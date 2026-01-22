Trumps Donroe-Doktrin: Kontrolle, Expansion und Abschied vom Friedensgebot

Von The WinePress

Die Donroe-Doktrin: Trump und die Vereinigten Staaten fordern die Kontrolle über die westliche Hemisphäre und streben gleichzeitig die Gründung einer Nordamerikanischen Union an. Trump sagt: „Ich fühle mich nicht mehr verpflichtet, ausschließlich an Frieden zu denken.“

„Ich fühle mich nicht mehr verpflichtet, ausschließlich an den Frieden zu denken, obwohl dieser immer im Vordergrund stehen wird, sondern kann nun darüber nachdenken, was für die Vereinigten Staaten gut und richtig ist.“

Das Jahr 2026 hat mit einem Paukenschlag begonnen, denn der Klang des Krieges liegt in der Luft, da Präsident Donald Trump jegliche Vorstellung von echtem Frieden, endlosen und kostspieligen Kriegen, Regimewechseln, Nationenaufbau und kolonialer Eroberung aufgegeben hat. Die Regierung ist nun fest entschlossen, auf den Kriegspfad zu gehen, droht, es mit der ganzen Welt aufzunehmen und neue Kriege und Offensiven an mehreren Fronten zu starten, während sie gleichzeitig die Vorherrschaft der westlichen Hemisphäre sichern will.

Dies ist die sogenannte Donroe-Doktrin – ein Wortspiel mit der berüchtigten Monroe-Doktrin – und ein Ausdruck, den Trump verwendete, als er sich in einer Rede an die Nation zur Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro äußerte.

Stunden nach Maduros Festnahme und Auslieferung an die Vereinigten Staaten veröffentlichte ein offizieller X-Account der Trump-Regierung ein Bild von Trump, der über Nord- und Südamerika steht und einen Schläger mit der Aufschrift „Donroe-Doktrin” in der Hand hält. Dieses Bild wurde dann von Kriegsminister Pete Hegseth retweetet.

Noch vor der Übernahme und der stellvertretenden Kontrolle über Venezuela hatten Trump-Beamte bereits im vergangenen Jahr begonnen, den Begriff „Donroe-Doktrin“ zu verwenden, wie aus einem im Oktober veröffentlichten Bericht des Wall Street Journal hervorgeht, wonach die Etablierung der Vorherrschaft der westlichen Hemisphäre der nächste Schritt sein würde.

Das WSJ schrieb: Trump „behandelt die Hemisphäre als Erweiterung des US-amerikanischen Heimatlandes, in der Washington einseitig gegen vermeintliche Feinde vorgeht. Loyalität wird belohnt, und Widerstand kann einen Preis haben.“ Hegseth prägte einen einfacheren Slogan: „Amerika zuerst“ – beachten Sie den Plural.

Die vollständigen Pläne der Trump-Regierung wurden in einem offiziellen Dokument des Weißen Hauses vom November dargelegt, der „Nationalen Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten von Amerika“.

Obwohl über die Pläne der Trump-Regierung und des militärisch-industriellen Komplexes kaum berichtet wurde, beschreibt das Dokument detailliert die Ambitionen der Regierung für die Zukunft. Die jüngsten Bestrebungen von Trump und seinen Kabinettsmitgliedern, Grönland, Kanada, Venezuela, Mexiko, Kuba, Kolumbien, Ecuador und viele andere Länder zu übernehmen, militärisch zu unterdrücken und zu absorbieren, werden in dem Dokument ausdrücklich dargelegt.

Brian Berletic von New Atlas sagte, das Dokument ähnele der Wolfowitz-Doktrin, einem Entwurf für eine US-Verteidigungsstrategie, der 1992 während der Präsidentschaft von George H. W. Bush ausgearbeitet wurde und später die Grundlage für die Bush-Cheney-Regierung und das Projekt für ein neues amerikanisches Jahrhundert bildete, das die USA in den Nahen Osten führte und die Einmischung in andere Länder erneuerte, um Regimewechsel zu erzwingen.

