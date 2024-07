Die venezolanische Opposition und die US-Medien behaupten, die Wahlen vom 28. Juli seien gefälscht worden, und berufen sich dabei auf eine Exit-Poll-Umfrage des mit der US-Regierung verbundenen Unternehmens Edison Research, das mit staatlichen Propagandaorganisationen zusammenarbeitet, die mit der CIA verbunden sind.

Die venezolanische Opposition hat behauptet, die Wahlen vom 28. Juli gewonnen zu haben und wirft Präsident Nicolás Maduro “Betrug” vor.

Der angebliche Beweis, den die venezolanischen Oppositionsführer und ihre Verbündeten angeführt haben, um diese Behauptung zu untermauern, ist eine Wahltagsbefragung, die von einer Firma durchgeführt wurde, die eng mit der US-Regierung verbunden ist und für staatliche US-Propagandabehörden arbeitet, die von der CIA gegründet wurden.

Ein in New Jersey ansässiges Unternehmen namens Edison Research veröffentlichte am Tag der Wahl eine Exit Poll, die besagt, dass der rechtsgerichtete Kandidat Edmundo González Urrutia mit 65 % der Stimmen gewinnen würde, während Maduro nur 31 % der Stimmen erhielt.

Diese Umfrage wurde von Venezuelas rechtsextremen, von den USA unterstützten Oppositionsführer Leopoldo López sowie von westlichen Medien wie der Washington Post, dem Wall Street Journal und Reuters zitiert.

Viele Meinungsforschungsinstitute in Venezuela werden von Oppositionellen geleitet und sind für ihre politische Voreingenommenheit berüchtigt. Das seriöseste unabhängige Unternehmen im Land ist das Meinungsforschungsinstitut Hinterlaces, das in seiner Wahltagsbefragung schätzte, dass Maduro 54,6 % der Stimmen erhielt, gegenüber 42,8 % für González.

Der Nationale Wahlrat Venezuelas (CNE) meldete schließlich, dass Maduro die Wahl mit 51,2 % der Stimmen gewonnen hat, während González 44,2 % und acht weitere Oppositionskandidaten zusammen 4,6 % der Stimmen erhalten haben. Diese Ergebnisse lagen nahe an den Prognosen von Hinterlaces, aber weit entfernt von den Angaben von Edison Research.

Das US-Außenministerium, das zahlreiche Putschversuche in Venezuela unterstützt hat, weigerte sich, den Sieg Maduros anzuerkennen. Außenminister Antony Blinken stellte die Ergebnisse in Frage.

Unabhängige Wahlbeobachter erklärten hingegen, die Abstimmung sei frei und fair verlaufen. Die Beobachter der US-amerikanischen National Lawyers Guild schrieben, ihre Delegation in Venezuela habe einen transparenten und fairen Wahlprozess beobachtet, bei dem die Legitimität, der Zugang zu den Wahllokalen und der Pluralismus peinlich genau beachtet wurden”. Sie verurteilten die “Angriffe der Opposition auf das Wahlsystem sowie die Rolle der USA bei der Untergrabung des demokratischen Prozesses” aufs Schärfste.

Obwohl die Wahltagsbefragung von Edison Research von den US-Medien häufig zitiert wurde, um die Wahlergebnisse in Venezuela in Zweifel zu ziehen, handelt es sich keineswegs um einen unparteiischen Beobachter. Zu den wichtigsten Kunden von Edison Research gehören die mit der CIA verbundenen US-Regierungspropagandasender Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty und Middle East Broadcasting Networks, die alle von der US Agency for Global Media betrieben werden, einem in Washington ansässigen Organ, das zur Verbreitung von Desinformationen gegen US-Gegner eingesetzt wird.

Edison Research hat ebenfalls mit dem staatlichen britischen Medienunternehmen BBC zusammengearbeitet.

US Agency Global Media USAGM Voice America VOA Radio Free RFERL

Neben Venezuela hat Edison bereits verdächtige Umfragen in der Ukraine, in Georgien und im Irak durchgeführt – Gebiete, die vom US-Außenministerium als hochstrategisch eingestuft werden und auf die sich Washington unnachgiebig einmischt.

