Die Epstein Akten und die Plandemie

Dass es Verbindungen der Plandemie zu Epstein geben könnte und die Netzwerke verzweigt sind, habe ich bereits in meinem ersten Buch (einmal mit Profis arbeiten) angedeutet. Mir fehlten damals aber belastbare Dokumente.

„Contagion“ kann man schauen, muss man nicht. Kein Film, an den ich mich noch erinnere, vielleicht weil die Laborszenen so unrealistisch waren. In etwa so unrealistisch wie in Avatar 1 in der Szene, in der Sigourney Weaver die Gilson-Pipette mit der Spitze nach oben hält. Eine geniale Szene für einen Erstsemesterkurs, um zu zeigen, wie man es NICHT macht.

Warum ich wohl keine Ahnung von dem Film habe, obwohl er 2021 und 2022 jeweils zweimal pro Jahr, jedes Halbjahr einmal, lief. Warum nur? Möglicherweise, weil die deutsche „Film und Medienbewertung“ dem Film das Prädikat „wertvoll“1 gab, was für mich normalerweise direkt heißt: nicht schauen, systemkonforme, schulgeeignete Propaganda.

Vielleicht auch, weil „Contagion“ Nathan Wolfe als Berater hatte. Nathan Wolfe ist der Autor des Buchs „Virus: Die Wiederkehr der Seuchen“ und die Hauptfigur des Theaterstücks von Lauren Gunderson namens „The Catastrophist“. Das klingt erst einmal nach Expertise. Nathans Expertise ist aber sehr speziell. Er war der CEO von Metabiota.2 Diese Firma wurde von Hunter Bidens Investmentfirma Rosemond Seneca3, Black & Veatch (B&V), die in der Ukraine die Biolabore gebaut haben,4 In-Q-Tel (CIA-Investmentfirma), vom US-Verteidigungsministerium (DTRA),5 der Bill & Melinda Gates Foundation, dem NIH und Google finanziert.6 Metabiota war 2021 „Technology Pioneer“ des WEF.7

Einer der Freunde, denen Nathan Wolfe in seinem Buch „Virus: Die Wiederkehr der Seuchen“ dankt, ist Jeffrey Epstein und dessen Nachlassverwalter Boris Nikolic, Peter Daszak (President von Hunter Bidens Firma EcoHealth Alliance) und Jeremy Farrar (Direktor des Welcome Trust). Ein illustrer Kreis bekannter Namen im Hintergrund der Coronap(l)andemie. Mehr dazu findet man in Röpers „Inside Corona“. Röper hat sich diesen Netzwerken im Detail gewidmet, genau wie Calndestine, der sich auf die Analyse dieser Biowaffennetzwerke auf Substack spezialisiert hat.8 Allein über Nathan Wolfe und seine Verstrickungen könnte man wohl ein ganzes Buch schreiben.