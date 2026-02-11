Epstein präsentierte JPMorgan Chase einen Plan, um Bill Gates „mehr Geld für Impfstoffe“ zu verschaffen

In den Jahren vor der COVID-19-Pandemie standen Bill Gates und zentrale Akteure der Gates Foundation regelmäßig in Kontakt mit Jeffrey Epstein. Dabei diskutierten sie Wege zur Finanzierung und zum Aufbau eines globalen Netzwerks für Pandemievorbereitung und Impfprogramme – so geht es aus den jüngsten „Epstein-Akten“ hervor.

von Michael Nevradakis, Ph.D.

In den Jahren vor der COVID-19-Pandemie interagierten Bill Gates und führende Vertreter der Gates Foundation regelmäßig mit Jeffrey Epstein und erörterten Möglichkeiten, ein globales System zur Pandemievorbereitung und Impfstoffentwicklung zu finanzieren und auszubauen.

Die Kommunikation zwischen Gates und Epstein ist in den „Epstein-Akten“ enthalten, die am 30. Januar vom US-Justizministerium (DOJ) veröffentlicht wurden. Die Verabschiedung des parteiübergreifenden Epstein Files Transparency Act im vergangenen Jahr führte zu dieser Veröffentlichung.

Sayer Ji sagte gegenüber The Defender, die Akten zeigten, dass Epstein als eine Art „Schaltzentrale“ fungierte, die „Hedgefonds, Zentralbanken, Milliardäre, akademische Institutionen und globale Gesundheitsinitiativen“ miteinander verband.

Ji veröffentlichte seine Analyse der gesundheits- und medizinbezogenen Informationen aus den Akten in einer Reihe von Substack-Artikeln sowie in Beiträgen auf X.

1/🚨 The DOJ just released thousands of pages of Epstein files.



And buried inside them may be one of the biggest bombshells no one is talking about:



The blueprint for a 20-year financial architecture designed to turn pandemics into a profit center.



Offshore vaccine funds.… pic.twitter.com/2tA4pqhe26 — Sayer Ji (@sayerjigmi) February 2, 2026

Seamus Bruner, Forschungsdirektor beim Government Accountability Institute, erklärte, die Akten offenbarten die Funktionsweise eines Netzwerks von „Kontroll-Oligarchen auf Steroiden – diesmal mit schockierenden neuen Belegen“.

Bruner sagte, die Dokumente zeigten, dass Epstein Jahre vor der COVID-19-Pandemie beim Aufbau der „Architektur für Pandemie-Profite“ geholfen habe.

Die Dokumente stammen überwiegend aus den 2010er-Jahren – also aus der Zeit nach Epsteins Verurteilung im Jahr 2008 wegen der Anwerbung Minderjähriger zu sexuellen Handlungen und seiner Aufnahme in ein Sexualstraftäterregister.

Ji wies darauf hin, dass Monate vor Beginn der COVID-19-Pandemie viele der gleichen Akteure, die in den Epstein-Akten auftauchen, an Event 201 teilnahmen – einer Simulation einer globalen Coronavirus-Pandemie.

Die in den Jahren vor der Pandemie aufgebaute Infrastruktur zur Pandemievorbereitung habe maßgeblich zu dieser Simulation geführt, schrieb Ji.

Laut The Hill begannen Mitglieder des US-Kongresses am Montag mit der Durchsicht ungeschwärzter Versionen der Dokumente.

Der Abgeordnete Thomas Massie (Republikaner aus Kentucky), der den Epstein Files Transparency Act gemeinsam mit dem Abgeordneten Ro Khanna (Demokrat aus Kalifornien) mitinitiierte, sagte gegenüber The Defender, bei der Veröffentlichung der Dokumente gehe es um Gerechtigkeit, nicht um Politik.

„Rep. Ro Khanna und ich haben versucht, die Epstein-Akten aus der parteipolitischen Auseinandersetzung herauszuhalten. Die Demokraten wollen es zu Trump machen, die Republikaner zu den Clintons. Wir wollen es zu einer Frage der Überlebenden machen – und zu einer Frage von Gerechtigkeit und Transparenz“, sagte Massie.

Gates, Epstein und die „Architektur hinter Pandemien als Geschäftsmodell“

In seiner Substack-Reihe enthüllte Ji, was er als „eine 20-jährige Architektur hinter Pandemien als Geschäftsmodell – mit Bill Gates im Zentrum des Netzwerks“ bezeichnete, zusammen mit multinationalen Finanzinstitutionen wie JPMorgan Chase.

