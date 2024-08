Die Weltregierung ist keine Verschwörungstheorie

Von Dr David McGrogan

Wir leben in einer Zeit, die auf eine globale Regierung zusteuert. Dies ist keine Verschwörungstheorie, sondern etwas, worüber völlig seriöse Politiker, Akademiker, Entscheidungsträger und UN-Beamte regelmäßig sprechen. Was sich herauskristallisiert, ist nicht gerade eine einzige Weltregierung, sondern eher eine komplizierte Mischung aus aufeinander abgestimmten Institutionen, Organisationen, Netzwerken, Systemen und Foren, die von Theoretikern der internationalen Beziehungen manchmal den schönen Namen “Bricolage” erhalten hat. Es gibt kein Zentrum, sondern ein riesiges und nebulöses Konglomerat.

Das bedeutet jedoch nicht, dass eine globale Regierung (oder “Global Governance”, wie sie gemeinhin genannt wird) organisch entsteht. Sie wird zielgerichtet gesteuert. Auch hier handelt es sich nicht um eine Verschwörungstheorie, sondern um etwas, das die Beteiligten offen diskutieren – sie verbergen ihre Pläne ganz offen. Und das geht schon seit langem so. Anfang der 1990er Jahre, als sich der Kalte Krieg dem Ende zuneigte, beriefen die Vereinten Nationen die so genannte Commission on Global Governance ein, die 1995 einen Abschlussbericht mit dem Titel “Our Global Neighbourhood” veröffentlichte. Der Bericht ist eine faszinierende Lektüre, denn er ist eine Art “Spielbuch” für das, was in den 30 Jahren seither in diesem Bereich geschehen ist, und legt ein klares rhetorisches und argumentatives Muster zugunsten des Global-Governance-Projekts fest, das sich bis heute wiederholt.

Der Grundgedanke ist der folgende. Früher, als der Glaube an die Fähigkeit der Regierungen, die Bürger zu schützen und ihr Leben zu verbessern, noch stark war, war es in Ordnung, wenn der Nationalstaat “dominant” war. Aber heute ist die Weltwirtschaft integriert, der globale Kapitalmarkt hat sich enorm ausgeweitet, es gab ein außerordentliches industrielles und landwirtschaftliches Wachstum und eine enorme Bevölkerungsexplosion. Wir leben also in einer “überfüllten, voneinander abhängigen Welt mit endlichen Ressourcen”. Und das bedeutet, dass wir “eine neue Vision für die Menschheit” brauchen, die “die Menschen überall dazu anspornt, ein höheres Maß an Zusammenarbeit in Bereichen von gemeinsamem Interesse und gemeinsamem Schicksal zu erreichen” (diese “Bereiche von gemeinsamem Interesse” sind “Menschenrechte, Gerechtigkeit, Demokratie, Befriedigung der grundlegenden materiellen Bedürfnisse, Umweltschutz und Entmilitarisierung”). Wir brauchen, kurz gesagt, “einen vereinbarten globalen Rahmen für Maßnahmen und Politiken, die auf geeigneten Ebenen durchgeführt werden” und eine “vielschichtige Strategie für globale Governance”.

Diese Argumentation ist nicht schwer zu durchschauen. Das zentrale Argument lässt sich wie folgt zusammenfassen: Global Governance ist notwendig, weil die Welt sich globalisiert, und das bringt globale Probleme mit sich, die gemeinsam gelöst werden müssen. Und die Logik muss in den Köpfen derjenigen, die sich für das Projekt der Global Governance engagieren, einwandfrei sein, denn was sie sagen, ist seither im Wesentlichen gleich geblieben. Wenn wir also von 1995 auf 2024 vorspulen, finden wir die Staats- und Regierungschefs der Welt bei der Fertigstellung eines überarbeiteten Entwurfs des von UN-Generalsekretär António Guterres vorgeschlagenen “Pakts für die Zukunft”, eines Memorandums mit Leitprinzipien für die Global Governance, das den Höhepunkt seines 2021 gestarteten Projekts “Unsere gemeinsame Agenda” bilden wird. Auch wenn dieses Dokument etwas mehr Fleisch auf den Knochen hat, als es in Unsere globale Nachbarschaft in Bezug auf die Politik der Fall gewesen sein mag, sehen wir eine mehr oder weniger identische Argumentation.

