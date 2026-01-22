Die Trump-basierte internationale Ordnung

Von Peter Koenig

Die regelbasierte Ordnung ist tot. Lang lebe die Trump-basierte Ordnung.

Tatsächlich ist die Trump-basierte Ordnung DIE Zukunft. Und sie ist erratisch, kann sich von einem Tag auf den anderen ändern, je nach Umständen. Wenn Präsident Trump und seine Strippenzieher ihren Willen durchsetzen, werden nur wenige große Mächte künftig ein Mitspracherecht haben.

Herr Trump ist derjenige, der das Zepter der Welthegemonie schwingt – was die kommende Eine-Welt-Ordnung bedeutet. Er ist der Elefant im Raum, den jeder sieht, aber niemand erkennt, dass er diese Rolle bekommen hat, weil er die Persönlichkeit besitzt, der König ohne Kleider zu sein, und niemand wagt es, das auszusprechen. Sie haben Angst.

Kultfiguren arbeiten mit Angst, sie nähren sich von der Angst der Massen, von deren Wut und Frustration. Ob man es glaubt oder nicht: Wir leben derzeit in einer von einem Kult geführten Welt. Solange wir „Angst“ haben – und wohlgemerkt, Angst wird täglich von den Medien gepflanzt – werden wir, das Volk, die Masse der Menschen, niemals zu einer höheren spirituellen Ebene aufsteigen, die es erlauben würde, dem Terror zu entkommen, der uns spätestens seit Beginn der UN-Agenda 2030, alias dem Great Reset des Weltwirtschaftsforums (WEF), im Jahr 2020 aufgezwungen wird.

Nein, das ist keine Verschwörungstheorie. Es ist real. Sie sind mit Covid davongekommen und haben weltweit rund 5,7 Milliarden Menschen „geimpft“, mindestens zweimal. Das Schicksal der „Geimpften“ wird sich in den kommenden drei bis zehn Jahren entfalten, wenn niemand mehr Todesfälle und Verletzungen auf die giftigen Covid-Injektionen zurückführen kann. Nein, es waren keine schiefgelaufenen Notfall-„Impfstudien“. Es waren absichtlich tödliche Injektionen, die der gesamten Welt aufgezwungen wurden – praktisch von einem Tag auf den anderen. So schnell reist ein „Virus“ um den Globus. Angst bringt Menschen dazu, selbst den absurdesten Anordnungen zu gehorchen.

Freies Denken, logisches Denken wurde durch Angst ausgelöscht.

Auf Angst folgten Gehorsam, Unterwerfung – und die absurdesten Entscheidungen: Ist der „Impfstoff“ gegen diese tödliche Krankheit namens Covid beispielsweise in Peru noch nicht verfügbar, dann geben manche Menschen ihre Ersparnisse aus, um in die USA zu reisen und sich so schnell wie möglich „impfen“ zu lassen. Wenn sie kurz darauf an Krebs oder Herzkrankheiten erkranken, wollen sie es nicht wissen. Die verdeckte freiwillige Selbstmordreise.

Der neue König, egozentrisch, selbstverliebt, ist ideal für diese neue globalistische Welt – zumindest, um uns dorthin zu führen. Die „andere Seite“, der Globale Süden, lässt uns glauben, dass eine Eine-Welt-Regierung erledigt sei und wir uns auf eine multipolare Welt zubewegen. Doch niemand fragt wirklich, was für eine Art multipolare Welt das sein soll. Niemand stellt überhaupt den Begriff „multipolar“ infrage.

Könnte es sein, dass eine globale Regierung, nachdem sie souveräne Länder und Kulturen zerstört hat, mehrere administrative Pole benötigt, um richtig zu funktionieren? So wie ein Dach Pfeiler braucht, um zu halten? Das Multipolare könnten mehrere Pfeiler sein, also Russland, China, Iran und ganz sicher irgendwo im Verborgenen das zionistische Israel – sie sind die Pfeiler des globalen Dachs. Aber nicht Europa. Das korrupte, blinde, ultra-gehorsame, kriegstreiberische Europa qualifiziert sich nicht einmal als Pfeiler dieses „globalen Dachs“. Alle anderen befinden sich darunter – ja, Sie haben es verstanden – unter demselben Dach.

