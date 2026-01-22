Von Kit Klarenberg

Am 28. Dezember 2025 deckte The Grayzone auf, wie die Kommission für internationale Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht (CIJA) einen böswilligen Plan ausgeheckt hatte, um die EU-Betrugsbekämpfungsbehörde OLAF und die Europäische Kommission zu erpressen und einzuschüchtern. Die CIJA wurde in enger Zusammenarbeit mit Beamten der CIA und des MI6 gegründet, um syrische Beamte wegen angeblicher Kriegsverbrechen strafrechtlich zu verfolgen, und wurde von EU-Regulierungsbehörden wiederholt als kriminell korrupt eingestuft.

Nun zeigen durchgesickerte Dokumente, dass die CIJA seit 2022 eine geheime Rolle im Stellvertreterkrieg in der Ukraine übernommen hat und das Land als eines ihrer „wichtigsten Einsatzgebiete” bezeichnet. Laut internen Unterlagen ist die CIJA nach eigenen Angaben seit Beginn des Konflikts „in die ukrainischen Behörden eingebettet”. Diese verdeckte Allianz hat äußerst finstere Auswirkungen.

Auszug aus einer durchgesickerten CIJA-Datei

Zum einen ist es unvorstellbar, dass CIJA Beweise für die grassierenden Kriegsverbrechen Kiews gesammelt hat. Darüber hinaus ist die Kommission zweifelsfrei in die Manipulation von Beweismitteln und die Verleitung zu falschen Aussagen verwickelt, um im Zusammenhang mit ihrer Arbeit in Damaskus unrechtmäßige Verhaftungen und Strafverfolgungen zu erreichen. Es wäre nicht überraschend, wenn CIJA in der Ukraine ähnliche verwerfliche Aktivitäten unternommen hätte und ihre zweifelhaften Erkenntnisse wie in Syrien an die Medien weitergegeben hätte. Noch beunruhigender ist, dass Personen und Organisationen, die eng mit der Kommission verbunden sind, in geheime Aktivitäten des britischen Geheimdienstes verwickelt sind, um Kiew bei der Begehung von Gräueltaten zu unterstützen.

Eine wichtige Unregelmäßigkeit in der Arbeit der CIJA, die von OLAF festgestellt wurde, war, dass die Kommission untrennbar mit Tsamota verbunden war, einem rechtlich eigenständigen Unternehmen, das von ihrem Leiter William Wiley gegründet wurde. Er ist Geschäftsführer beider Unternehmen, die sich Büros und wichtige Mitarbeiter teilen. Fördergelder, die an ein Unternehmen gezahlt werden, können so heimlich an das andere weitergeleitet werden, um illegale Gewinne zu erzielen. Darüber hinaus bietet Tsamota entgegen dem erklärten Engagement der CIJA für internationale Gerechtigkeit westlichen Bergbauunternehmen Beratung dazu an, wie sie ihre rechtliche Haftung im Falle der Begehung oder Verwicklung in schwere Straftaten einschränken und umgehen können.

Ein durchgesickertes Dokument über die Probleme der CIJA mit der EU-Betrugsbekämpfungsbehörde bestätigt, dass die Kommission und Tsamota „eine gemeinsame Führung“ und „gemeinsame Ziele“ haben. Unterdessen ist ein langjähriger Mitarbeiter von Tsamota nicht nur in der Generalstaatsanwaltschaft in Kiew tätig, sondern leitet auch eine verdeckte Initiative, um der Ukraine mit britischen Geldern umfangreiche geheime militärische und nachrichtendienstliche Unterstützung zu leisten. Dazu gehört die Überwachung der „pro-russischen Kontingente” des Landes – Personen, die regelmäßig von der SBU willkürlich inhaftiert, gefoltert, zu Unrecht verurteilt und ermordet werden. CIJA könnte daher in genau die Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwickelt sein, die es angeblich bekämpft.

„Geschätzter Partner“

Im Juni wandte sich dieser Journalist an die CIJA, um eine Stellungnahme zu Wileys Vorgehen gegen die EU-Kommission und OLAF zu erhalten. Dazu gehörten Vorschläge, verdeckt Agenten in beide Einrichtungen einzuschleusen oder zu rekrutieren, die der Kommission illegal „interne E-Mails“ und „Dokumente“ zur Verfügung stellen könnten – eine schwere Straftat. Ich fragte auch, ob CIJA in Kiew aktiv sei. Es kam keine Antwort. Seltsamerweise wurden jedoch alle Einträge auf der Website der Kommission, die sich auf die Ukraine bezogen, anschließend gelöscht.

