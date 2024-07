Dokumente zeigen, dass die USA die Länder dazu drängten, die Vorschriften für Babynahrung zu lockern

Von ProPublica

Die Biden-Administration hat im Stillen mehr als ein halbes Dutzend Länder dazu gedrängt, die Vorschriften für Babynahrung zum Schutz der öffentlichen Gesundheit abzuschwächen, zu verzögern oder zu überdenken – manchmal nachdem sich die Hersteller beschwert hatten, wie eine Untersuchung von ProPublica ergab.

In der Europäischen Union (EU) widersetzten sich die USA den Bemühungen, den Bleigehalt in Babynahrung zu senken. In Taiwan versuchten sie, die Kennzeichnung zu ändern, die die gesundheitlichen Vorteile des Stillens hervorhebt.

Und in Kolumbien stellten sie einen Versuch in Frage, mikrobiologische Verunreinigungen einzuschränken – genau das Problem, das 2022 zur Schließung einer Produktionsanlage in Michigan und damit zu einem weit verbreiteten Mangel an Säuglingsnahrung führte.

„Die Hersteller von Säuglingsnahrung wollen mehr Säuglingsnahrung verkaufen“, sagte Marion Nestle, emeritierte Professorin für Ernährung, Lebensmittelkunde und öffentliche Gesundheit an der New York University.

„Der Gedanke, dass die Regierungen sie in ihrem kommerziellen Vorhaben unterstützen und über die Interessen der öffentlichen Gesundheit stellen, ist für mich wirklich schockierend.“

Die Einmischung, die in Handelsbriefen dokumentiert ist, die in den ersten beiden Amtsjahren von Präsident Joe Biden verschickt wurden, stellt das jüngste Kapitel in der langjährigen Unterstützung der Bundesregierung für die milliardenschwere Babynahrungsindustrie dar, auch wenn die Regierung Biden öffentlich einen anderen Ansatz versprochen hat.

Wie ProPublica Anfang des Jahres berichtete, haben die USA lange Zeit ihre diplomatischen und politischen Muskeln eingesetzt, um die Interessen von Unternehmen wie Abbott, dem Hersteller von Similac, und Mead Johnson, dem Hersteller von Enfamil, zu fördern, während sie die Bemühungen der Entwicklungsländer um den Schutz der Gesundheit ihrer jüngsten Kinder vereitelten.

Anhand öffentlicher Aufzeichnungen, akademischer Untersuchungen und anderer Quellen fand ProPublica Beweise für eine solche Einmischung in 21 Ländern sowie in Hongkong, Taiwan und der EU über Jahrzehnte hinweg. In mehreren Fällen haben die Länder vorgeschlagene Vorschriften für Säuglingsnahrung entweder auf Eis gelegt oder geändert, nachdem die USA Einwände erhoben hatten.

Für die globale Gesundheit steht viel auf dem Spiel. Experten sagen, dass die Werbung der Industrie – auf die viele ausländische Vorschriften abzielen – Eltern oft über die Vorteile von Säuglingsnahrung in die Irre führt und dass Werbeaktionen wie kostenlose Proben, Rabatte und Werbegeschenke dazu führen können, dass Mütter zu früh mit dem Stillen aufhören.

Studien zeigen, dass dies zu mehr lebensbedrohlichen Infektionen bei Babys und einem höheren Risiko für langfristige Erkrankungen wie Diabetes und Fettleibigkeit führen kann.

Im Januar erklärte die Regierung Biden gegenüber ProPublica, dass sie die Art und Weise, wie die USA an den Handel herangehen, überarbeitet habe und die Bemühungen ausländischer Regierungen um die Verabschiedung von Vorschriften respektiere, anstatt solche Regeln sofort als Handelshemmnisse zu betrachten.

Das Büro des Handelsbeauftragten der Vereinigten Staaten (USTR), das den Präsidenten in Handelsfragen berät, erklärte, es wolle „sicherstellen, dass unsere Handelspolitik den Menschen zugute kommt – und nicht blindlings den Willen von Konzernen durchsetzen“.

Die Dokumente, die durch eine Anfrage aus den Akten der Behörde beschafft wurden, deuten jedoch darauf hin, dass diese Unternehmen bei der Regulierung von Babynahrung nach wie vor einen übergroßen Einfluss haben.