Die Dokumente aus den Jahren 2011 bis 2019 veranschaulichen eine „Architektur, deren Fundament die COVID-19-Ära um mehr als ein Jahrzehnt vorwegnahm“, schrieb Ji. Sie stellten Belege dafür dar, dass „eine große Wall-Street-Bank einen verurteilten Sexualstraftäter darum bat, die Architektur eines mit Gates verbundenen Wohltätigkeitsfonds zu entwerfen“.

Zu den Dokumenten gehören mehrere E-Mails, die die Entwicklung eines von Gates geführten Wohltätigkeitsfonds skizzieren. In einer E-Mail vom 17. Februar 2011 stellte Juliet Pullis von JPMorgan Chase Epstein Fragen aus dem Kreis des „Teams, das einige Ideen für Gates zusammenstellt“.

Epsteins Antwort legte dar, wie ein solcher Fonds strukturiert werden könnte. In den folgenden Monaten wurde der Vorschlag weiter ausgearbeitet.

In einer E-Mail vom 26. Juli 2011 an den JPMorgan-Manager Jes Staley, in Kopie an Boris Nikolic, Gates’ wissenschaftlichen und technologischen Chefberater, beschrieb Epstein einen „silo-basierten Vorschlag, der Bill [Gates] mehr Geld für Impfstoffe verschaffen wird“.

Bis zum 17. August 2011 diskutierten Staley und Mary Erdoes, damalige CEO von JPMorgan Asset and Wealth Management, weitere Details des geplanten Fonds – darunter die Entwicklung „eines Offshore-Arms – insbesondere für Impfstoffe“ sowie die Aussicht auf „Milliarden Dollar“ an Spenden innerhalb von zwei Jahren.

In einer Antwort später am selben Tag erklärte Epstein, Gates sei „schrecklich frustriert“ über das langsame Vorankommen bei der Einrichtung des Fonds. Gates habe darauf bestanden, dass „zusätzliches Geld für Impfstoffe“ in einer bevorstehenden Präsentation über den Fonds enthalten sein müsse.

Bis zum 31. August 2011 hatte JPMorgan Chase offenbar einen Vorschlag mit dem Titel „Project Molecule“ entwickelt, bei dem die Bank mit der Gates Foundation zusammenarbeiten sollte, um einen dauerhaften Wohltätigkeitsfonds für Pandemievorbereitung und -überwachung, Impfstoffförderung und Krankheitsbekämpfung aufzubauen.

Laut Ji enthielt der Vorschlag viele der Ideen, die Epstein zuvor mit JPMorgan-Führungskräften besprochen hatte. Er sah außerdem vor, Millionen von Dollar für den Kauf von oralen Polio-Impfstoffen für Afghanistan und Pakistan, eines Rotavirus-Impfstoffs für Lateinamerika sowie eines Meningitis-Impfstoffs für Afrika auszugeben.

Der Vorschlag empfahl, dass Melinda Gates den strategischen Programm-, Förder- und Verteilungsausschuss des Fonds leiten sollte und dass unter anderem Mary Erdoes, Warren Buffett, Jordaniens Königin Rania und Seth Berkley, CEO von Gavi, der Impfallianz, beteiligt sein sollten. Die Gates Foundation finanzierte den Start von Gavi im Jahr 1999 und hält einen ständigen Sitz im Vorstand.

Ji schrieb, auch wenn Epsteins Name im Projekt-Molecule-Vorschlag nicht auftauche, stelle dieser die „institutionelle Übersetzung der Architektur dar, die er informell entworfen hatte“.

Bis 2013 führten diese Bemühungen offenbar zur Gründung des Global Health Investment Fund. In einer vertraulichen Unterlage vom 23. September 2013 wurde der Fonds als „erster Investmentfonds mit Fokus auf die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen für die globale Gesundheit“ beschrieben. Investoren wurden jährliche Renditen von fünf bis sieben Prozent in Aussicht gestellt.

Zu den Teilnehmern der Fonds-Eröffnung im September 2013 gehörten der JPMorgan-CEO Jamie Dimon sowie Vertreter von Pfizer, Merck und GlaxoSmithKline (heute GSK).

Gates hätte „mit jedem Menschen auf der Erde arbeiten können“ – entschied sich aber für einen „registrierten Sexualstraftäter“

Laut Ji ist Nikolics Rolle besonders bedeutsam. Im August 2013 unterzeichneten Gates und Epstein eine Vereinbarung, in der Gates „ausdrücklich darum bat“, dass Epstein „persönlich“ als Vertreter von Nikolic fungieren solle. In dem Schreiben wurde auf Epsteins „bestehende kollegiale Beziehung“ zu Gates verwiesen.

