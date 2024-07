Die erschreckendsten Worte heute: Ich bin von NewsGuard & ich bin hier, um Sie zu bewerten

Von Tyler Durden

Verfasst von Jonathan Turley,

Kürzlich schrieb ich eine Hill-Kolumne, in der ich NewsGuard kritisierte, ein Rating-Unternehmen, das Nutzer, Werbetreibende, Ausbilder und Geldgeber vor Medienunternehmen warnt, weil es deren „Glaubwürdigkeit und Transparenz“ bewertet.

Ungefähr eine Woche später klopfte NewsGuard an meine Tür. Mein Blog, Res Ipsa (jonathanturley.org), wird nun überprüft, und die von NewsGuard gestellten Fragen waren alarmierend, aber nicht überraschend.

Ich weiß nicht, ob das plötzliche Interesse an meiner Website durch meine Kolumne ausgelöst wurde. Ich habe NewsGuard bereits früher als eines der ausgeklügeltsten Verfahren kritisiert, mit dem Websites auf „weiße“ und „schwarze“ Listen gesetzt werden.

Mein neues Buch, „The Indispensable Right: Free Speech in an Age of Rage“ (Freie Meinungsäußerung in einem Zeitalter des Zorns ) beschreibt detailliert, wie sich solche Websites in ein massives Zensursystem einfügen, das ein Bundesgericht als ‚Orwellian‘ bezeichnete.

Für jede Website, die die Medien oder die Regierung Biden kritisiert, sind die abschreckendsten Worte heute „Ich bin von NewsGuard und ich bin hier, um Sie zu bewerten“.

Konservative werfen dem Unternehmen seit langem vor, konservative und libertäre Websites ins Visier zu nehmen und die Agenda seines Mitbegründers Steven Brill zu verfolgen. Umgekehrt haben viele Medien seine Bemühungen gelobt, Desinformationsseiten für Werbekunden und Agenturen zu identifizieren.

Brill und sein Mitbegründer, L. Gordon Crovitz, wollen mit ihrem Unternehmen die Medienversion des Standard & Poor’s-Ratings für Finanzinstitute sein. Im Gegensatz zu S&P, das sich mit Finanzberichten befasst, bewertet NewsGuard jedoch sehr subjektive Beurteilungen wie die „Glaubwürdigkeit“ auf der Grundlage der Frage, ob sie „eindeutig und in erheblichem Maße falsche oder entsetzlich irreführende“ Informationen veröffentlichen. Sie bieten sogar ein „Nährwertetikett“ für die Verbraucher von Informationen an.

Natürlich ist das, was Brill für nahrhaft hält, nicht unbedingt die bevorzugte Ernährung vieler Menschen in diesem Land. Aber sie haben möglicherweise keine Wahl, da das Ziel darin besteht, anderen Unternehmen und Trägern die Möglichkeit zu geben, die Bewertungen zu nutzen, um nicht nahrhafte Websites zu benachteiligen oder zu zensieren.

Die Bewertung von Websites ist wohl das wirksamste Mittel, um abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen oder zu marginalisieren. Ich habe bereits über andere Websites geschrieben, die von der Biden-Regierung unterstützt werden und eine ähnliche Funktion erfüllen, darunter der Global Disinformation Index (GDI).

GDI veröffentlichte dann eine Liste der 10 gefährlichsten Websites, die alle bei Konservativen, Liberalen und Unabhängigen beliebt sind. Der GDI warnte Werbetreibende, dass sie ein „Reputations- und Markenrisiko“ in Kauf nehmen, wenn sie „Desinformation im Internet finanziell unterstützen“. Zu den auf die schwarze Liste gesetzten Websites gehörte auch Reason, eine angesehene, liberal orientierte Quelle für Nachrichten und Kommentare über die Regierung. Die HuffPost, ein linkes Medienunternehmen, befand sich jedoch unter den 10 Websites mit dem geringsten Risiko, Desinformationen zu verbreiten.

Als NewsGuard nach Res Ipsa suchte, klangen die Fragen so, als kämen sie direkt von CGI.