Berlectic steht zwar dem neuen Konzept der Multipolarität der Vereinten Nationen skeptisch gegenüber, liefert dennoch eine gründliche und tiefgehende Analyse des Inhalts des Dokuments. Er bietet eine gekürzte Analyse und eine längere Aufschlüsselung:

Gemäß Abschnitt IV, Die Strategie:

Die Außenpolitik von Präsident Trump ist pragmatisch, ohne „pragmatistisch“ zu sein, realistisch, ohne „realistisch“ zu sein, prinzipientreu, ohne „idealistisch“ zu sein, kraftvoll, ohne „hawkisch“ zu sein, und zurückhaltend, ohne „taubenhaft“ zu sein. Sie basiert nicht auf traditioneller politischer Ideologie. Sie ist vor allem von dem motiviert, was für Amerika funktioniert – oder, mit zwei Worten, „America First“. Präsident Trump hat sein Vermächtnis als Präsident des Friedens gefestigt. Regionale Konflikte zu beenden, bevor sie zu globalen Kriegen eskalieren, die ganze Kontinente in Mitleidenschaft ziehen, verdient die Aufmerksamkeit des Oberbefehlshabers und ist eine Priorität dieser Regierung. Eine Welt in Flammen, in der Kriege bis zu unseren Küsten vordringen, ist schlecht für die amerikanischen Interessen. Präsident Trump nutzt unkonventionelle Diplomatie, die militärische Macht Amerikas und wirtschaftliche Hebel, um die Glut der Spaltung zwischen atomar bewaffneten Nationen und gewalttätige Kriege, die durch jahrhundertelangen Hass verursacht wurden, chirurgisch zu löschen.

Das Weiße Haus gibt an, dass eine seiner Strategien eine „Neigung zum Nicht-Interventionismus“ sei, stellt jedoch klar: „Für ein Land, dessen Interessen so zahlreich und vielfältig sind wie die unseren, ist eine strikte Einhaltung des Nicht-Interventionismus nicht möglich. Dennoch sollte diese Neigung hohe Maßstäbe dafür setzen, was eine gerechtfertigte Intervention ausmacht.“ Mit anderen Worten: Wenn die USA regionale Stellvertreter einsetzen können, um ihre Hegemonie zu fördern, werden sie dies tun, aber sie werden sich direkt einmischen, wenn sie es für notwendig erachten.

Das Dokument widerspricht sich oft selbst in Bezug auf das, was die USA zu erreichen hoffen. So heißt es beispielsweise im selben Abschnitt, dass die USA wollen, dass die Nationen ihre eigenen souveränen Interessen verfolgen, solange diese nicht im Widerspruch zu denen der USA stehen, und dass sich die USA das Recht vorbehalten, gegen gegenteilige Ansichten vorzugehen, wenn dies doch der Fall ist. Da die USA entschlossen sind, ihre militärische und wirtschaftliche Hegemonie in der Welt mit allen Mitteln aufrechtzuerhalten, werden sie versuchen, dies auch zu tun.

Die Vereinigten Staaten werden ihre eigenen Interessen in den Vordergrund stellen und andere Nationen dazu ermutigen, in ihren Beziehungen ebenfalls ihren eigenen Interessen Vorrang einzuräumen. Wir treten für die Souveränitätsrechte der Nationen ein, gegen die souveränitätsuntergrabenden Eingriffe der aufdringlichsten transnationalen Organisationen und für eine Reform dieser Institutionen, damit sie die individuelle Souveränität unterstützen statt behindern und die amerikanischen Interessen fördern. Die Vereinigten Staaten können nicht zulassen, dass eine Nation so dominant wird, dass sie unsere Interessen gefährden könnte. Wir werden mit Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten, um das globale und regionale Machtgleichgewicht aufrechtzuerhalten und das Entstehen dominanter Gegner zu verhindern.

Das Dokument listet anschließend seinen Ansatz für verschiedene Regionen weltweit auf.

An erster Stelle steht die Kontrolle über die westliche Hemisphäre.

