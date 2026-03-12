Befürworter eines Iran-Kriegs erfinden eine neue und absurde Rechtfertigung: Es geht nur um China

Von Cole Crystal

Trumps Hauptmotiv für den Krieg waren nicht Menschenrechte, natürliche Ressourcen oder gar Atomwaffen. Dieser absurden Theorie zufolge ging es ausschließlich um China.

Bevor die Operation Epic Fury begann, unternahm die Trump-Regierung nur sehr wenig, um den drohenden Krieg mit dem Iran zu rechtfertigen. Die wenigen Argumente, die sie vorbrachte, waren banale Plattitüden, die nur die Argumente für den Irakkrieg vor mehr als zwanzig Jahren wiederholten: dass der Iran nur noch wenige Wochen davon entfernt sei, eine Atombombe zu bauen, dass sein Raketenprogramm eine erhebliche Bedrohung für amerikanische Interessen und Verbündete in der Region darstelle und dass das iranische Volk eine Befreiung durch einen Regimewechsel verdiene.

Doch schon kurz nach Beginn der Bombardierungen tauchte online und in den pro-israelischen Medien eine neue (zugegebenermaßen kreativere) Rechtfertigung auf, von der Kriegsbefürworter annehmen, dass sie diejenigen, die die Sinnhaftigkeit eines weiteren Konflikts im Nahen Osten anzweifeln, besser überzeugen wird. Der Krieg mit dem Iran, so wird uns nun von vielen erzählt, habe eigentlich gar nichts mit dem Iran zu tun. Stattdessen gehe es ausschließlich um China.

„Einige argumentieren, Israel habe die USA in den Krieg hineingezogen“, heißt es in einem Beitrag von The Free Press, „aber dieser Konflikt ist größer als Israel und der Iran – es geht um China.“ Ein weiterer Artikel von The Spectator, einem britischen konservativen Medium, schlug in die gleiche Kerbe: „Trumps letztendliches Ziel in diesem Krieg ist China.“ Glenn Beck stellte am 2. März C.R.I.N.K. vor, die „neue Achse der Mächte China, Russland, Iran und Nordkorea“, um „zu verstehen, warum Trump den Iran angegriffen hat“. Jesse Watters von Fox News erklärte seinen Zuschauern letzte Woche: „Wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe: Wir stoppen den größten Förderer des Terrors und wir setzen den Chinesen schachmatt.“

Eine virale Grafik, die von der Free Press über die Beweggründe für den amerikanisch-israelischen Krieg gegen den Iran verbreitet wurde.

Wenn China wirklich das Motiv gewesen wäre, hätte man zumindest erwartet, dass die Trump-Regierung diese Theorie – „Dies ist die Chance, Amerikas größten geopolitischen Rivalen zu bekämpfen“ – als wichtige Rechtfertigung gegenüber dem amerikanischen Volk vorgebracht hätte. Man könnte meinen, dass sie dazu besonders motiviert gewesen wären, da Umfragen übereinstimmend zeigen, dass die öffentliche Unterstützung für diesen Krieg weitaus geringer ist als für jeden anderen amerikanischen Krieg seit Jahrzehnten.

Aber die Trump-Beamten haben China nie als Hauptmotiv genannt. Tatsächlich haben die Regierung und ihre Unterstützer China bis heute kaum erwähnt. Diese Theorie wurde von Befürwortern eines Krieges gegen den Iran und/oder Trump aus dem Nichts erfunden, um einen überzeugenden Grund zu finden, warum dieser neue Krieg im Interesse der Amerikaner liegt.

Ende letzter Woche behauptete Senator Lindsey Graham, dieser Konflikt sei ein „Religionskrieg“, der von „radikalen islamistischen Terroristen“ geführt werde. Am 2. März erklärte der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, gegenüber einer Gruppe von Reportern, die Vereinigten Staaten hätten „aufgrund ihrer hervorragenden Geheimdienstinformationen festgestellt, dass [der Iran] sofort Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Personal und -Vermögenswerte ergriffen hätte, wenn Israel den Iran angegriffen hätte“. Daher, so betonte der Sprecher des Repräsentantenhauses, müssten die USA gemeinsam mit Israel den Iran angreifen, da sie so oder so angegriffen würden. Präsident Trump kündigte am Freitag an, dass die USA beabsichtigen, „GROSSE UND AKZEPTABLE Führer“ für das iranische Volk auszuwählen, um ihr Land „wirtschaftlich größer, besser und stärker als je zuvor“ zu machen.

Diese Politiker und viele andere innerhalb und außerhalb der Regierung sprechen nicht über China. Es wurde nicht als bedeutender Beweggrund für den Beginn dieses Krieges genannt. Wenn China jedoch wirklich der Grund ist, haben die prominentesten Kriegsbefürworter dann einfach vergessen, warum sie in den Krieg gezogen sind, oder haben sie beschlossen, dass es am besten ist, dem amerikanischen Volk einen falschen, vorgeschobenen Grund für die Notwendigkeit dieses Krieges zu präsentieren?

