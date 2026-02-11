Die Epstein-Akten lassen uns „Verschwörungstheoretiker“ schlecht aussehen.

…und vielleicht ist genau das der Punkt.

Kit Knightly

Der gesamte Fokus der alternativen Medien ist davon verschlungen worden, die Epstein-Akten nach Brotkrumen von Beweisen zu durchkämmen, um mentale Bilder satanischer zionistischer dämonischer Blutsrituale und des Verarbeitens von Kleinkindern zu Dörrfleisch zu bestätigen.

Es ist inzwischen an einem Punkt angelangt, an dem es uns „Verschwörungstheoretiker“ – die eine nahezu makellose Erfolgsbilanz haben, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen – ziemlich hysterisch aussehen lässt. Es diskreditiert anti-establishment-kritische Denker.

Man könnte sich verziehen fühlen zu glauben, die Akten seien genau zu diesem Zweck konstruiert worden.

Da ist das inzwischen berüchtigte Zitat: „wie Sie wissen, vertrete ich die Rothschilds“.

Oder der sogenannte „Rendering-Fehler“, der versehentlich „19 Jahre alt“ als „=9 Jahre alt“ darstellte und dadurch eine Flut der Empörung auslöste – trotz der Existenz einer weiteren, korrekten Kopie in den Akten.

Oder der „Tippfehler“ im Todesbericht, der auf den Tag vor Epsteins angeblichem Selbstmord datiert ist.

All das fühlt sich wie Verschwörungs-Köder an.

Und wenn es Köder sind, dann scheinen sie funktioniert zu haben. In Kombination mit der Schwärzung hunderter Namen aus hunderttausenden kontextlosen, gewöhnlichen E-Mails hat dies eine Flut pädo-getönter Pareidolie ausgelöst, die beunruhigend anzusehen ist. All das hat uns an einen Punkt geführt, an dem Menschen in jedem Hinweis auf Alter, Ort oder Essen irgendeine Art von Code vermuten.

Die Leute sehen „30 between 6-7“ und denken, es gehe um kleine Mädchen, obwohl es sich offensichtlich um eine Adresse handelt – 30. Straße zwischen der 6. und 7. Avenue. Die Leute sehen „Cannibal“ und „The Boom Boom Room“ und jammern über eingebildete Schrecken in feuchten Folterkellern, wobei sie vergessen, dass es sich dabei um die Namen eines angesagten Restaurants beziehungsweise eines Nachtclubs handelt.

Wenn ein Koch über Jerky schreibt, dann müsse er Menschenfleisch meinen, denn „man friert doch kein Dörrfleisch!“ … außer, dass man es sehr wohl kann und auch tut.

Wie viel davon echte Hysterie ist und wie viel zynisches Engagement-Ködern, werden wir nie wissen, aber so oder so lässt es uns schlecht aussehen.

Unterdessen sind auch die Mainstream-Medien ähnlich stark auf Epstein fixiert – eine Tatsache, die jede Fixierung von Freidenkern eigentlich dämpfen sollte.

Die „Überlebenden“ stellten mutig eine mutige Anzeige zusammen, die – mutig – während des Superbowls ausgestrahlt wurde. Des Superbowls.

Elon Musk ist überall präsent, bietet an, Anwaltskosten zu übernehmen, und twittert (oder antwortet auf Tweets) zu jedem „seltsamen“ Faktchen, das die Akten ausspucken.

Und ich kaufe das einfach nicht.

Ich denke, Bob Moran hat es am besten formuliert:

Glaube ich, dass Epstein ein israelischer Geheimdienstmitarbeiter ist/war? Ja. Glaube ich, dass viele reiche und berühmte Menschen pädophile Aktivitäten ausüben? Ja. Glaube ich, dass die „Epstein-Akten“ nur ein von einer KI generierter Haufen Unsinn sind, der aus sechs Jahren Gerüchten in Verschwörungstheorie-Chatrooms zusammengebastelt wurde? Ja.

Do I think Epstein is/was an Israeli intelligence asset?

Yes.

Do I think that a lot of rich and famous people engage in paedophilic activity?

Yes.

Do I think the 'Epstein Files' are just an AI-generated pile of piss-take concocted from six years of Truther chatroom gossip?

Yes. — Bob Moran (@bobscartoons) February 9, 2026

Was mir Sorgen macht, ist, wohin dieser fieberhafte Hexenjagd-Geist gelenkt werden könnte – oder welche schrecklichen Gesetze oder Regeln auf den hinteren Seiten verabschiedet werden könnten, während Epstein die Titelseiten dominiert.