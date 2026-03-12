The Corbett Report: Meet the Ellisons: Zionisten, Technokraten, Moguls

Dieses Video aus der Corbett Report, Episode 494 vom März 2026, präsentiert eine investigative Analyse der Ellison-Familie. Es beleuchtet ihre Rolle in Medien, Technologie und Politik, beginnend mit aktuellen Übernahmen wie der von Warner Bros. durch Paramount. Der Moderator James Corbett enthüllt Verbindungen zum Deep State, Zionismus und KI-Überwachung, untermauert durch Zitate, Dokumente und Anekdoten, um die wachsende Macht der Ellisons zu verdeutlichen.

Video mit deutschen Untertiteln:

Die Ellison-Familie, angeführt von Larry Ellison, dem Gründer des Tech-Riesen Oracle, und seinem Sohn David, CEO von Paramount Skydance, hat in den letzten Jahren immense Aufmerksamkeit erregt. Nicht nur durch ihre wirtschaftlichen Erfolge, sondern auch durch ihre tiefen Verflechtungen in Politik, Technologie und Medien.

In den Mainstream-Nachrichten taucht der Name Ellison vor allem im Kontext von milliardenschweren Übernahmen auf, wie der kürzlichen Akquisition von Warner Bros. durch Paramount für über 110 Milliarden Dollar – inklusive Schulden. Diese Transaktion, die noch die Zustimmung der Vorstände und des Justizministeriums benötigt, fügt Paramounts Portfolio – darunter CNN und andere Kabelkanäle – dem von Warner Bros. hinzu, einschließlich des Filmstudios und der Streaming-Plattform HBO Max.

David Ellison hat in einer Pressekonferenz betont, dass er die Unabhängigkeit von CNN wahren und in den Nachrichtenbereich investieren wolle, um Inhalte auch auf Streaming-Plattformen zugänglich zu machen.

Die andere Seite des Imperiums

Doch jenseits der glänzenden Geschäftsfassaden verbirgt sich eine dunklere Seite. Larry Ellison, einst der reichste Mann der Welt mit einem Vermögen von über 276 Milliarden Dollar, und sein Sohn David erweitern nicht nur ein Medienimperium, sondern positionieren sich als Schlüsselfiguren in einem Netzwerk aus Technokratie, Überwachung und politischen Einflüssen.

Eine amüsante, aber ironische Anekdote illustriert dies: Larry Ellison kaufte eine 191 Fuß lange Superyacht und taufte sie zunächst „Izanami“ nach der japanischen Göttin. Als er bemerkte, dass der Name rückwärts „Imanazi“ ergibt – eine dunkle Anspielung auf „I’m a Nazi“ – ließ er sie umbenennen. Diese Geschichte, berichtet von Futurism.com, wirkt harmlos komisch, enthüllt aber bei genauerer Betrachtung eine tiefe Ironie, wenn man die politischen Affiliationen der Ellisons betrachtet.

Die Ellisons sind keine bloßen Unternehmer; sie sind Zionisten, Technokraten und nun auch Medienmogule mit engen Bindungen zum sogenannten Deep State.

CIA-Verbindungen und der Aufstieg von Oracle

Larry Ellison, der Oracle 1977 mitbegründete, hat seine Karriere auf CIA-Verträgen aufgebaut. Oracle war der erste Kunde der CIA, und das Unternehmen prahlt damit öffentlich. Bei Veranstaltungen wie der Oracle CloudWorld wird die CIA als „erster Kunde“ gefeiert, und Vertreter der Agency betonen die enge Partnerschaft seit 1977.

Declassified-Dokumente aus dem CIA-Archiv enthüllen, dass Project Oracle – ein Massenspeichersystem für sensible Intelligenzdaten – die Grundlage für Ellisons Datenbanktechnologie legte. Ellison selbst gab zu, dass er die Welt mit der Versionsnummer „Oracle 2“ täuschte, um den ersten Vertrag mit der CIA zu sichern, da niemand Version 1 kaufen wollte.

Diese CIA-Wurzeln erklären viel über Oracles Entwicklung. Aus einem Datenbankanbieter wurde ein KI-Gigant, der nun Infrastruktur für KI-Modelle bereitstellt.

Larry Ellisons Vermögen explodierte 2025 auf über 400 Milliarden Dollar, getrieben durch den KI-Boom. Oracle baut nun riesige Datenzentren, wie das 2,2-Gigawatt-Projekt Project Stargate, in Partnerschaft mit Microsoft und OpenAI – ein 500-Milliarden-Dollar-Vorhaben.

Ellison präsentiert sich als „CEO von allem“, wie Donald Trump ihn bei einer Pressekonferenz lobte, und Tony Blair nannte ihn beim World Government Summit „das Zentrum von allem“. Diese Verbindungen sind nicht zufällig: Ellison finanziert Blairs Tony Blair Institute for Global Change mit Hunderten Millionen Dollar, das sich auf KI und digitale Transformation konzentriert.

KI, Überwachung und Datenkontrolle

Ellisons Vision für KI ist alarmierend. Er plädiert für ständige Überwachung durch KI-gestützte Kameras. In einem Vortrag beschrieb er redesigned Bodycams für Polizisten: Immer an, kostengünstig (70 Dollar statt 7.000), verbunden mit Smartphones.

