht in der Lage sein wird, in einem kritischen Moment mit dringend benötigtem Erdgas einzuspringen.

Die Deutschen müssen dringend sparen, um eine Rationierung zu vermeiden, aber wir stehen nur noch wenige Wochen vor der großen Kälte, und das geschieht immer noch nicht…

Der Chef der deutschen Bundesnetzagentur, die im Falle eines Versorgungsnotstands für die Rationierung von Gas zuständig wäre, wiederholte vor einer Woche seine Warnung, dass der Verbrauch zu hoch sei. Ohne Einsparungen von mindestens 20 % in Privathaushalten, Unternehmen und Industrie werden wir in diesem Winter einen Gasnotstand kaum vermeiden können“, sagte Klaus Müller von der Bundesnetzagentur gegenüber Reuters.

Die Situation kann sehr ernst werden, wenn wir unseren Gasverbrauch nicht deutlich reduzieren“, fügte er hinzu.

Auch im Vereinigten Königreich ist die Lage ziemlich ernst.

Letzte Woche sorgte eine Warnung, dass die britische Bevölkerung in diesem Winter möglicherweise mit dreistündigen Stromausfällen konfrontiert werden könnte, weltweit für Schlagzeilen…

Die Haushalte könnten in diesem Winter eine Reihe von dreistündigen Stromausfällen erleben, wenn Wladimir Putin die Gaslieferungen aus Russland abstellt und Großbritannien einen Kälteeinbruch erlebt, so die Warnung von National Grid. Ein solches Ereignis würde bedeuten, dass die Verbraucher in verschiedenen Teilen des Landes einen Tag im Voraus über dreistündige Zeitblöcke informiert würden, in denen ihr Strom abgeschaltet würde, um den Gesamtverbrauch um 5 % zu senken.

Was würden Sie tun, wenn an einem der kältesten Tage des Jahres der Strom für drei Stunden ausfiele?

Darüber sollten Sie vielleicht nachdenken.

Hier in den Vereinigten Staaten ist es unwahrscheinlich, dass wir in diesem Winter mit Energieengpässen konfrontiert werden, aber die Heizkosten werden auf jeden Fall auf ein Rekordniveau ansteigen, da die Energiepreise überall auf der Welt weiter in die Höhe schnellen.

Und wir wollen auf keinen Fall, dass die Preise weiter steigen, denn etwa 20 Millionen Amerikaner sind bereits mit ihren Stromrechnungen im Rückstand…

Mindestens 20 Millionen Haushalte – oder etwa einer von sechs amerikanischen Haushalten – sind mit ihren Stromrechnungen im Rückstand, da die steigenden Strompreise die schlimmste Krise aller Zeiten in Bezug auf verspätete Zahlungen auslösen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf Daten der National Energy Assistance Directors Association (Neada).

Laut Neada sind die Strompreise seit 2020 erheblich gestiegen, nachdem sie ein Jahrzehnt lang stagniert hatten. Der steile Anstieg hat zu Milliarden von Dollar an überfälligen Stromrechnungen geführt.

Die größte Energiekrise, die wir je erlebt haben, ist da, und sie schafft die Voraussetzungen für einen historischen wirtschaftlichen Zusammenbruch epischen Ausmaßes, vor dem so viele prominente Stimmen gewarnt haben.

Die Energiepreise sind bereits so hoch, dass sich einige große europäische Hersteller gezwungen sahen, ihren Betrieb einzustellen.

Wenn die Energiekosten es unmöglich machen, rentabel zu arbeiten, ist es nur logisch, den Betrieb zu schließen, bis die Energiekosten wieder sinken.

Aber sie werden in absehbarer Zeit nicht wieder sinken.

Europa tritt wirklich in ein neues „dunkles Zeitalter“ ein, und im Moment gibt es kein Licht am Ende des Tunnels.