Unter den gelöschten Seiten befand sich ein Link zu einem Interview, das Wiley im April 2022 mit der BBC geführt hatte, über das immer noch mysteriöse Massaker von Butscha und Methoden zur Untersuchung von Gräueltaten, die angeblich von russischen Streitkräften in der Stadt begangen wurden. Er meinte, der Fall sei „ziemlich eindeutig“ und prognostizierte, dass „es für die Ukrainer kein großes Problem sein dürfte, die Verantwortlichen für diese Verbrechen zu identifizieren und ein oder zwei von ihnen strafrechtlich zu verfolgen oder sie umgekehrt nach Den Haag zu schicken“.

Als der BBC-Moderator meinte, es sei eine „unabhängige internationale Überprüfung“ erforderlich, da dies „nicht nur Aufgabe der Ukrainer“ sei, beharrte Wiley darauf, dass Kiew „über umfangreiche Kapazitäten“ verfüge. Bemerkenswerterweise wies er jede Andeutung, eine ukrainische Untersuchung von Bucha sei „eine abgekartete Sache“, defensiv zurück – obwohl sein Interviewer dies gar nicht direkt angedeutet hatte. Im März 2025 klagte die ukrainische Polizei 34 Russen wegen Kriegsverbrechen, die sie angeblich in der Stadt begangen hatten, in Abwesenheit an.

Eine internationale Untersuchung zu Butscha ist nicht zustande gekommen. Eine von Russland vorgeschlagene Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zu dem Vorfall wurde von Großbritannien blockiert. Moskaus wiederholte Forderungen, die Namen der mutmaßlichen Opfer zu veröffentlichen, wurden ignoriert. Die renommierte Zeitschrift Foreign Affairs hat bestätigt, dass Bucha vom damaligen britischen Premierminister Boris Johnson ausgenutzt wurde, um die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine zu sabotieren und den Stellvertreterkrieg weiterzuführen. Auch die BBC hat inzwischen eingeräumt, dass es viele Fragen darüber gibt, was tatsächlich in der Stadt geschehen ist.

Da CIJA zu dieser Zeit heimlich in die ukrainischen Behörden eingebettet war, war Wiley in einer guten Position, um die Wahrheit zu erfahren. Dass es nie zu einer internationalen Untersuchung kam, ist umso auffälliger, als der Chefankläger des IStGH, Karim Khan, vier Tage nach Beginn des Stellvertreterkrieges eine formelle Untersuchung wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Ukraine einleitete. In direkter Zusammenarbeit mit dem Generalstaatsanwalt von Kiew, Andriy Kostin, den er als seinen „geschätzten Kollegen” bezeichnet, besuchte Khan im April 2022 Bucha und erklärte, es gebe „begründete Anhaltspunkte” für die Annahme, dass russische Streitkräfte vor Ort unschuldige Zivilisten massakriert hätten.

Man könnte meinen, dass die Nähe der CIJA zu den ukrainischen Ermittlern reichlich Beweise für diese Anschuldigung liefern würde. Doch obwohl die Kommission ursprünglich gegründet wurde, um syrische Beamte wegen Kriegsverbrechen zu verfolgen, hat sie in den 14 Jahren ihres Bestehens nur zu verschwindend wenigen rechtlichen Schritten beigetragen. Ihre Hauptaufgabe während des schmutzigen Krieges des Westens gegen Damaskus bestand darin, den Mainstream-Medien Material zu liefern, das die Grundlage für hochkarätige Ermittlungen zu angeblichen Gräueltaten der syrischen Regierung bildete.

Es wäre nicht überraschend, wenn CIJA diese Propagandarolle während des gesamten Stellvertreterkriegs in der Ukraine wiederholt hätte. Die Gründe dafür, dass die Aktivitäten der Kommission in diesem Land nicht bekannt gemacht werden, sind unklar, und es ist auch ungewiss, wer oder was die Kosten für ihre Dienste trägt. Eine Erklärung für beide Rätsel könnte sein, dass neben der Sammlung – oder Erfindung – von Beweisen für russische Kriegsverbrechen die Organisation und die Personen und Einrichtungen, mit denen CIJA in Verbindung steht, gleichzeitig in die Gräueltaten Kiews verwickelt sind.

