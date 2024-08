Die Entwicklung der Notstandsgebiete für Preiskontrollen

Jeffrey A. Tucker

Der gravierende Inflationsschub in den USA, der sich in vielen Ländern der Welt widerspiegelt, wurde in der ersten Märzwoche 2020 ausgelöst. Das war 14 Tage vor der Ankündigung der Schließung, was darauf hindeutet, dass hinter den Kulissen viel passiert ist. Die US-Notenbank stellte dem System innerhalb weniger Tage enorme Liquidität zur Verfügung, nur wenige Tage nachdem die CDC die nationale Presse über die bevorstehenden Schließungen informiert hatte, von denen die Trump-Regierung zu diesem Zeitpunkt so gut wie nichts zu wissen schien.

Die fiskalische und monetäre Party dauerte nicht so lange. Nach dem Amtsantritt des neuen Präsidenten wurden die ersten Rechnungen fällig, und so geht es bis heute weiter, sodass der Wert der Stimulierungszahlungen, die scheinbar alle plötzlich ohne Arbeit reich gemacht haben, schnell verpufft ist.

Erst nach zwei Jahren und etwa zehn Monaten, in denen die Kaufkraft schwand, die Lieferketten unterbrochen wurden und viele Güter knapp wurden, begann die Fed, sich Sorgen zu machen und die Zinsen von null Prozent anzuheben. Dies geschah vermutlich, um die überschüssige Liquidität, die direkt in die Adern der Wirtschaft gepumpt worden war, wieder abzuschöpfen. Die Maßnahmen der Fed verlangsamten, aber stoppten nicht, was sie entfesselt hatte, um das Virus zu bekämpfen, das weithin als universell tödlich dargestellt wurde, obwohl alle Fachleute das Gegenteil wussten.

Normalerweise würden höhere Zinssätze zu neuen Ersparnissen anregen, zumal es zum ersten Mal seit fast einem Vierteljahrhundert möglich war, allein durch Geldsparen schneller Geld zu verdienen, als das Geld an Wert verlor. Dies geschah jedoch nicht, weil die Finanzen der Haushalte plötzlich knapp wurden und das gesamte verfügbare Einkommen in die Begleichung von Rechnungen floss. Heute geben rund 40 Prozent der Befragten an, dass sie gerade so über die Runden kommen, ein Hauskauf aber nicht infrage kommt.

Jetzt, vier Jahre und sechs Monate später, was hören wir? Einerseits wird uns gesagt, dass das Inflationsproblem weitgehend gelöst sei, obwohl es viele Beweise dafür gibt, dass dies nicht der Fall ist. Wir haben nicht einmal eine nachprüfbare Zahl, wie stark der Wert des heimischen Dollars gelitten hat. Man spricht von etwa 20%, aber diese Zahl enthält viele Ungenauigkeiten und schließt viele der Ausgabenkategorien aus, die am stärksten gestiegen sind (z.B. Zinsen). Daher kennen wir das Ausmaß des Problems nicht wirklich. Könnte der Dollar in vier Jahren 30 oder sogar 50 Prozent oder mehr an Wert verloren haben? Wir warten auf bessere Daten.

Aber alle offiziellen Sprecher sagen, das Problem sei weitgehend gelöst. Umso merkwürdiger ist es, dass ausgerechnet diese Woche die in den Umfragen führende Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris ihre Unterstützung für landesweite Preiskontrollen bei Lebensmitteln und Wohnungsmieten angekündigt hat. Sollte sie dazu bereit sein, wäre sie auch zu einer Ausweitung auf alle Waren- und Dienstleistungskategorien bereit.

Trotz ihrer Behauptung, es handele sich um die “erste” derartige Auferlegung – warum sollte man sich damit brüsten? – irrt sie in diesem Punkt. Am 15. August 1971 verhängte Präsident Richard Nixon einen 90-tägigen Preis-, Lohn-, Miet- und Zinsstopp. Sowohl für die Löhne als auch für alle Preise wurden neue Durchsetzungsorgane geschaffen. Das waren die ersten 90 Tage, in denen sich die Kurve abflachte.

Es überrascht nicht, dass es der Regierung schwer fiel, diese Politik aufzugeben und sie 1973 wieder einführte. Erst 1974 wurden sie schließlich vollständig abgeschafft. Aus neunzig Tagen wurden drei Jahre, aus zwei Wochen zwei Jahre.

Was Nixon damals tat, war eine Reaktion auf eine vermeintliche Notlage. Die Nachfrage nach Gold schien eine dramatische Änderung der Geldpolitik und die Schließung des Goldfensters zu erfordern, während die Preiskontrollen Nixons Ansehen in den Umfragen stärken sollten. Er musste sich entscheiden zwischen dem, was er für richtig hielt, und dem, was seiner Meinung nach seine Popularität steigern würde. Er entschied sich für Letzteres.

Nixon schreibt in seinen Memoiren Folgendes:

Als ich am Wochenende mit Bill Safire an meiner Rede arbeitete, fragte ich mich, wie wohl die Schlagzeilen lauten würden: Würde es heißen: “Nixon handelt mutig”? Oder würde es heißen: “Nixon ändert seine Meinung”? Da ich bis vor kurzem über die Übel von Lohn- und Preiskontrollen gesprochen hatte, wusste ich, dass ich mich dem Vorwurf aussetzen würde, entweder meine eigenen Prinzipien zu verraten oder meine wahren Absichten zu verbergen. Aus philosophischer Sicht war ich jedoch nach wie vor gegen Lohn- und Preiskontrollen, auch wenn ich überzeugt war, dass die objektive Realität der Wirtschaftslage mich zu ihrer Einführung zwang.

