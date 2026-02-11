Die beunruhigendste Realität der modernen Medizin

Von The Vigilant Fox

Geld ist oft die Wurzel allen Übels, und das Gesundheitssystem bildet da keine Ausnahme. Aber es gibt noch etwas Beunruhigenderes, über das niemand spricht.

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlicht wurde. Wichtige Details wurden aus Gründen der Klarheit und Wirkung vereinfacht und redaktionell bearbeitet. Lesen Sie den Originalbericht hier.

Es gibt einen Grund, warum Ärzte so gerne Impfungen empfehlen. Je mehr sie impfen, desto mehr Geld verdienen sie.

Allein schon die hohen Patientenzahlen bringen viel Geld ein, aber es gibt noch einen weiteren perversen Anreiz, der Sie wütend machen wird, wenn Sie davon erfahren.

RFK Jr. erklärt: „Kinderärzte, die 80 bis 85 % der Kinder in ihrer Praxis impfen, erhalten riesige Prämien … Und deshalb werfen sie Sie aus der Praxis, wenn Sie sich wehren … Sie würden ihnen ihre Prämien kosten.“

Leider beschränken sich diese perversen finanziellen Anreize nicht nur auf Impfstoffe, sondern erstrecken sich über viele Bereiche der Medizin.

Wenn man etwas tiefer gräbt, zeigt sich ein weiteres beunruhigendes Muster. Und wenn man es einmal erkannt hat, ist man fassungslos darüber, wie dunkel die moderne Medizin geworden ist.

Das folgende Video ist erschreckend – nicht weil die Ärztin darin böswillig ist, sondern weil sie wirklich glaubt, dass sie hilft.

Sie ist Ärztin mit einem Master in Public Health, Mitglied der American Academy of Pediatrics und ehemalige Leiterin in Georgetown. Ihre Sprache ist warmherzig. Ihre Absichten scheinen rein zu sein.

Dennoch zeigt dieses Interview perfekt, wie die öffentliche Gesundheit ihren Weg verloren hat.

Nachdem die meisten tödlichen Infektionskrankheiten besiegt waren, wandte sie sich chronischen Krankheiten zu – und scheiterte.

Anstatt zu hinterfragen, warum Kinder immer kränker werden, setzte sie noch stärker auf mehr Impfungen, früher und ohne Widerspruch, und tat Sicherheitsbedenken oft als Ketzerei ab.

Sehen Sie sich dieses Video an. Fragen Sie sich dann, was in der modernen Medizin wichtiger ist: die Gesundheit der Kinder – oder die institutionelle Sicherheit.

Eine vor einigen Jahren eingereichte Klage deckte etwas auf, das weitaus beunruhigender war als ein einzelner Fall von ärztlichem Fehlverhalten.

Sie enthüllte, wie während der COVID-Pandemie die grundlegenden medizinischen Ethikprinzipien stillschweigend zusammenbrachen – wie die Einwilligung optional wurde, Zwang als Fürsorge umgedeutet wurde und schutzbedürftige Menschen eher als Hindernisse denn als Patienten behandelt wurden.

Hier geht es nicht um Ideologie. Es geht darum, was passiert, wenn Angst, Autorität und institutioneller Druck das Gewissen außer Kraft setzen.

Um zu verstehen, warum dies geschehen ist, muss man etwas Unangenehmes verstehen.

Die medizinische Ethik ist einer der am meisten vernachlässigten Teile der ärztlichen Ausbildung.

Die Studenten lernen Prinzipien wie die Einwilligung nach Aufklärung und die Autonomie des Patienten auswendig – aber sie setzen sich selten mit den Anforderungen dieser Prinzipien auseinander, weil das System selbst sie dazu drängt, gegen sie zu verstoßen.

Wenn Druck entsteht, wird Ethik zur Theorie.

Während COVID wurde diese Kluft wie nie zuvor offenbart.

Ärzte behandelten nicht nur Krankheiten – sie setzten eine öffentliche Erzählung durch.

Eine Verweigerung wurde nicht als medizinische Entscheidung behandelt – sie wurde als moralisches Versagen behandelt.

Patienten, die zögerten, wurden als gefährlich und egoistisch abgestempelt. Sie glaubten an Fehlinformationen, sie glaubten nicht an die Wissenschaft, und einige von ihnen waren sogar Oma-Mörder.

Sobald eine Gruppe von Menschen entmenschlicht ist, kann fast alles gerechtfertigt werden.

Aber genau hier liegt das Missverständnis vieler Menschen darüber, was schiefgelaufen ist.

Der größte Teil des Schadens wurde nicht durch „schlechte Ärzte” verursacht.

Er wurde durch normale Fachleute verursacht, die innerhalb eines Systems arbeiteten, das Konformität belohnte, Abweichungen bestrafte und ethisches Verhalten stillschweigend als alles neu definierte, was den Absatz steigerte.

So bricht die Ethik zusammen, ohne dass es jemand bemerkt.

Genau deshalb ist eine Klage aus dem Jahr 2023, an der zwei Kinder beteiligt sind, so wichtig.

Denn sie hat Abstraktionen beseitigt und die Frage aufgeworfen, die keine Institution beantworten wollte: Was passiert, wenn die Einwilligung ignoriert wird und alle Beteiligten glauben, das Richtige zu tun?

