Die russische Regierung verstärkt ihre Bemühungen, den Einsatz biometrischer Technologien im ganzen Land auszuweiten. Dies geschieht vor dem Hintergrund wachsender Besorgnis über die Sicherheit personenbezogener Daten, die sich in der Zunahme von Datenschutzverletzungen in den vergangenen Jahren widerspiegelt. Allein im Jahr 2023 berichtete die russische Forschungsagentur RBC, dass die Zahl der Datenschutzverletzungen bei russischen Finanzinstituten im Vergleich zu 2022 um das 3,2-Fache gestiegen ist, wobei rund 170 Millionen personenbezogene Daten betroffen waren.

Trotz dieser Sicherheitsherausforderungen hat der russische Staat der Biometrie eine hohe Priorität eingeräumt. Im Jahr 2018 richteten die Behörden das Einheitliche Biometrische System (UBS) ein, ein zentrales Element der digitalen Infrastruktur Russlands, das später zum staatlichen Informationssystem erklärt wurde. Maksut Shadayev, der russische Minister für digitale Entwicklung, stellte fest, dass die Übermittlung biometrischer Daten bemerkenswert sei und die Zahlen ständig zunähmen. Derzeit verfügen etwa 18 Millionen Russen über umfassende biometrische Profile, und 70 Millionen haben laut Riddle Russia biometrische Daten in einer Form an verschiedene staatliche oder private Institutionen übermittelt.

Viele Russen zögern jedoch, diese Technologie anzunehmen. Die Bedenken rühren nicht nur von den häufigen Datenlecks her, sondern auch von einem allgemeinen Mangel an Verständnis für biometrische Technologien, die in Russland seit mehr als einem Jahrzehnt entwickelt werden. Ferner kam es im September 2023 zu einem bemerkenswerten Vorfall, bei dem eine große Zahl von Bürgern Petitionen einreichte, um die weitere Erfassung biometrischer Daten zu stoppen, nachdem Gerüchte über invasive Datenerfassungsmethoden über Geldautomaten und Smartphones die Runde gemacht hatten.

Die historische Entwicklung der Erfassung biometrischer Daten in Russland spiegelt eine breite und tiefe Integration dieser Technologien in alltägliche Transaktionen und Interaktionen wider.

Auf internationaler Ebene weitet die Regierung diese Technologien auch auf im Ausland lebende Russen aus und ermöglicht ihnen den Zugang zu Finanzdienstleistungen durch biometrische Registrierung.

Angesichts dieser Entwicklungen plädieren Datenschutzexperten und besorgte Bürger für eine stärkere Kontrolle und ein Überdenken des Datenerfassungsprozesses.