Nach Jahren der Vernachlässigung werden die Vereinigten Staaten die Monroe-Doktrin wieder geltend machen und durchsetzen, um die Vorrangstellung Amerikas in der westlichen Hemisphäre wiederherzustellen und unser Heimatland sowie unseren Zugang zu wichtigen geografischen Gebieten in der gesamten Region zu schützen. Wir werden Wettbewerbern außerhalb der Hemisphäre die Möglichkeit verweigern, Streitkräfte oder andere bedrohliche Kapazitäten in unserer Hemisphäre zu positionieren oder strategisch wichtige Vermögenswerte zu besitzen oder zu kontrollieren. Dieser „Trump-Zusatz“ zur Monroe-Doktrin ist eine vernünftige und wirksame Wiederherstellung der amerikanischen Macht und Prioritäten, die mit den amerikanischen Sicherheitsinteressen im Einklang steht. Unsere Ziele für die westliche Hemisphäre lassen sich mit „Gewinnen und Ausbauen” zusammenfassen. Wir werden etablierte Freunde in der Hemisphäre gewinnen, um die Migration zu kontrollieren, den Drogenfluss zu stoppen und die Stabilität und Sicherheit zu Land und zu Wasser zu stärken. Wir werden expandieren, indem wir neue Partner gewinnen und stärken und gleichzeitig die Attraktivität unseres Landes als bevorzugter Wirtschafts- und Sicherheitspartner der Hemisphäre fördern.

Die zweite Region ist der Indopazifik (d. h. China, Taiwan).

Der indopazifische Raum erwirtschaftet bereits fast die Hälfte des weltweiten BIP auf Basis der Kaufkraftparität (KKP) und ein Drittel auf Basis des nominalen BIP. Dieser Anteil wird im Laufe des 21. Jahrhunderts mit Sicherheit weiter wachsen. Das bedeutet, dass der indopazifische Raum bereits jetzt und auch in Zukunft zu den wichtigsten wirtschaftlichen und geopolitischen Schauplätzen des nächsten Jahrhunderts gehören wird. Um im eigenen Land erfolgreich zu sein, müssen wir uns dort erfolgreich behaupten – und das tun wir auch. Präsident Trump unterzeichnete während seiner Reisen im Oktober 2025 wichtige Abkommen, die unsere starken Beziehungen in den Bereichen Handel, Kultur, Technologie und Verteidigung weiter vertiefen und unser Engagement für einen freien und offenen Indo-Pazifik bekräftigen. In Zukunft werden wir die wirtschaftlichen Beziehungen Amerikas zu China neu ausbalancieren und dabei Gegenseitigkeit und Fairness in den Vordergrund stellen, um die wirtschaftliche Unabhängigkeit Amerikas wiederherzustellen. Der Handel mit China sollte ausgewogen sein und sich auf nicht sensible Faktoren konzentrieren. […] Wichtig ist, dass dies mit einem starken und kontinuierlichen Fokus auf Abschreckung einhergeht, um einen Krieg im indopazifischen Raum zu verhindern. Dieser kombinierte Ansatz kann zu einem positiven Kreislauf führen, da eine starke amerikanische Abschreckung Raum für diszipliniertere wirtschaftliche Maßnahmen schafft, während diszipliniertere wirtschaftliche Maßnahmen zu größeren amerikanischen Ressourcen führen, um die Abschreckung langfristig aufrechtzuerhalten. Ein günstiges konventionelles militärisches Gleichgewicht bleibt ein wesentlicher Bestandteil des strategischen Wettbewerbs. Zu Recht liegt ein großer Fokus auf Taiwan, zum Teil wegen Taiwans Dominanz in der Halbleiterproduktion, aber vor allem, weil Taiwan direkten Zugang zur zweiten Inselkette bietet und Nordost- und Südostasien in zwei unterschiedliche Schauplätze teilt.

Die dritte Region ist Europa.

