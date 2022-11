Die EU ignoriert den Widerstand und plant eine digitale ID für 2024

Die Pläne wurden von Menschenrechtsgruppen kritisiert.

Die Europäische Union bereitet sich darauf vor, bis 2024 eine digitale EU-Geldbörse einzuführen. Die Brieftasche wird es den Bürgern ermöglichen, digitale Ausweisdokumente wie Führerscheine und nationale IDs zu speichern.

Das Mitglied des EU-Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie, Romana Jerkovic, sagte, dass die EU, um den Zeitplan einhalten zu können, Spezifikationen und Standards vor 2023 veröffentlichen will.

„Der Gesetzgebungsprozess könnte bis zum nächsten Frühjahr abgeschlossen sein, so dass das Portemonnaie 2024 in Betrieb genommen werden kann“, so Jerkovic. „Der Plan sieht vor, dass die EU-Mitgliedsstaaten 12 Monate Zeit haben werden, um ihre Wallets herauszugeben, sobald die Verordnung verabschiedet ist.“

Die Initiative wurde von Gruppen für digitale Rechte, einigen Tech-Unternehmen und Industriegruppen kritisiert. Der Widerstand könnte zu einer Verzögerung des Starts führen.

Die Browser-Anbieter Mozilla und Google erklärten, dass die neuen Vertrauenszertifikate im Vergleich zu den derzeitigen weniger sicher seien und es zudem schwierig sei, sie innerhalb der Frist zu implementieren. Andere Unternehmen haben erklärt, dass die Integration der digitalen Geldbörse in ihre Systeme teuer wäre.

Zu Beginn dieses Jahres gab es eine Kontroverse über die Verwendung eindeutiger Kennungen, da diese für Tracking-Zwecke verwendet werden könnten, wobei einige darauf hinwiesen, dass sie in Ländern wie Deutschland, Österreich und den Niederlanden illegal wären.