Die internationale Forschung von Edison wird von Rob Farbman, dem Executive Vice President des Unternehmens, geleitet. Er wurde auch in der Pressemitteilung über die Wahltagsbefragung in Venezuela zitiert und als Ansprechpartner für die Studie genannt.

Auf der Website der US-Firma heißt es: “Farbman leitet die internationale Forschung von Edison mit Spezialisierung auf den Nahen Osten und Afrika für Kunden wie die BBC, die Voice of America, die Middle East Broadcasting Networks und Radio Free Europe/Radio Liberty”.

Edison Research Rob Farbman US-Staatsmedien

Diese staatlichen US-Medien sind ein wichtiger Bestandteil dessen, was die New York Times 1977 als “weltweites Propagandanetzwerk der CIA” bezeichnete.

Die Times bezeichnete Radio Free Europe und Radio Liberty (sowie Radio Free Asia und Free Cuba Radio) als “C.I.A.-Rundfunkunternehmungen”.

NYT CIA Radio Freies Europa Kuba Asien

Tatsächlich erklärt Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) auf seiner eigenen Website: “Ursprünglich wurden RFE und RL hauptsächlich vom US-Kongress über die Central Intelligence Agency (CIA) finanziert”.

Zu Beginn hieß Radio Free Europe/Radio Liberty “Radio Liberation from Bolshevism”, bevor der Name 1956 in Radio Liberation und 1963 in Radio Liberty geändert wurde.

Dieser staatliche US-Propagandasender war ein wichtiges Instrument der Informationskriegsführung während des ersten Kalten Krieges gegen die Sowjetunion und ihre Verbündeten. Heute verbreitet er weiterhin Desinformationen über Länder wie Venezuela, Kuba, China, Russland und den Iran.

Radio Free Europe Liberty RFERL CIA US-Kongress Finanzierung

Auf seinem LinkedIn-Profil schreibt Rob Farbman, Executive Vice President von Edison Research, dass er “Wahlumfragen für internationale Kunden durchgeführt hat, zuletzt in Venezuela, Irak, der Ukraine und der Republik Georgien”.

Farbman fügte hinzu, dass er “Edisons Arbeit mit internationalen Sendeanstalten wie der BBC, Radio Free Europe/Radio Liberty und Voice of America leitet”.

Auf LinkedIn gibt Farbman außerdem an, dass “Edison mit einem breiten Spektrum an kommerziellen Kunden, Regierungen und Nichtregierungsorganisationen zusammenarbeitet”, obwohl er nicht bekannt gab, welche Regierungen das sind.

Zu den Firmenkunden von Edison gehören Big-Tech-Monopole wie Amazon, Apple, Facebook, Google und Oracle, die Verträge in Milliardenhöhe mit der CIA, dem Pentagon und anderen US-Regierungsstellen haben.

Rob Farbman Edison Research LinkedIn Venezuela

Die staatlichen Propagandakanäle Washingtons werden von der US Agency for Global Media (USAGM) beaufsichtigt. Die Muttergesellschaft der USAGM ist die United States Information Agency (USIA).

Die USAGM wird vom Kongress finanziert. Für das Haushaltsjahr 2025 wurden im Haushalt von Präsident Joe Biden 950 Millionen Dollar für die US-Propagandaagentur beantragt.

Die USAGM rühmte sich in ihrer Haushaltsbegründung des Kongresses, dass sich ihr Publikum in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt hat. Nach Angaben der US-Propagandaagentur erreichen Washingtons Desinformationsoperationen “wöchentlich 420 Millionen Menschen in 63 Sprachen und über 100 Ländern”.

Auf ihrer Website betont die USAGM, dass sie den “langfristigen Interessen der Vereinigten Staaten” dient.

Im Jahr 1994 verabschiedete der Kongress den International Broadcasting Act, mit dem die Finanzierung dieser Propagandaorgane durch die US-Regierung nach dem Ende des ersten Kalten Krieges beibehalten wurde.