Dennoch bleibt Europa für die Vereinigten Staaten strategisch und kulturell von entscheidender Bedeutung. […] Unser Ziel sollte es sein, Europa dabei zu helfen, seinen derzeitigen Kurs zu korrigieren. Wir brauchen ein starkes Europa, das uns dabei hilft, im Wettbewerb erfolgreich zu bestehen, und das mit uns zusammenarbeitet, um zu verhindern, dass ein Gegner Europa dominiert. Es liegt im zentralen Interesse der Vereinigten Staaten, eine rasche Beendigung der Feindseligkeiten in der Ukraine auszuhandeln, um die europäischen Volkswirtschaften zu stabilisieren, eine unbeabsichtigte Eskalation oder Ausweitung des Krieges zu verhindern, die strategische Stabilität mit Russland wiederherzustellen und den Wiederaufbau der Ukraine nach Beendigung der Feindseligkeiten zu ermöglichen, damit sie als lebensfähiger Staat überleben kann.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bat Trump vor kurzem um einen 50-jährigen Friedenssicherungsplan (Militarisierung), aber Trump konterte mit 15 Jahren, während US- und alliierte Truppen und Einrichtungen mindestens 15 Jahre lang in der Ukraine bleiben würden.

BlackRock steht an der Spitze der Wiederaufbau- und Astroturfing-Operationen. Laut Selenskyj ist CEO Larry Fink kontinuierlich an diesen Verhandlungen beteiligt.

Die vierte Region ist der Nahe Osten (d. h. Israel). Seltsamerweise behauptet das Dokument, dass die Präsenz der USA dort „zurückgehen“ werde und mehr regionale Stellvertreter die Last tragen könnten.

Da diese Regierung restriktive Energiepolitiken aufhebt oder lockert und die amerikanische Energieproduktion zunimmt, wird Amerikas historischer Grund, sich auf den Nahen Osten zu konzentrieren, an Bedeutung verlieren. Stattdessen wird die Region zunehmend zu einer Quelle und einem Ziel für internationale Investitionen werden, und zwar in Branchen, die weit über Öl und Gas hinausgehen – darunter Kernenergie, KI und Verteidigungstechnologien. Wir können auch mit Partnern im Nahen Osten zusammenarbeiten, um andere wirtschaftliche Interessen voranzutreiben, von der Sicherung der Lieferketten bis hin zur Förderung von Möglichkeiten zur Entwicklung freundlicher und offener Märkte in anderen Teilen der Welt, wie beispielsweise Afrika. Amerika wird immer ein zentrales Interesse daran haben, sicherzustellen, dass die Energievorräte am Golf nicht in die Hände eines erklärten Feindes fallen, dass die Straße von Hormus offen bleibt, dass das Rote Meer befahrbar bleibt, dass die Region kein Nährboden oder Exporteur von Terror gegen amerikanische Interessen oder das amerikanische Heimatland wird und dass Israel sicher bleibt. Wir können und müssen dieser Bedrohung ideologisch und militärisch begegnen, ohne jahrzehntelange fruchtlose Kriege zum „Aufbau von Nationen” zu führen. Wir haben auch ein klares Interesse daran, die Abraham-Abkommen auf weitere Nationen in der Region und auf andere Länder in der muslimischen Welt auszuweiten.

Die letzte Region ist Afrika, die fast wie eine nachträgliche Ergänzung mit nur drei Absätzen behandelt wird – und dann endet das Dokument.

Präsident Trump hat alle Andeutungen fallen gelassen, dass er für echten Frieden ist.

Kürzlich besuchte die venezolanische Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado das Weiße Haus und schenkte Trump ihren Preis.

Obwohl Trump sich im letzten Jahr intensiv dafür eingesetzt hatte und sich damit brüstete, acht Kriege verhindert zu haben, wurde ihm die Auszeichnung verweigert. Aber er bekam sie trotzdem von einem der amerikanischen Stellvertreter aus der Bush-Cheney-Regierung.

Aber das scheint keine Rolle zu spielen, denn jetzt, wo Trump die Auszeichnung besitzt, will er nichts mehr mit Frieden zu tun haben.

