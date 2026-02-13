Die Epstein-Akten: Ein Blick hinter den dunklen Vorhang, Teil 1

Von Donald Jeffries

Ausschnitte aus der schrecklichen Realität

Ich habe gerade erst begonnen, einige der geschätzten sechs Millionen Dateien zu sichten, die im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein veröffentlicht wurden. Mann, diese Zahl von sechs Millionen taucht wirklich überall auf, nicht wahr? Wie so oft bin ich dem renommierten Forscher Peter Secosh zu großem Dank verpflichtet, der dieses riesige Labyrinth durchkämmt hat.

Das Erste, was einem an diesen Dateien auffällt, bei denen es sich hauptsächlich um E-Mail-Korrespondenz zwischen Epstein und meist geschwärzten Namen handelt, ist ihr offenkundig jüdischer Charakter. Epstein trägt sein Judentum offen zur Schau. Wir erfahren, dass er einen Talmud in seinem Büro hat. Die „Verschwörungstheoretiker“ berichten, dass er eines seiner Bankkonten liebevoll „Baal“ genannt habe, aber die unnachahmlichen Faktenprüfer versichern uns nun, dass dies auf einen einfachen Scanfehler zurückzuführen sei. Epstein erwähnte in seiner Korrespondenz häufig den Begriff „Goyim”. Dies ist eine freundlichere, sanftere Bezeichnung für „Vieh” und wird verwendet, um alle Nichtjuden zu bezeichnen. In einer E-Mail stellt Epstein nüchtern fest: „Goyim wurden nur geboren, um uns zu dienen, ohne das haben sie keinen Platz in der Welt, nur um dem Volk Israel zu dienen.” Nun, nichts drückt „auserwähltes Volk“ deutlicher aus als das. Epstein drängte seine nicht-irischen Mitbürger auch, nur diejenigen einzustellen, die eine jüdische Abstammung nachweisen konnten. Epstein rät uns weise: „Eine jüdische Seele hat eine ganz andere Struktur … hat andere, höhere Ebenen …“ Das ist mal eine Religion.

In mehreren Anschuldigungen von anonymen Personen wird die Schuld von Donald Trump besonders hervorgehoben. Trump wird vorgeworfen, in Mar-a-lago „Kalender-Girls“-Partys veranstaltet zu haben, bei denen er minderjährige Mädchen versteigert haben soll, nachdem er die Enge ihrer Vaginas gemessen hatte. Persönlichkeiten wie Ghislaine Maxwell, Elon Musk, Alan Dershowitz und O.J. Simpsons Anwalt Robert Shapiro sollen an diesen Partys teilgenommen haben. Zu den weiteren Vorwürfen gegen Trump gehört einer von einer anonymisierten Person, die behauptete, sie sei zwischen 1995 und 1996 Opfer eines Sexhandelsrings auf dem Trump-Golfplatz in Palos Verdes, Kalifornien, geworden. Sie berichtete, dass Mädchen verschwunden seien und sie von Trumps Sicherheitschef gewarnt worden sei, dass sie „wie die anderen Schlampen als Dünger für die hinteren neun Löcher enden würde“, wenn sie darüber rede. Sie berichtete auch, dass sie gesehen habe, wie Robin Leach, Moderator der Fernsehserie „Lifestyles of the Rich and Famous”, auf einer Party ein junges Mädchen zu Tode gewürgt habe. Leach widmete Epstein und seinem Lebensstil sogar eine ganze Folge.

Wir erfahren, dass Bill Gates sich bei russischen Mädchen mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt hat und um Antibiotika gebeten hat, um sie heimlich seiner Frau Melinda zu geben. Am unglaublichsten war vielleicht die Behauptung einer anonymisierten Person, die gesehen habe, wie George H. W. Bush einen kleinen Jungen auf einer Yacht vergewaltigt habe, und wie Menschen Kinder auf demselben Boot gegessen hätten. Es gibt Fotos von Jeffrey Epstein mit seltsamen Wunden an Mund und Zunge, die angeblich von Kannibalismus stammen. Bill Clinton soll angeblich die gleichen verräterischen Wunden gehabt haben. Nun habe ich in meinem Leben noch nie einen Menschen gegessen. Ich habe noch nicht einmal an einem Zeh geknabbert. Ich habe also keine Ahnung, ob das wirklich stimmt oder nur eine weitere pikante Verschwörungstheorie ist. Aber es steht außer Frage, dass Kannibalismus in hohen Kreisen mehr als nur ein unverantwortliches Gerücht ist. Wie Leser meines Buches „Hidden History“ sich vielleicht erinnern, wurde Bush in den 1980er Jahren auf einer Party in Begleitung eines minderjährigen schwarzen Mannes gesehen, der mit dem Franklin-Credit-Kindersexskandal in Nebraska in Verbindung stand.