Was Trump tun darf, ohne dass jemand „piep“ sagt oder etwas unternimmt, ist ein klares Zeichen dafür, dass er das Schwert im Namen dieser „Pfeiler“ führt. Wie oft hat Präsident Putin, das Oberhaupt des russischen Pfeilers, die rote Linie bei NATO-Aggressionen verschoben, die immer näher rückten, sowie bei den Angriffen Kiews auf die russische Zivilbevölkerung oder bei dem jüngsten massiven Drohnenangriff auf seine, Putins, Residenz? Etwa 20-mal. Wladimir Putin mag vieles sein, aber nicht dumm. Sagt Ihnen das nichts?

Der derzeit überschwängliche MAGA-König, berauscht von Arroganz und Größenwahn, entführt vor aller Augen den Führer Venezuelas, eines souveränen südamerikanischen Landes mit den weltweit größten Kohlenwasserstoffreserven, wobei Trump das Land des Drogenhandels beschuldigt – ein Vorwand, um Venezuelas Energie und andere Ressourcen zu stehlen. Präsident Trump selbst und sein Justizminister haben kürzlich, als Präsident Maduro vor einem Gericht in New York angeklagt wurde, eingeräumt, dass das angebliche Drogenkartell „Cartel de los Soles“ [Kartell der Sonnen] nicht existierte, sondern erfunden war.

Und die Welt schweigt. Genau so: Der Dieb stiehlt und begeht Verbrechen vor aller Augen – und niemand greift ein.

Trump hat Marco Rubio, seinen Chef-Diplomaten und Außenminister, angewiesen, seinen dänischen Amtskollegen und möglicherweise die Premierministerin Mette Frederiksen zu besuchen. Das Thema? Sie ahnen es – die US-Annexion Grönlands. Dänemark ist ein NATO-Land. Wenn die USA, der Vater der NATO, ein anderes NATO-Land angreifen, könnte das den Zerfall und das Ende der NATO bedeuten. Solche Signale kommen aus der bereits stark gespaltenen Europäischen Union – der Zwillingsschwester der NATO.

Ist dies vielleicht Trumps eigentliche Agenda bei einer möglichen Invasion Grönlands? Der Zerfall der NATO? Oder wäre der Zusammenbruch der NATO nur ein Kollateralnutzen?

Eine direkte Invasion ist möglicherweise gar nicht nötig. Die USA haben bereits einen der größten Militärstützpunkte Europas in Grönland, die Pituffik Space Base, früher Thule Air Base, an der Nordwestküste Grönlands. Inzwischen verfügt der Stützpunkt über hochentwickelte Ausrüstung mit Antennen, die über den Nordpol hinweg „reichen“ und russische Militärkommunikation auf der anderen Seite des Globus abhören können.

Der Stützpunkt existiert seit über 50 Jahren und wurde vom Königreich Dänemark zu dessen Schutz akzeptiert. Schon vor 50 Jahren – und heute mit der allgegenwärtigen russischen Bedrohung mehr denn je. Die US-Flagge über Grönland ist wie ein Schutzschild gegen das Narrativ „Die Russen kommen“.

„Verhandlungen“ über Grönland könnten in der Tat einfach sein, da US-Schutz angesichts der stetig wachsenden Bedrohung durch Russland und China immer notwendiger erscheint, deren Schiffe frei um und nördlich der Insel kreisen und ein nationales Sicherheitsrisiko für die USA und natürlich auch für Dänemark darstellen. Sieht nach einer beschlossenen Sache aus. Und die 54.000 Einwohner Grönlands müssen möglicherweise nicht einmal gefragt werden. Trump bietet jedem von ihnen 20.000 bis 50.000 US-Dollar – und bingo.

Genau das hat er mit dem venezolanischen Militär getan, das keinen Widerstand leistete. Außerdem die 50-Millionen-Dollar-Kopfprämie auf Maduro, lebend – wer hat dieses Geld wohl bekommen?

Wir müssen verstehen, dass das Ausgeben unendlicher Geldsummen für die USA buchstäblich nichts bedeutet. Es wird nicht einmal vom US-Steuerzahler bezahlt. Denn die US-Schulden werden NIEMALS „zurückgezahlt“ – und an wen überhaupt? An sich selbst? Die Fed wurde so eingerichtet, dass US-Dollar die Welt als wichtigste Reserve- und Handelswährung überfluten. Heute sind mehr als 60 % aller Handelswährungen weltweit US-Dollar oder US-Dollar-denominierte Vermögenswerte. Vergleichen Sie das mit dem chinesischen Yuan, der Währung der zweitgrößten (manche sagen größten) Volkswirtschaft, mit nur etwa 5 %.