Trump hat natürlich aggressiv erklärt, dass er Grönland für sich beanspruchen will, und wie das funktionieren soll, ist noch völlig offen. Von der Drohung, es militärisch zu erobern, bis hin zur Ausgabe von Schecks in Höhe von 10.000 bis 100.000 Dollar an die Grönländer, damit sie freiwillig abtreten, ist die Eroberung Grönlands die nächste direkte Priorität der Regierung in der Region. Natürlich haben Dänemark und andere versprochen, das Land niemals abzutreten. Trump hat mit Zöllen gegen Dänemark und diejenigen, die mit Dänemark Handel treiben, zurückgeschlagen.

In Textnachrichten, die Trump an den norwegischen Premierminister Jonas Gahr Store geschickt hat, sagt Trump, dass er sich nicht mehr zum Frieden verpflichtet fühlt.

„Lieber Jonas, da dein Land beschlossen hat, mir den Friedensnobelpreis für die Beendigung von acht Kriegen PLUS nicht zu verleihen, fühle ich mich nicht mehr verpflichtet, ausschließlich an den Frieden zu denken, obwohl dieser immer im Vordergrund stehen wird, sondern kann nun darüber nachdenken, was für die Vereinigten Staaten gut und richtig ist. Dänemark kann dieses Land nicht vor Russland oder China schützen … Die Welt ist nicht sicher, solange wir nicht die vollständige und uneingeschränkte Kontrolle über Grönland haben.“

Einige glaubten, dass die Nachricht nicht echt sei, aber Norwegen gab eine offizielle Erklärung ab, in der bestätigt wurde, dass die Textkette echt ist.

Erklärung von Premierminister Jonas Gahr Støre zur Kommunikation mit Präsident Donald Trump:

„Ich kann bestätigen, dass dies eine Textnachricht ist, die ich gestern Nachmittag von Präsident Trump erhalten habe. Sie war eine Antwort auf eine kurze Textnachricht, die ich am selben Tag im Namen von mir selbst und dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb an Präsident Trump geschickt hatte. In unserer Nachricht an Trump haben wir unsere Ablehnung gegenüber den von ihm angekündigten Zollerhöhungen gegen Norwegen, Finnland und bestimmte andere Länder zum Ausdruck gebracht. Wir haben auf die Notwendigkeit einer Deeskalation hingewiesen und ein Telefongespräch zwischen Trump, Stubb und mir am selben Tag vorgeschlagen.

Die Antwort von Trump kam kurz nach dem Versand der Nachricht. Es war seine Entscheidung, seine Nachricht mit anderen NATO-Führern zu teilen. Die Position Norwegens zu Grönland ist klar. Grönland ist Teil des Königreichs Dänemark, und Norwegen unterstützt das Königreich Dänemark in dieser Angelegenheit voll und ganz. Wir unterstützen auch, dass die NATO auf verantwortungsvolle Weise Maßnahmen zur Stärkung der Sicherheit und Stabilität in der Arktis ergreift. Was den Friedensnobelpreis betrifft, so habe ich, auch gegenüber Präsident Trump, klar erklärt, was allgemein bekannt ist: Der Preis wird von einem unabhängigen Nobelkomitee und nicht von der norwegischen Regierung vergeben.“

AUTORENKOMMENTAR

Erstaunlich, nicht wahr? Trumpy hat nicht bekommen, was er wollte, also lässt der Soziopath nun endlich alle Andeutungen fallen, dass er für den Frieden sei, und setzt ganz auf Krieg, natürlich auf Geheiß seiner Herren.

Gerald Celente vom Trends Journal sagt es am besten: Wenn alles andere fehlschlägt, führen sie euch in den Krieg.

Findest du das nicht unterhaltsam?

Ich bin mir allerdings sicher, dass die Sekte sich dafür eine neue Ausrede ausdenken wird, vorausgesetzt, sie gibt überhaupt zu, dass er das gesagt hat.

