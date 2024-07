The Corbett Report: Planetarisches Regime: Der Plan der Globalisten in ihren eigenen Worten

Von James Corbett

Anfang dieses Jahres schrieb ich über „Die geheime Botschaft der Globalisten!“

Wenn Sie diesen Leitartikel gelesen haben, wissen Sie, dass sich die „geheime“ Botschaft als bemerkenswert offen und schockierend ehrlich herausstellt: „Es gibt zu viele nutzlose Esser da draußen und es ist an der Zeit, sie loszuwerden!“ (SPOILER: Sie sind nach Einschätzung der Globalisten genau so ein „nutzloser Esser“.)

Wir kennen also bereits den Plan der Technokraten zur weltweiten Entvölkerung. Wie sieht es nun mit ihrem politischen Aktionsplan aus? Wie wollen diese Feinde der Menschheit die Staaten der Welt organisieren, während sie uns in den Schlachthof schicken?

Wie sich herausstellt, ist dieser Plan auch kein großes Geheimnis! Seine Schöpfer haben sogar ausgiebig und öffentlich darüber geschrieben und gesprochen. Möchten Sie mehr darüber erfahren? Schauen wir es uns an.

Cecil Rhodes

Wenn Sie „Die Verschwörung des Ersten Weltkriegs“ gesehen haben, wissen Sie, dass Cecil Rhodes nicht nur der von den Rothschilds finanzierte Bergbau-Monopolist ist, der den Burenkrieg mit angezettelt hat (obwohl er das sicherlich ist!). Sie werden auch wissen, dass Rhodes einen Geheimbund nach dem Vorbild der Jesuiten gegründet hat, um eine Weltregierung zu gründen, die von „den englischsprachigen Ethnien“ beherrscht werden soll.

Was für ein schrecklicher Gedanke ist es, dass, wenn wir Amerika nicht verloren hätten, oder wenn wir uns jetzt noch mit den jetzigen Mitgliedern der Versammlung der Vereinigten Staaten und unserem Unterhaus arrangieren könnten, der Frieden der Welt für alle Ewigkeit gesichert ist! Wir könnten Ihr Bundesparlament fünf Jahre in Washington und fünf Jahre in London abhalten. Das Einzige, was machbar ist, um diese Idee zu verwirklichen, ist eine geheime (Gesellschaft), die allmählich den Reichtum der Welt absorbiert, um einem solchen Ziel gewidmet zu werden. QUELLE: Der letzte Wille und das Testament von Cecil John Rhodes (1902)

Ja, nicht nur, dass einer der reichsten Männer der Welt einen Geheimbund gegründet hat, um eine Weltregierung zu schmieden, sondern über diesen Plan wurde sogar in der New York Times berichtet (natürlich erst Jahre nach seiner Entstehung).$

Dass ein solcher „geheimer“ Plan für eine Weltregierung so öffentlich dokumentiert werden kann und dennoch der großen Mehrheit der Öffentlichkeit völlig unbekannt ist, überrascht nur, wenn man die vielen, vielen ähnlichen Eingeständnisse nicht kennt, die die Globalisten schwarz auf weiß für die ganze Welt gedruckt haben.

H. G. Wells

Wir erinnern uns an ihn als „den Science-Fiction-Autor“, der Krieg der Welten schrieb. Aber seine Kumpane aus dem globalistischen Jetset erinnern sich eher an H. G. Wells wegen seiner politischen Schriften.

Das stimmt, von der Offenen Verschwörung bis zur Neuen Weltordnung war Wells ein produktiver Autor von proto-technokratischem, globale Regierungen förderndem Gefasel. Er hat sogar am Entwurf der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen von 1948 mitgewirkt – Siewissen schon, das Dokument, das einen Haufen Wohlfühlplatitüden über all die wunderbaren Rechte und Freiheiten enthält, an die die UNO glaubt … das heißt, bis man zu Artikel 29 kommt und entdeckt, dass diese Rechte und Freiheiten nur dann gelten, wenn man die „Ziele und Prinzipien“ der Vereinten Nationen unterstützt. Ja, diese Erklärung der Menschenrechte.

Was hatte H. G. Wells darüber zu sagen, wie der technokratische Superstaat entstehen wird?