So werden wir in diesem Dokument einmal mehr daran erinnert, dass wir in einer “Zeit tiefgreifender globaler Veränderungen” leben, in der wir mit Herausforderungen konfrontiert sind, die “eng miteinander verknüpft” sind und “die die Möglichkeiten eines einzelnen Staates bei weitem übersteigen”. Da unsere Probleme “nur gemeinsam angegangen werden können”, brauchen wir “eine starke und nachhaltige internationale Zusammenarbeit, die von Vertrauen und Solidarität geleitet wird” – unterbrechen Sie mich, wenn Sie glauben, dies schon einmal gehört zu haben. Auch die inhaltlichen Anliegen, die im Mittelpunkt des “Pakts für die Zukunft” stehen, sind weitgehend dieselben wie in “Unsere globale Nachbarschaft”: Menschenrechte, Gerechtigkeit, Armut und nachhaltige Entwicklung, Umwelt, Frieden und Sicherheit – die bekannte Litanei. Das Einzige, was sich wirklich geändert hat, ist, dass im Jahr 2024 ein alarmistischer Ton hinzugekommen ist: “Wir sind mit einem wachsenden Spektrum katastrophaler und existenzieller Risiken konfrontiert”, wird dem Leser gesagt, “und wenn wir unseren Kurs nicht ändern, laufen wir Gefahr, unumkehrbar in eine Zukunft mit anhaltenden Krisen und Zusammenbrüchen zu stürzen”. Wir sollten also besser die Wäsche waschen.

Um auf meine Zusammenfassung von vorhin zurückzukommen: Das Bild, das durch “Unsere gemeinsame Agenda” und den “Pakt für die Zukunft” gezeichnet wird, ist dann nur eine etwas ausgefeiltere Kopie dessen, was in “Unsere globale Nachbarschaft” skizziert wurde: Durch die Globalisierung treten bestimmte Probleme auf, die global geregelt werden müssen, und deshalb müssen wir sozusagen global regiert werden. Und dies wird als eine vollendete Tatsache dargestellt; es ist in der Tat “gesunder Menschenverstand”, wie der Generalsekretär es in “Unsere gemeinsame Agenda” nennt. Globales Regieren ist notwendig, weil es globale Probleme gibt, und damit hat es sich – wie könnte man sich etwas anderes vorstellen?

Dies alles erinnert an Michel Foucaults Darstellung der Entstehung des Staates in der frühen Neuzeit. Foucault beschreibt diese Entstehung im Wesentlichen als ein epistemologisches oder metaphysisches Phänomen und nicht als ein politisches oder soziales. Für den mittelalterlichen Geist hatte die Welt eine spirituelle Bedeutung – sie war eine Zwischenstation vor der Entrückung, und was zählte, war die Erlösung. Die Welt war daher weniger ein empirisches als vielmehr ein theologisches Phänomen – sie wurde nicht von der Physik, sondern von “Zeichen, Wundern, Wundersamkeiten und Ungeheuerlichkeiten, die so viele Drohungen der Strafe, Verheißungen des Heils oder Zeichen der Erwählung waren”, beherrscht. Sie sollte nicht verändert werden, sondern war vielmehr ein “System des Gehorsams” gegenüber Gottes Willen.

Mit Beginn der frühen Neuzeit kam es jedoch zu einem großen erkenntnistheoretischen Bruch: Es wurde möglich, die Welt als eine von Gott unabhängige Existenz zu begreifen und sie daher durch das zu organisieren, was wir heute Wissenschaft nennen würden. Plötzlich (obwohl sich die Geschichte natürlich über viele Generationen hinzog) wurde die Welt zu etwas, das eher eine zeitliche als eine spirituelle Bedeutung hatte, und die Menschen in ihr begannen, nicht nur als Seelen gesehen zu werden, die auf die Wiederkunft warten, sondern als Bevölkerungen, deren materielle und moralische Bedingungen durch Maßnahmen in der Welt selbst verbessert werden konnten. Und das bedeutete, dass die Menschen begannen, sich vorzustellen, dass die Aufgabe eines Herrschers nicht nur darin bestand, ein Souverän zu sein, sondern zu “regieren”, und zwar in dem Sinne, dass die Dinge in diesem Leben besser werden sollten als im nächsten.

Der Staat, wie wir ihn heute verstehen, entstand laut Foucault im Rahmen dieser Überlegungen – der Apparat von Armeen, Steuern, Gerichten usw. existierte bereits vor dieser Zeit, aber erst als man sich vorstellte, dass die Regierung die Rolle des Regierens hat, wurde es möglich, über den Staat als solchen nachzudenken und zu sprechen; erst dann wurde er zu einer “reflektierenden Praxis”. Er wurde also:

Ein Objekt des Wissens (connaissance) und der Analyse… Teil einer reflektierten und konzertierten Strategie, und… begann gefordert, begehrt, begehrt, gefürchtet, abgelehnt, geliebt und gehasst zu werden.