Zugegebenermaßen ist diese neue Rechtfertigung, zumindest oberflächlich betrachtet, überzeugend, wenn auch vorgeschoben. China ist der mächtigste geopolitische Konkurrent der USA. Kein anderes Land kauft mehr sanktioniertes Rohöl aus dem Iran, und nur Russland hat enger mit dem Iran zusammengearbeitet, um dessen Militär zu stärken. Im Jahr 2021 unterzeichnete der Iran ein 25-jähriges Partnerschaftsabkommen mit China, das der iranischen Energieindustrie Berichten zufolge 400 Milliarden Dollar einbringen soll. In den letzten Jahren wurde über verschiedene Waffenverkäufe zwischen den beiden Ländern berichtet, darunter der Kauf chinesischer Überschallraketen, mit denen amerikanische Schiffe versenkt werden können.

Dennoch hat keines dieser Ereignisse wirklich etwas mit dieser neuen Behauptung zu tun, geschweige denn, dass es sie beweist – dass es bei diesem Krieg mit dem Iran irgendwie wirklich um China geht. Sie deuten höchstens darauf hin, dass China negativ betroffen sein könnte, indem es den Zugang zu billigem Öl und seinen Investitionen verliert. Wenn die bloße negative Auswirkung dieses Krieges der Maßstab dafür ist, dass es „um“ ein anderes Land geht, dann geht es in diesem Krieg auch um Kuwait, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und den Rest des Nahen Ostens.

Tatsächlich könnten viele Länder durch den Krieg von Trump und Netanjahu im Iran Schaden nehmen. Die japanische Wirtschaft könnte schwerwiegende Folgen zu spüren bekommen, wenn das Öl in der Straße von Hormus blockiert wird. Die südkoreanische Wirtschaft verlor letzte Woche fast eine halbe Billion Dollar, was den größten Rückgang in der 46-jährigen Geschichte ihres Aktienmarktes darstellt. Geht es in diesem Krieg auch um diese beiden ostasiatischen Länder?

Erschwerend kommt hinzu, dass China nicht ausschließlich in den Iran investiert oder mit ihm Geschäfte gemacht hat. Tatsächlich hat die Volksrepublik, zumindest öffentlich, mehr in Saudi-Arabien, den Irak und die Vereinigten Arabischen Emirate investiert. (Das oben erwähnte 400-Milliarden-Dollar-Abkommen zwischen Peking und Teheran ist noch immer nicht zustande gekommen.

China ist auch nicht nur der größte Abnehmer von iranischem Öl.

Es ist auch oft das führende Exportziel für Rohöl aus dem Irak, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien und Katar. Chinesisches Geld in all seinen Formen ist im gesamten Nahen Osten präsent, vom Hafenbau bis zur Telekommunikationsindustrie. Darüber hinaus füllen die Chinesen Lücken, die durch die Zurückhaltung oder Nachlässigkeit der Amerikaner entstanden sind.

Die amerikanische Außenpolitik im Nahen Osten, einschließlich der Kriege, hat die chinesischen Interessen weitaus häufiger gefördert als untergraben. Als die Vereinigten Staaten Mitte der 2010er Jahre den Verkauf von MQ-9 Reaper-Drohnen an die Saudis und Emiratis verweigerten, füllte China die Lücke durch den Verkauf seiner Modelle CH-4 Rainbow und GJ-1 Wing Loong II. Nach dem Einmarsch der Vereinigten Staaten in den Irak, bei dem Hunderttausende Menschen ums Leben kamen, waren die Chinesen immer noch die ersten, die sich ausländische Verträge sicherten. (Bis heute sind die Chinesen ein dominanter Akteur in der irakischen Ölindustrie.) Die schlechten Beziehungen von Präsident Biden zu den Saudis spielten Berichten zufolge eine Rolle bei deren Überlegungen, Verträge in chinesischen Yuan abzuwickeln.

Man könnte meinen, dass viele der Beziehungen Chinas nicht aufgrund einer ideologischen Konkurrenz zu den USA bestehen, sondern weil die launische oder drakonische Politik der USA oft die Voraussetzungen für den Erfolg Chinas schafft. Dies gilt nicht weniger für den Iran, wie selbst die Artikel, die diese „Alles-dreht-sich-um-China”-Theorie vertreten, anerkennen.

„Durch jahrzehntelange amerikanische Sanktionen unter Druck gesetzt und zunehmend isoliert”, schreibt der israelische Journalist Haviv Rettig Gur in The Free Press, „wandte sich der Iran China als seiner wirtschaftlichen Lebensader zu.” Diese Rettungsleine ist darüber hinaus „der Hauptgrund dafür, dass die Islamische Republik nicht bankrott gegangen ist“, so das konservative Hudson Institute, das ebenfalls diese China-Theorie für den Iran-Krieg vertritt (siehe beispielsweise seinen Artikel mit dem Titel „The Iran Strike Is All About China“). Mit anderen Worten: Die USA – und nicht China – haben die Voraussetzungen für die Präsenz eines Konkurrenten im Nahen Osten geschaffen.