Zuerst wurde ich um Informationen über die Finanz- oder Einnahmequellen gebeten, die zur Unterstützung meines Blogs verwendet werden, auf dem ich meine Meinungsartikel aus verschiedenen Zeitungen wiederveröffentliche und originelle Blog-Kolumnen veröffentliche.

Angesichts des Rufs von NewsGuard würde die E-Mail normalerweise auf vielen Websites Panik auslösen. Aber ich bezahle nicht für Werbung, und am ehesten werde ich von meiner Frau finanziell unterstützt, da wir in einem Staat mit Gütergemeinschaft leben. Wenn NewsGuard mich zusammen mit meiner Frau auf eine schwarze Liste setzen will, ist es ein bisschen spät. Glauben Sie mir, sie weiß es.

NewsGuard behauptete auch, dass es keine einzige Korrektur auf meiner Website finden konnte. Tatsächlich gibt es eine Stelle für Leser, die mit „Korrekturen“ gekennzeichnet sind, um Einwände und Korrekturen zu Beiträgen auf der Website zu melden. Auch ich veröffentliche gelegentlich Korrekturen, Änderungen und Klarstellungen.

NewsGuard stellte auch bizarre Anfragen, unter anderem dazu, warum ich meinen Blog „Res Ipsa Liquitur [sic] – die Sache selbst spricht“ genannt habe. Könnten Sie diesem Nicht-Juristen den Grund erklären?” Res ipsa loquitur ist in der Überschrift definiert als „Die Sache selbst spricht“, was meiner Meinung nach für sich selbst spricht.

Aber ein Anliegen war besonders erhellend:

“Ich kann auf der Website keine Informationen finden, die den Lesern signalisieren würden, dass der Inhalt der Website eine konservative oder libertäre Perspektive widerspiegelt, wie sie in Ihren Artikeln deutlich wird. Warum wird diese Perspektive nicht offengelegt, um den Lesern ein Gefühl für den Standpunkt der Website zu vermitteln?”

In der Vergangenheit wurde ich als liberal, konservativ oder libertär kritisiert, je nachdem, was in den jeweiligen Artikeln steht. Ich bekenne mich durchaus zu libertären Standpunkten, obwohl ich viele traditionelle liberale Ansichten vertrete.

So setze ich mich zum Beispiel seit Jahrzehnten für die gleichgeschlechtliche Ehe, den Umweltschutz, die Redefreiheit und andere individuelle Rechte ein. Ich bin ein eingetragener Demokrat, der seit Jahren Reporter, Aktivisten und Akademiker der Linken sowohl vor Gericht als auch in Kolumnen verteidigt.

Der Blog hat Tausende von Beiträgen, die das gesamte ideologische Spektrum abdecken. Was ich nicht getan habe, ist, mein juristisches Urteil auszusetzen, wenn Fälle die Interessen von Konservativen oder Donald Trump berühren. Zwar habe ich Trump in der Vergangenheit kritisiert, aber ich habe mich auch gegen einige der Versuche gewehrt, ihn aufgrund zweifelhafter rechtlicher Theorien anzuklagen oder zu verurteilen.

Dennoch scheint NewsGuard zu glauben, dass ich mich selbst als konservativ oder libertär bezeichnen sollte, als Warnung oder Hinweis für alle unschuldigen Streuner, die sich auf meinen Blog verirren könnten. Anscheinend erhebt NewsGuard nicht den gleichen Einwand gegen die HuffPost oder die New Republic, die überwiegend liberale Beiträge veröffentlichen. Von angeblich konservativen oder libertären Websites wird jedoch erwartet, dass sie eine Warnung veröffentlichen, als wären sie Pornoseiten.

NewsGuard ist nicht der einzige, der diese Technik anwendet. Mainstream-Medien bezeichnen mich oft als „konservativen Professor“, wenn sie über meine Standpunkte berichten. Sie bezeichnen Professoren mit ausgesprochen liberalen Ansichten oder Anti-Trump-Schriften normalerweise nicht als „liberal“.