„Benutzer identifizieren”

Im November 2022 deckte The Grayzone auf, wie Prevail Partners, ein privates Unternehmen, das mit britischen Militär- und Geheimdienstveteranen besetzt ist, eine verdeckte Initiative leitete, um eine riesige ukrainische Terrorarmee im Stil der Operation Gladio aufzubauen und auszubilden, die im Auftrag der SBU-Niederlassung in Odessa Attentate, Sabotageakte und andere schmutzige Arbeit hinter den feindlichen Linien durchführen sollte. Prevail arbeitete bei diesem Vorhaben mit einem undurchsichtigen Unternehmen namens Thomas In Winslow (TIW) zusammen. Nach dieser Enthüllung wurde die Website von TIW einer intensiven Bereinigung unterzogen.

Heute enthält sie kaum noch Informationen über die Aktivitäten des Unternehmens und beschreibt TIW vage als „Ihren Partner in den Konfliktgebieten“ (sic), ohne Angaben darüber zu machen, wer oder was das Unternehmen leitet und finanziert. Ein kurzer, aber schwerfälliger Abschnitt „Was wir tun“ deutet darauf hin, dass das Unternehmen „vor Ort menschliche Informationen und fortschrittliche Datenanalysen in einigen der volatilsten Regionen der Welt“ bereitstellt, wobei der Schwerpunkt auf „Terrorismusbekämpfung, Drogenbekämpfung und Geldwäschebekämpfung“ liegt. Damit sollen „Führungskräfte“ mit „Klarheit, Weitsicht und operativen Vorteilen“ ausgestattet werden, um „fundierte, strategische Entscheidungen“ zu treffen.

Vor den Enthüllungen von The Grayzone wurde auf der Website von TIW ausführlich dargelegt, wie sich das Unternehmen vorwiegend auf die Ukraine konzentrierte. TIW rühmte sich damit, über ein „Vorausteam … derzeit vor Ort“ zu verfügen, das von einem Büro in Odessa aus operierte, und soll in Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft in Kiew und dem Präsidialamt vor Ort Programme zur „Untersuchung von Kriegsverbrechen“ und zum „Aufbau von Kapazitäten im Justizbereich“ durchgeführt haben. „Alle von seinem Expertenteam gesammelten Daten werden weitergegeben und für die zukünftige Verwendung archiviert“, versprach TIW.

Auf seiner Landingpage wurden auch die Namen der TIW-Mitarbeiter genannt. Unter ihnen war Peter Becker, ein US-Militärangehöriger, der sich später in Afghanistan und im Irak auf internationales Recht spezialisiert hatte. Seinem LinkedIn-Profil zufolge ist er seit Anfang 2022 als „Evidence Collection Manager” für Tsamota im Nordosten Syriens tätig und arbeitet gleichzeitig in der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft. Darüber hinaus deuten durchgesickerte Dokumente darauf hin, dass Becker eine private Beratung mit dem stellvertretenden Direktor des SBU in Odessa darüber leitete, wie Prevail und TIW die Arbeit der Behörde unterstützen könnten.

Peter Beckers LinkedIn-Profil

In der Anfangsphase des Stellvertreterkrieges wurde im April 2022 auf der Grundlage der Diskussion ein „Fähigkeitsvorschlag” zwischen Prevail und TIW ausgetauscht, der sich „auf die Zielauswahl und die Spezialfähigkeiten zur Unterstützung dieser Funktion” konzentrierte. Dies galt nicht nur für militärische Kontexte, sondern auch für innenpolitische Operationen gegen das „pro-russische Kontingent” der Ukraine. In dem Vorschlag wurde festgestellt, dass „die Verfolgung und Überwachung von Geräten eine wichtige Rolle in den Gesprächen spielte“ und dass „verbesserte Technologien zur Überwachung und Überwachung von sozialen Medien, Nachrichten, E-Mails und Smartphone-Übertragungen“ wichtige Anforderungen für den SBU waren.

