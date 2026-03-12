Beobachten Sie die wirtschaftlichen Auswirkungen sechs Jahre später

Von Jeffrey A. Tucker

Viele Menschen möchten das Thema Covid-Lockdowns hinter sich lassen. Das Problem ist jedoch, dass die Covid-Lockdowns noch nicht vorbei sind. So etwas wurde noch nie zuvor im realen Leben versucht: eine erzwungene Unterbrechung der meisten menschlichen Aktivitäten, die sich auf die materielle und soziale Welt auswirkt. Die Auswirkungen wären weitreichend, langanhaltend und verheerend – eine der bedeutendsten Katastrophen der Moderne.

Die vorherrschende wirtschaftliche Schwäche und die daraus resultierende Stagnation des Lebensstandards sind nur eine Folge davon. Es ist noch lange nicht vorbei.

Der am Freitag, dem 6. März 2026, veröffentlichte Arbeitsmarktbericht des Bureau of Labor Statistics fiel weitaus düsterer aus als erwartet. Die Arbeitgeber bauten im Laufe des Monats 92.000 Stellen ab, während die Arbeitslosenquote leicht auf 4,4 Prozent anstieg. Das Beschäftigungswachstum im Dezember und Januar wurde um 69.000 nach unten korrigiert.

Noch alarmierender ist die Tatsache, dass diese Verluste uneingeschränkt waren.

Zusätzlich zu den Verlusten im Gesundheitswesen haben wir:

Freizeit und Gastgewerbe: Rückgang um 27.000 Arbeitsplätze, darunter 34.700 im Beherbergungs- und Gaststättengewerbe, was auf eine anhaltende Schwäche oder Schrumpfung der konsumnahen Dienstleistungen hindeutet.

Transport und Lagerhaltung: Rückgang um 11.300 Arbeitsplätze, wobei Kurier- und Botendienste einen starken Rückgang um 16.600 verzeichneten.

Informationssektor: Rückgang um 11.000 Arbeitsplätze, darunter 9.500 im Bereich Film und Tonaufnahmen.

Verwaltungs- und Unterstützungsdienstleistungen (innerhalb der freiberuflichen und unternehmensbezogenen Dienstleistungen): Rückgang um 14.300 Arbeitsplätze, was auf Probleme bei der Unternehmensunterstützung hindeutet.

Verarbeitendes Gewerbe: Rückgang um 12.000 Arbeitsplätze (davon 8.000 im Bereich nicht-dauerhafte Güter).

Bauwesen: Rückgang um 11.000 Arbeitsplätze.

Keiner dieser Sektoren hatte sich vollständig von den schweren Schlägen des Jahres 2020 erholt, als kleine Unternehmen zwangsweise geschlossen wurden und große Unternehmen ihre Mitarbeiter mit einem experimentellen Mittel erschossen. Seitdem haben alle Unternehmen zu kämpfen. Aber mit hohen Zöllen und steigenden Kosten für die Krankenversicherung im Jahr 2025 war es einfach zu viel.

Es bringt nichts, der KI die Schuld zu geben. Dies sind keine Jobs, die KI übernehmen kann. Die Arbeitskosten schmälern die Rentabilität, daher muss man in schwierigen Zeiten so viel wie möglich auslagern, um sie aufrechtzuerhalten.

Aufschlussreicher sind die Zahlen zum Verhältnis von Beschäftigung und Bevölkerung. Sie wurden natürlich durch die Lockdowns stark beeinträchtigt und haben seit 2019 nicht wieder an Stärke gewonnen. Das bedeutet einen dauerhaften Rückgang. Jedes Mal, wenn wir hier Gewinne sehen, drückt die Schwere des wirtschaftlichen Umfelds sie wieder nach unten.

Die Grafik selbst vermittelt ein eindrucksvolles Bild: eine riesige Wunde im Arbeitsmarkt, die dazu führt, dass viele dauerhaft aus dem Arbeitsleben ausgeschlossen sind und viele die Erwerbsbevölkerung dauerhaft verlassen haben. Man kann nicht einfach „die Wirtschaft schließen”, ohne dass dies langfristige Folgen hat.

Unter den vielen bestehenden Arbeitnehmern haben wir einen explosionsartigen Anstieg der Zahl der als behindert gemeldeten Personen beobachtet. Man könnte meinen, dass dies teilweise auf verbesserte Sozialleistungen und wahrscheinlich auch auf einen gewissen Grad an Betrug zurückzuführen ist. Man könnte aber auch bedenken, dass Impfschäden weitaus häufiger auftreten, als allgemein bekannt ist, und dass Millionen von Menschen durch die Impfungen, die zur Vorbeugung gegen ein Virus verabreicht wurden, das ohnehin jeder bekommen hat, körperliche Schäden davongetragen haben.



Es ist unmöglich, die Wahrheit über diese Schäden dauerhaft zu verschleiern.

Die höheren Benzinpreise sind in den Nachrichten, und der offensichtliche Grund dafür ist der Krieg gegen den Iran, der die Lieferungen durch die Straße von Hormus gestört hat. Aber es gibt noch einen weiteren Faktor, der selten erwähnt wird. Die Raffineriekapazitäten in den USA haben sich nie von den Lockdowns erholt. Vorher lag der Höchststand bei 19 Millionen Barrel pro Kalendertag. Dieser Wert sank 2021 auf 18,1 Millionen und 2022 weiter auf 17,9 Millionen. Wir liegen immer noch 0,5 bis 0,6 Millionen unter dem Höchststand vor den Lockdowns, was bedeutet, dass jede Störung zwangsläufig große Auswirkungen auf die Ölpreise und die Preise an den Tankstellen haben würde.