Studien zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Juraprofessoren links bis weit links steht. Einer Studie zufolge bezeichnen sich nur 9 Prozent der Juraprofessoren an den 50 führenden juristischen Fakultäten als konservativ. Eine Studie von 2017 ergab, dass nur 15 Prozent der Fakultäten insgesamt konservativ sind.

Es ist selten, dass die Medien diese Professoren als „liberal“ bezeichnen, einschließlich vieler Professoren auf der äußersten Linken, die regelmäßig Konservative oder Republikaner anprangern. Sie werden einfach als nicht erwähnenswert behandelt. Doch jeder, der liberal oder rechts von der Mitte steht, wird mit diesem Namen gewarnt, dass sein Standpunkt bei der Abwägung seiner Schlussfolgerungen berücksichtigt werden sollte.

NewsGuard ist jedoch in der Lage, Menschen zu kennzeichnen … und Werbekunden zu warnen. Es hält meine Texte für konservativ oder liberal und möchte wissen, warum diese Perspektive nicht offengelegt wird, um den Lesern ein Gefühl für den Standpunkt der Website zu vermitteln.

Es spielt keine Rolle, dass meine Ansichten über das ideologische Spektrum hinausgehen oder dass ich mit der Bezeichnung von NewsGuard nicht einverstanden bin. Auch wenn ich eindeutig libertäre Ansichten vertrete, reicht das Spektrum der Libertären von liberal bis konservativ. Das gemeinsame Glaubensbekenntnis ist die Maximierung der individuellen Rechte, während es in vielen Politikbereichen erhebliche Meinungsverschiedenheiten gibt. Steven Brill gilt als eingefleischter Liberaler. Wäre es fair, eine seiner Kolumnen oder Meinungen mit dem Zusatz „liberal“ zu versehen?

Es spielt keine Rolle. Offensichtlich bin ich aus Sicht der Prüfer von NewsGuard de facto ein Konservativer oder Libertärer, der eine digitale Glocke tragen muss, um andere zu warnen.

Es ist ein System, zu dem auch das gehört, was Elon Musk zu Recht als „Werbeboykott-Schläger“ bezeichnet hat. Musk reagierte damit auf eine andere Gruppe dieser Art, die ein Bewertungssystem als Euphemismus für eine schwarze Liste propagiert. Für gezielte Websites ist NewsGuard jetzt der führende Erpresser in diesem System. Es verdient Millionen von Dollar mit der Bewertung von Websites – ein neues und profitables Unternehmen mit Dutzenden von anderen akademischen und gewinnorientierten Gruppen.

Sie haben die freie Meinungsäußerung zur Ware gemacht, indem sie andere auf eine schwarze Liste setzen und potenziell zum Schweigen bringen. Wenn Sie der Standard & Poor’s des politischen Diskurses sind, können Sie Websites in den Ruin treiben, indem Sie sie zu einer Art Schrottanleihen-Blog machen.

Die Tatsache, dass ich keine Werbekunden oder Sponsoren zu vergraulen habe, bedeutet jedoch nicht, dass NewsGuard die Website nicht unterminieren kann.

Das Unternehmen hat Berichten zufolge Bundesaufträge erhalten, die einige Kongressabgeordnete zu blockieren versucht haben. Es ist auch mit Organisationen wie Turnitin verbündet, um zu kontrollieren, was Lehrer und Schüler lesen oder in den Schulen verwenden.

Die mächtige American Federation of Teachers, die für ihre linksgerichteten politischen Bündnisse mit demokratischen Kandidaten kritisiert wurde, hat sich ebenfalls für NewsGuard für Schulen eingesetzt.

Aus diesem Grund fordert mein Buch eine Reihe von Reformen, darunter das Verbot von Bundesmitteln für Gruppen, die sich mit der Zensur, der Bewertung oder der Aufnahme von Websites in schwarze Listen beschäftigen.

NewsGuard zeigt, dass eine solche Gesetzgebung nicht früh genug kommen kann.