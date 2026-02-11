Russlands Vertrauen in Trump und die USA schwindet rapide

Larry C. Johnson

Der russische Außenminister Sergej Lawrow gab in einem Interview mit dem BRICS-Fernsehsender, das am 9. Februar 2026 veröffentlicht wurde, eine bemerkenswerte Einschätzung der entstehenden neuen Wirtschaftsordnung, des Ukraine-Krieges und der Unzuverlässigkeit der USA als Verhandlungspartner ab.

Insgesamt äußerte er sich wenig optimistisch hinsichtlich der Wirtschaftsbeziehungen mit den USA und sah trotz prinzipieller Kooperationsbereitschaft keine rosige Zukunft. Gleichzeitig warf er den USA vor, die Beziehungen und Fortschritte in der Ukraine zu sabotieren, obwohl Trump erklärt hatte, den Krieg beenden zu wollen. Und das war erst der Anfang.

Außenminister Lawrow warf den USA vor, ihre eigenen Vorschläge zur Ukraine, die beim Gipfeltreffen 2025 in Anchorage, Alaska (zwischen Präsident Putin und Präsident Trump) erörtert worden waren, nicht mehr umsetzen zu wollen. Lawrow behauptete, Russland habe den US-Vorschlag damals akzeptiert, und bei einer offenen und respektvollen Herangehensweise hätte das Problem gelöst werden können. Stattdessen habe Washington einen Rückzieher gemacht und setze seine Politik fort, etwa durch neue Sanktionen, Aktionen gegen russische Öltanker (z. B. Beschlagnahmungen durch US-Streitkräfte) und die Blockade russischer Energieexporte. Er erklärte außerdem, Russland und die USA hätten nach dem Gipfeltreffen in Anchorage eigentlich eine umfassende Zusammenarbeit anstreben sollen, doch das Gegenteil sei eingetreten: Die USA hätten künstliche Barrieren errichtet und strebten nach wirtschaftlicher Dominanz.

Lawrow bekräftigte Russlands Kernforderungen für eine Friedenslösung: die Beseitigung der „Nazi-Grundlagen“ der Ukraine (eine Anspielung auf Russlands langjährige „Entnazifizierungs“-Rhetorik), die Gewährleistung der russischen Sicherheit durch die Verhinderung jeglicher Waffen auf ukrainischem Territorium, die Russland bedrohen könnten, und die effektive Kontrolle über Größe, Zusammensetzung und Bewaffnung des ukrainischen Militärs nach dem Krieg. Er betonte, dass Russlands Sicherheit die Berücksichtigung dieser Punkte erfordere, auch in Regionen wie der Krim, dem Donbas und „Neurussland“.

Hier die wichtigsten Abschnitte aus dem Interview zum Thema Krieg in der Ukraine:

Uns wurde gesagt, dass das Ukraine-Problem gelöst werden müsse. In Anchorage haben wir den Vorschlag der Vereinigten Staaten angenommen. Um es etwas direkter auszudrücken: Sie haben ihn vorgeschlagen, und wir haben zugestimmt, was bedeutet, dass das Problem gelöst werden muss. Der russische Präsident Wladimir Putin hat wiederholt erklärt, dass es Russland gleichgültig sei, was in der Ukraine oder in Europa gesagt werde, da wir uns der tiefsitzenden Russophobie der meisten Regime in der Europäischen Union – mit wenigen bemerkenswerten Ausnahmen – sehr wohl bewusst sind. Die Position der Vereinigten Staaten war für uns entscheidend. Mit der Annahme ihres Vorschlags scheinen wir die Aufgabe, die Ukraine-Frage zu lösen und zu einer umfassenden, breit angelegten und für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit überzugehen, erfüllt zu haben.

Bislang sieht in der Praxis alles anders aus: Neue Sanktionen werden eingeführt, und auf hoher See wird ein regelrechter „Krieg“ gegen Tanker geführt, der gegen das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen verstößt . Indien und andere unserer Partner werden daran gehindert, billige russische Energieressourcen zu kaufen (Europa ist dies schon lange untersagt) und gezwungen, amerikanisches Flüssigerdgas zu überteuerten Preisen zu erwerben. Das heißt, im Wirtschaftsbereich haben die Amerikaner die wirtschaftliche Vorherrschaft zum Ziel erklärt.

Abgesehen davon, dass sie anscheinend etwas bezüglich der Ukraine vorgeschlagen haben und wir bereit waren (jetzt sind sie es nicht mehr), sehen wir auch keine rosige Zukunft im Wirtschaftsbereich. Die Amerikaner wollen die gesamte Energieversorgung aller führenden Länder und Kontinente kontrollieren. Auf dem europäischen Kontinent haben sie es auf die vor drei Jahren gesprengten Nord-Stream-Pipelines, das ukrainische Gastransportsystem und Turkish Stream abgesehen.