In der E-Mail vom 28. August 2019, in der diese Behauptung wiedergegeben wird und in der die Namen des Absenders und des Empfängers geschwärzt wurden, antwortet die „SSA, FBI New York” mit: „Danke, (geschwärzt), ich wusste nicht, dass Bush ihn auch vergewaltigt hat.” Wie viele Jungen hat Bush Senior eigentlich vergewaltigt? Dasselbe namenlose Opfer berichtete, dass es auf dieser sehr belebten Yacht gesehen habe, wie schwarze Männer gewalttätigen Sex mit blonden Frauen hatten, und dass es miterlebt habe, wie Babys zerstückelt und ihre Eingeweide gegessen wurden. Auch er behauptete, von George H. W. Bush vergewaltigt worden zu sein. Klingt, als hätten alle viel Spaß gehabt. Außer denen, die gegessen oder vergewaltigt wurden. In einer E-Mail vom 2. Oktober 2020 von Bryan Miller an eine ungenannte Partei wird berichtet, wie Ghislaine Maxwell in den 90er Jahren ein Model als Sexsklavin rekrutierte, die später von Prinz Andrew gefoltert wurde, der dann ihre Ermordung anordnete. Miller ist offenbar Vorsitzender der Republikanischen Partei in Wyoming, der sich für die Veröffentlichung der Epstein-Akten einsetzte, aber behauptet, dass Trump sich nichts zuschulden kommen ließ.

Es wird von einer Zahlung in Höhe von 25 Millionen Dollar an Jeffrey Epstein durch eine Rothschild-Organisation berichtet. Und Epstein prahlt gegenüber J.D. Vances Mentor Peter Thiel: „Wie Sie wahrscheinlich wissen, vertrete ich die Rothschilds.“ Als Epsteins Kumpel, der ehemalige israelische Präsident Ehud Barak, kein Treffen mit Wladimir Putin arrangieren konnte, übernahm Epstein diese Aufgabe. Eine weitere E-Mail informiert uns darüber, dass Epstein ein Treffen zwischen Andres Serrano, dem „Künstler“, der das blasphemische Werk „Piss Christ“ schuf, und dem Papst arrangieren konnte. Wer genau war Jeffrey Epstein? Ein Mann, der sowohl den Präsidenten Russlands als auch den Papst zu seinen Diensten hatte? Der einzige Mathematiklehrer in der Geschichte ohne Hochschulabschluss? Der Name „Rothschild“ taucht in den Epstein-Dateien etwa 12.000 Mal auf. Ich schätze, die „Verschwörungstheoretiker“ hatten recht. In einer E-Mail aus dem Jahr 2014 schreibt Epstein an Ariane de Rothschild: „Der Staatsstreich in der Ukraine sollte viele Möglichkeiten bieten, viele.“ In einer anderen E-Mail fragt Ariane de Rothschild Epstein, ob er ihr Video „mit den Mädchen“ bekommen habe.