In diesem Gesetz, dessen Wortlaut die USAGM auf ihrer Website veröffentlicht hat, heißt es, dass die Arbeit dieser US-Propagandaorgane “mit den allgemeinen außenpolitischen Zielen der Vereinigten Staaten übereinstimmen” muss und dass sie “die Ziele der Außenpolitik der Vereinigten Staaten fördern”.

US Agency Global Media USAGM Außenpolitische Ziele

Venezolanische Opposition und Elon Musk verdrehen TeleSUR-Charts, um “Betrug” zu behaupten

Die von den USA unterstützte venezolanische Opposition bediente sich einer weiteren Täuschungstaktik, um einen angeblichen Wahlbetrug bei den Wahlen vom 28. Juli zu behaupten: Sie verfälschte Diagramme, die von der lateinamerikanischen Medienorganisation TeleSUR veröffentlicht wurden.

Bei ihrer Desinformationskampagne erhielt die rechte Opposition Venezuelas tatkräftige Unterstützung von Elon Musk, dem milliardenschweren Oligarchen und Eigentümer von Twitter (jetzt bekannt als X.com).

Musk hat von der US-Regierung Subventionen in Milliardenhöhe erhalten, während er das ukrainische Militär unterstützt und die Destabilisierungsmaßnahmen der USA im Iran gefördert hat. Außerdem unterstützt er aktiv die Präsidentschaftskampagne von Donald Trump im Jahr 2024.

Der milliardenschwere Tesla-Chef unterstützte 2019 einen rechtsextremen Putsch gegen den demokratisch gewählten sozialistischen Präsidenten Boliviens, Evo Morales. Nach dem Putsch beschuldigte ein Kritiker auf Twitter “die US-Regierung, einen Putsch gegen Evo Morales in Bolivien organisiert zu haben, damit [Musk] dort das Lithium erhalten konnte”. Der Oligarch antwortete: “Wir putschen, wen immer wir wollen! Finde dich damit ab”.

Elon Musk Bolivien Putsch, wen immer wir wollen

Am Tag vor der Wahl 2024 in Venezuela twitterte Elon Musk eine begeisterte Unterstützung für die rechtsextreme Oppositionsführerin María Corina Machado, die wiederholt eine US-Militärintervention zum Sturz der venezolanischen Regierung gefordert hat.

Nach der Wahl schloss sich Musk den unbegründeten Behauptungen der Opposition an und behauptete, es habe einen “großen Wahlbetrug durch Maduro” gegeben.

Als angeblichen Beweis verwiesen Musk und venezolanische Oppositionelle auf eine Grafik von TeleSUR, einem linken Sender, der von zahlreichen Regierungen in Lateinamerika finanziert wird und seinen Sitz in Caracas hat.

Ein Grafiker von TeleSUR hatte einen Fehler gemacht und eine irreführende Grafik erstellt, die die anderen Oppositionskandidaten mit jeweils 4,6 % der Stimmen auswies. In Wirklichkeit gab es bei den venezolanischen Präsidentschaftswahlen 10 Kandidaten, und die anderen acht kleineren Oppositionskandidaten erhielten zusammen nur 4,6 %.

Ein Teil dieser Verwirrung war auf die Sprache zurückzuführen, die der Nationale Wahlrat Venezuelas (CNE) in seiner Ankündigung verwendete. In einer Pressekonferenz am späten Abend der Wahl gab der Präsident des CNE, Elvis Amoroso, bekannt, dass Maduro 51,2 % der Stimmen erhalten hat, während Edmundo González auf 44,2 % kam, und er fügte hinzu, dass “andere Kandidaten 462.704 [Stimmen] erhalten haben, 4,6 %”. (Auf Spanisch lautete sein genauer Wortlaut: “otros candidatos obtuvieron 462.704 [votos], un 4,6%”.)

In dieser Pressekonferenz und in seiner schriftlichen Erklärung warf der CNE die acht anderen Kandidaten in einen Topf. Der Grafiker von TeleSUR versäumte es, darauf hinzuweisen, dass diese 4,6 % auf die acht Kandidaten aufgeteilt wurden.

