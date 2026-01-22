Die entstehende „Islamische NATO“ könnte bald Somaliland ins Visier nehmen

Andrew Korybko,

Die Bitte des somalischen Verteidigungsministers an Saudi-Arabien, seine südyemenitische Kampagne in Somaliland zu wiederholen, gepaart mit Berichten über ein bevorstehendes Bündnis zwischen diesen beiden Ländern und Ägypten, das damit de facto auch ihren eritreischen Verbündeten einschließen würde, deutet stark darauf hin, dass sich bald etwas Großes anbahnen könnte.

In jüngster Zeit kursierten Berichte über drei separate, sich jedoch ergänzende Militärpakte, an denen Saudi-Arabien bald beteiligt sein könnte und die den Kern einer „Islamischen NATO“ bilden könnten.

Bloomberg eröffnete die Debatte mit der Meldung, dass die Türkei dem im September geschlossenen „Strategischen gegenseitigen Verteidigungsabkommen“ zwischen Pakistan und Saudi-Arabien beitreten wolle. Der ehemalige katarische Premierminister Scheich Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, der weiterhin einflussreich ist, schlug anschließend vor, auch Ägypten und mutmaßlich sein eigenes Land einzubeziehen.

Kurz darauf berichtete Bloomberg, dass Saudi-Arabien dabei sei, einen Militärpakt mit der türkisch-verbündeten Regierung Somalias und Ägypten abzuschließen, um den Einfluss der VAE in Afrika einzudämmen. Dieses Konzept wurde hier bereits dahingehend analysiert, wie diese drei Länder gemeinsam mit Pakistan und der Türkei dieses Ziel vorantreiben könnten. In diesem Zusammenhang ist auch relevant, dass Pakistan im Sommer ein eigenes Sicherheitsabkommen mit Somalia abschloss und anschließend sein ranghöchster Militärvertreter Ägypten besuchte, um über regionale Sicherheit zu sprechen – ein Signal für Pakistans wachsende Rolle in Afrika.

Die Mitglieder dieser sich herausbildenden, saudizentrierten Koalition lehnen allesamt die 1991 erneuerte Unabhängigkeitserklärung Somalilands ab, die kürzlich von Israel anerkannt wurde. Somaliland unterhält zudem enge Beziehungen zu den VAE und Äthiopien, und alle drei seiner wichtigsten Partner stehen ebenfalls einander nahe. Das am 1. Januar 2024 geschlossene Memorandum of Understanding zwischen Äthiopien und Somaliland über die Anerkennung der erneuerten Unabhängigkeit im Austausch für einen Zugang zum Meer wurde von Äthiopiens historischem Rivalen Ägypten genutzt, um gemeinsam mit Somalia und Eritrea eine Eindämmungskoalition zu schmieden.

Obwohl diese entstehende „Islamische NATO“ zunächst darauf abzielen könnte, die angeblich von den VAE unterstützten „Rapid Support Forces“ im Sudan zu besiegen, sind diese weitaus besser bewaffnet und kampferprobt als die Streitkräfte Somalilands, die daher möglicherweise als sogenanntes „leicht zu pflückendes Ziel“ wahrgenommen werden.

Zudem wurde der „Southern Transitional Council“ im Südjemen kürzlich durch saudische Luftunterstützung und lokale jemenitische Kräfte überrollt, was Riad und seine Partner ermutigt haben könnte, eine ähnliche Kampagne auch in Somaliland in Erwägung zu ziehen.

Es würde allerdings Zeit benötigen, saudische (und möglicherweise ägyptische, pakistanische und/oder türkische) Kampfflugzeuge in der Region zu stationieren – vermutlich auf Stützpunkten im wiederbesetzten Südjemen, falls es dazu kommt – und zugleich die somalische Nationalarmee auszubilden, sodass dies wahrscheinlich nicht in naher Zukunft geschehen wird.

Zudem müsste das den VAE nahestehende Puntland zwischen Somaliland und dem Rumpfstaat Somalia zunächst wieder in den föderalen Staatsverband zurückkehren, um eine Invasion Somalilands zu ermöglichen, es sei denn, Dschibuti schließt sich der Koalition an und gestattet die Nutzung seines Territoriums.

Die jüngste Anerkennung der erneuerten Unabhängigkeitserklärung Somalilands von 1991 durch Israel sowie die Möglichkeit, dass Israel dort Truppen stationiert und ein eigenes gegenseitiges Verteidigungsabkommen abschließt, könnten jedoch abschreckend wirken – ebenso wie ein entsprechendes Vorgehen Äthiopiens, sei es in Abstimmung mit Israel oder unabhängig davon. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass sich israelische, emiratische und äthiopische Interessen in Somaliland überschneiden, während sich dort auch die Interessen der entstehenden „Islamischen NATO“ bündeln – allerdings aus gegenteiligen Gründen. Das erhöht das Konfliktrisiko erheblich.

Die Bitte des somalischen Verteidigungsministers an Saudi-Arabien, seine südyemenitische Kampagne in Somaliland zu wiederholen, zusammen mit Berichten über ein bevorstehendes Bündnis zwischen diesen beiden Ländern und Ägypten, das de facto auch Eritrea einschließen würde, deutet daher stark darauf hin, dass sich bald etwas Großes zusammenbraut. Die Zeit drängt, und wenn Somalilands wichtigste Partner nicht bald in substantieller Weise handeln, um die entstehende saudizentrierte Koalition abzuschrecken, könnte sich Somaliland möglicherweise nicht gegen diese existenzielle Bedrohung verteidigen können.