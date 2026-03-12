Die erste Erklärung des obersten Führers Mojtaba Khamenei

„Wenn ihr diese Angelegenheiten berücksichtigt, wird der Weg für euch geebnet, um Tage der Größe und Herrlichkeit zu erreichen. Das nächste Beispiel dafür – so Gott will – ist der Sieg über den Feind im laufenden Krieg.

Der dritte Abschnitt meiner Rede ist ein aufrichtiger Dank an unsere tapferen Kämpferinnen und Kämpfer, die den Feind mit ihren mächtigen Schlägen blockierten, als unser geliebtes Heimatland einem ungerechten Angriff der Führer der Überheblichkeitsfront ausgesetzt war, und seine Illusion zerstörten, dieses Land zu kontrollieren oder sogar zu teilen.

Liebe Mudschaheddin-Brüder! Der Wille der Massen ist es, die effektive und abschreckende Verteidigung fortzusetzen. Es ist auch notwendig, die Option der Schließung der Straße von Hormus weiter zu verfolgen. Es wurden Studien durchgeführt, um andere Fronten zu eröffnen, mit denen der Feind keine Erfahrung hat und bei denen er extrem schwach wäre. Dies wird aktiviert, wenn der Krieg andauert und es die strategischen Interessen erfordern.

Ich möchte auch den Mudschaheddin der Widerstandsfront aufrichtig danken. Wir betrachten die Länder der Widerstandsfront als unsere besten Freunde und die Sache des Widerstands als untrennbaren Teil der Werte der Islamischen Revolution. Es besteht kein Zweifel, dass die Zusammenarbeit zwischen den Komponenten dieser Front den Weg zur Befreiung vom zionistischen Regime verkürzt. Wir haben gesehen, wie der mutige und treue Jemen die Verteidigung der unterdrückten Menschen in Gaza nicht aufgegeben hat, wie die Hisbollah die Islamische Republik trotz aller Hindernisse unterstützt hat und wie der irakische Widerstand diesen Weg mutig verfolgt hat.

Im vierten Abschnitt wende ich mich an die Betroffenen dieser Tage, die Angehörige als Märtyrer verloren haben, selbst verletzt wurden oder deren Häuser und Arbeitsplätze beschädigt wurden. Zunächst möchte ich den Familien der ehrenhaften Märtyrer mein tiefes Mitgefühl aussprechen. Dies entspringt meiner eigenen Erfahrung mit ihnen: Neben meinem Vater, dessen Verlust ein allgemeines Leid ist, verabschiede ich mich von meiner lieben, treuen Frau, meiner selbstlosen Schwester, die sich der Pflege ihrer Eltern widmete und dafür belohnt wurde, sowie von ihrem kleinen Kind und dem ehrenhaften Ehemann meiner Schwester, die sich der Karawane der Märtyrer anschließen.

Was Geduld angesichts von Unglück möglich, ja sogar leicht macht, ist das Vertrauen in Gottes absolutes Versprechen einer großen Belohnung für die Geduldigen. Deshalb müssen wir ausharren und uns auf Gottes Gnade verlassen.

Zweitens versichere ich allen, dass wir das Blut eurer Märtyrer rächen werden. Diese Rache beschränkt sich nicht auf den Märtyrertod des Führers der Revolution, sondern umfasst jeden Einzelnen unseres Volkes, der vom Feind getötet wird. Jeder dieser Fälle ist ein unabhängiger Eintrag in der Akte der Vergeltung. Ein Teil dieser Vergeltung wurde bisher erreicht, aber sie wird so lange offen bleiben, bis sie vollständig realisiert ist, insbesondere in Bezug auf das Blut unserer Kinder. Deshalb hat das vom Feind absichtlich begangene Verbrechen in der Shajarat-Tayyiba-Schule in Minab und anderswo eine besondere Bedeutung.

Drittens müssen die Verletzten dieser Angriffe kostenlos eine angemessene medizinische Behandlung erhalten und von bestimmten anderen Privilegien profitieren.

Viertens müssen, soweit es die Umstände erlauben, ausreichende Maßnahmen ergriffen werden, um finanzielle Verluste an privatem Eigentum zu kompensieren. Diese Angelegenheiten sind obligatorische Pflichten für Beamte, und sie müssen mir darüber einen Bericht vorlegen.

Ich bekräftige, dass wir vom Feind eine Entschädigung fordern werden. Wenn sie sich weigern, werden wir nach Belieben von ihrem Vermögen beschlagnahmen. Wenn das nicht möglich ist, werden wir Eigentum von gleichem Wert zerstören.

„Der fünfte Abschnitt richtet sich an die Führer einiger regionaler Länder. Wir teilen Land- oder Seegrenzen mit fünfzehn Ländern und haben stets warme und konstruktive Beziehungen zu allen angestrebt. Doch der Feind hat jahrelang in einigen dieser Länder militärische und finanzielle Stützpunkte errichtet, um seine Dominanz über die Region zu sichern. Bei dem jüngsten Angriff wurden einige dieser Stützpunkte genutzt. Deshalb – wie wir bereits gewarnt haben – haben wir nur diese Stützpunkte angegriffen, ohne gegen diese Länder vorzugehen. Wir werden gezwungen sein, dies fortzusetzen, wenn die Nutzung dieser Stützpunkte anhält, während wir unseren ständigen Wunsch nach freundschaftlichen Beziehungen zu unseren Nachbarn bekräftigen. Wir raten diesen Ländern, diese Stützpunkte schnell zu schließen, da sich gezeigt hat, dass die Behauptung der Vereinigten Staaten, Sicherheit und Frieden zu erreichen, falsch war.

Schließlich bete ich, dass Gottes besondere Fürsorge in diesen gesegneten Tagen das iranische Volk, alle Muslime und die Unterdrückten weltweit umfasst.

Abschließend bitte ich unseren Meister, den Herrn der Zeit – möge Gott sein Wiedererscheinen beschleunigen –, für unser Volk in den verbleibenden Nächten und Tagen dieses gesegneten Monats um einen entscheidenden Sieg über den Feind, um Ehre, Fülle und Wohlbefinden zu beten und darum, dass unsere Märtyrer die höchsten Ränge im Jenseits erreichen.