Diese Störung kam mit dem Iran-Krieg. Was die strategischen Erdölreserven angeht, so waren diese bereits während des letzten durch Lockdowns und Inflation verursachten Preisanstiegs aufgebraucht. Die niedrigen Preise von 2025 konnten angesichts der Belastung der Produktionsstrukturen nicht von Dauer sein.

Apropos Inflation: Die durch den Lockdown ausgelöste Geldflut von 2020 bis 2023 führte letztendlich zu einem Kaufkraftverlust des Dollars von 30 bis 40 %, was zu einer Abflachung der Löhne und Gehälter in realen Zahlen führte, während die Immobilienpreise weit über das für die Mittelschicht erschwingliche Niveau hinaus in die Höhe schossen. Lebensmittel wurden nie wieder erschwinglich.

Die Fertigungsindustrie wurde während der Corona-Jahre durch globale Unterbrechungen der Lieferketten schwer getroffen. Trump trat seine zweite Amtszeit mit dem festen Vorsatz an, dieses Problem zu lösen. Er entschied sich jedoch für das stumpfe Instrument der Zölle, die heute so hoch sind wie seit einem Jahrhundert nicht mehr. Diese haben jedoch nicht zu einer Verringerung des Handelsdefizits geführt, sondern zu dessen Anstieg – das Gegenteil des Beabsichtigten –, während die Beschäftigung in der Fertigungsindustrie weiter zurückgeht.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Anzeichen dafür, dass diese Strategie funktioniert hat, abgesehen davon, dass sie der Bundesregierung Geld eingebracht und eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs provoziert hat, die im Wesentlichen nur bekräftigt, was bereits in der US-Verfassung steht. Man wünscht sich, dass das Gericht dies öfter tun würde.

Zurück zur Federal Reserve: EJ Antoni dokumentiert, wie die Fed vor der quantitativen Lockerung in den Corona-Jahren daran arbeitete, ihre Bilanz zu sanieren. Sie war auf dem besten Weg, alle ihre hypothekenbesicherten Wertpapierprodukte abzubauen, doch dieser Prozess wurde unterbrochen. Selbst jetzt ist die Bilanz der Fed noch immer so katastrophal, dass sie täglich 300 Millionen Dollar an Zinsen zahlt – hauptsächlich an ausländische Finanzunternehmen und Zentralbanken.

Die Geldschöpfung und Kreditaufnahme der Fed hatte bereits alle Rekorde gebrochen und wird zur Finanzierung des Krieges nun noch weiter zunehmen.

Andere Indikatoren für die wirtschaftliche Gesundheit basieren auf illusorischen Gewinnen. Nach Bereinigung um die verheerende Inflation verschwinden diese weitgehend. Ähnlich verhält es sich mit den Einzelhandelsumsätzen: Sie sind vor den Lockdowns real gestiegen, durch Konjunkturhilfen sprunghaft angestiegen, in der Zeit nach den Lockdowns jedoch unverändert geblieben.

Eines der seltsamsten Merkmale des Lockdowns waren die immer wieder auftauchenden und wieder verschwindenden verrückten, unsinnigen und verworrenen Datenberichte, die alle durch 10 Billionen Dollar an Konjunkturhilfen und Geldschöpfung verzerrt waren. Dadurch wurde die Verfolgung des Konjunkturzyklus fast unmöglich gemacht. Trends, die sich über ein Jahrhundert oder länger entwickelt hatten, versanken in einem Durcheinander gegenläufiger Kräfte. Es wurde fast unmöglich, Abschwünge von Erholungen zu unterscheiden.

Der Arbeitsmarktbericht der vergangenen Woche war geprägt vom Begriff „Rezession“. Aber wir wissen nicht, ob wir die Rezession von 2020 überhaupt jemals wirklich hinter uns gelassen haben – zumindest nicht auf nachhaltige Weise. Wir kämpfen uns immer noch aus dieser Krise heraus, nur um dann von Schocks im Bereich der Krankenversicherung, von Einfuhrzöllen und weiteren Störungen der Lieferketten aufgrund des Krieges getroffen zu werden.

Dies ist nur ein kurzer Blick auf einige Wirtschaftsindikatoren, die alle darauf hindeuten, dass die Lockdowns einen großen Wendepunkt darstellen und einen schweren Schlag für das Funktionieren der Gesellschaft bedeuten, wie es ihn seit Menschengedenken noch nicht gegeben hat. Dabei sind die existenziellen Schäden in den Bereichen Bildung, Kultur und Soziales, die in dieser Zeit entstanden sind, noch gar nicht berücksichtigt.

Die Merkmale unserer Zeit ähneln nicht nur den Lockdowns, sie sind ihnen sogar ähnlich, als würden sie nie verschwinden. Daher weist der Index für wirtschaftliche Unsicherheit Parallelen zu den Jahren 2020 und 2008 auf.

Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um die Resolution unter CovidJustice.orgzu unterzeichnen. Die hochrangigen Eliten haben die feste Absicht, unter einem anderen Vorwand erneut Lockdowns zu verhängen. Sie können und werden dies wahrscheinlich tun, sei es aufgrund von Infektionskrankheiten oder unter einem anderen Vorwand.