Es ist wirklich erstaunlich, wie schnell diese Regierung über Nacht die Narrative des Drogenterrorismus fallen gelassen hat und nun voll und ganz auf Öl setzt. Noch erstaunlicher ist, wie schnell die Sekte, fast wie in Trance, diesen Regimewechsel bejubelt und „uns“ dafür gelobt hat, dass wir Venezuelas Öl für nationale Interessen beschlagnahmt haben, die (irgendwie) uns allen zugute kommen werden; stolz verkünden sie einstimmig: „Dafür habe ich gestimmt.“

Dann gibt es diese gefütterten Pflanzen und Larping, großspurige Verlierer, die sich als Konservative verkleiden und diesen neuen imperialistischen Vorstoß bejubeln. Dieser Typ bringt es sehr gut auf den Punkt:

Doch wie ironisch war es, dass der Chef von Exxon Mobil Trump bei dem großen Öltreffen letzte Woche direkt ins Gesicht sagte, dass Venezuela „uninvestierbar“ sei.

„Wenn wir uns die rechtlichen und wirtschaftlichen Strukturen – Rahmenbedingungen – ansehen, die heute in Venezuela bestehen, dann ist das Land derzeit nicht investitionsfähig. Daher müssen wesentliche Änderungen an diesen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und am Rechtssystem vorgenommen werden, es muss dauerhafte Investitionsschutzmaßnahmen geben, und die Gesetze zu Kohlenwasserstoffen im Land müssen geändert werden.“

Trump war natürlich nicht erfreut, da es ein peinlicher Moment war, der eigentlich als Sieg hätte angesehen werden sollen.

Wir sollten nicht vergessen, dass Trump während seiner ersten Amtszeit eine Reihe von Restriktionen gegen Venezuela verhängt hat, die so streng waren, dass sie amerikanische Unternehmen zum Rückzug zwangen, was Trump auch bei seinem Treffen mit Ölmanagern vorgeworfen wurde.

Was für eine absolute Clownerie.

Es gibt ein Sprichwort: Papier verträgt alles, was man darauf schreibt. Diese Ambitionen sind natürlich unglaublich hochgesteckt, und viele davon werden nicht verwirklicht werden.

Diese vom Weißen Haus gedruckten Äußerungen sind das, was korrupte, lügende, verfallende Flegel sagen, wenn das Imperium am Ende ist und man mit einer letzten Granate untergehen will. Der Dritte Weltkrieg ist da, und die USA werden nicht als Sieger daraus hervorgehen.

Allerdings ist das, was Trump tut, der schnelle Aufbau einer nordamerikanischen Technokratie.

Es ist seit LANGEM das Ziel der zentralen Planer, die Welt in Machtblöcke und Unionen umzustrukturieren, die leicht zu kontrollieren sind, mit einer zentralisierten Regierung von oben nach unten.

Der Club of Rome hat seit Jahrzehnten eine Weltkarte entworfen, die dieses neue Paradigma zum Ausdruck bringt.

Wie auch immer diese neue Welt gestaltet sein wird, es steht außer Frage, dass Länder entweder direkt erobert werden oder konsolidiert werden müssen, weil ihre Wirtschaft am Boden liegt. Selbst wenn diese Regierung also nicht alle Länder, die sie haben will, direkt unter ihre Kontrolle bringt, könnten zukünftige Regierungen einfach Verträge zur Fusion untereinander verabschieden, weil unsere Volkswirtschaften – USA, Kanada und Grönland, Mexiko usw. – außer Kontrolle geraten.

Das Gleiche wird in einer reformierten Europäischen Union, in Afrika, im Nahen Osten, im indischen und asiatisch-pazifischen Raum usw. geschehen.

Aus diesem Grund sage ich seit fast vier Jahren, dass der Krieg in der Ukraine beispielsweise nur dazu dient, „Zeit zu schinden“, um die Schaffung einer Multipolarität zu rechtfertigen und eine neue grenzüberschreitende, tokenisierte Wirtschaft unter der Kontrolle von Zentralbanken und anderen globalistischen Institutionen zu schaffen.