„Diese Vereinbarung wurde fünf Jahre nach Epsteins Verurteilung wegen der Anwerbung einer Minderjährigen zur Prostitution geschlossen“, schrieb Ji. „Gates hatte die Mittel, mit jedem Menschen auf der Erde zu arbeiten. Er entschied sich für einen registrierten Sexualstraftäter – und hielt das schriftlich fest.“

Die Dokumente zeigen zudem, dass Epstein einen Monat zuvor – am 18. Juli 2013 – eine E-Mail entwarf, die offenbar an Gates gerichtet war. Darin bezog er sich auf seine Freundschaft mit Gates, äußerte seine Enttäuschung über eine „unfreundliche, scharf formulierte E-Mail“ von Gates und erwähnte pikante Mitteilungen, die die beiden zuvor offenbar ausgetauscht hatten.

„Um die Beleidigung noch zu vergrößern, bittest du mich dann auch noch, bitte die E-Mails über deine Geschlechtskrankheit zu löschen, über deine Bitte, ich solle dir Antibiotika besorgen, die du Melinda heimlich geben kannst, und über die Beschreibung deines Penis“, schrieb Epstein.

In einem auf X veröffentlichten Video sagte Michael Kane, Leiter der Advocacy-Abteilung von Children’s Health Defense, es sei zwar unklar, ob Epstein diese E-Mail jemals an Gates geschickt habe, „aber im nächsten Monat haben sie einen Vertrag miteinander“.

„Ich denke, Bill Gates hat die Botschaft verstanden“, sagte Kane.

Im November 2023 genehmigte ein Bundesrichter einen Vergleich über 290 Millionen Dollar zwischen JPMorgan Chase und mehr als 100 Frauen, die Epstein des sexuellen Missbrauchs beschuldigt hatten. Die Frauen warfen JPMorgan Chase vor, trotz interner Warnungen über mehrere Jahre hinweg weiterhin Geschäfte mit Epstein gemacht zu haben.

„JPMorgan hat Epstein jahrelang betreut, trotz klarer Warnsignale – über eine Milliarde Dollar an verdächtigen Transaktionen wurden intern markiert und ignoriert. Sie wussten es. Es war ihnen egal“, schrieb The Truth About Cancer.

Spielte Epstein eine Rolle bei der Entstehung des „Bio­sicherheitsstaates“?

Laut Ji liefern die Dokumente eine Art Fahrplan dafür, wie eine Infrastruktur zur Pandemievorbereitung aufgebaut wurde und wie sie Event 201 möglich machte.

„Als Event 201 stattfand, war die Architektur … nicht mehr nur konzeptionell. Sie war finanziert, strukturiert, vertraglich gebunden, versichert, personell besetzt und rechtlich abgesichert. Was blieb, war die Generalprobe“, schrieb Ji.

Dokumente aus dem September 2014 zeigen, dass Gates Epstein über ein bevorstehendes Treffen mit Präsident Obama informierte – just zu dem Zeitpunkt, als ein Berater des damaligen israelischen Premierministers Ehud Barak Epstein zu einem privaten, nicht protokollierten Empfang mit Obama im folgenden Monat einlud.

Ji erklärte, diese Kommunikation habe in jener Woche stattgefunden, in der Ebola offiziell als Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit eingestuft wurde. Der Zeitpunkt sei bedeutsam, da „in dieser Woche der Biosicherheitsstaat geboren wurde“.

Laut Ji trugen diese Entwicklungen dazu bei, die in Project Molecule skizzierte Infrastruktur zu aktivieren, wobei Epstein als Knotenpunkt für Ebola-bezogene Projektvorschläge fungierte.

Dazu gehörte unter anderem, dass Epstein einen Vorschlag eines UN-Diplomaten für die Entwicklung eines „Nexus-Zentrums für Frieden und Gesundheit“ erhielt, das die „schweren Auswirkungen von Ebola“ berücksichtigen sollte, sowie einen Vorschlag einer Wissenschaftlergruppe für ein präsymptomatisches Ebola-Erkennungssystem mittels PCR-Tests.

Die Wissenschaftler – mit Verbindungen zu einem US-Militärbiolabor in Fort Detrick, den Centers for Disease Control and Prevention und den National Institutes of Health – baten Epstein, den Vorschlag an Gates und die Gates Foundation weiterzuleiten.

