Nachdem Israel zu dem Schluss gekommen ist, dass internationaler Druck und amerikanisches Säbelrasseln den Iran dazu gebracht haben, die libanesische militante Gruppe Hisbollah Israel angreifen zu lassen, weil sie am 31. Juli den politischen Führer der Hamas, Ismail Haniyeh, in Teheran in die Luft gesprengt hat, glaubt der israelische Geheimdienst nun, dass der Iran einen Großangriff auf Israel vorbereitet – und zwar in den nächsten Tagen.

Wie Axios berichtet, teilte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant dem US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in einem Gespräch am Sonntag die jüngste Einschätzung seines Landes mit und erklärte Austin, dass die iranischen Aktionen darauf hindeuteten, dass das Land einen Großangriff vorbereite.

Die schwankende Einschätzung des israelischen Geheimdienstes spiegele eine anhaltende Debatte innerhalb der iranischen Regierung wider, sagte eine Quelle mit Zugang zu den Informationen gegenüber Axios:

Das Korps der Iranischen Revolutionsgarden [IRGC] drängt auf eine härtere und umfassendere Reaktion als der iranische Angriff auf Israel am 13. April, aber der neue iranische Präsident und seine Berater glauben, dass eine regionale Eskalation jetzt nicht den Interessen des Iran dienen würde, sagte die Quelle.

Ein Pentagon-Sprecher sagte, Austin habe Gallant versichert, dass Amerika sich verpflichtet habe, “jeden möglichen Schritt zu unternehmen, um Israel zu verteidigen, und dass die US-Streitkräfte und ihre Fähigkeiten im gesamten Nahen Osten angesichts der eskalierenden regionalen Spannungen verstärkt würden“.

Zur Verstärkung der US-Streitkräfte gehörte auch die Stationierung des Lenkwaffen-U-Bootes USS Georgia im Operationsgebiet des Zentralkommandos. Das mit bis zu 154 Tomahawk-Marschflugkörpern bewaffnete Schiff, das in Kings Bay, Georgia, stationiert ist, hat kürzlich gemeinsame Übungen im Mittelmeer mit Aufklärern und Spezialkräften, darunter Einheiten aus Großbritannien, Norwegen und Italien, durchgeführt. Austin befahl auch dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln, der bereits mit F-35C und F/A-18 Kampfflugzeugen auf dem Weg in das Konfliktgebiet ist, “seinen Transit zu beschleunigen”, wie das Pentagon mitteilte.

Letzte Woche bestätigte das CENTCOM, dass eine nicht genannte Anzahl von F-22 Raptor Tarnkappenjets in seinem Zuständigkeitsbereich eingetroffen sei, um “die Möglichkeit einer regionalen Eskalation durch den Iran oder seine Stellvertreter zu verringern”. In der Zwischenzeit hat Russland Luftverteidigungsausrüstung an den Iran geliefert, darunter Radare und möglicherweise Komponenten für S-400-Flugabwehrraketen.

Israel provoziert den Iran mit einer eklatanten Verletzung seiner Souveränität, und dann gibt die US-Regierung unzählige Milliarden Dollar aus, um Israel vor der folgenden Reaktion zu schützen – während sie gleichzeitig Angehörige der Streitkräfte in Gefahr bringt, denen eingeredet wurde, dies sei eine Art, ihrem Land zu dienen.

Wenn man hier ein Muster erkennt, dann deshalb, weil sich das gleiche Szenario vor einigen Monaten abspielte, als Israel eine iranische diplomatische Einrichtung in Syrien bombardierte. Als der Iran zurückschlug, griffen die US-Streitkräfte ein, um die einfliegenden Raketen zu zerstören. Ohne die Kosten nach Ländern aufzuschlüsseln, schätzen Analysten, dass der iranische Angriff im April nur 80 bis 100 Millionen Dollar gekostet hat, während die Verteidigung durch die USA, Israel und seine Verbündeten rund 1 Milliarde Dollar gekostet hat.