Foucault wollte jedoch betonen, dass Staaten zwar zweifellos existierten und regierten, der Staat jedoch nur eine “Episode” der Regierung war und – so die naheliegende Folgerung – eines Tages abgelöst werden würde. Um es noch einmal zu wiederholen: Der epistemische Umbruch, der durch die frühe Moderne, die wissenschaftliche Revolution, die Aufklärung und so weiter eingeleitet wurde, verwandelte die Welt in ein empirisches Phänomen und nicht nur in bestimmte Teile eines Territoriums, und er enthielt daher den Keim eines Konzepts einer globalen oder Weltregierung: eine Zukunft, in der die gesamte “Schöpfung” sozusagen unter das gleiche gemeinsame Projekt der materiellen und moralischen Verbesserung gestellt werden könnte.

Regierung ist also nicht etwas, was der Staat an sich tut, sondern etwas, das sich zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach des Staates als Instrument bedient hat. Die Regierung ist im Wesentlichen ein epistemisches Phänomen – sie ist diejenige Tätigkeit, die die Welt als ihr Handlungsfeld begreift, als etwas, das es zu kennen, zu verstehen, zu studieren, zu manipulieren und zu verbessern gilt, in Abwesenheit oder Irrelevanz von Gott. Zu einem bestimmten Zeitpunkt war ihr Ehrgeiz territorial begrenzt, vor allem aufgrund technologischer Beschränkungen, aber es gibt keinen inhärenten Grund für diese Begrenzung, und da die Technologie sich so verbessert hat, dass der Globus nun relativ leicht physisch und kommunikativ durchquert werden kann, ist diese Beschränkung verschwunden und die Regierung kann sich ihr Projekt als wirklich global vorstellen.

Dies erklärt weitgehend den ersten Teil der konzeptionellen Dynamik, die sich in Bezug auf das Projekt der Global Governance abspielt: Die Regierung kann sich die Welt nun im wahrsten Sinne des Wortes als etwas vorstellen, das die menschliche Vernunft kennen und entsprechend handeln kann, um sie zu verbessern. Wie es in der Präambel des “Pakts für die Zukunft” heißt, könnten “Fortschritte in Wissen, Wissenschaft, Technologie und Innovation, wenn sie richtig und gerecht verwaltet werden, einen Durchbruch zu einer besseren und nachhaltigeren Zukunft für alle bringen … eine Welt, die sicher, nachhaltig, friedlich, integrativ, gerecht, gleichberechtigt, geordnet und widerstandsfähig ist”. Um es noch einmal zu sagen: Regieren ist eine Tätigkeit, die die Welt als ihr Handlungsfeld begreift, als etwas, das es zu kennen, zu verstehen, zu erforschen, zu manipulieren und zu verbessern gilt, und zwar in Abwesenheit oder Irrelevanz von Gott.

Um den zweiten Teil der konzeptionellen Dynamik, die der Global Governance zugrunde liegt, zu verstehen – die Tatsache, dass es globale Probleme gibt, die es absolut notwendig machen, dass die Global Governance existiert und handelt – müssen wir nur Machiavelli aufmerksam lesen. Foucault stellt Machiavelli in den Mittelpunkt der Geschichte, die er in Bezug auf die Regierung und den Staat erzählt, denn Machiavelli bringt die mittelalterliche oder vormoderne Denkweise zu einem durchschlagenden Ende; er stellt keine theologischen Fragen, sondern behandelt das Regieren als etwas, das nur im Namen zeitlicher Belange getan wird. Er interessiert sich nicht für das nächste Leben, sondern für das jetzige.

Und vor allem ist er daran interessiert, einen Herrscher zu beraten, der etwas Neues, einen Neuanfang wagt – nicht einen Herrscher, der bereits etabliert ist, sondern einen, der seinen Thron gegründet, usurpiert oder erobert hat. Deshalb sagt Machiavelli gleich zu Beginn des Fürsten– das sind sozusagen die ersten Worte aus seinem Mund:

Ich sage also, dass es in erblichen Staaten, die an die Herrschaft der Familie ihres Fürsten gewöhnt sind, weit weniger Schwierigkeiten gibt, sie aufrechtzuerhalten, als in neuen Staaten, denn es genügt, die alten Sitten nicht zu brechen und dann sein Handeln den unerwarteten Ereignissen anzupassen. Auf diese Weise wird ein Fürst mit normalen Fähigkeiten seinen Staat immer aufrechterhalten… Schwierigkeiten gibt es [nur] im neuen Fürstentum.