Fallen Sie nicht auf die ganze Rhetorik herein, auf die Apologeten und Prinzessinnen der Multipolarität, die Ihnen weismachen wollen, wie großartig Multipolarität ist. Das ist es, was die Vereinten Nationen und die globalistischen Machtstrukturen wollen.

Beachten Sie die Worte von Jeffrey Sachs, einem jüdischen Mann, der Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung an der Columbia University und Präsident des UN Sustainable Development Solutions Network ist, ein SDG-Befürworter für UN-Generalsekretär António Guterres in Bezug auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und der Mann, den CIA-Agent Tucker Carlson sehr schätzt.

Direkt von der Website der UN, veröffentlicht im April 2025: „Sachs plädiert für eine internationale Besteuerung von Luftfahrt, Schifffahrt und Kohlenstoff, um die UN zu finanzieren und den globalen Fortschritt zu beschleunigen.“

Sachs warb im November auch dafür, Afrika nach dem Vorbild Chinas zu einer riesigen Union und Technokratie zu machen. „Wenn man die 55 Länder der Afrikanischen Union zusammenzählt, sind das etwa 1,5 Milliarden Menschen, genauso viele wie in Indien🇮🇳 und China🇨🇳. Der große Unterschied besteht darin, dass die imperialen Mächte Afrika geteilt haben … sie MÜSSEN sich vereinen. Als 55 Länder kann man das nicht schaffen, aber als EINE afrikanische Kontinentalwirtschaft schon. […] Schauen Sie sich an, was China gemacht hat, und folgen Sie diesem Modell.“

Nichts von dem, was Sie sehen, ist eine Komödie voller Irrungen und Zufälle. Es handelt sich um eine sehr bewusste und methodische Vorgehensweise der Zentralbanken, dieser globalistischen Mächte, die im Verborgenen daran arbeiten, die Nationen langsam zu zerstören oder diejenigen in tiefer Armut zu erheben, um diejenigen in die Lage zu versetzen, in der wir uns jetzt befinden, damit wir leichter kontrolliert werden können, während gleichzeitig mehr Macht und Geld an die Spitze gelangt.

Die nicht allzu ferne Zukunft ist einfach. Globalistische Machtstrukturen werden im Zentrum der Weltregierung, der Finanzen, des Gesundheitswesens, der Wahrheit usw. stehen; gefolgt von einer Handvoll Königen, die über diese neuen Union herrschen; Gouverneuren, die über die einzelnen Nationen und Staaten regieren; und dann einigen Bürgermeistern und anderen kleinen Mächten an der Basis, während die meisten Dinge an der Basis durch KI-Systeme und Überwachung zur Verbrechensvorbeugung geregelt werden. Das ist das Spiel.

Schließlich hat die Bibel prophezeit, dass zehn Könige sich mit dem kommenden Antichristen und dem geheimnisvollen Babylon (dem Vatikan) verbünden würden.

Die Menschen vergessen so leicht, dass die ganze Welt im Jahr 2020 gemeinsam und im Gleichschritt den Covid-Krieg geführt hat. Es war das deutlichste Beispiel für die Unterordnung unter die Angst vor Schnupfen, und doch hat es die Weltwirtschaft ruiniert, indem es die Bevölkerung dazu gebracht hat, den tödlichen Impfstoff zu akzeptieren; und jetzt hassen sie sich plötzlich alle gegenseitig und wollen Krieg führen?

ALLE KRIEGE SIND BANKERKRIEGE.

Trump spielt seine Rolle mit einer schnellen und lautstarken Herangehensweise; und während die Welt staunt und ihn verachtet (und das zu Recht), arbeitet Trump nur daran, die Nordamerikanische Union zu etablieren, den Schaden zu begrenzen und die Implosion zu überwachen und Ressourcen und Liquidität in andere Länder fließen zu lassen, während er dieses multipolare System absichtlich schafft. Und er wird sicherlich nichts im Nahen Osten rückgängig machen: Was auch immer Israel will, wird es bekommen.