Solange Frieden herrscht, kann die Klasse der fähigen Menschen gemildert und geknebelt und kontrolliert werden, und die scheinbare gegenwärtige Ordnung kann noch in den Händen jener anderen Klasse von Menschen gedeihen, die sich mit den Erscheinungen der Dinge beschäftigt. Aber wie eine übersättigte Lösung durch das bloße Schütteln ihres Bechers auskristallisiert, so muss die neue Ordnung der Menschen durch die Erschütterungen des Krieges in eine sichtbar organisierte Existenz kommen. Die Scharlatane können sich allem entziehen, nur nicht dem Kriege, aber an das Gerede und die Gewalt der Nationalität, an die tragende Kraft der internationalen Feindschaft, sind sie unbarmherzig gezwungen, sich zu klammern, und was jetzt ihre Hauptstütze ist, muß schließlich zu ihrer Zerstörung werden. Und so schliesse ich, dass dieses graue Wirrwarr, das die Demokratie ist, ob gewaltsam als Revolution oder leise und langsam, unweigerlich durch die ihr innewohnenden Bedingungen vergehen muss, so wie die Dämmerung vergeht, wie die embryonale Verwirrung des Kokonwesens vergeht, in das höhere Stadium, in den höheren Organismus, den Weltstaat der kommenden Jahre. QUELLE: Anticipations of the Reaction of Mechanical and Scientific Progress upon Human Life and Thought von H. G. Wells (1902)

Eine globale Regierung, die durch einen katastrophalen Krieg oder einen anderen revolutionären Prozess entsteht? Klingt ziemlich richtig.

Und wie wird diese alles kontrollierende Weltregierung – die er als „Neue Republik“ bezeichnet – mit den „minderwertigen Ethnien“ verfahren? Was wird sie mit den Juden, den „dunklen Walisern“, den „Schotten“ und all den „braunen, schmutzig-weißen und gelben Menschen“ tun, die nach Wells’ Einschätzung „nicht den neuen Bedürfnissen der Effizienz“ entsprechen, die dieser technokratische Superstaat verlangt?

Nun, die Welt ist eine Welt, keine wohltätige Einrichtung, und ich nehme an, dass sie gehen müssen. Der ganze Tenor und Sinn der Welt, wie ich sie sehe, ist, dass sie gehen müssen. Soweit es ihnen nicht gelingt, vernünftige, kraftvolle und unverwechselbare Persönlichkeiten für die große Welt der Zukunft zu entwickeln, ist es ihr Anteil, auszusterben und zu verschwinden.

Mit anderen Worten: Wells’ angekündigte Weltregierung wird die Verdienste und Schwächen eines jeden Bürgers bewerten und entscheiden, ob er des Lebens würdig ist. Wenn er von den Welttechnokraten als „lebensunwert“ eingestuft wird, stirbt der Bürger.

CORD MEYER, JR.

Die Geschichte kennt ihn als den CIA-Agenten, dessen Frau mit JFK schlief.

Die Mitglieder des Corbett Report kennen ihn als den Mann, den E. Howard Hunt als eine der Schlüsselfiguren bei der Ermordung von JFK bezeichnete.

Im Jahr 1948 kannte ihn die Leserschaft als Präsident der United World Federalists, Inc. oder, wie das Life-Magazin ihn denkwürdig nannte, als „Meisterverkäufer für die Weltregierung“.

Ja, in den 1940er Jahren war es in Ordnung, seinen Globalismus auf dem Ärmel zu tragen, und die United World Federalists taten genau das. Diese „Weltföderalisten“ (auch bekannt als Globalisten) warben offen für eine Agenda, die „eine Weltföderalregierung, eine Reform der Vereinten Nationen, legislative Resolutionen und Änderungen der US-Verfassung zugunsten einer Weltföderalregierung“ beinhaltete. “

So wie die Organisation keine Scheu hatte, für sich selbst zu werben, so war auch ihr Präsident nicht schüchtern, seine eigenen Absichten zu verkünden. In seinem 1947 erschienenen Buch Peace or Anarchy („Warum nicht beides?“, frage ich in einem Nebensatz) legte Meyer seine Überzeugung dar, dass eine Weltregierung die notwendige Lösung für das „Problem“ der Anarchie zwischen den Nationen sei. Er argumentierte:

Die Institution, die letztlich für zwei Weltkriege innerhalb einer Generation und die wachsende Gefahr eines dritten verantwortlich ist, ist der souveräne Nationalstaat. Innerhalb der Territorien der Nationalstaaten ist die Notwendigkeit von Regierungsinstitutionen seit langem anerkannt. Die nationalen Grenzen definieren getrennte Rechtsordnungen, und die Bürger eines jeden Landes müssen ihre Verletzungen befriedigen und ihre Rechte friedlich durch die Gesetze, Gerichte und die Polizei ihrer jeweiligen Regierungen schützen lassen. Die Beziehung zwischen denjenigen, die innerhalb der Grenzen einer Nation leben, ist die der gegenseitigen Unterwerfung unter das Zwangsrecht. Aber zwischen den Nationen wird die Notwendigkeit eines durchsetzbaren Rechts zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten nicht anerkannt. QUELLE: Frieden oder Anarchie von Cord Meyer, Jr.

An anderer Stelle des Buches enthüllt Meyer den wahren Antrieb der Globalisten: die Schaffung eines einzigen Sitzes der Macht, der über jeden einzelnen Nationalstaat zu Gericht sitzen kann. „Ein Ring, der sie alle regiert“, sozusagen.

Aber in seiner Autobiographie von 1980, Facing Reality: From World Federalism to the CIA (Vom Weltföderalismus zur CIA) enthüllt Meyer, dass er die Idee des Weltföderalismus aufgegeben hat, weil die heimtückischen Sowjets – aus unerfindlichen Gründen – darauf bestanden, dass es sich dabei um einen Trick handelte, mit dem Amerika seine Hegemonie über den Rest der Welt durchsetzen wollte. Nachdem sein Traum zerplatzt war, fiel er der CIA in die Arme, wo er seine Zeit damit verbrachte, die Operation Mockingbird zu leiten und den US-Präsidenten am helllichten Tag zu verprügeln.

In dem Life-Magazin von 1948 heißt es: „Wenn die Weltregierung nicht bis 1951 zustande kommt, erwägt Meyer scherzhaft, mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen nach Afrika zu gehen und unter den Pygmäen ein neues Leben zu beginnen.“ Für diejenigen, die sich wundern: Er hat nicht, wie versprochen, ein neues Leben bei den Pygmäen begonnen.

JAMES P. WARBURG

Mal sehen, was die Bankster über die Weltregierung zu sagen haben, oder?

Wenn Sie Jahrhundert der Versklavung gesehen haben: The History of The Federal Reserve“ gesehen haben, dann werden Sie sich daran erinnern, dass einer der Hauptarchitekten der Jekyll Island-Verschwörung, aus der die Federal Reserve hervorging, Paul Warburg war, Erbe der Warburg-Bankendynastie und Schwiegersohn von Solomon Loeb von der berühmten New Yorker Investmentfirma Kuhn, Loeb & Company.

Warburgs Sohn, James Warburg, trat in die Fußstapfen seines Vaters und wurde selbst ein einflussreicher Bankier. In den 1930er und 1940er Jahren war er Präsident der International Manhattan Company, Präsident der International Acceptance Bank und stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Bank of the Manhattan Company. Er diente auch als Finanzberater von Präsident Franklin D. Roosevelt, wurde stellvertretender Direktor im Office of War Information, der Propagandaabteilung der US-Regierung während des Zweiten Weltkriegs, und war ein prominentes Mitglied des Council on Foreign Relations.

Als James Warburg 1950 vor dem Unterausschuss des US-Senats zur Revision der Charta der Vereinten Nationen als „Einzelperson“ auftrat, wussten die Mitglieder dieses Unterausschusses sehr wohl, dass er in Wirklichkeit für die Bankster sprach.

Wie sich herausstellte, untersuchte der Unterausschuss das Werk von Cord Meyer und seinen weltföderalistischen Kohorten: eine Reihe von Kongressresolutionen, die darauf abzielten, die Vereinten Nationen zu rationalisieren und sie zu einem schlankeren Instrument der Weltregierung zu machen.