Anfang 2021 beispielsweise organisierten Vertreter von Säuglingsnahrungsherstellern eine Telefonkonferenz mit USTR-Mitarbeitern, um sich gegen ein Gesetz in Kenia zu wehren, das die Werbung für Säuglingsnahrung einschränken sollte. Die Berater der Industrie legten ein 10-seitiges Positionspapier einer Handelsgruppe vor, in dem die kenianische Maßnahme kritisiert wurde.

US-Beamte brachten daraufhin in ihrer Korrespondenz mit kenianischen Beamten ähnliche Fragen zur Sprache.

„Kann Kenia die Notwendigkeit dieser Bestimmung erklären?“, fragten sie in Bezug auf eine werbebezogene Maßnahme, wie aus den Unterlagen der Behörde hervorgeht.

Die USA fragten, ob die kenianischen Beamten die Meinung von Interessengruppen wie Lebensmittelherstellern und Einzelhändlern eingeholt hätten. Die Beamten schlugen auch eine Reihe von Änderungen an dem vorgeschlagenen Gesetz vor, darunter die Empfehlung, Kenia solle die Warnung vor einer möglichen Verunreinigung während des Herstellungsprozesses durch eine Warnung ersetzen, die sich nur auf „die Gesundheitsgefahren bei unsachgemäßer Zubereitung, Lagerung und Verwendung“ konzentriert.

Kenianische Beamte wiesen diesen und andere Vorschläge zurück. Kenia müsse eine Verordnung erlassen, weil sich die Milchnahrungsindustrie nicht freiwillig an die internationalen Richtlinien halte.

Weniger als die Hälfte der afrikanischen Säuglinge unter 6 Monaten würden ausschließlich gestillt, schrieben kenianische Beamte, und das Land wolle diese Quote auf 75 % anheben.

Das Büro des US-Handelsbeauftragten lehnte die Bitte von ProPublica um ein Interview zu diesem und acht weiteren Briefen ab, die unter der Regierung Biden verschickt wurden. Ein Sprecher lehnte es auch ab, schriftliche Fragen zu beantworten. Das Weiße Haus reagierte nicht auf Bitten um Kommentare.

Die industriefreundlichen Briefe sind das Ergebnis eines politischen Prozesses, bei dem die Hersteller aufgefordert werden, sich einzubringen.

Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) betreibt ein System, das die Industrie und andere Nutzer benachrichtigt, wenn bei der Welthandelsorganisation (WTO), einem internationalen Forum zur Beilegung von Handelsstreitigkeiten, potenziell nachteilige ausländische Vorschriften zur Sprache kommen. Die Unternehmen können dann „Beiträge zu offiziellen Stellungnahmen der US-Regierung liefern“.

Mehrere Behörden, darunter auch die USTR, berücksichtigen dieses Feedback bei der Ausarbeitung der offiziellen US-Position, die laut Experten aufgrund der wirtschaftlichen und diplomatischen Macht des Landes Gewicht hat.

Die Bundesbeamten übermitteln dann die Kommentare – oft zusammen mit Fragen – in einem Brief an das Land, das die Verordnung vorschlägt. (Das USDA antwortete nicht auf Fragen zum Verfahren oder zu den Formelbriefen der Biden-Ära).

Eine lange Geschichte der Einmischung der U.S.A.

Die USA haben sich in mindestens 21 Ländern, Hongkong, Taiwan und der EU in die Regulierung von Babynahrung eingemischt, wie ProPublica herausfand. Die Einmischung erfolgte über Jahrzehnte hinweg durch verschiedene Präsidentschaftsregierungen.