Der ukrainische Sicherheitsdienst verfügte zwar über „bestehende Methoden und Fähigkeiten zur Verfolgung von Mobiltelefonen“, hatte jedoch „keine Möglichkeit, die Nutzer zu identifizieren“, und „seine Fähigkeiten führten häufig zur Verfolgung russischer Mobiltelefone, wodurch er zu unschuldigen Zivilisten gelangte“. Der Vorschlag stellte fest, dass der SBU von der Palette der von Prevail und TIW angebotenen Überwachungsinstrumente „sichtbar beeindruckt und begeistert“ war. Die Unterstützung in diesem Bereich erfolgte anschließend in Form von Anomaly 6, einer illegalen Spionagetechnologie, die einzelne Smartphone-Nutzer identifiziert und ihre Bewegungen überwacht.

„Eine Jagd“

An anderer Stelle wurde in dem Vorschlag darauf hingewiesen, dass der SBU „Technologie für den Zugriff auf elektronische Informationen in beschlagnahmten Smartphones“ suchte, was „ein weiterer Bereich war, in dem wir die bestehenden Fähigkeiten“ der Behörde „erheblich unterstützen“ konnten, einschließlich des Zugriffs auf verschlüsselte Daten. Dies würde „Verbesserungen bei der Sammlung und Analyse“ von Informationen über Personen, Signalen und Open-Source-Informationen, einschließlich der „Überwachung sozialer Medien“, ermöglichen. Das Dokument kam zu dem Schluss, dass Prevail und TIW aufgrund der „gemeinsamen Erfahrung“ der Unternehmen mit dem „F3EA-Zyklus“ einen „enormen Nutzen“ für die Informationsbeschaffungs- und Handlungsfähigkeit der SBU haben könnten.

F3EA ist eine Militärdoktrin, die während der kriminellen anglo-amerikanischen Invasion des Irak 2003 und der anschließenden Besetzung entwickelt wurde. Unter ihrer Schirmherrschaft werden Ziele identifiziert, kontinuierlich überwacht, gefangen genommen oder getötet, Informationen von ihnen gesammelt und diese dann analysiert, um weitere Angriffsziele zu identifizieren. Die SBU war Berichten zufolge „beeindruckt” von der Präsentation von Prevail und TIW durch Peter Becker und begrüßte es, „engagierte Mentoren/Berater in ihren Reihen” zu haben, was angeblich „Boots on the Ground” (Soldaten vor Ort) bedeutete.

Die lange Präsenz von Becker in der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft lässt vermuten, dass die Behörde ebenfalls „kein Problem“ damit hat, ausländische Berater „in ihren Reihen“ zu haben. Es ist unklar, ob Becker in dieser Funktion TIW und/oder Tsamota/CIJA vertritt. Aber seine Doppelrolle stellt definitionsgemäß einen makabren Interessenkonflikt dar. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Spionageunterstützung und die Technologien, die Prevail und TIW dem SBU zur Verfügung gestellt haben, zur Begehung schwerer Verbrechen im industriellen Maßstab durch das Militär und den Geheimdienstapparat Kiews beigetragen haben.

Seit dem Ausbruch des Stellvertreterkrieges sind beispielsweise brutale Angriffe auf oppositionelle Kräfte innerhalb der Ukraine – einschließlich Attentaten – an der Tagesordnung. Diese brutale Welle der Unterdrückung hat sich nach der Gegenoffensive Kiews im Jahr 2022 noch deutlich verstärkt. Bewohner der zurückeroberten Gebiete, die beschuldigt oder verdächtigt wurden, mit den russischen Besatzungstruppen „kollaboriert” zu haben – darunter auch solche, die lediglich Lebensmittel angenommen oder weiterhin an lokalen Schulen unterrichtet hatten –, wurden in großer Zahl verhaftet, strafrechtlich verfolgt und inhaftiert. Andere wurden von Killerkommandos ins Visier genommen. Wie ein Beamter des ukrainischen Innenministeriums im Oktober 2022 prahlte:

„Es wurde eine Jagd auf Kollaborateure ausgerufen, deren Leben nicht mehr unter dem Schutz des Gesetzes steht. Unsere Geheimdienste eliminieren sie und erschießen sie wie Schweine.“

Mehrere Berichte des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte haben dokumentiert, wie die SBU regelmäßig „Kollaborateure“ verschleppt und willkürlich inhaftiert. Im Juni 2023 stellte der Kommissar fest, dass in vielen Fällen Geständnisse von Häftlingen durch Schläge, Elektroschocks, Verstümmelungen, sexuelle Gewalt und Androhung von Hinrichtung und Vergewaltigung erzwungen wurden. Darüber hinaus billigen nationale und lokale Staatsanwälte regelmäßig rechtlich fragwürdige Inhaftierungen und Verurteilungen. Wir können nur spekulieren, ob Peter Becker und damit auch CIJA, TIW und Tsamota in diese widerwärtige Korruption des ukrainischen Rechtssystems verwickelt sind.

