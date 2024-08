Leo Hohmann

Mindestens 12 russische Zivilisten getötet, 121 verletzt, 2.000 vermisst

Endlich erhalten wir einige Informationen über die Invasion der Ukraine in Russland, die nun schon den sechsten Tag andauert.

RT.com berichtet, dass die ukrainische Armee 28 Siedlungen in der russischen Region Kursk besetzt hat und etwa 12 Kilometer in das Territorium Russlands eingedrungen ist, wie der amtierende Gouverneur der Region, Alexej Smirnow, am Montag mitteilte.

In einem Bericht an Präsident Wladimir Putin über die Lage in der Grenzregion sagte Smirnow, bei den Zusammenstößen mit den ukrainischen Truppen gebe es keine klare Frontlinie, was die Einschätzung der Lage erschwere.

Die Zusammenstöße in den Grenzgebieten der Region Kursk dauern seit dem 6. August an, als Kiewer Truppen eine gewagte grenzüberschreitende Invasion in Russland selbst starteten.

Einige haben den Angriff mit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 verglichen.

“Die Situation in der Region ist derzeit schwierig… Es gibt etwa 2.000 Menschen, deren Schicksal wir nicht kennen”, sagte Smirnow und bezog sich damit auf Bewohner von Siedlungen, die derzeit von der Kiewer Armee kontrolliert werden.

Mindestens 12 Zivilisten seien seit letzter Woche in der Region getötet worden, 121 weitere verletzt, darunter zehn Kinder. Seit Beginn der Kämpfe seien rund 121.000 Menschen aus dem Gebiet geflohen oder evakuiert worden, weitere 180.000 müssten noch evakuiert werden.

Laut RT hatte Smirnow zuvor enthüllt, dass die ukrainische Armee versucht habe, die Evakuierungsbemühungen zu behindern, indem sie “auf Zivilisten und Krankenwagen geschossen” habe.

Amerikaner, das ist es, wofür Ihre Steuergelder bezahlt werden, während Washington versucht, einen Dritten Weltkrieg mit Russland zu provozieren.

Wie RT unter Berufung auf Smirnow berichtet, wird die Breite der Einbruchszone auf etwa 40 Kilometer geschätzt, und das russische Militär habe in etwa der gleichen Entfernung einen Panzergraben ausgehoben, um das Gebiet vor einem weiteren Vorrücken der ukrainischen Truppen zu schützen. Smirnow warnte, dass ukrainische Sabotagegruppen mit russischen Dokumenten in dem Gebiet entdeckt worden seien. Er habe eine Verstärkung der Patrouillen angeordnet, um sie zu vernichten.

Aber der russische Präsident Wladimir Putin muss sich für diese Operation schämen. Was hat er sich dabei gedacht, seine Grenze in diesem Gebiet ungeschützt zu lassen? Oder war das, wie die Infiltration der Hamas in Israel, ein abgekartetes Spiel, um die russische Bevölkerung zu verärgern und Druck für eine aggressivere russische Antwort auf die Ukraine zu erzeugen? Es ist bekannt, dass viele Russen die Geduld mit den Kriegsanstrengungen verlieren und sich wünschen, dass Putin und seine Generäle mit massiver Feuerkraft gegen Kiew vorgehen.

Wie RT berichtet, verurteilte Putin bei einem Treffen mit Beamten am Montag Kiews Einmarsch in Kursk und Drohnenangriffe in anderen russischen Regionen als wahllose Angriffe auf Zivilisten” und warnte, dass Friedensgespräche mit der Ukraine unmöglich seien, solange dies andauere.

Die russische Ombudsfrau für Menschenrechte, Tatjana Moskalkowa, hatte den Einmarsch Kiews zuvor als “barbarisch” bezeichnet und die Vereinten Nationen aufgefordert, das Vorgehen Kiews zu verurteilen und Maßnahmen zu dessen Beendigung zu ergreifen.