Und was hat Warburg ihnen gesagt?

In den letzten 15 Jahren meines Lebens habe ich mich fast ausschließlich mit dem Problem des Weltfriedens und insbesondere mit dem Verhältnis der Vereinigten Staaten zu diesem Problem befasst. Diese Studien führten mich vor 10 Jahren zu dem Schluss, dass die große Frage unserer Zeit nicht lautet, ob eine Welt erreicht werden kann oder nicht, sondern ob eine Welt mit friedlichen Mitteln erreicht werden kann oder nicht. Wir werden eine Weltregierung haben, ob es uns nun gefällt oder nicht. Die Frage ist nur, ob die Weltregierung durch Zustimmung oder durch Eroberung erreicht wird. QUELLE: James Warburg vor dem Unterausschuss zur Revision der Charta der Vereinten Nationen

Und damit keine Missverständnisse darüber aufkommen, was Warburg mit diesen Äußerungen meinte:

Ich denke, das Wesentliche, was wir unternehmen sollten, ist, dass wir unsere Bereitschaft erklären, an einer Art Weltorganisation teilzunehmen, die in der Lage ist, das Weltrecht zu erlassen, zu verwalten, auszulegen und durchzusetzen, ob man das nun eine Föderation, eine Regierung oder eine Weltordnung nennt, spielt meiner Meinung nach keine Rolle.

Dass ein prominenter Banker eine Weltregierung unterstützen würde, wird niemanden überraschen, der sich mit der Geschichte des Bankwesens beschäftigt hat. Die Bankster haben seit langem die Kontrolle über Regierungen auf der ganzen Welt übernommen, so dass es nur logisch ist, dass die Spitze ihrer finanziellen Machtpyramide eine globale Regierung sein würde, die sie auf ähnliche Weise kontrollieren könnten.

Dass ein Bankier wie Warburg so offen über seine Absichten spricht, ist nur für diejenigen überraschend, die glauben, dass der Vorstoß in Richtung Weltregierung eine Art verdeckte Verschwörung ist.

PAUL EHRLICH

Erinnern Sie sich an Paul Ehrlich? Sie wissen schon, der verlogene malthusianische Angstmacher, dessen Vorhersagen über die Überbevölkerung, die den bevorstehenden Zusammenbruch der Zivilisation verursacht, sich immer wieder als völlig falsch erwiesen haben?

Nun, zur Überraschung von niemandem, glaubt Ehrlich auch an die Notwendigkeit einer Weltregierung. Er besteht darauf, dass nur eine Art supernationales „planetarisches Regime“ uns vor den Verwüstungen der Überbevölkerung schützen kann.

Und wie genau könnte eine Weltregierung uns vor dem von ihm erfundenen Schreckgespenst der Überbevölkerung schützen? Erhlich hat es in seinem 1977 erschienenen Buch Ecoscience, das er zusammen mit seiner Frau Anne und dem späteren „Wissenschaftszar“ John Holdren verfasst hat, schwarz auf weiß geschrieben.

Sollte ein Seerecht erfolgreich eingeführt werden, könnte es als Modell für ein künftiges Atmosphärenrecht dienen, das die Nutzung des Luftraums regelt, den Klimawandel überwacht und die Luftverschmutzung kontrolliert. Vielleicht könnten diese Agenturen zusammen mit dem UNEP und den Bevölkerungsagenturen der Vereinten Nationen schließlich zu einem Planetarischen Regime ausgebaut werden – eine Artinternationale Superagentur für Bevölkerung, Ressourcen und Umwelt. Ein solches umfassendes Planetarisches Regime könnte die Entwicklung, die Verwaltung, die Erhaltung und die Verteilung aller natürlichen Ressourcen, ob erneuerbar oder nicht, kontrollieren, zumindest insoweit, als internationale Auswirkungen bestehen. So könnte das Regime die Macht haben, die Verschmutzung nicht nur in der Atmosphäre und den Ozeanen zu kontrollieren, sondern auch in Süßwasserkörpern wie Flüssen und Seen, die internationale Grenzen überschreiten oder in die Ozeane münden. Das Regime könnte auch eine logische zentrale Agentur für die Regulierung des gesamten internationalen Handels sein, vielleicht einschließlich der Hilfe von Entwicklungsländern für die am wenigsten entwickelten Länder und einschließlich aller Lebensmittel auf dem internationalen Markt. DemPlanetarischen Regime könnte die Verantwortung für die Bestimmung der optimalen Bevölkerungszahl für die Welt und für jede Region sowie für die Festlegung der Anteile der verschiedenen Länder innerhalb ihrer regionalen Grenzenübertragen werden. Die Kontrolle der Bevölkerungsgröße könnte in der Verantwortung der einzelnen Regierungen verbleiben, aber das Regime hätte eine gewisse Macht, die vereinbarten Grenzen durchzusetzen. QUELLE: Ecoscience: Bevölkerung, Ressourcen, Umwelt von Paul R. Ehrlich, Anne H. Ehrlich, John P. Holdren