Machiavelli war also nicht daran interessiert, Herrschern Ratschläge zu erteilen, die einfach nur den Status quo aufrechterhielten; seine Ratschläge richteten sich an diejenigen, die sich aufmachten, ein neues Fürstentum zu regieren. Und hier ist der Ratschlag absolut klar – der neue Herrscher, der seine Position nicht erbt, sondern irgendwie innehat, muss seine Position irgendwie rechtfertigen; er braucht einen Grund, warum er überhaupt an der Spitze stehen und warum er im Amt bleiben sollte. Daher, ganz einfach und geradeheraus:

Ein weiser Herrscher [in einer solchen Position] muss sich eine Methode ausdenken, mit der seine Bürger den Staat und ihn selbst zu jeder Zeit und unter allen Umständen brauchen werden. Dann werden sie ihm gegenüber immer loyal sein.

Regieren in der Moderne – in der “Fürsten” nicht mehr einfach auf erbliche oder religiöse Rechtfertigungen für ihre Existenz verweisen können und daher im machiavellistischen Sinne immer neu sind – erfordert also das, was ich einmal einen “Diskurs der Verwundbarkeit” genannt habe. Es ist zwingend notwendig, dass sie ihre eigene Existenz als tatsächlich zwingend darstellt, um ihren Status zu erhalten. Sie muss die Bürger stets loyal machen, indem sie sich selbst als notwendig darstellt. Und das bedeutet, dass die verletzliche Bevölkerung diskursiv so konstruiert wird, als sei sie immer auf die Hilfe der Regierung angewiesen.

Zweifellos haben Sie die Punkte bereits verbunden. Da der Staat eine bloße “Episode” der Regierung ist und die Regierung ihre Ambitionen notwendigerweise auf den gesamten Globus ausdehnen wird, wird dieselbe Logik, die Machiavellis Diskurs über die Verletzlichkeit im Kontext des modernen Staates zugrunde liegt, natürlich auch für die globale Arena gelten. Kurzum, die Global Governance wird bei jeder Gelegenheit auf ihrer eigenen Notwendigkeit bestehen müssen: Da wir mit allen möglichen Problemen konfrontiert sind, die “zutiefst miteinander verbunden” sind und “die Kapazitäten eines einzelnen Staates bei weitem übersteigen”, und da wir vor allem “Gefahr laufen, unumkehrbar in eine Zukunft mit anhaltenden Krisen und Zusammenbrüchen zu stürzen”, wenn diese Probleme nicht gelöst werden, muss einfach ein globaler Governance-Rahmen entstehen und den Globus in unserem Namen regieren. Auf diese Weise erhält er unsere Loyalität und legitimiert sich selbst. Dazu regiert sie: um die Regierung als notwendig darzustellen – weltweit.

Nachdem wir nun das Wesen dieses Diskurses verstanden haben, sind wir in der Lage, ihn einer Kritik zu unterziehen. Und das können wir über drei Achsen tun.

Erstens können wir fragen: Liegen die Probleme, die in Kreisen der Global Governance identifiziert werden, tatsächlich nicht in der Fähigkeit eines einzelnen Staates, sie in seinem Namen zu bewältigen? Oder ist es vielleicht so, dass einzelne Staaten, die ihren Wählern gegenüber verantwortlich sind und sich im nationalen Interesse engagieren, besser in der Lage sind, mit auftretenden Krisen umzugehen als nebulöse, nicht rechenschaftspflichtige und undurchsichtige Netzwerke von Global Governance-Akteuren?

Ich habe hier in meinem Bücherregal eine Sammlung mit dem Titel Legitimität in der Global Governance: Sources, Processes and Consequences, herausgegeben von Jonas Tallberg und veröffentlicht von der Universität Lund im Jahr 2018; Im ersten Absatz des Buches werden – wie bei akademischen Arbeiten dieser Art üblich – “Klimawandel, Internetkommunikation, Krankheitsepidemien, Finanzmärkte, kulturelles Erbe, militärische Sicherheit, Handelsströme und Menschenrechte” als Quellen globaler Probleme genannt und “unkoordinierte Klimapolitik, ein fragmentiertes Internet, andauernde Finanzkrisen, transkulturelle Missverständnisse, Waffenverbreitung, Handelsprotektionismus und Menschenrechtsverletzungen” als wahrscheinliche Folgen des Versäumnisses, angemessene Institutionen der Global Governance einzurichten. Nun, man könnte durchaus fragen, ob “Handelsströme” eine “globale Herausforderung” sind, die eine globale Koordinierung durch die WTO erfordert, oder etwas, das die einzelnen gewählten Regierungen selbst bestimmen sollten, vielleicht durch bilaterale Abkommen? Ist “transkulturelles Missverstehen” etwas, das wir wirklich brauchen, um es in unserem Namen global zu regeln? Ist “militärische Sicherheit” nicht im Wesentlichen eine Aufgabe, die souveräne Nationalstaaten im Namen ihrer Bevölkerung wahrnehmen?

