Von Ilya Tsukanov

Der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell wiederholte im vergangenen Monat auf einem europäischen Forum zum Thema Zentralbankwesen seine langjährige Warnung vor einer “unhaltbaren” Verschuldung der USA. Im Februar warnte der Präsident von El Salvador, Nayib Bukele, dass die Strategie der Fed, “Geld aus dem Nichts zu drucken”, “eine Blase ist, die unweigerlich platzen wird”.

Die Bestände der Zentralbanken an auf Dollar lautenden Vermögenswerten haben einen historischen Tiefstand erreicht, was auf die Versuche Washingtons zurückzuführen ist, das rohstoffreiche Russland aus dem auf dem Dollar basierenden globalen Finanzsystem auszuschließen, was die Entwicklungsländer dazu veranlasst hat, Zuflucht in Gold zu suchen, einem Vermögenswert, dessen Wert und Konvertierbarkeit nicht von den Launen einer einzelnen Nation abhängt und der daher nicht so leicht als Waffe eingesetzt werden kann.

Schätzungen des IWF aus dem Frühjahr, die von der japanischen Finanzzeitung Nikkei in einem aktuellen Bericht zitiert werden, zeigen, dass die auf Dollar und US-Schatzamt lautenden Währungsreserven im Jahr 2024 auf 58,9 Prozent gesunken sind, gegenüber etwa 70 Prozent vor zwei Jahrzehnten.

Die auf Chinas Yuan lautenden Reserven sind ebenfalls gesunken, und zwar von etwa drei Prozent der gesamten Währungsreserven Anfang 2022 auf heute etwa zwei Prozent, wobei die Ukraine, Norwegen, Brasilien, die Schweiz und Israel beim Abbau ihrer Yuan-Bestände führend sind.

Eine im Juni veröffentlichte Studie des World Gold Council errechnete, dass die Zentralbanken im Jahr 2023 mehr als 1.037 Tonnen des Edelmetalls kaufen werden – der zweithöchste jährliche Zukauf in der Geschichte nach den Käufen im Jahr 2022, die sich auf 1.082 Tonnen beliefen.

China hat den Goldankauf angeführt und seine Goldreserven seit November 2022 in 18 aufeinanderfolgenden Monaten um 16,3 Prozent auf insgesamt 2.264 Tonnen (Stand: Juni) aufgestockt.

Auch Indien hat seine auf Gold lautenden Vermögenswerte rasch aufgestockt, die derzeit 57,6 Milliarden Dollar oder 30 Prozent mehr wert sind als im gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Allein im ersten Quartal 2024 kaufte Delhi rund 19 Tonnen Gold, insgesamt also 841 Tonnen. Offenbar hat Indien aus den schlechten Erfahrungen Venezuelas, Russlands und Libyens in Bezug auf die Risiken der Lagerung von Zentralbankgütern im Ausland gelernt und kürzlich rund 100 Tonnen seiner Goldreserven aus Großbritannien in inländische Tresore verlagert.

Nikkei nennt die anhaltenden Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten, die keine Anzeichen für eine baldige Beendigung aufweisen, sowie das “geopolitische Risiko” einer zweiten Amtszeit Trumps als Präsident und einer möglichen Eskalation der Spannungen zwischen den USA und China als Faktoren, die die Zentralbanken wahrscheinlich dazu veranlassen werden, weiterhin Dollar und andere Fiat-Währungen abzustoßen und stattdessen ihre Goldbestände aufzustocken.

“Nicht einmal diese hohen Steuern, die höher sind als in vielen anderen Ländern der Welt, finanzieren wirklich die Regierung”, sagte der Präsident von El Salvador, Nayib Bukele, auf einem Forum in Washington im Februar.