Wie bei den von Wikileaks veröffentlichten Podesta-E-Mails taucht das Wort „Pizza“ in diesen Akten übermäßig oft auf. Je nach Quelle wurden in den Epstein-Akten 859 bis 911 Verweise auf „Pizza“ entdeckt. Mann, lieben die Eliten ihre Pizza! Uns wurde versichert, dass „Pizzagate“ widerlegt worden sei. Ich bin zuversichtlich, dass auch diese unverständliche Anzahl von „Pizza“-Verweisen widerlegt werden wird. In einer E-Mail aus dem Jahr 2012 fragt eine redigierte Person Epstein: „Wäre es möglich, dass Brice und ich nach Red Hook gehen und schnell eine Pizza essen?“ Nun, um fair zu sein, wen sonst könnte man anrufen, wenn man „schnell eine Pizza essen“ möchte? Ich meine, der Mann hatte einen direkten Draht sowohl zu Putin als auch zum Papst. In einer E-Mail vom September 2015, in der keiner der Namen redigiert ist, schreibt Lesley Groff an Valdson Cotrin: „Danke für die Pizza heute! Die war wirklich lecker! xo.“ Wer sagt, dass diese bösen Satanisten nicht höflich sind? In einer E-Mail von einem unkenntlich gemachten Absender an Epstein wurde ihm gesagt: „Lass uns wieder Pizza und Traubensaft trinken gehen. Niemand sonst kann das verstehen.“ In einer weiteren E-Mail-Korrespondenz mit seinem Urologen, nachdem ihm ein Medikament gegen erektile Dysfunktion verschrieben wurde, sagt der gute Doktor zu Epstein: „Waschen Sie sich nach der Einnahme die Hände, und dann gehen wir Pizza und Traubensaft trinken.“

Ich werde keine rassistischen Witze über Traubensaft machen, aber mal im Ernst, wie bizarr sind diese Nachrichten? „Niemand kann das verstehen?“ Wenn ich mich richtig an meine sexuellen Untergrund-Codewörter erinnere, bedeutet „Pizza“ kleine Mädchen und „Pasta“ kleine Jungen. Ich glaube, „Hot Dogs“ bedeutet aus offensichtlichen Gründen auch kleine Jungen. Wofür steht also der Code „Traubensaft“? Ich meine, kein Elitist, der etwas auf sich hält, würde in der Öffentlichkeit Traubensaft trinken. Das erinnert mich an die „Pizza-bezogene Karte“, die ein Elitist hinterlassen hat, wie in den Podesta-E-Mails erwähnt. Diese wurden von den unbestreitbaren Faktenprüfern ausführlich erklärt. Niemand mag Pizza mehr als ich, aber wenn Sie die Geschichte aller meiner E-Mail-Korrespondenzen durchsuchen würden, würden Sie das Wort wohl nicht sehr oft finden. Die Medien werden dies ignorieren oder lächerlich machen. Das ist ihre Art. Eine wirklich freie Presse würde sich über all dieses Material die Hände reiben. Die Epstein-Akten sind wie die Pentagon-Papiere, die die Verderbtheit derer, die uns schlecht regieren, vollständig veranschaulichen. Sie enthüllen eine systemische Unmoral. Eine Welt von Seelen, die an den Teufel verkauft wurden.

Eine E-Mail von Epstein an den ehemaligen Trump-Anwalt Michael Wolff aus dem Jahr 2017 enthüllt, dass Epstein sagte, der ursprüngliche Geldgeber des lächerlich gefälschten Steele-Memorandums sei kein Geringerer als Marco Rubio gewesen. „Little Marco”, der jetzt Trumpensteins Außenminister ist. Das ist eine machiavellistische Sache, die Sie nicht verstehen würden. Die Kontoauszüge von Ghislaine Maxwell in den Akten deuten offenbar darauf hin, dass sie die Zwischenstopps der Disney Cruise Lines in St. Thomas nutzten, um Kinder zu verschleppen. In anderen E-Mails zwischen Epstein und Peter Thiel werden die Vorteile eines Systemcrashs und einer „Rückkehr zum Tribalismus“ diskutiert. Der New-Age-Guru Deepak Chopra wird mit den Worten zitiert: „Gott ist ein Konstrukt. Süße Mädchen sind real.“ Nun, ich denke, jeder liebt süße Mädchen. Außer dem Schauspieler Kevin Spacey, dessen Vorliebe, junge Jungen zu missbrauchen, bis sie schrien, andere auf der Insel beleidigte. Man weiß, dass man eine besondere Art von Perverser ist, wenn Sexhändler sich an einem stören. Spacey wurde wegen anderer ähnlicher Aktivitäten angeklagt, hat sich aber vor Gericht durchgesetzt. Das tun sie immer.

