Litauen verhält sich wie ein amerikanischer Stellvertreter in Europa. Vilnius nimmt diese Rolle freiwillig an, weil es fälschlicherweise glaubt, dass dies das beste Mittel ist, um ihm eine unverhältnismäßige strategische Bedeutung im Block zu verleihen.

Der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis sagte Ende letzter Woche gegenüber Politico, dass die EU-Staaten aufhören sollten, mit China bilateral oder über regionale Formate wie die 16+1 (vor dem Austritt seines Landes im Mai waren es 17+1) zu sprechen, und stattdessen ein sogenanntes Format der „vereinten Gespräche“ annehmen sollten. Oberflächlich betrachtet, mag dieser Vorschlag gar nicht so schlecht klingen. Es liegt eine gewisse strategische Logik darin, dass China und die EU auf diese Art und Weise miteinander verhandeln. Dennoch sollte die EU den Vorschlag Litauens mit Vorsicht genießen, denn er könnte bösartige Absichten haben.

Litauen hat sich nicht nur aus dem 17+1-Format des Engagements zwischen den mittel- und osteuropäischen Ländern (MOE) und China zurückgezogen, sondern sein Parlament bezeichnete im selben Monat Chinas kombinierte Anti-Terror- und Berufsausbildungsprogramme in Xinjiang als „Völkermord“. Darüber hinaus stellte Politico fest, dass die ehemalige Sowjetrepublik in den letzten Monaten ihre Beziehungen zu Taiwan ausbaute. Es ist erwähnenswert, dass Litauen auch eine aktive Rolle in den US-geführten Bemühungen spielt, das benachbarte Weißrussland zu destabilisieren, und Russland gegenüber antagonistisch ist.

Dieser entscheidende Hintergrundkontext deutet stark darauf hin, dass Litauen sich als amerikanischer Stellvertreter in Europa verhält. Vilnius nimmt diese Rolle freiwillig an, weil es fälschlicherweise glaubt, dass dies das beste Mittel ist, um ihm eine unverhältnismäßig große strategische Bedeutung im Block zu verleihen. Das winzige Land denkt, dass es heutzutage eine übergroße Macht hat, wenn es die Beziehungen der EU zu China, Russland und Weißrussland stört, aber es sollte nicht stolz auf diese unwürdige Ambition sein. Jeder in der EU sollte sich der destabilisierenden Rolle bewusst sein, die es spielt.

Außenminister Landsbergis hat gelogen, als er gegenüber Politico sagte: „Es sind nicht unsere internationalen Partner oder andere Akteure, die uns spalten, sondern wir lassen uns spalten, wenn wir mit anderen internationalen Akteuren sprechen.“ Internationale Diplomatie durch bilaterale und regionale Formate zu betreiben, führe nicht dazu, dass sich Länder spalten, sondern sei das genaue Gegenteil, da es alle näher zusammenbringe. Er als Spitzendiplomat seines Landes sollte das wissen. Stattdessen versucht er verzweifelt, allen vorzugaukeln, dass eine solche Diplomatie schädlich ist.

So wie es aussieht, versucht Litauen, die Neigung der EU zum Multilateralismus zu manipulieren, um sich weiter in die Beziehungen des Blocks zu China einmischen zu können. Im Moment kann Litauen nichts Sinnvolles tun, um Chinas Beziehungen zu Europa zu stören, nachdem es sich aus dem 17+1-Format zurückgezogen hat. Alles, was es tun kann, ist Pöbeleien zu verbreiten, indem es eine Kombination aus Fake News und grundlosen Angstmachernarrativen verbreitet. Sie hat durch ihre unverantwortlichen und kontraproduktiven Aktionen tatsächlich jeden Einfluss verloren, den sie zu haben glaubte.

Litauens Rückzugsplan ist es daher, die EU dazu zu verleiten, das bilaterale und regionale Engagement mit China aufzugeben, damit dieses baltische Land einen gewissen Einfluss zurückgewinnen kann, indem es sich durch das vorgeschlagene Format der „Einheitsgespräche“ offiziell in ihre Beziehungen einmischen kann. In Anbetracht der bösartigen Feindseligkeit von Vilnius gegenüber Peking, die wohl von seinen Gönnern in Washington beeinflusst wird, sollte jeder in der EU misstrauisch gegenüber seinen Plänen sein. Sie will ihre Beziehungen zu China nicht verbessern, sondern verschlechtern, indem sie das Format der „Vereinigten Gespräche“ kapert.

Zum Beispiel könnte Litauen diese hochkarätige Kanzel nutzen, um Propaganda über Hongkong, Taiwan und Xinjiang zu verbreiten. Es könnte auch einen diplomatischen Zwischenfall während der Gespräche provozieren, z.B. indem es auf die chinesischen Redner zugeht, während diese zu ihrem Publikum sprechen. Frankreich und Deutschland, die der litauische Spitzendiplomat für ihre pragmatischen Beziehungen zu China kritisiert hat, wären über solch aggressive Aktionen entsetzt. Ihre politischen Entscheidungsträger sollten wissen, dass Litauen nur versucht, sie von China abzuspalten und sollten daher nicht in diese Falle tappen.

Unter Berücksichtigung all dessen scheint es zwingend der Fall zu sein, dass die USA Litauen als ihren Stellvertreter einsetzen, um sich in die Beziehungen der EU zu China einzumischen. Das kleine Land gab seine strategische Souveränität an die USA ab, weil es fälschlicherweise dachte, dass dies auch seinen eigenen Interessen dienen würde. Stattdessen hat es Litauen nur von dem unumkehrbaren Prozess der Verbesserung der Beziehungen zwischen der EU und China isoliert. Nichts, was es tut, wird diesen Trend umkehren. Je mehr es dies versucht, desto lächerlicher wird Litauen auf den Rest der Welt wirken.