Mit anderen Worten: Eine Weltregierung hätte die Aufgabe, über die „optimale Bevölkerung“ des Planeten zu entscheiden. Und um diese optimale Bevölkerung zu gewährleisten, ist alles erlaubt, bis hin zu Zwangsabtreibungen und Zwangssterilisationen.

Wir wissen bereits, dass Ehrlich ein verwerflicher wissenschaftlicher Scharlatan ist, der von malthusianischen Schauergeschichten und einem psychopathischen Hass auf die Menschheit angetrieben wird. Die oben zitierte Passage bestätigt lediglich, dass diese Eigenschaften auch den Globalisten gemein sind.

GEORGE H. W. BUSH

Wo waren Sie am 11. September?

Nein, nicht am 11. September 2001. Am 11. September 1990.

George H. W. Bush mag einer der wenigen Amerikaner seiner Generation sein, der sich nicht daran erinnern kann, wo er war, als JFK erschossen wurde, aber er hat wahrscheinlich nie vergessen, wo er am 11. September 1990 war: als er vor dem US-Kongress (und der Welt) der Globalistenbande seine Treue schwor.

Richtig, auf den Tag genau 11 Jahre vor dem 11. September hielt Poppy Bush eine Rede vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses, als seine Regierung sich auf den ersten Golfkrieg vorbereitete. Diese Rede enthielt die Worte, die wir Verschwörerhände so gut kennen.

Wir befinden uns heute in einem einzigartigen und außergewöhnlichen Moment. Die Krise am Persischen Golf, so ernst sie auch ist, bietet auch eine seltene Gelegenheit, eine historische Phase der Zusammenarbeit einzuleiten. Aus diesen unruhigen Zeitenkann unser fünftes Ziel – eineneue Weltordnung – hervorgehen: eine neue Ära – freier von der Bedrohung durch den Terror, stärker im Streben nach Gerechtigkeit und sicherer im Streben nach Frieden. Eine Ära, in der die Nationen der Welt, Ost und West, Nord und Süd, gedeihen und in Harmonie leben können. Hundert Generationen haben nach diesem schwer fassbaren Weg zum Frieden gesucht, während tausend Kriege über die gesamte Spanne menschlichen Strebens hinweg wüteten. Heute kämpft diese neue Welt um ihre Entstehung, eine Welt, die sich von der uns bekannten Welt deutlich unterscheidet. Eine Welt, in der die Herrschaft des Gesetzes die Herrschaft des Dschungels ablöst. Eine Welt, in der die Nationen die gemeinsame Verantwortung für Freiheit und Gerechtigkeit anerkennen. Eine Welt, in der die Starken die Rechte der Schwachen respektieren. QUELLE: 11. September 1990: Ansprache vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses

Hier im Jahr 2024 wissen wir alle, was tatsächlich aus diesen tapfer klingenden Worten resultierte: der Beginn des ersten Golfkriegs, der Verrat an den Kurden, die Vernachlässigung des irakischen Volkes, die Verhängung lähmender Sanktionen, die Hunderttausende irakischer Kinder töteten (aber das war es „wert“) und die Taschen korrupter Globalisten füllten, und schließlich der zweite Golfkrieg, der von Bushs Sohn geleitet wurde und zum Tod einer weiteren Million Iraker führte.