In den Gerichtsunterlagen wird Folgendes beschrieben:

Im Jahr 2022 brachte eine Mutter ihre Kinder zu einer mobilen Klinik, um die für die Schule erforderlichen Routineuntersuchungen durchführen zu lassen. Ihr wurde gesagt, sie solle draußen warten.

Als der erste Termin begann, rief die Mutter ihrer Tochter auf deren Handy an und bat darum, mit Dr. Rethy sprechen zu dürfen. Sie erklärte, dass sie draußen warte und während des Termins bei Bedarf Fragen beantworten könne.

Anstatt mit ihr zu sprechen, wurden die Kinder – einschließlich einer COVID-Impfung – ohne elterliche Zustimmung geimpft.

Ein Kind protestierte wiederholt verbal. Die Impfung wurde dennoch verabreicht.

Dr. Rethy soll den Kindern gesagt haben, dass die Impfung für die Schule erforderlich sei.

Das war jedoch völlig falsch. Es gab keine solche Vorschrift.

In den Einverständniserklärungen selbst wurde die Impfung als „empfohlen” und nicht als erforderlich aufgeführt.

Das Kind berichtete: „Als sie die Spritze in der Hand hatte und auf mich zukam, wich ich zurück und fragte sie, was das für eine Spritze sei. Sie sagte, es sei die COVID-Impfung, und ich … sagte ihr, dass ich sie nicht wolle, woraufhin sie antwortete: ‚Nun, sie ist vorgeschrieben, du musst sie bekommen, um zur Schule gehen zu dürfen.‘“

Das war kein Missverständnis. Das war Nötigung.

Nach dem Termin teilte Dr. Rethy der Mutter mit, dass sie einen Behandlungsplan für das Asthma ihres Sohnes erstellt habe und ein Rezept ausstellen werde.

Sie informierte die Mutter jedoch weder über die Impfungen noch darüber, was im Falle einer Nebenwirkung zu tun sei.

Die Mutter der Kinder erfuhr erst auf der Heimfahrt davon, als ihre Tochter sich über „ziemlich starke” Schmerzen im Arm beklagte.

Weil Impfschadensklagen fast unmöglich zu gewinnen sind.

Deshalb konzentriert sich diese Klage auf etwas Grundlegenderes – und weitaus Belastenderes.

• Körperverletzung (Dr. Rethy impfte die Kinder ohne Einwilligung)

• Freiheitsberaubung (sie wurden von ihrer Mutter ferngehalten, von einer Autoritätsperson zur Mitwirkung gedrängt und konnten sich aufgrund des beengten Raums der Situation nicht entziehen)

• Betrug (Dr. Rethy log darüber, dass die Impfung verpflichtend sei)

Das sind keine bloßen Formalitäten. Es sind ethische rote Linien.

Zu dem Zeitpunkt, als dies geschah, war bereits bekannt, dass Kinder ein extrem geringes Risiko durch COVID hatten, dass die Impfungen eine Übertragung nicht verhinderten und dass Nebenwirkungen zwar selten, aber sehr real waren.

Dennoch wurde ihre Weigerung als inakzeptabel behandelt.

Das sagt Ihnen alles, was Sie wissen müssen. Hier ging es nie um Medizin.

Dies geht über einen einzelnen Arzt hinaus.

Es spiegelt wider, was passiert, wenn die ethische Ausbildung oberflächlich ist, der institutionelle Druck enorm ist und Ärzte darauf trainiert werden, die Einhaltung von Vorschriften über die Einwilligung zu stellen.

Unter diesen Umständen hört die Medizin auf zu heilen und beginnt zu zwingen.

Deshalb sind Verantwortlichkeit und Klagen wie diese so wichtig.

Nicht, um einen einzelnen Arzt zu bestrafen, sondern um die Grenzen wiederherzustellen, die das System ausgelöscht hat.

Denn wenn Kinder „Nein” sagen können und dieses „Nein” keine Bedeutung hat, ist die Einwilligung bereits tot.

Und wenn die Einwilligung einmal weg ist, ist nichts mehr in der Medizin sicher.

Ärzte erhalten außerordentliche Macht über schutzbedürftige Menschen. Deshalb müssen sie zur Verantwortung gezogen werden.

Wenn die Medizin das Vertrauen zurückgewinnen will, muss sie etwas Grundlegendes neu lernen.

Patienten sind keine Hindernisse, die es zu bewältigen gilt.

Die Einwilligung ist nicht nur eine Formalität. Und sie ist niemals optional.

Angst ist keine ethische Rechtfertigung.

Patienten sind keine Gewinnchancen.

Die Medizin muss sich verbessern, wenn sie überleben will.

Dies ist kein Angriff auf Ärzte oder die Medizin an sich.

Es geht darum, sich einer harten Wahrheit zu stellen: Ein System kann aufrichtig, anerkannt und gut finanziert sein – und dennoch tiefgreifenden Schaden anrichten.

Wenn Institutionen aufhören, Familien zuzuhören, Ergebnisse zu hinterfragen und abweichende Meinungen als gefährlich zu bezeichnen, verlieren sie die moralische Autorität, die sie zu schützen vorgeben.

Alles ändert sich, wenn Ärzte ihren Patienten wirklich zuhören und sie respektieren.