Theorien wie diese werfen ein weiteres Problem auf. Alle diese Argumente haben Schwierigkeiten, eine umfassende Erklärung dafür zu liefern, wie China durch einen Regimewechsel im Iran „verwüstet“ werden könnte, aber sie zeichnen ein ziemlich klares Bild davon, wie der Iran von der Volksrepublik abhängig wurde. Natürlich hat die vollständige Kontrolle der USA über den Nahen Osten Auswirkungen auf den chinesischen Handel und die chinesische Strategie, wie diese Artikel bestätigen. Aber kein seriöser Journalist oder Wissenschaftler hat jemals behauptet, dass China derzeit in der Lage ist, seine Militärmacht weltweit zu projizieren, mit oder ohne Iran.

Ist das nicht der Grund, warum viele dieser ideologisch gleichgesinnten Institutionen vor Chinas noch jungen, aber sich entwickelnden Hochseeflotte warnen? Wenn man glaubt, dass China eines Tages wie die USA „imperialistisch” werden wird, können die Amerikaner chinesischen Unternehmen den Panamakanal entreißen, Chinas Verbündete angreifen und das chinesische Festland umzingeln – zumindest vorerst. Solche Maßnahmen könnten China sehr wohl verwüsten. (Es wäre nicht das erste Mal, dass westliche Mächte so etwas tun würden.) Aber der Iran ist kaum eine notwendige Komponente dieser Verwüstung. Wenn die USA China wirklich zerstören wollen, müssen sie Persien nicht pulverisieren.

Darüber hinaus scheinen viele der Videos und Artikel, die diese Behauptung – dass es in diesem Krieg um China und nicht um den Iran geht – viral verbreitet haben, genau die außenpolitische Establishment zu ignorieren, das ihnen diesen Krieg beschert hat. Die amerikanische Mainstream-Forschung zu China ist ziemlich eindeutig: Aus strategischer Sicht sind die Chinesen durchaus zufrieden damit, dass die Vereinigten Staaten weiterhin im Nahen Osten verstrickt bleiben, da dies per definitionem eine „Hinwendung zu Asien” der USA verzögert. Seltsamerweise erkennen einige dieser Artikel dies an und bringen das Orwellsche Argument vor, dass die USA gegen den Iran in den Krieg ziehen müssen, um den Krieg im Nahen Osten zu beenden.

Und natürlich wäre es schwierig, die niedrig hängenden Früchte zu ignorieren. Der mit Abstand häufigste gemeinsame Nenner zwischen den Befürwortern dieser „Alles-dreht-sich-um-China“-Theorie ist ihre Hingabe an Israel: die Free Press, das Hudson Institute, der Spectator, Fox News usw. All diese Institutionen bilden das pro-israelische Establishment in den USA und Großbritannien. Wenn Haviv Rettig Gur schreibt, dass Marco Rubio „sich schwer tat zu erklären”, warum die USA gegen den Iran Krieg führten, dann nicht, weil Rubio leugnete, dass Israel Amerika dazu gezwungen hatte. Tatsächlich bestätigte er, dass Israel einen amerikanischen Angriff erzwungen hatte.

Abgesehen von verschiedenen Berichten, die Rubios ursprüngliche Darstellung bestätigen, beispielsweise in der New York Times und der Financial Times, schilderte Antony Blinken (sein Vorgänger) kürzlich eine identische Geschichte: Die Israelis hätten versucht, den ehemaligen Präsidenten Obama zu einem Krieg gegen den Iran zu drängen, indem sie behaupteten, dass sie den Iran allein angreifen würden, wenn er nicht handle. Laut Rettig Gur ist es jedoch „schwierig, [Rubios] Erklärung für bare Münze zu nehmen“, sodass die Offenheit des Außenministers zugunsten einer anderen, völlig aus der Luft gegriffenen Behauptung ignoriert werden kann. Rettig Gur fährt fort: „Wenn der Auslöser einfach ein israelischer Angriff gewesen wäre, hätte Amerika den Israelis sagen können, sie sollten abwarten. … Gott weiß, dass die USA die Macht haben, dies erneut zu tun.“ Diese Aussage scheint sehr zutreffend zu sein. Leider hat eine unklare Instanz – höchstwahrscheinlich China – die Vereinigten Staaten daran gehindert, dies zu tun.

Insgesamt ist die Behauptung, Trump sei gegen den Iran in den Krieg gezogen, um China zu bekämpfen, eher sensationell als substanziell. Sie unterhält Theorien über 4D-Schach, obwohl Yahtzee ein passenderer Vergleich wäre. Die Trump-Regierung setzt alles auf eine Karte für Israel: Sie hat bereits dessen Völkermord in Gaza finanziert, Gebetskreise im Jemen ausgelöscht, iranische Nuklearanlagen zerstört, Benjamin Netanjahus wildesten Wünschen entsprochen und befindet sich nun offiziell im Krieg mit dem Iran. Für alle Falken, die darauf aus sind, die Vereinigten Staaten in einen direkten Konflikt mit der Volksrepublik zu verwickeln, stellt sich nicht die Frage, ob dieser jüngste Krieg etwas mit China zu tun hatte – sondern ob irgendeiner davon etwas mit China zu tun haben wird.