Wie war das noch mal mit dem „Wohlstand und dem Leben in Harmonie“?

GORDON BROWN

Im Jahr 2003 warnten Menschen mit klarem Verstand davor, dass die Bankster und ihre Lakaien von der Regierung die Weltwirtschaft auf eine katastrophale Panik vorbereiten, indem sie eine Immobilienblase künstlich aufblasen. Im Jahr 2006 machten sich Leute, die nicht ganz richtig im Kopf waren, über diese (völlig korrekten) Prognostiker lustig. Im Jahr 2007 platzte die Blase, wie von ihnen vorhergesagt. Und 2008 begannen gescheiterte Collateralized Mortgage Obligations und andere exotische Finanzinstrumente, die auf der gescheiterten Immobilienblase basierten, sich ihren Weg durch die Wirtschaft zu bahnen und bedrohten das Finanzsystem an sich.

Der globale Finanzkollaps war da.

Im Jahr 2009 trat Gordon Brown, der damalige britische Premierminister, auf dem G20-Gipfel in London auf das Podium, wo sich die obersten Globalisten versammelt hatten, um zu entscheiden, wie sie diese Krise am besten nutzen könnten, um ihr Ziel einer globalen Regierung zu erreichen. Gordon Brown sagte ihnen genau das, was sie hören wollten:

Dies ist der Tag, an dem die Welt zusammenkam, um die globale Rezession zu bekämpfen, nicht mit Worten, sondern mit einem Plan für eine globale Erholung und für Reformen und mit einem klaren Zeitplan für deren Umsetzung. Und unsere Botschaft heute ist klar und deutlich: Wir glauben, dass unser Wohlstand in diesem neuen globalen Zeitalter unteilbar ist. Wir glauben, dass globale Probleme globale Lösungen erfordern. [Ich glaube, dass eine neue Weltordnung im Entstehen be griffen ist und mit ihr die Grundlagen für eine neue und fortschrittliche Ära der internationalen Zusammenarbeit. Wir haben beschlossen, dass wir von heute an gemeinsam den Prozess der Globalisierung steuern werden, um die Verantwortung aller und die Fairness gegenüber allen zu gewährleisten, und wir sind uns einig, dass wir auf diese Weise eine nachhaltigere, offenere und gerechtere Weltgesellschaft aufbauen werden. QUELLE: Pressekonferenz Gordon Brown pt 1 / pt 2

Browns Botschaft, die globale Krise zu nutzen, um eine globale Regierung herbeizuführen, traf den Nerv seiner Mitglobalisten.

Sie wurde vom Vatikan aufgegriffen: „Die Einrichtung einer globalen politischen Autorität kann nicht ohne einen bereits funktionierenden Multilateralismus erreicht werden, nicht nur auf diplomatischer Ebene, sondern auch und vor allem in Bezug auf Programme für nachhaltige Entwicklung und Frieden. Es istnicht möglich, zu einer globalen Regierung zu gelangen, ohne den bereits bestehenden Formen der Interdependenz und Zusammenarbeit politischen Ausdruck zu verleihen“.

Sie wurde vom Sprachrohr der City of London bekräftigt: „Es sieht so aus, als ob alles an seinem Platz ist. Zum ersten Mal, seit der Homo sapiens begann, an Höhlenwände zu kritzeln, gibt es ein Argument, eine Gelegenheit und ein Mittel, um ernsthafte Schritte in Richtung einer Weltregierung zu unternehmen.“

Und die Befürworter einer „multipolaren Weltordnung“ wie der Chef der Bank of China nutzten die Krise als Gelegenheit, um für eine neue, vom IWF verwaltete internationale Reservewährung zu werben.

Doch dies war nicht das erste Mal, dass Brown eine „Neue Weltordnung zur Rettung der Erde“ vorschlug. Bereits im Frühjahr 2008, noch vor Ausbruch der globalen Finanzkrise, hatte Brown in seiner Kennedy Memorial Lecture, die er am 18. April 2008 in der Kennedy Presidential Library and Museum hielt, eine bemerkenswert ähnliche Botschaft verkündet.

