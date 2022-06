Warum ich zu 99% sicher bin, dass Justin Biebers Gesichtslähmung durch den COVID-Impfstoff verursacht wurde

Von Steve Kirsch: Er ist Geschäftsführender Direktor, Vaccine Safety Research Foundation (vacsafety.org)

Hängt es mit dem Impfstoff zusammen? Das sagt die Mathematik. Hier ist meine Berechnung.

Zusammenfassung

Die VAERS-Daten zeigen, dass das Ramsay-Hunt-Syndrom (RHS) nach einer COVID-Impfung 160-mal wahrscheinlicher ist als bei allen anderen Impfstoffen zusammen in einem beliebigen Jahr. Und wenn man den Anthrax-Impfstoff aus diesem Vergleich ausschließt, ist die Wahrscheinlichkeit einfach zu hoch, um sie zu berechnen (0 Fälle in 32 Jahren).

Der COVID-Impfstoff sollte also auf jeden Fall als mögliche Ursache für diese seltene Krankheit in Betracht gezogen werden.

Im Folgenden zeige ich, dass die geschätzte RHS-Rate nach der COVID-Impfung bei 338 Fällen pro 100.000 liegt. In der medizinischen Fachliteratur heißt es, dass die Krankheit auf natürliche Weise in 5 Fällen pro 100 000 Menschen auftritt. Daher ist es 99 % wahrscheinlich, dass Justins RHS durch den Impfstoff verursacht wurde, und nur 1 % Wahrscheinlichkeit, dass er „Pech“ hatte.

Leider ist es unwahrscheinlich, dass Biebers Ärzte dies jemals anerkennen werden, sodass es unwahrscheinlich ist, dass er die Behandlung erhält, die er braucht (Behandlung sowohl der RHS als auch der Impfverletzung). Er wird einfach annehmen, dass er einfach nur Pech hatte.

Die Mainstream-Presse macht ihre Arbeit nicht, wenn sie nicht darüber berichtet (was sie nicht tun wird).

Einleitung

Ich habe gerade eine Folie in meinem Elephant-Deck fertiggestellt, in der ich Jonathan Jarry dafür schelte, dass er meine Kommentare über die Verschlimmerung der Gürtelrose durch die COVID-Impfstoffe ins Lächerliche gezogen hat (suchen Sie nach Jarry in dem Deck).

Ich mache eine Pause und schaue in meine E-Mail, und sie ist voll mit Nachrichten von meinen Followern über Justin Bieber und diese Geschichte:

Hier ist eine der Nachrichten:

Sie ähnelt auf unheimliche Weise unter anderem einer Gürtelrose-Aktivierung im Zusammenhang mit einer Impfung. All diese seltsamen Erscheinungen tauchen in einer Art und Weise auf, die anscheinend über das normale Maß hinausgeht, und zwar um einiges. Wir haben sogar neue Probleme, wie das „Sudden Adult Death Syndrome“, über das ich gerade lese. Hmmm….

Das sind die schlechten Nachrichten für Justin Bieber

Im Vergleich zur Bell-Lähmung (Gesichtslähmung ohne Ausschlag) haben Patienten mit dem Ramsay-Hunt-Syndrom zu Beginn oft schwerere Lähmungen und eine geringere Wahrscheinlichkeit, sich vollständig zu erholen.

Biebers Frau wurde wahrscheinlich auch durch Impfungen geschädigt

Siehe z. B. diesen Tweet über seine 26-jährige Frau, die einen Mini-Schlaganfall erlitt, nachdem sie geimpft worden war. Viele junge Menschen erleiden heutzutage Schlaganfälle… eines haben sie gemeinsam: Sie wurden alle geimpft.

Was sagen die US-Daten von VAERS zu diesem Thema?

Erstens, hier ist, was die Folie, die ich geschrieben habe, über Gürtelrose sagt:

Aber laut Jonathan Jarry, dem „Pseudowissenschafts-Buster“ von McGill, bin ich ein Verbreiter von Fehlinformationen, weil ich auf die hohe Rate von Gürtelrose-Rezidiven hingewiesen habe, die in der Fachliteratur anerkannt ist.

Zu meiner Verteidigung möchte ich anmerken, dass laut VAERS in den USA nach der COVID-Impfung 54 Fälle von Gürtelrose gemeldet wurden, die mit Todesfällen verbunden waren. Im Jahr 2020 gab es 0 Fälle für alle Impfstoffe zusammen. 54/0 ist unendlich, was für die meisten mir bekannten Diagramme „daneben“ ist.

Aber bei Bieber wurde RHS diagnostiziert.

Wie alle Verbreiter von Fehlinformationen wissen, ist der MedDRA-Suchbegriff, der für RHS zu verwenden ist, der besser klingende „Herpes zoster oticus“.