Bis Oktober 2014 warnte Epstein Kathy Ruemmler, damals Rechtsberaterin des Weißen Hauses unter Obama, vor den politischen Kosten, falls Obama nicht auf Ebola reagiere. Bis 2015 fungierte Epstein als Vermittler bei Bemühungen, globale Experten zusammenzubringen, um zu „diskutieren, wie wir Pandemien am effektivsten angehen und verhindern können“.

Der Vorschlag des International Peace Institute unter Leitung von Terje Rød-Larsen führte zur Einberufung eines nicht-öffentlichen Treffens im Mai 2015 in Genf mit dem Titel „Preparing for Pandemics: Lessons Learned for More Effective Responses“. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Weltbank und die Vereinten Nationen waren an dem Treffen beteiligt.

Die Tagesordnung umfasste Sitzungen zu Fragen, „wie Pandemien vorhergesehen werden sollten, wie Autorität ausgeübt werden muss, wie mehrere Akteure koordiniert werden sollen und – entscheidend – welche rechtlichen, institutionellen und finanziellen Mechanismen im Voraus geschaffen werden müssen, um eine schnelle, zentralisierte Reaktion zu ermöglichen“, schrieb Ji.

Laut Ji hat die Reaktion auf COVID-19 ihre Wurzeln in der Ebola-Antwort von 2014, da Ebola „die erste Krankheit war, die formell die Aussetzung normaler politischer und souveräner Beschränkungen auf globaler Ebene rechtfertigte. … Als der nächste globale Gesundheitsnotstand eintraf – COVID-19 –, war das Drehbuch bereits geschrieben“.

„Epstein taucht im Hintergrund genau dieser prägenden Gespräche auf – als Verbindungsglied zwischen globalem Finanzwesen, philanthropischem Kapital und der Steuerung biologischer Risiken“, sagte Ji gegenüber The Defender.

Epstein an „Stamm-Pandemie-Simulationen“ zwei Jahre vor COVID beteiligt

Bis 2017 führten diese Gespräche zu Vorschlägen für Pandemie-Simulationen.

In einem iMessage-Chat aus dem Januar 2017 zwischen Epstein und einem nicht identifizierten Arzt, der Hilfe bei der Jobsuche suchte, verwies der Arzt auf seine „Expertise im Bereich der öffentlichen Gesundheitssicherheit“.

Der Arzt, der Erfahrungen bei den Vereinten Nationen, der WHO, der Gates Foundation und der Weltbank hatte, sagte, er habe „gerade eine Pandemie-Simulation durchgeführt“, die zu einer „großen Plattform“ werden könne.

In Bezug auf Gates sagte der Arzt zu Epstein: „Er hasst psychische Gesundheit, aber er ist verrückt nach Impfstoffen und Autismus-Themen. Das könnte der Beginn einer breiteren Diskussion sein.“

Eine E-Mail-Korrespondenz aus dem März 2017, an der Epstein und Gates beteiligt waren, behandelte Bemühungen des damaligen bgC3 – Gates’ privatem strategischen Büro –, „Folgeempfehlungen und/oder technische Spezifikationen für eine Stamm-Pandemie-Simulation“ zu entwickeln.

Ji wies darauf hin, dass 2017 die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) auf dem Weltwirtschaftsforum gegründet wurde – mit Finanzierung durch die Gates Foundation und dem Ziel, innerhalb von 100 Tagen „pandemiebekämpfende Impfstoffe“ zu entwickeln. Später im selben Jahr gab die Weltbank die ersten Pandemie-Anleihen überhaupt aus.

Event 201, das nur sechs Wochen vor den ersten öffentlich bestätigten COVID-19-Fällen stattfand, bezog die Gates Foundation, das Weltwirtschaftsforum und das Johns-Hopkins-Zentrum für Gesundheitssicherheit ein. Auch globale Finanzinstitutionen, Medienorganisationen und Geheimdienste nahmen teil.

Die Simulation konzentrierte sich auf die Reaktion von Regierungen, Pharmaunternehmen, Medien und sozialen Netzwerken auf den Ausbruch eines neuartigen Coronavirus.

Ji betonte, die Epstein-Akten zeigten nicht, dass COVID-19 geplant oder hergestellt worden sei oder dass Event 201 COVID-19 ausgelöst habe. Vielmehr belegten sie, dass „die institutionelle Infrastruktur, um genau von einer solchen Krise zu profitieren, bereits aufgebaut, getestet, personell besetzt und versichert war“.