Spacey war nicht der einzige Bekannte von Epstein, der Jungen statt Mädchen mochte. Auch unser geliebter ehemaliger Präsident Barack Obama gehörte zu dieser Kategorie. Die verstorbene Virginia Giuffre, Epsteins prominentestes Opfer, behauptete, Obama sei „einer der Schlimmsten“ gewesen, und sie habe ihn angeblich regelmäßig auf Epsteins Insel gesehen, zusammen mit seinen Freunden George Clooney und Tom Hanks. Giuffre kam zu dem Schluss, dass diese Elitisten „sich für Götter halten“. Aus den Akten geht hervor, dass Epstein und Bill Gates 2017 eine „Pandemie-Simulation“ planten. Ich frage mich, ob das war, bevor Gates sich bei russischen Mädchen mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt hat? Nun, Gates plante schon immer irgendeine Art von Virussimulation, wie ich in „Masking the Truth“, dem weltweit am meisten zensierten Buch, berichtet habe. Deepak Chopra taucht erneut auf, als Epstein in einer E-Mail vom 11. August 2016 fragte: „Sollen wir Woody und Oprah zusammenbringen?“ Der besagte Woody ist Woody Allen, der auf zu vielen Fotos mit Epstein zu sehen ist. Und ich habe Woody Allens Filme wirklich geliebt.

Eine E-Mail vom August 2009 von jemandem, dessen Name geschwärzt ist, informiert Epstein: „Ich habe das Foltervideo geliebt.“ Was meinte der Modelagent Jean Luc Brunel, als er Epstein gegenüber erwähnte, dass sie das „Fressen von Katzen“ nicht filmen durften? Brunel beging angeblich unter mysteriösen Umständen Selbstmord. Epstein zeigte, dass er überall Einfluss hatte, und riet Steve Bannon: „Sprechen Sie mit Cruz und Cotton über Kavanaugh.“ Bannon antwortete: „Das ist RIESIG.“ Drei Tage später wählte Trumpenstein Kavanaugh, der vor allem dafür bekannt ist, Kenneth Starrs Vertuschung des Todes von Vince Foster geleitet zu haben, für den Obersten Gerichtshof aus. In einer E-Mail aus dem Jahr 2015 wird darauf hingewiesen, dass Epstein einst „mit Papst Johannes Paul II. im Vatikan lebte“. Was? Epstein lebte im Vatikan? Man kann ein nicht-irischer, offensichtlich nicht-katholischer Sexhändler sein, und der Vatikan nimmt einen auf? Wurden alle Villen von Epstein renoviert? Wurden sie abgespritzt und alle Beweise auf Lolita Island vernichtet?

Es gibt eine eidesstattliche Erklärung von „Tiffany Doe“ aus dem Jahr 2016, in der es heißt: „Ich habe persönlich miterlebt, wie der Angeklagte Trump der Klägerin sagte, sie solle niemals etwas sagen, wenn sie nicht wie die 12-jährige Maria verschwinden wolle, und dass er in der Lage sei, ihre ganze Familie umbringen zu lassen.“ „Tiffany“ schwor auch, dass „nachdem ich im Jahr 2000 meine Anstellung bei Herrn Epstein gekündigt hatte, ich persönlich von Herrn Epstein bedroht wurde, dass ich und meine Familie getötet würden, wenn ich jemals etwas über den körperlichen und sexuellen Missbrauch minderjähriger Mädchen preisgeben würde, den ich persönlich bei Herrn Epstein oder einem seiner Gäste beobachtet hatte.“ Auffällig an den Akten ist, dass andere berühmte Namen offenbar geschwärzt wurden, Trumps jedoch nicht. Abgesehen von George H. W. Bush, Robin Leach und Prinz Andrew wird nur Trump direkt einer bestimmten Straftat beschuldigt. Wo sind die namenlosen Opfer, die behaupten, Bill Clinton habe sie vergewaltigt oder vor ihren Augen ein Baby gegessen? Sind diese Aktenveröffentlichungen politisch parteiisch?