„Getötet werden“

Heute scheint die strafrechtliche Verfolgung russischer Beamter wegen Kriegsverbrechen weiter entfernt denn je. Karim Khans persönlicher Kreuzzug wurde im Februar 2025 abrupt beendet. Die Trump-Regierung verhängte Sanktionen gegen den IStGH und seine Mitarbeiter, weil sie internationale Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ beantragt hatten, die seit dem 7. Oktober 2023 in Gaza begangen worden waren. Diese Maßnahmen haben es dem Gerichtshof Berichten zufolge praktisch unmöglich gemacht, selbst grundlegende Aufgaben zu erfüllen.

Im März 2025 kündigte Washington an, sich aus dem Internationalen Zentrum für die Verfolgung von Verbrechen gegen die Ukraine, einer europäischen Initiative, zurückzuziehen. Gleichzeitig strich die Trump-Regierung die Unterstützung für das War Crimes Accountability Team (CIJA) des Justizministeriums, das 2022 vom damaligen Generalstaatsanwalt Merrick B. Garland ins Leben gerufen worden war. Sein Zweck bestand darin, den ukrainischen Behörden „logistische Hilfe, Schulungen und direkte Unterstützung bei der Anklage von Russen wegen Kriegsverbrechen vor ukrainischen Gerichten“ zu leisten. Es ist nicht bekannt, ob CIJA in irgendeiner Weise daran beteiligt war.

Unbeeindruckt davon unterzeichneten Kiew und der Europarat im Juni ein Abkommen zur Einrichtung eines „Sondergerichtshofs“, um russische Beamte wegen Kriegsverbrechen zu verfolgen. EU-Politiker, darunter Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, lobten diesen Schritt als historischen „Moment für Gerechtigkeit, internationales Recht und die Zukunft der Ukraine“, der „die Verantwortlichen für diesen illegalen Angriffskrieg zur Rechenschaft ziehen“ würde. Genau darauf hat sich CIJA seit Beginn des Stellvertreterkrieges vorbereitet. Dennoch wird die Kommission wahrscheinlich von einer direkten Beteiligung ausgeschlossen sein.

Wie The Grayzone am 28. Dezember enthüllte, war der Grund für die böswilligen Angriffe der CIJA auf die EU-Kommission und OLAF ihre korrupten „Justiz”-Aktivitäten in Syrien, aufgrund derer die Organisation und Tsamota auf eine EU-Schwarze Liste gesetzt wurden. Wie William Wiley einem MI6-Kontakt gestand, führte dies dazu, dass die Kommission finanziell „ausgeschaltet” wurde und keine Verträge mehr aus Brüssel und von anderen internationalen Geldgebern erhalten konnte. Die Enthüllungen, dass CIJA im Mai 2024 kriminelle Taktiken einsetzte, um einen unschuldigen Syrer zu Unrecht zu verurteilen, haben das Ansehen der Firma sicherlich weiter geschädigt.

Da Russland unaufhaltsam auf dem Schlachtfeld vorrückt, wird es für CIJA immer schwieriger, Beweise für Kriegsverbrechen in der Ukraine zu beschlagnahmen, zu verfälschen oder zu erfinden, geschweige denn, solches Material für Strafverfolgungen zu nutzen. Doch trotz der vernichtenden Ergebnisse von OLAF und der Forderungen nach polizeilichen Ermittlungen gegen die Aktivitäten der Kommission bleiben Wiley und seine Unternehmen weiterhin durch westliche Regierungen geschützt. Der Nutzen von CIJA für diese Regierungen ist offensichtlich. Auch wenn die Organisation ihr erklärtes Ziel, mutmaßliche Kriegsverbrecher zur Rechenschaft zu ziehen, möglicherweise nicht erreichen wird, bleibt sie doch eine verlässliche Quelle für Propaganda über Gräueltaten, mit der der angloamerikanische Imperialismus immer wieder gerechtfertigt werden kann.