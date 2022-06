Die durchschnittliche monatliche Hypothekenzahlung wird bis 2025-26 voraussichtlich um über 400 Dollar steigen.

Die Bank of Canada, die Zentralbank des Landes, warnte am Donnerstag diejenigen, die während der sogenannten COVID-19-Pandemie ein Haus gekauft haben, dass selbst der geringfügige Anstieg der Hypothekenzinsen, der eintritt, wenn die Zentralbank die Zinssätze anhebt, wahrscheinlich zu einer Erhöhung der monatlichen Zahlungen um Hunderte von Dollar pro Monat führen wird.

„Auch wenn der durchschnittliche Haushalt in einer besseren finanziellen Verfassung ist, haben sich mehr Kanadier gestreckt, um während der Pandemie ein Haus zu kaufen“, sagte der Gouverneur der Bank of Canada, Tiff Macklem, am Donnerstag. „Und diese Haushalte sind höheren Zinssätzen und einem möglichen Rückgang der Immobilienpreise stärker ausgesetzt.“

Nach Angaben der Canadian Broadcasting Corporation stiegen die Immobilienpreise während der COVID-Ära um rund 50 Prozent, wobei die künstlich niedrig gehaltenen Zinssätze es den Kanadiern ermöglichten, sich noch stärker als zuvor zu verschulden, um ein Haus zu erwerben.

Infolgedessen gilt fast jeder fünfte kanadische Haushalt als „hoch verschuldet“, was bedeutet, dass sein Schulden-Einkommens-Verhältnis 350 Prozent oder mehr beträgt.

Zum Vergleich: Vor der Pandemie war nur einer von sechs Haushalten so hoch verschuldet, und in den späten 1990er Jahren war es nur einer von 14.

Nach Angaben der Zentralbanker wird der Zinssatz für Hypotheken im Jahr 2025 bei 4,4 % für variable und 4,5 % für Festzinskredite liegen. Dies entspricht einem Anstieg von 2 Prozent gegenüber dem heutigen Zinsniveau.

Bei fast 1,5 Millionen Kanadiern, die in den Jahren 2020 und 2021 ein Haus kaufen, werden die monatlichen Zahlungen im Durchschnitt um 420 Dollar steigen, wenn ihre Hypothek im Jahr 2025 oder 2026 erneuert werden muss.

Bei Hypotheken mit variablem Zinssatz kann die Erhöhung bis zu 800 Dollar pro Monat betragen.

Inflation, Zinserhöhungen und Lebenshaltungskosten waren in den letzten Monaten ein wichtiges Thema in Kanada, insbesondere im Vorfeld der Wahl zur Führung der Konservativen Partei Kanadas, die im September stattfindet.

Während Premierminister Justin Trudeau und andere linke Politiker versucht haben, die Schuld für die in die Höhe schießende Inflation auf dem Wohnungsmarkt und bei den Konsumgütern auf COVID-19, den russisch-ukrainischen Konflikt oder andere Dinge zu schieben, hat der Kandidat für die Führung der Konservativen Partei, Pierre Poilievre, immer wieder auf die Defizitausgaben und das „Gelddrucken“ unter der Regierung Trudeau hingewiesen.

Poilievre hat auch infrage gestellt, ob die Rolle der Trudeau-Regierung bei der Schaffung von Inflation durch massive Staatsausgaben beabsichtigt ist, angesichts der Verbindungen von Trudeau und seiner Finanzministerin Chrystia Freeland zum Weltwirtschaftsforum, dessen „Great Reset“-Agenda besagt, dass man bis 2030 „nichts mehr besitzen und glücklich sein wird“.

„Das ist die Agenda dieser Leute“, bemerkte Poilievre letzten Sommer, als er über Immobilienpreise und Inflation sprach. „Vielleicht ist das der Grund, warum sie im letzten Jahr alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um das Wohnen völlig unerschwinglich zu machen, sodass es sich niemand außer ihnen leisten kann …“

Die Kandidatin für den Vorsitz der Liberalen Partei, Leslyn Lewis, hat auch die Verbindungen der Liberalen Partei zu globalistischen Organisationen wie dem WEF und der Weltgesundheitsorganisation verurteilt und versprochen, dass sie im Falle ihrer Wahl die Souveränität Kanadas sicherstellen wird.