Dieser Fehler war zwar eindeutig ein schwerwiegendes Problem in der Sendung von TeleSUR, aber kein Beweis für einen angeblichen Wahlbetrug.

Im Gegenteil, internationale Beobachter, wie die der US-amerikanischen National Lawyers Guild, erklärten, sie hätten einen freien und fairen Wahlprozess in Venezuela beobachtet.

Unterstützung der US-Regierung für Venezuelas Opposition und Putschversuche

Dies ist keineswegs das erste Mal, dass die venezolanische Opposition Betrug beklagt, ohne dass es dafür konkrete Beweise gibt. Als Reaktion auf jede der letzten Präsidentschaftswahlen hat sie ähnliche Behauptungen aufgestellt, die bis zu Maduros erster erfolgreicher Präsidentschaftswahl im Jahr 2013 zurückreichen.

Wie Edison Research ist auch die rechte Opposition Venezuelas eng mit der US-Regierung verbunden.

US-Soft-Power-Organisationen wie das National Endowment for Democracy (NED) und die US Agency for International Development (USAID) haben viele Millionen Dollar für die Finanzierung und Ausbildung von Oppositionsgruppen in Venezuela ausgegeben, darunter politische Parteien, Medien und sogenannte NGOs.

Washington hat zahlreiche Putschversuche in Venezuela unterstützt, darunter einen im Jahr 2002, bei dem von den USA unterstützte venezolanische Militäroffiziere kurzzeitig den demokratisch gewählten Präsidenten Hugo Chávez stürzten, bevor das Volk aufstand, die Straßen füllte und Chávez wieder an die Macht brachte.

Bei einem weiteren Putschversuch im Jahr 2019 erkannte die Regierung Donald Trump den wenig bekannten rechten Oppositionspolitiker Juan Guaidó als vermeintlichen “Interimspräsidenten” von Venezuela an, obwohl er nie an einer Präsidentschaftswahl teilgenommen hatte.

Donald Trump Juan Guaidó Weißes Haus Venezuela Putsch

Washington beschlagnahmte venezolanische Auslandsguthaben im Wert von Milliarden von Dollar, was gegen internationales Recht verstößt, und verhängte gleichzeitig illegale einseitige Sanktionen und ein Embargo, um die Wirtschaft des Landes zu zerstören.

Ein Beamter der Trump-Administration prahlte, die Sanktionen seien wie der Todesgriff von Darth Vader an der Kehle der venezolanischen Wirtschaft.

Die US Energy Information Administration verkündete 2019 schadenfroh, dass die Ölproduktion Venezuelas aufgrund des verheerenden US-Wirtschaftskriegs auf den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten gesunken sei, wodurch dem Staat Einnahmen entgangen seien, die er zur Finanzierung von Sozialprogrammen benötige.

Laut der obersten UN-Expertin für Sanktionen, Sonderberichterstatterin Alena Douhan, haben “die zunehmend von den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und anderen Ländern verhängten einseitigen Sanktionen die Wirtschaftskrise in Venezuela verschärft”, und “die Einnahmen der Regierung sind Berichten zufolge um 99 % geschrumpft, und das Land lebt derzeit von 1 % seines Einkommens vor den Sanktionen”.

In einem von der US-Denkfabrik Center for Economic and Policy Research veröffentlichten Forschungspapier schätzen die Ökonomen Mark Weisbrot und Jeffrey Sachs, dass die US-Sanktionen von 2017 bis 2018 40.000 Todesfälle in Venezuela verursacht haben.

Grafik zu den Sanktionen gegen die venezolanische Ölproduktion

Trumps neokonservativer Nationaler Sicherheitsberater John Bolton gab in einem CNN-Interview zu, dass es sich bei der Operation, die er in Venezuela beaufsichtigte, um einen Putschversuch handelte.

Während des Putsches war eine von Guaidós Verbündeten die rechtsextreme venezolanische Oppositionelle María Corina Machado. Als es Guaidó trotz der Unterstützung Washingtons nicht gelang, auch nur in die Nähe der Macht in Caracas zu kommen, stieg die extremistische Machado zur De-facto-Führerin der venezolanischen Opposition auf.