Und wenn die Nationalstaaten im 18. und 19. Jahrhundert für ihre Sicherheit auf das Konzept des Gleichgewichts der Mächte setzten und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kurzzeitig auf das Konzept der gegenseitig gesicherten Zerstörung vertrauten, so müssen wir inmitten der sich abzeichnenden Komplexität des 21. Jahrhunderts die Kraft von John Kennedys Erklärung zur Interdependenz neu erkennen und unser internationales System fest in den Werten verankern, die uns gemeinsam sind, indem wir nicht nur eine neue Weltordnung schaffen, sondern eine wahrhaft globale Gesellschaft. Eine globale Gesellschaft, die nicht mehr nur auf der Macht von Staaten basiert, die durch Grenzen abgegrenzt sind, sondern auf den Bestrebungen von Menschen, die über Grenzen hinausgehen. QUELLE: The Change We Choose: Reden 2007-2009 von Gordon Brown

Oh, und Sie werden nie erraten, was Gordon Browns Lösung für die Coronavirus-Betrugskrise war! . . . Es sei denn, Sie haben erraten, dass es ein Aufruf zur Schaffung einer globalen Regierung war, in diesem Fall liegen Sie völlig richtig.

Gordon Brown hat die Staats- und Regierungschefs der Welt aufgefordert, eine vorübergehende globale Regierungsform zu schaffen, um die durch die Covid-19-Pandemie verursachte doppelte medizinische und wirtschaftliche Krise zu bewältigen. Der frühere Premierminister der Labour-Partei, der im Zentrum der internationalen Bemühungen zur Bewältigung der Auswirkungen des Beinahe-Zusammenbruchs der Banken im Jahr 2008 stand, sagte, es bestehe Bedarf an einer Taskforce, an der Staats- und Regierungschefs, Gesundheitsexperten und die Leiter der internationalen Organisationen beteiligt sind und die über Exekutivbefugnisse zur Koordinierung der Maßnahmen verfügt. [. . .] „Dieses Problem kann nicht von einem Land allein bewältigt werden“, sagte er. „Es muss eine koordinierte globale Antwort geben.“ QUELLE: Gordon Brown fordert eine globale Regierung zur Bekämpfung des Coronavirus

Ja, wie Gordon Brown immer wieder eindrucksvoll demonstriert, ist für den engagierten Globalisten jede Krise – ob echt oder vorgetäuscht, höhere Gewalt oder künstlich erzeugt – nur ein Nagel, der nach einer starken Weltregierung schreit, um ihn einzuschlagen.

VERSTEHEN SIE DAS BILD?

Ich könnte so weitermachen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ich habe noch nicht einmal die modernen Befürworter der Global Governance erwähnt – die Befürworter einer „multipolaren Weltordnung“, zu denen nicht nur der Präsident-des-Lebens Xi in China und der Präsident-des-Lebens Putin in Russland gehören, sondern auch ihre Pendants im Council on Foreign Relations und den anderen Zentren der globalistischen Macht.

Aber Sie haben es inzwischen verstanden, oder? Das Bestreben, eine Weltregierung zu errichten , ist keine versteckte Verschwörung. Es ist eine völlig offene Verschwörung.

Rekapitulieren wir also die wichtigsten Punkte, die die Verschwörer der Weltregierung gerne schwarz auf weiß festhalten:

Sie haben geheime Gesellschaften und Organisationen gegründet, um ihren Traum von einer Weltregierung zu verwirklichen;

Sie nutzen jede globale Krise als Vorwand, um ihre Weltregierung zu verwirklichen;

sie wollen, dass wir wissen, dass wir eine Weltregierung bekommen, ob wir es wollen oder nicht;

sie werden die Weltregierung benutzen, um ein System der „Weltordnung“ einzuführen (natürlich unter ihrem Vorsitz);

und diese Weltregierung wird schließlich die Macht über Leben und Tod jedes „Weltbürgers“ erhalten.

Oh, und vergessen wir nicht, dass diese Globalisten im Großen und Ganzen dieselben Leute sind, die immer wieder von der Notwendigkeit sprechen, die Bevölkerung auszumerzen, indem sie die „nutzlosen Esser“ loswerden (d. h. Sie, mich und alle, die wir kennen).

Noch Fragen?