Einige westliche Experten hegten Zweifel daran, ob Russland nach dem Drohnenangriff vom 28. Dezember 2025 auf die offizielle Residenz Wladimir Putins in Waldai seine Position verschärft hatte. Ich denke, Lawrows Äußerungen gegenüber dem BRICS-Journalisten klären diese Frage… Die Russen sind verärgert über Trump und seine Regierung, weil Trump seine Versprechen ihnen gegenüber nicht eingehalten hat.

Sollten Steve Witkoff und Jared Kushner erneut nach Russland reisen, dürften sie von ihren russischen Gastgebern nicht gerade herzlich empfangen werden. Die Russen werden zwar höflich sein, aber – den Äußerungen Lawrows zufolge – konkrete Zugeständnisse fordern, damit Trump seine Versprechen auch einlöst. Sofern Trump nicht bald die Sanktionen gegen Russland aufhebt, die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte beendet und die in Anchorage gemachten Zusagen zum Ukraine-Krieg umsetzt, wird Wladimir Putin meiner Ansicht nach weitere Verhandlungen mit Trumps Gefolgschaft als reine Zeitverschwendung betrachten.

Während sich ein Großteil der Medienberichterstattung über Lawrows Äußerungen auf seine deutliche Frustration über Trumps Versäumnis, den Krieg mit der Ukraine beizulegen, konzentrierte, lieferte Lawrow eine Meisterklasse über den laufenden wirtschaftlichen Wandel:

Wir erleben derzeit einen globalen Wandel, der bereits vor einiger Zeit durch den objektiven Übergang zu einer multipolaren Weltordnung begann. Diese ist weder bipolar wie zu Zeiten der Sowjetunion und der USA, des Warschauer Pakts und der NATO noch unipolar wie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, sondern multipolar und prägt die Entwicklung der Menschheit. Die USA waren lange Zeit die treibende Kraft der Weltwirtschaft, regulierten die globalen Finanzen und nutzten den Dollar, um ihre dominante Stellung zu festigen. Doch ihr wirtschaftlicher Einfluss und ihr Gewicht in der Weltwirtschaft schwinden bereits nachweislich. Gleichzeitig gewinnen Länder wie China, Indien und Brasilien an Bedeutung. Auch auf dem afrikanischen Kontinent vollziehen sich interessante Entwicklungen: Die Afrikaner zögern zunehmend, ihre Bodenschätze zu exportieren, und bauen stattdessen eigene Industrien auf, die einst von der Sowjetunion gefördert wurden.

Viele Zentren rasanten Wirtschaftswachstums, Machtzentren und Zentren finanziellen und politischen Einflusses sind entstanden. Die Welt befindet sich im Umbruch. Dieser Wandel vollzieht sich im Wettbewerb. Der Westen will seine einst dominante Stellung nicht aufgeben. Mit dem Amtsantritt der Trump-Administration ist dieser Kampf gegen Konkurrenten besonders deutlich und offen zutage getreten. Tatsächlich macht die Regierung in Washington unter D.C. Trump keinen Hehl aus ihren Ambitionen. Sie will den Energiesektor dominieren und ihre Konkurrenten einschränken.

Sie wenden gegen uns völlig unfaire Methoden an. Sie verbieten die Arbeit russischer Ölkonzerne wie Lukoil und Rosneft. Sie versuchen, unseren Handel, unsere Investitionskooperation und unsere militärtechnischen Beziehungen zu Russlands wichtigsten strategischen Partnern, wie Indien und anderen BRICS-Mitgliedern, zu kontrollieren.

Es tobt ein Kampf um den Erhalt der alten Weltordnung, die auf dem Dollar und den vom Westen im Internationalen Währungsfonds, der Weltbank und der Welthandelsorganisation geschaffenen und implementierten Regeln basiert. Als neue Wachstumszentren begannen, auf Grundlage derselben Regeln eine deutlich stärkere wirtschaftliche Entwicklung und wesentlich höhere Wachstumsraten zu erzielen (wie wir es beispielsweise bei den BRICS-Staaten sehen), suchte der Westen nach Wegen, diesen Wandel zu verhindern. Dies ist jedoch unmöglich, da es sich um einen objektiven Prozess handelt. Seit mehreren Jahren übertreffen die Wachstumsraten und das BIP-Volumen der BRICS-Staaten das kombinierte BIP der G7-Staaten, kaufkraftbereinigt, deutlich.

Eine neue Wirtschafts- und Politikordnung entsteht Stück für Stück, wobei Russland und China als Partner agieren und den Weg weisen. Die US-Hegemonie ist vorbei. Amerika kann nur dann wieder zu alter Größe zurückfinden, wenn es Militarismus und Gewalt ablehnt und stattdessen eine Politik verfolgt, die auf echter Zusammenarbeit mit den BRICS-Staaten beruht. Lawrow äußerte in diesem Interview nicht seine persönliche Meinung, sondern erläuterte die Weltsicht der Regierung Wladimir Putins. Wird Trump zuhören und die Botschaft verstehen? Ich bezweifle es.