Zweitens können wir fragen: Stimmt es, dass die Probleme, die angeblich eine Global Governance erfordern, ohne sie zu “permanenten Krisen und Zusammenbrüchen” führen würden? Oder ist es vielleicht plausibler zu sagen, dass eine vernetzte Welt (und es ist zweifellos wahr, dass die Welt stärker vernetzt ist als je zuvor in der Geschichte der Menschheit) einfach durch unlösbare Probleme gekennzeichnet sein wird, die am besten von einzelnen Staaten als Eventualitäten bewältigt werden? Ist z. B. die Wahrscheinlichkeit einer Pandemie etwas, das nur durch eine globale Regierungsführung in den Griff zu bekommen ist, oder ist sie einfach eine Tatsache des modernen Lebens, auf die man am besten durch die Pläne der Regierungen der einzelnen Staaten auf der Grundlage ihrer besonderen Bedürfnisse und Ressourcen ad hoc reagiert?

Und drittens – und am wichtigsten – können wir fragen: Ist die Global Governance an sich ein Risiko oder ein Faktor, der die bestehenden Risiken eher verschlimmert als mildert? Einerseits besteht kein Zweifel daran, dass die Global Governance, die dazu neigt, das Gruppendenken eines relativ kleinen Teils der globalisierten politischen, akademischen, dritten Sektors und Geschäftskreise zu kristallisieren, zur weltweiten oder nahezu weltweiten Durchsetzung einer sehr törichten öffentlichen Politik führen kann. Die Covid-Schließungen sind natürlich das paradigmatische Beispiel dafür. In diesem Sinne ist die Global Governance von Natur aus fragil: Sie legt alle politischen Eier in einen Korb und erhöht damit die Gefahr eines Zusammenbruchs massiv.

Andererseits birgt das Projekt einer globalen Regierung besondere, einzigartige Risiken, die von den Anhängern der Global Governance naturgemäß gerne übersehen werden. In einem kürzlichen Interview mit dem Triggernometry-Podcast macht Peter Thiel eine ähnliche Aussage: Das größte Risiko, dem die Menschheit ausgesetzt ist, ist wahrscheinlich eine totalitäre Weltregierung, der man nicht entkommen kann, eben weil sie die ganze Welt umfasst. Dies ist die eigentliche Bedrohung, die von der Regierung als solcher ausgeht (wobei zu bedenken ist, dass der Staat das Werkzeug der Regierung ist und nicht umgekehrt), und da sie die Auslöschung der menschlichen Freiheit bedeutet, wäre sie weitaus schädlicher als jeder einzelne Krankheitserreger, Handelskrieg, jede Umweltkatastrophe oder Finanzkrise.

Die Frage, die wir uns wirklich stellen müssen, ist also nicht, ob es Risiken gibt, die durch die zunehmende Vernetzung der Welt entstehen, sondern was diese Risiken wirklich sind. Und vernünftige Menschen würden zu dem Schluss kommen, dass sie eher politisch als wirklich “existenziell” sind – sie kommen nicht aus dem Bereich des Exogenen, sondern ergeben sich aus dem Projekt des Managements existenzieller Risiken durch die Global Governance selbst. Um es ganz unverblümt zu sagen: Eine Zukunft der “permanenten Krise und des Zusammenbruchs” ist viel wahrscheinlicher durch autoritäre Versuche, eine solche Zukunft abzuwenden, als durch das Auftreten bestimmter Ereignisse (Pandemien, Finanzkrisen, Umweltkatastrophen usw.) an sich. Mit anderen Worten, unser Problem ist die Regierung – verstanden, auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, als jene Tätigkeit, die die Welt als ihr Handlungsfeld begreift, als etwas, das es zu kennen, zu verstehen, zu erforschen, zu manipulieren und zu verbessern gilt, in Abwesenheit oder Irrelevanz Gottes – und das ist genau das Problem, das die Global Governance in einzigartiger Weise nicht zu lösen vermag.