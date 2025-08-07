Die EU hat über eine Million Euro für die Bekämpfung von Hassreden im Internet in Südsudan ausgegeben, wo fast niemand Zugang zum Internet hat!

Von Eugyppius

NGOs sind vieles. Unter anderem sind sie blendend, geisttötend und zutiefst idiotisch. Unsere heimischen europäischen NGOs sind schon schlimm genug, aber wir geben auch noch Millionen dafür aus, absurde Kopien dieser NGOs in anderen Ländern zu finanzieren, die noch dümmer sind. Das ist unglaublich.

Heute berichtet NiUS über das erstaunliche Prestigeprojekt „Defy Hate Now“ oder besser gesagt „#defyhatenow“, denn die meisten der dümmsten NGOs und ihre Nebenprojekte müssen ihre Namen auf absurde Weise stilisieren. #defyhatenow ist ein Projekt gegen Hassreden im Südsudan, „das sich dafür einsetzt, gemeinschaftsbasierte und datengestützte Lösungen für das Problem von Hassreden, Desinformation und der Bekämpfung von Online-Aufrufen zur Gewalt zu finden“. All dies in einem Land, in dem nur 12 % der Bevölkerung überhaupt über einen Internetanschluss verfügen.

Die südsudanesischen Hate Defiers haben seit 2020 1,2 Millionen Euro von der Europäischen Union erhalten, und seit 2023 eine weitere Million. Das Geld fließt über das Instrument für Nachbarschaft, Entwicklung und internationale Zusammenarbeit (NDICI), den wichtigsten Fonds, den die EU unterhält, um aus Gründen, die niemand versteht, Millionen von Euro nach Afrika zu leiten. Bevor die EU #defyhatenow Zuschüsse gewährte, war das deutsche Außenministerium ihre wichtigste Finanzierungsquelle, was bedeutet, dass deutsche Steuerzahler seit einem ganzen Jahrzehnt für die Bekämpfung von Hassreden im Internet und Desinformation in sozialen Medien in einer Region bezahlen, in der fast niemand online ist.

Es ist nicht ganz klar, wofür Defy Hate Now all dieses Geld verwendet hat. Sie behaupten, „(Sozial-)Medienkompetenzschulungen“, „Maßnahmen zur Eindämmung von Hassreden und Konflikten auf Gemeindeebene“ sowie „gemeinschaftsbasierte und datengestützte Lösungen für das Problem von Hassreden, Desinformation und Fehlinformationen“ anzubieten. Unter den wenigen Materialien, die auf ihrer Website verfügbar sind, finden wir dieses Foto unserer Hate Defiers, die mit einem falsch gestalteten Pappaufsteller mit einem Hashtag posieren, vermutlich bei einer ihrer (Sozial-)Medienkompetenzschulungen.

Ich vermute, dass diese Schulungen, Moderationen und Lösungen hauptsächlich der Öffentlichkeitsarbeit dienen und dass die Hate Defiers den Großteil ihrer Millionen-Euro-Förderung für eine seltsame Website namens „211 Check“ verschwendet haben, die „Faktenchecks und Informationsüberprüfungen in Südsudan“ anbietet. 211 Check beschäftigt sage und schreibe sechs Mitarbeiter, darunter einen „Teamleiter“, einen „Redakteur“ und mit diesem Managementaufwand vier sicherlich übermäßig beaufsichtigte „Faktenprüfer“, von denen einige gleichzeitig als „Medienbeobachter“ fungieren. Gemessen an den äußerst spärlichen Veröffentlichungen von 211 Check (der letzte Beitrag wurde vor einem Monat veröffentlicht) gibt es in Südsudan wohl nur sehr wenige Fakten zu überprüfen. Auch die Zahl der Leser ist gering, wenn man den sozialen Medien Glauben schenken darf. 211 Check hat erstaunliche 226 Abonnenten auf YouTube, 245 auf Instagram und 1.405 auf Twitter, wo ihre Beiträge regelmäßig völlig ignoriert werden. Ihre einzige nennenswerte Präsenz ist auf Facebook, wo ihre 7.100 Follower gelegentlich ein oder zwei Likes für einen Beitrag hinterlassen. Nur sehr selten übersteigt die Zahl der Facebook-Interaktionen jedoch die Zahl der bei 211 Check beschäftigten Mitarbeiter.

Einer der beliebtesten Facebook-Beiträge von 211 Check – eine Grafik, die die bittere Armut der Südsudanesen veranschaulicht und einen seltenen Kommentar erhielt.

Defy Hate Now wurde angeblich von einer südsudanesischen Feministin und voll und ganz in die Mafia verstrickten NGO-Faktotum namens Marina Modi gegründet. Zu Zeiten der Finanzierung durch das Außenministerium veröffentlichten deutsche Staatsmedien einen kurzen Artikel über ihre Gruppe, was die größte Publicity war, die diese undurchsichtige Geldverschwendungsorganisation jemals erhalten hat. Darin ist zu sehen, wie Modi vor einer Präsentationswand mit einer wild gekritzelten „PYRAMIDE DES HASSES” sitzt und vor der Kamera über „Hass” schwadroniert. Die Pyramide veranschaulicht, wie „VORURTEILE” zu „INDIVIDUELLEN VORURTEILEN” führen, die wiederum „DISKRIMINIERUNG” verursachen, was schließlich zu „(durch Vorurteile motivierter) GEWALT“ führt, die schließlich in einem dunkelvioletten „GENOCIDE“ (Völkermord) gipfeln, der ungeschickt in die Pyramidenspitze gequetscht ist.

Stellen Sie sich vor, Sie kommen aus einem Land, das einen langjährigen Bürgerkrieg und alle möglichen Formen ethnischer Gewalt erlebt hat, und dann wird Ihnen dieser naive westliche Unsinn über Vorurteile und Diskriminierung erzählt. Kein Wunder, dass sich niemand in Südsudan auch nur im Geringsten für #defyhatenow interessiert.

Modi behauptet zwar, #defyhatenow gegründet zu haben, aber tatsächlich handelt es sich dabei nur um ein Projekt einer ebenso bizarren, wenn nicht sogar noch bizarreren Berliner NGO, die sich „r0g_agency for open culture and critical transformation” nennt. Die r0g_agency wurde 2013 von zwei Verrückten namens Susanne Bellinghausen (eine „Architektin und Interaktionsdesignerin” unbekannter Nationalität) und Stephen Kovats (ein kanadischer „Kultur- und Medienforscher mit Hintergrund in Architektur und Urbanismus”) gegründet.

Typische widerwärtige NGO-Betrüger. Beachten Sie Bellinghausens verrückte Halskette.

Sie wollen „die Arbeit vor Ort mit Open-Source-Methoden verbinden, um Innovationen zu fördern und strukturelle Probleme in Juba, der neuen Hauptstadt des neu gegründeten Südsudans, anzugehen“, und werden hauptsächlich vom deutschen Auswärtigen Amt und unserem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung finanziert. Neben #defyhatenow betreiben sie noch einige andere Hashtag-Projekte, darunter #YoMIL, das „die Einbeziehung junger Frauen in den Mediensektor in Gambia“ fördert, und – weitaus ungeheuerlicher – #migrant media network. Letzteres widmet sich der Information von Afrikanern über die Migration in westliche Länder wie Deutschland, und das einzig Positive, was man darüber sagen kann, ist, dass ihre „Smart Migration Guides“ so vage und platt sind, dass sie völlig wertlos sind.