Machado durfte bei den Wahlen 2024 nicht kandidieren, weil sie zahlreiche Straftaten begangen hat, darunter die Teilnahme an zahlreichen gewaltsamen Putschversuchen, die Forderung nach einem Einmarsch des US-Militärs in Venezuela und das Eintreten Washingtons für, wie sie sagt, “mehr Sanktionen”, um ihr Land “finanziell völlig zu ersticken”.

Machado leitet seit Jahren Oppositionsorganisationen, die von der US-Regierung finanziert werden. Sie steht Washington so nahe, dass sie 2005 persönlich ins Weiße Haus zu einem persönlichen Treffen mit Präsident George W. Bush eingeladen wurde. (Die Bush-Regierung hatte den kurzzeitig erfolgreichen Militärputsch gegen Chávez im Jahr 2002 unterstützt, den auch Machado befürwortete).

Machado war weitgehend die treibende Kraft hinter dem wichtigsten Oppositionskandidaten, der im Jahr 2024 gegen Maduro antrat, Edmundo González Urrutia. Machado warb für ihn und gab am Abend des 28. Juli eine Pressekonferenz, auf der sie ohne jeden Beweis behauptete, dass sie die Wahl gewonnen hätten, und erklärte: “Venezuela hat einen neuen Präsidenten, und er heißt Edmundo González”.

Maria Corina Machado George Bush Venezuela USA

Die Einmischung von Edison Research in Georgien

Der stellvertretende Geschäftsführer von Edison Research, Rob Farbman, ist nicht der einzige Mitarbeiter des Unternehmens, der ausgiebig mit Propagandamitteln der US-Regierung zusammengearbeitet hat.

Der leitende Berater von Edison, Nino Japaridze, arbeitete ebenfalls für das US Broadcasting Board of Governors, RFE/RL und Voice of America sowie für die Londoner BBC.

Das Broadcasting Board of Governors ist das Propagandaorgan der US-Regierung, das 2018 in US Agency for Global Media umbenannt wurde.

2019 gab Japaridze ein freundliches Interview mit dem US-Propagandaorgan Voice of America, in dem er über “die Bedeutung der Unabhängigkeit der Medien für die Demokratie in Georgien” sprach.

Washington hat Georgien in den letzten Jahren ins Visier genommen und versucht, das ehemalige Sowjetland in die imperiale Einflusssphäre der USA zu bringen. Seit 2008 beharrt die US-Regierung darauf, dass Georgien und die Ukraine trotz des Widerstands nicht nur Russlands, sondern auch Deutschlands und Frankreichs Mitglieder der NATO werden sollen.

Der Druck Washingtons auf Georgien nahm 2024 erheblich zu, als das demokratisch gewählte Parlament des Landes für ein Gesetz stimmte, das Organisationen, die mehr als 20 % ihrer Finanzmittel aus dem Ausland erhalten, zur Registrierung als ausländische Agenten verpflichtet.

US-Soft-Power-Organisationen wie die NED und andere westliche Regierungen finanzieren viele EU-freundliche “zivilgesellschaftliche” Gruppen und NATO-freundliche Medien in Georgien, die nach diesem Gesetz gezwungen wären, sich als ausländische Agenten registrieren zu lassen.

Das US-Außenministerium setzte sich massiv gegen das Gesetz ein und verhängte sogar Sanktionen gegen georgische Beamte, die es unterstützten.

Angesichts der Verbindungen der georgischen Regierung zu den USA überrascht es nicht, dass Edison Research im Dezember 2023 eine Umfrage veröffentlichte, wonach erstaunliche 90 % der Menschen in Georgien enge Beziehungen zur Europäischen Union, 80 % enge Beziehungen zu den USA und nur 43 % enge Beziehungen zu Russland wünschen. Dies bestätigte das Narrativ Washingtons genau zu dem Zeitpunkt, als es seine interventionistische Druckkampagne gegen das Land eskalierte.