Selbst bei „Privatpausen“ wird aufgezeichnet, aber nur mit Gerichtsbeschluss zugänglich. KI überwacht in Echtzeit, um Vorfälle wie den in Memphis zu verhindern, wo Polizisten einen Bürger totschlugen. Ellison argumentiert, dass dies Polizisten und Bürger diszipliniert – ein Panoptikum, das alles sieht und meldet.

Ähnlich fordert er Regierungen auf, alle nationalen Daten zu vereinheitlichen: Klimadaten, Satellitenbilder, Gesundheitsdaten, Genomik. Nur so könne KI Fragen beantworten wie „Was passiert mit meinen Farmern?“ oder die Bevölkerungsgesundheit verbessern. Länder wie die UAE oder das UK NHS haben reiche Daten, die aber fragmentiert sind; Ellison will sie in eine einheitliche Plattform bringen.

Medizin, KI und mRNA

Noch beunruhigender ist Ellisons Engagement in der Medizin. Er arbeitet an KI-gestützten Krebsimpfstoffen: Früherkennung durch Bluttests, Sequenzierung von Tumoren und personalisierte mRNA-Impfstoffe, hergestellt in 48 Stunden.

Dies erinnert an Warp-Speed-Impfstoffe unter Trump, mit dem Ellison eng verbunden ist. Trump lobte Ellison als „erstaunlichen Mann“ und kündigte Project Stargate an. Ellison wiederum nannte Trump „Mr. President“ und teilt seine Vision.

Politisch ist Ellison ein Zionist: Er spendet Millionen an die Friends of the Israel Defense Forces (FIDF), baute Trainingsanlagen für IDF-Soldaten und nannte Israel „unser Zuhause“. 2017 gab er 16,6 Millionen Dollar, die größte Spende in der FIDF-Geschichte. Er ist eng mit Benjamin Netanyahu befreundet, flog ihn nach Hawaii und bot ihm einen Oracle-Vorstandsposten an.

Der Aufstieg von David Ellison

Diese zionistischen Bindungen erstrecken sich auf seinen Sohn David. David Ellison, der Paramount Skydance leitet, übernahm 2025 Paramount für 8 Milliarden Dollar, inklusive CBS News.

Dies führte zu Kontroversen: Anderson Cooper verließ 60 Minutes, Stephen Colbert mied seine eigene Show für YouTube-Interviews. Die Guardian berichtete von „Konvulsionen“ bei CBS, wo Ellison „Establishment-Puppen“ wie Bari Weiss einsetzte.

David erweiterte das Imperium mit Warner Bros., das Discovery, HBO, CNN, DC Comics, TNT und mehr umfasst. Auch TikTok-US fiel an die Ellisons, gefolgt von pro-israelischer Zensur.

David teilt die KI-Begeisterung seines Vaters: Er sieht KI als Tool für Künstler, das Animation und Inhalte verbessert, aber Kontrollierbarkeit betont.

Zionismus, Medienmacht und politische Netzwerke

David ist ebenfalls Zionist. Paramount war das erste Hollywood-Studio, das einen Boykott israelischer Institutionen ablehnte, gefolgt von Warner Bros. Variety berichtet von einer „Blacklist“ für „anti-semitische“ Talente.

Eine Grayzone-Untersuchung enthüllt Davids Treffen mit israelischen Generälen, die ein Spionagenetzwerk leiten, das Amerikaner ausspäht. Dies wirft Fragen auf: Ein Medienmogul mit Zugang zu sensiblen Daten, der mit ausländischer Intelligenz kooperiert?

Die Ellisons kontrollieren nun CBS, CNN und mehr – ideale Tools zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung.

Persönlichkeit und Hintergrund von Larry Ellison

Larry Ellisons Psychopathie wird in Berichten betont: Er täuschte Kunden, grub in Microsofts Müll für Rache und brüstet sich damit.

Seine Karriere begann bei Ampex und Amdahl, inspiriert von IBMs SQL-Papieren und Edgar F. Codds relationalem Modell. Oracle entstand aus CIA-Project Oracle, einem Massenspeichersystem für Intelligenzdaten.

Heute ist Oracle weniger Datenbankfirma, mehr KI-Infrastruktur-Vermieter. Ellisons Vermögen sank auf 197,5 Milliarden (Stand März 2026), bleibt aber enorm.

Politische Einflussnahme

Die Ellisons vetten Politiker: Larry prüfte Marco Rubio 2015 auf Israel-Treue und arrangierte Treffen mit Blair. Dropsite News enthüllte gehackte E-Mails: Ellison nannte Rubio „großen Freund Israels“.

Derek Brose warnte in The Last American Vagabond vor der „zionistischen Infiltration“ durch die Ellisons, die Medien nutzen, um Israels Image zu polieren. Mit Paramount-Skydance-Warner kontrollieren sie Inhalte, die Milliarden erreichen.

Fazit

Zusammenfassend: Die Ellisons sind Deep-State-Marionetten, die KI für Überwachung, Datenkontrolle und zionistische Agenden nutzen. Ihre Medienmacht – von CNN bis HBO – formt Narrative.

Die Yacht-Anekdote ist ironisch, da Ellisons Israel-Verbindungen an dunkle Allianzen erinnern.

Corbett fordert Recherche: corbettreport.com/ellison.

Diese Familie symbolisiert die Verschmelzung von Tech, Medien und Politik – eine Bedrohung für Freiheit und Privatsphäre.