Was ist mit den 105.000 Dollar, die Epstein für Tunnel unter seinem Heimbüro ausgegeben hat? Oder mit Epsteins „Whoops“-Antwort auf eine Benachrichtigung, dass die Ex-Frau von RFK Jr. erhängt in einer Scheune gefunden wurde? Anscheinend benutzte Epstein „Whoops“ routinemäßig, um unnatürliche Todesfälle zu beschreiben. In einer anderen E-Mail-Antwort von einer geschwärzten Partei wird Epstein gesagt: „Niemand wird dich anlügen und damit vor mir davonkommen. Niemand. Whoops ist richtig.” Vielleicht war „Whoops” also ein elitärer Insider-Begriff, um jemanden zum Schweigen zu bringen? Epstein schickte auch diese verschleierte Drohung an den Reporter Nathan Myhrvold von der New York Times: „Vorsicht – wir wollen keinen Trayvon Myhrvold.” Ein unbekannter Absender teilte Epstein am 30. Juni 2014 mit: „Ich gebe dir die Erlaubnis, ihn zu töten … er hat dich belogen und er hat mich belogen.“ Das sind wirklich vorbildliche Führungspersönlichkeiten, die wir da haben, nicht wahr? Diese Art von Sprache ist mehr als theatralisch. Warum sollte jemand so etwas Verhängnisvolles in einer E-Mail schreiben? Wussten sie, dass es eines Tages an die Öffentlichkeit gelangen würde? Wollen sie, dass die Öffentlichkeit davon erfährt?

Der bescheidene und liebenswerte FBI-Direktor Kash Patel hat dem Kongress versichert: „Alle Behauptungen, ich sei Teil einer Vertuschungsaktion zum Schutz von Kinderhandel und Opfern von Menschenhandel und Sexualverbrechen, sind offensichtlich und kategorisch falsch.“ Nun gut, ich weiß nicht, wer das konkret behauptet hat, aber wenn man etwas so Lächerliches sagt wie „Epstein hat sich umgebracht“, dann wird das natürlich zu Spekulationen führen. Und für unsere ewig minderjährige Generalstaatsanwältin Pam Bondi existieren die Epstein-Akten gar nicht. Alle sechs Millionen davon existieren nicht. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Todd Blanche erklärte kürzlich, dass „schreckliche Fotos“ und beunruhigende E-Mails „uns nicht unbedingt erlauben, jemanden strafrechtlich zu verfolgen“. Aus rein rechtlicher Sicht hat er Recht. Wenn jedoch ein Nicht-Elite-Mitglied, ein gewöhnlicher Gesindel, in einer Online-Polizeirazzia gefasst wird und einem verdeckten Ermittler sagt, dass er sich mit einem vermeintlich 12-jährigen Mädchen treffen möchte, reicht das aus, um ihn strafrechtlich zu verfolgen. Auch wenn es in Wirklichkeit kein 12-jähriges Mädchen gibt.

Es gibt viele Überlebende von Epstein. Wie Deepak Chopra vielleicht sagen würde, sind sie sehr real, auch wenn einige vielleicht nicht mehr niedlich sind. Virginia Giuffre beschuldigte den ehemaligen israelischen Präsidenten Ehud Barak direkt, sie gewaltsam vergewaltigt zu haben. Barak war ein enger Freund von Epstein. Ich vermute, wenn Ehud Barak ein unglaublich seltener nicht-irischer Hausmeister wäre, gäbe es „ausreichende Beweise“ für eine Strafverfolgung. Fast alle Vergewaltigungen sind eine Frage von „er sagt/sie sagt”. Im Fall von Epstein wurden viele dieser sexuellen Begegnungen auf Video aufgezeichnet. Nur hat die Regierung diese Beweise „verloren”. Ist es nicht ärgerlich, wenn so etwas passiert? Wie bei den Originalaufnahmen von Apollo 11. Oder dem Gehirn von JFK. Ich erwarte nicht, dass jemand für dieses satanisch teuflische Verhalten zur Rechenschaft gezogen wird. Sie werden beim Jüngsten Gericht zur Rechenschaft gezogen werden. Aber bis dahin stehen sie über unserem korrupten, wild inkonsistenten Recht. Sie können so viel Pizza, Pasta und Hot Dogs genießen, wie sie wollen, solange sie alles mit Traubensaft hinunterspülen.