George W. Bush, 2001-2009 Nachdem bei der Herstellung von Säuglingsnahrung in Israel neun Babys starben, fast zwei Dutzend verletzt wurden und 54.000 in Krankenhäuser in China eingeliefert werden mussten, kritisierten US-Beamte Israels neue Sicherheitsstandards für Importe, wie aus den Unterlagen hervorgeht. US-Beamte forderten die Philippinen auf, eine Stillkampagne und neue Werberegeln zurückzunehmen, und beanstandeten eine Warnung auf dem Etikett von Babynahrung in Südafrika. Barack Obama, 2009-2017 US-Beamte kritisierten neue Vorschriften zur Vermarktung von Säuglingsnahrung in Vietnam, Thailand, Malaysia und Indonesien. Sie kritisierten auch die Bemühungen Chinas, die Sicherheit von Muttermilchimporten nach dem früheren Kontaminationsskandal zu gewährleisten. Handelsbeamte beklagten, dass die Bemühungen Hongkongs „zu erheblichen kommerziellen Verlusten für US-Unternehmen führen könnten.“ Donald Trump, 2017-2021 US-Beamte drohten Berichten zufolge damit, Ecuador die Militärhilfe zu verweigern, wenn das Land eine vorgeschlagene Resolution zur Unterstützung des Stillens bei der Weltgesundheitsorganisation nicht abschwäche. Der US-Botschafter dementierte später die Drohungen. Die USA kritisierten auch Werbebeschränkungen für Babynahrung in Singapur, Thailand, Ägypten, Ruanda, Kenia und Uganda. Auch in Taiwan und der Türkei wehrten sich Beamte gegen Bestrebungen, die Giftstoffe in Säuglingsnahrung zu begrenzen.

In der Vergangenheit haben die USA häufig öffentlich bei der WTO Einspruch gegen neue Vorschriften für Milchnahrung erhoben. Untersuchungen zeigen, dass die USA vor 2020 in den WTO-Foren mehr als 30 Mal vorgeschlagene Vorschriften für Säuglingsanfangsnahrung in Frage gestellt haben – weitaus häufiger als jedes andere Land, sogar als diejenigen, in denen ausländische Hersteller von Säuglingsanfangsnahrung ansässig sind.

Die Biden-Administration hat sich jedoch fast ausschließlich auf die Handelsbriefe verlassen und ihre Kritik an der Formelregulierung weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten, wie die Analyse von WTO-Sitzungsprotokollen und anderen Dokumenten durch ProPublica zeigt.

Tatsächlich waren die neun Schreiben so unauffällig, dass sie selbst Experten für öffentliche Gesundheit, die solche Entwicklungen verfolgen, überraschten.

„Oh mein Gott“, sagte Jennifer Pomeranz, Professorin an der New York University und Expertin für öffentliches Gesundheitsrecht und Lebensmittelpolitik. “Ich wusste nicht, dass es so umfangreich ist.

Die Briefe enthalten eine implizite Drohung, in der oft nach den wissenschaftlichen Gründen für die Vorschläge der Länder gefragt wird. Wenn die USA der Meinung sind, dass die Vorschriften eines Landes nicht gerechtfertigt sind, können sie einen Rechtsstreit über Handelsabkommen einleiten.

In einem Schreiben vom Mai 2021 wehrten sich die USA gegen die Bestrebungen der EU, den Bleigehalt – ein für Kinder gefährliches Nervengift – in Säuglingsnahrung zu reduzieren.

Die Änderung basiere auf einer Risikobewertung durch eine europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit, erklärten europäische Beamte und fügten hinzu: „Diese Maßnahme wird als notwendig erachtet, um ein hohes Maß an Gesundheitsschutz zu gewährleisten.

Die Vereinigten Staaten waren nicht überzeugt. „Wir schlagen vor, dass die EU wartet“, sagten US-Beamte. Sie verwiesen auf die laufenden Bemühungen eines internationalen Gremiums für Lebensmittelstandards, das Bleigrenzwerte für eine Reihe von Lebensmitteln in Erwägung zieht. (Die U.S. Food and Drug Administration, die keine Bleigrenzwerte für Säuglingsnahrung festlegt, teilte ProPublica mit, dass sie prüft, inwieweit Säuglingsnahrung zur Bleibelastung bei Kleinkindern beiträgt).

Die USA stellten auch die Wissenschaft hinter den vorgeschlagenen Grenzwerten für Kadmium, einem wahrscheinlichen Karzinogen, in Säuglingsnahrung in Frage. In den USA gibt es keine solchen Grenzwerte. Die EU hat beide Maßnahmen trotzdem verabschiedet. Andere Empfänger haben jedoch den Forderungen der USA entsprochen.

