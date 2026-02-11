CDC-Studie stellt fest, dass COVID-Impfungen das Risiko einer führenden Ursache für mütterliche und fetale Todesfälle um 24 % erhöhen

Hypertensive Schwangerschaftserkrankungen sind maßgebliche Treiber für Frühgeburten, Notfallentbindungen, Krampfanfälle, Schlaganfälle, Organschäden, langfristige Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie mütterliche und fetale Todesfälle.

Nicolas Hulscher, MPH

Eine neu veröffentlichte Registerstudie der CDC unter Verwendung von Daten aus dem COVID-19 Vaccine Pregnancy Registry (C19VPR) der CDC und dem Pregnancy Risk Assessment Monitoring System (PRAMS) verglich etwa 8.000 geimpfte schwangere Frauen mit 8.000 ungeimpften schwangeren Frauen und stellte bei denjenigen, die COVID-Impfungen erhalten hatten, ein um 24 % höheres relatives Risiko für hypertensive Schwangerschaftserkrankungen fest (15 % gegenüber 12 %).

Diese Erkrankungen – zu denen Gestationshypertonie und Präeklampsie gehören – sind weltweit eine der führenden Ursachen für mütterliche und fetale Todesfälle. Der Zusammenhang war statistisch signifikant, blieb in Sensitivitätsanalysen bestehen und hielt auch nach Anpassung für mehrere Störfaktoren an.

Der beobachtete absolute Unterschied betrug 3 Prozentpunkte. Das bedeutet etwa ein zusätzlicher Fall hypertensiver Schwangerschaftskomplikationen auf jeweils 33 geimpfte Schwangerschaften. Wenn während der globalen Ausrollphase 40–60 Millionen schwangere Frauen weltweit eine COVID-Impfung erhalten haben, würde ein absoluter Anstieg von 3 % weltweit auf geschätzte 1,2 bis 1,8 Millionen zusätzliche Fälle hypertensiver Schwangerschaftskomplikationen hinauslaufen.

Hypertensive Erkrankungen sind nicht harmlos. Sie erhöhen das Risiko für Frühgeburten, Aufnahmen auf der Neugeborenen-Intensivstation (NICU), Notfalleinleitungen, Kaiserschnitte, langfristige kardiovaskuläre Erkrankungen der Mutter und in schweren Fällen für mütterliche und fetale Todesfälle. Selbst in gut ausgestatteten Versorgungssystemen verändern diese Zustände die Schwangerschaftsergebnisse erheblich.

Die Studie stellte außerdem fest, dass eine COVID-19-Erkrankung während der Schwangerschaft ein Risiko ähnlicher Größenordnung mit sich brachte (adjustiertes RR 1,28). Es ist nicht bekannt, wie hoch das Risiko wäre, wenn eine Mutter sowohl infiziert als auch geimpft wäre – es ist jedoch wahrscheinlich höher als bei jeder der beiden Expositionen allein.

Schwangeren Frauen wurde gesagt, diese genetischen Produkte seien sicher. Nun hat die CDC selbst eine statistisch signifikante Erhöhung einer der schwerwiegendsten geburtshilflichen Komplikationen festgestellt.

Globale Rechenschaftspflicht für den Schaden, der Müttern und ihren ungeborenen Kindern zugefügt wurde, ist gerechtfertigt.