Die öffentliche Reaktion auf meine Fernsehansprache war überwältigend positiv. Die Sender widmeten 90 Prozent ihrer Montagsnachrichten dieser Rede, und das meiste Interesse galt der brillanten Einweisung, das John Connally im Laufe des Tages gegeben hatte. Von der Wall Street kamen die Nachrichten in Zahlen: An der New Yorker Börse wurden am Montag 33 Millionen Aktien gehandelt, der Dow Jones stieg um 32,93 Punkte.

Jeder, der bei klarem Verstand war, war natürlich entsetzt über die Entwicklung der Ereignisse, zweifelte an ihrer Rechtmäßigkeit und sagte mit großer Genauigkeit die kommende Katastrophe des Mangels und der Massenverwirrung voraus. Sie haben nichts anderes getan, als das Unvermeidliche zu unterdrücken, während der Unternehmergeist erstickt wurde. Die Inflation kehrte schließlich zurück wie ein mit Wasser gefüllter Topf mit Deckel, dessen Brenner noch in Betrieb ist.

Nixon wusste es besser, aber er tat es trotzdem. In seinen Memoiren verteidigt er seine Entscheidung, obwohl er sagt, dass seine Politik falsch war. Versuchen Sie, sich einen Reim darauf zu machen:

Was hat Amerika aus seiner kurzen Erfahrung mit Wirtschaftskontrollen gelernt? Die Entscheidung vom 15. August 1971, sie einzuführen, war politisch notwendig und kurzfristig sehr populär. Langfristig war sie meiner Meinung nach jedoch falsch. Die Rechnung muss immer bezahlt werden, und der Preis für die Manipulation der orthodoxen Wirtschaftsmechanismen war unbestreitbar hoch… Wir hielten es für notwendig, uns dramatisch vom freien Markt zu entfernen und uns dann mühsam wieder an ihn heranzutasten.

Die Rationalität wurde der politischen Zweckmäßigkeit untergeordnet. Nixon hatte Panik, aber ist es Kamala? Wir hören immer wieder, dass die Inflation so weit zurückgegangen ist, dass sie fast verschwunden ist. Warum ist sie dann an diesem Plan beteiligt, landesweite Preiskontrollen einzuführen? Vielleicht ist es Panik hinter der öffentlichen Fassade? Vielleicht ist es auch nur die Sehnsucht nach extremer Exekutivgewalt über das ganze Land, bis hin zu unserem Frühstücksmüsli? Man kann es nicht wissen.

Das ist selbst für die Washington Post zu viel: “Wenn Ihr Gegner Sie ‘Kommunist’ nennt, sollten Sie vielleicht keine Preiskontrollen vorschlagen?

Ein seltsamer Effekt des Geredes über Preiskontrollen ist, dass Vermieter einen Anreiz haben, die Mieten jetzt zu erhöhen, bevor neue Kontrollen nach der Amtseinführung in Kraft treten. Das ist vielleicht auch der Grund, warum wir immer mehr Mietverträge sehen, die eine niedrigere Monatsmiete für 7 Monate statt für 12 Monate vorsehen. Voraussichtlich ab nächstem Jahr dürfen die Mieten nicht mehr als 5 Prozent pro Jahr erhöht werden. In den letzten vier Jahren sind die Mieten um durchschnittlich 8,5 Prozent pro Jahr gestiegen, also muss die Differenz irgendwo herkommen.

Kurzfristig kann dies durch einen dramatischen Anstieg der Mieten geschehen. Langfristig wird sich die Differenz in Form von weniger Komfort, Reparaturen und Dienstleistungen aller Art bemerkbar machen. Wenn die Geräte im Fitnessstudio kaputt gehen oder das Schwimmbad wegen Reinigungsarbeiten geschlossen ist, kann es sehr lange dauern, bis sie repariert werden, wenn überhaupt. Die Erfahrungen in New York City – oder auch unter Kaiser Diokletian im alten Rom – zeigen genau, was dabei herauskommt: Knappheit, Wertminderung von Gütern und Dienstleistungen und Geschäftsschließungen.

Das Beunruhigende an Nixons Präsidentschaft ist, dass er wusste, dass es falsch war, und es trotzdem tat. Noch beunruhigender im Fall Kamala Harris ist, dass nicht klar ist, ob sie überhaupt weiß, dass es falsch ist. Vielleicht sollte das diejenigen von uns nicht schockieren, die Zeiten erlebt haben, in denen die Gesundheitsbehörden so taten, als gäbe es keine natürliche Immunität, als gäbe es keine Therapien für Atemwegsinfektionen, als gäbe es keine Masken und als gäbe es zweiwöchige, auf diesen Zeitraum beschränkte, vollständige Sperren.

Wir schienen dazu verdammt zu sein, zuzusehen, wie sich dieselben alten Fehler vor unseren Augen abspielten, in einem natürlichen Kreislauf des Wahnsinns, der vom Gelddrucken über Inflation und Preiskontrollen bis zu allgemeinen Quarantänen und der Zunahme von Krankheiten, dem Verlust von Bildung und der Demoralisierung der Bevölkerung reichte. Mögen die Götter uns vor weiteren Runden desselben bewahren, bevor es zu spät ist.