Taiwan zum Beispiel änderte ein vorgeschlagenes Gesetz zur Kennzeichnung von Säuglingsnahrung, nachdem die USA die Formulierung „Gestillte Babys sind die gesündesten Babys“ beanstandet hatten. Die taiwanesischen Beamten wechselten zu einer Formulierung, die die USA in einem Schreiben aus dem Jahr 2022 vorgeschlagen hatten: „Muttermilch ist die beste Nahrung für Ihr Baby.“

Die Änderung sei zwar subtil, mache aber einen Unterschied, sagte Nestle, die nicht mit dem gleichnamigen Hersteller von Säuglingsnahrung verbunden ist.

„Diese Aussagen mögen identisch erscheinen, aber die Muttermilchindustrie möchte, dass Muttermilch als gleichwertig oder besser als Stillen angesehen wird“, sagte sie. „Das Wort ‚gesünder‘ kann stärker wirken, und das ist alles, was die Hersteller von Säuglingsnahrung brauchen, um dagegen anzukämpfen.“

Der Infant Nutrition Council of America, eine Handelsgruppe der Industrie, sagte, dass seine Mitglieder das Stillen unterstützen, aber „glauben, dass Eltern Zugang zu genauen, ausgewogenen Informationen über alle geeigneten Säuglingsernährungsoptionen haben sollten“.

Die Hersteller von Säuglingsnahrung erfüllen auch die gesetzlichen und ernährungswissenschaftlichen Anforderungen in den Ländern, in denen sie ihre Produkte verkaufen, heißt es in der Erklärung der Gruppe.

Abbott und Mead Johnson reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme.

Sicherlich ist Säuglingsnahrung nach wie vor wichtig, wenn Babys keinen Zugang zu Muttermilch haben. Die Weltgesundheitsorganisation fördert jedoch seit langem das Stillen, da es nachweislich die Gesundheit und die kognitive Entwicklung von Säuglingen fördert. Mehrere Studien haben ergeben, dass es bei gestillten Kindern weniger Todesfälle bei Säuglingen gibt. Stillende Mütter senken auch ihr eigenes Risiko für bestimmte Krebsarten.

David Clark, ehemaliger Rechtsexperte bei UNICEF und Berater für internationales Gesundheitsrecht, sagte, dass Interventionen wie die der USA einen „abschreckenden Effekt“ auf die Bemühungen der Länder haben können, die Vermarktung von Säuglingsnahrung zu regulieren und das Stillen zu schützen. „Es ist wie der Tyrann auf dem Spielplatz“, sagte er. „Die USA sind ein großes, mächtiges Land.“

Im Jahr 2021 schickten die USA Kolumbien Fragen, als das Land einen Grenzwert für mikrobiologische Verunreinigungen in Erwägung zog. Das Land muss die Maßnahme noch verabschieden, sagte Rubén Ernesto Orjuela Agudelo, ein Experte für Säuglingsernährung an der Nationalen Universität von Kolumbien. Er sagte, eine solche Bestimmung sei notwendig.

Im Jahr 2023 schickten die USA ein Schreiben an Mosambik, in dem sie einen Vorschlag anzweifelten, der darauf abzielte, die Informationen, die Hersteller von Säuglingsnahrung zur Verfügung stellen können, auf „höheres medizinisches Fachpersonal“ zu beschränken – ein Hauptziel der Lobbyarbeit der Industrie.

Die Handelsbeamten beanstandeten die Beschreibung von Säuglingsnahrung als „ultra-verarbeitete Produkte mit hohem Natriumgehalt“, die zu langfristigen Gesundheitsproblemen beitragen.

Der Status der Maßnahme ist unklar. Die Botschaft des Landes beantwortete keine Fragen von ProPublica.

Lori Wallach, Direktorin des Rethink Trade Programms des American Economic Liberties Project, sagte, dass Bidens Handelsbeauftragte, Katherine Tai, erhebliche Anstrengungen unternommen hat, um den Einfluss der Unternehmen im USTR zu verringern.

Wallach sagte jedoch, dass es möglich sei, dass einige Handelsbeamte immer noch „nach den Trommeln der Unternehmen marschieren, die ihren Weg in den letzten Jahrzehnten vorgegeben haben“.