Der Dollar wird in absehbarer Zeit kaum zusammenbrechen. Also: Die regelbasierte Ordnung ist tot. Lang lebe die Trump-basierte Ordnung. Und lang lebe die Dollar-Hegemonie.

Hunderte Millionen Dollar an Menschen oder Institutionen zu verteilen, die die USA kaufen müssen, ist für Washington keine große Sache. Für den Empfänger ist es jedoch enorm, denn während der Dollar für die USA eine endlose, aber bedeutungslose Schuldenanhäufung sein mag, kauft er für den Empfänger noch immer sehr viel. Der Dollar wird so bald nicht kollabieren.

Wer oder was ist als Nächstes dran?

Wird es Kuba sein, Mexiko, Kolumbien oder Iran?

Eine Invasion Kubas ist nicht nötig. Trump hat bereits gesagt, Kuba werde unter seinem eigenen Gewicht zusammenbrechen. Kuba erhielt Überlebenssubventionen aus Venezuela, und da Venezuela nun von Trump kontrolliert wird und sein Öl Donald gehört, werden diese Subventionen sofort enden.

Aber Kuba braucht künftig einen guten Herrscher. Wie wäre es mit Marco Rubio kubanischer Abstammung? Könnte ideal sein. Trumps Chef-Diplomat, Außenminister und persönlicher Berater – eine plausible Wahl.

Mexiko – eine Drogenkartell-Kultur. Ihre Kokain- und Fentanyl-Kartelle töten Tausende Menschen im MAGA-Land. Kolumbien fällt in dieselbe Kategorie. König Trump beleidigte den kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro und nannte ihn einen der schlimmsten Drogenhändler, die Tausende Menschen in den USA töten.

Während die Welt zusieht, überlegt der MAGA-Präsident, wen er zuerst ausschalten soll – Petro oder Sheinbaum? Wahrscheinlich nicht Sheinbaum; besser die Zionisten nicht anfassen, man braucht sie.

Apropos Zionismus: Parallel zu Trumps überschwänglichem Drang, die Welt zu erobern, muss er Iran angreifen. Denn dieses außergewöhnlich rohstoffreiche Land, Mitglied der renommierten Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO), steht dem zionistisch geführten Großisrael im Weg. Schließlich schuldet Präsident Trump ihnen durch all seine zionistischen Verbindungen und Unterstützung und im Namen seines zionistischen Freundes Bibi einen kleinen Gefallen: Iran ausschalten.

Wie? Ganz einfach. Überall auf der Welt sind CIA, Mossad und MI6 seit Jahrzehnten infiltriert, besser gesagt eingebettet. Und Geld ist kein Problem. Die USA kaufen über ihre Geheimdienste einige Demonstranten, die Chaos in den Straßen Teherans anrichten, Menschen sterben – und wieder bingo, was für ein perfekter Grund für Trump, im Namen des iranischen Volkes zu intervenieren. Regimewechsel könnte auf der Tagesordnung stehen. Vielleicht sogar mit Bodentruppen.

So wird die Welt der Zukunft unter dem Friedenspräsidenten geführt. Krieg nach Krieg, Töten nach Töten – alles für den Frieden. Es gibt keinen treffenderen Satz als „Krieg ist Frieden und Frieden ist Krieg“ – direkt aus George Orwells Bibel „1984“. Bibel im Sinne des Handbuchs der Globalisten.

All dieses Spiel mit der Spieltheorie könnte eines Tages nach hinten losgehen – vielleicht bald. Wer sich an die alte Theorie des Schmetterlingseffekts erinnert, könnte vermuten, dass das Flattern der Flügel eines Schmetterlings in Washington eine Widerstandsbewegung auf der anderen Seite der Welt auslöst. Eine Bewegung so stark, dass sie zurückschlägt. Es ist Dynamik, oder nennen wir es Quantenwissenschaft.

Ein Weckruf? Die Erinnerung an souveräne Staaten, an autonomes Denken und Handeln, kein digitales Geld, keine digitale ID, keine digitale Kontrolle, kein digitales Gulag – zurück zur Normalität.

Wenn es stimmt, dass Licht die Dunkelheit überwindet, dann ist dieses Erwachensszenario nicht weit hergeholt. Es ist in unserem Gewissen verankert und kann jederzeit ausbrechen.