Durchsuchen wir alle VAERS (alle Impfstoffe über 32 Jahre):

Beschränken wir unsere Suche nun auf die COVID-Impfstoffe:

So konnte ich in VAERS nur einen Fall finden, bei dem dies in der 32-jährigen Geschichte von VAERS bei einem Impfstoff für jemanden zwischen 20 und 30 Jahren passiert ist, und es gab 5 Fälle für die COVID-Impfstoffe, die erst seit etwa einem Jahr für jemanden in Justins Alter erhältlich sind. Das ist also eine 32*5=160x höhere Inzidenzrate pro Jahr. Wir vergleichen also die COVID-Impfstoffe mit allen anderen Impfstoffen zusammen. Würden wir die relativen Raten mit denen eines bestimmten Impfstoffs wie dem Grippeimpfstoff vergleichen, wäre es unendlich viel wahrscheinlicher, da der einzige Fall in VAERS ein Militärangehöriger war, der sowohl den Grippeimpfstoff als auch den Anthraximpfstoff erhalten hatte. Da für den Grippeimpfstoff keine weiteren Fälle gemeldet wurden, war der Milzbrandimpfstoff die wahrscheinlichste Ursache.

Justin hat wahrscheinlich nicht den Milzbrandimpfstoff erhalten, daher würde ich den COVID-Impfstoff vermuten.

Beachten Sie, dass aufgrund der Altersbeschränkung nur 5 Fälle gezählt wurden. Aber aufgrund der Untererfassung in VAERS gibt es wahrscheinlich etwa 500 Menschen wie Justin im Alter von 20 bis 30 Jahren, die an der gleichen Krankheit leiden.

VAERS-Berechnung der Gesamtinzidenzrate

Wenn wir eine vollständige VAERS-Abfrage ohne die Altersbeschränkung durchführen, stellen wir fest, dass es 66 Fälle von RHS gibt. Aus meinem jüngsten Artikel über Behinderungen (den ich erst gestern geschrieben habe) wissen wir jedoch, dass die URF für dauerhafte Behinderungen 128 beträgt. 66128 = 8.448 geschätzte Inzidenzrate. Da wir 250 Millionen Menschen geimpft haben, ergibt das eine Rate von 8448/25010= 338 pro 100.000 Menschenjahre. In der medizinischen Fachliteratur heißt es, dass die natürliche Rate 5 pro 100.000 Personenjahre beträgt.

Es besteht also eine 99%ige Chance, dass der Impfstoff sein RHS verursacht hat. Das sagt die Mathematik.

Wenn er die Bellsche Lähmung hat, ist es weniger sicher. Die Bellsche Lähmung hat eine Inzidenzrate von 0,5 %, also 500 pro 100.000 im Vergleich zu 30 pro 100.000, was uns eine 94 %ige Sicherheit gibt, dass es der Impfstoff war.

Aber das falsche Narrativ besagt, dass die Impfstoffe „sicher und wirksam“ sind.

Unterstützung durch die wissenschaftliche Literatur (zwei Arbeiten)

Ich bin nicht der Einzige, der diese Verbindung gefunden hat.

Die Presse macht einfach nicht ihre Hausaufgaben.

Es gibt mindestens zwei Artikel in der von Experten begutachteten wissenschaftlichen Literatur, die auf den Zusammenhang hinweisen.

Hier ist er im BMJ:

Und hier ist der zweite Artikel über RHS und die COVID-Impfstoffe in Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica:

An die Faktenchecker

Für alle „Faktenprüfer“, die dies überprüfen werden, erwähnen Sie bitte, dass meine Schlussfolgerungen in der wissenschaftlichen Fachliteratur bestätigt werden, dass die COVID-Impfstoffe RHS verursachen können. Dann zeigen Sie uns die KORREKTE VAERS-Berechnung. OK? Und erklären Sie in Ihrem „Faktencheck“, dass Sie mich nie angerufen haben. Wenn Sie mich doch anrufen, werde ich das Gespräch aufzeichnen. Erwähnen Sie einfach, dass Sie nicht aufgezeichnet werden wollten und mich deshalb nicht angerufen haben. Das wäre das Ehrlichste, was man tun kann.

An die Fans von Justin Bieber

Bitte greifen Sie mich nicht an. Ich bin nicht der Feind. Ich sage Ihnen nur, was die Daten und die von Fachleuten überprüfte medizinische Literatur sagen. Es steht Ihnen frei, zu glauben, was Sie wollen.

Zusammenfassung

Justin Bieber ist zu 99% wahrscheinlich ein weiteres Opfer der COVID-Impfstoffe. Die Mainstream-Medien werden dies niemals zugeben, weil es dem Narrativ „sicher und wirksam“ widersprechen würde.

Auch Biebers Ärzte werden den Zusammenhang nie anerkennen, sodass er nie die richtige Behandlung bekommen wird, die er braucht. Es ist tragisch.

Die COVID-Impfstoffe sind für niemanden zu empfehlen.

Jeder sollte einen Blick auf mein Elefantendeck werfen, bevor er eine Impfung in Erwägung zieht.