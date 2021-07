DER AFGHANISCHE BUMERANG

Via Pepe Escobar Telegram:

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

Dmitry Orlov hat eine absolut entzückende neue Kolumne über Bumerangs. Dies ist mein Favorit unter Orlovs Bumerang-Beispielen: Afghanistan: Ich habe über die gleichen Themen für meine spezielle Afghanistan-Kolumne geschrieben, die später am Tag erscheint:

„Ein besonders großer, langsam fliegender, aber letztlich verheerender Bumerang war die US-Invasion in Afghanistan. Nach 9/11 verlangten die Amerikaner, dass die Taliban Osama Bin Laden ausliefern. Die Taliban-Führung sagte, dass sie das gerne tun würde, vorausgesetzt, dass man ihnen Beweise dafür vorlegt, dass Osama Bin Laden etwas Kriminelles getan hat. Andernfalls gäbe es nichts, was sie rechtmäßig tun könnten. Die Taliban sind hauptsächlich Paschtunen, und das paschtunische Gesetz der Gastfreundschaft (nanawatai) verlangt, dass jeder Paschtune jeden, der darum bittet, willkommen heißen und ihm Zuflucht gewähren muss. Anstatt ihnen die Beweise zu zeigen (vielleicht weil es sie nicht gibt), sind die Amerikaner einmarschiert.

Zwanzig Jahre später und Billionen von Dollars vergeudet und/oder gestohlen, ziehen die Amerikaner routinemäßig ab, und die Taliban triumphieren wieder einmal. Ein Teil des Anstoßes für die US-Invasion in Afghanistan war die verrückte geopolitische Theorie, die von Sir Halford Mackinder vor über einem Jahrhundert ausgebrütet wurde. Nach dieser Theorie kann derjenige, der das „Kernland Eurasiens“ kontrolliert, die „Weltinsel“ kontrollieren. Die Lage dieses „Kernlandes“ wird, so würde ich vermuten, bestimmt, indem man eine Pappdarstellung von Eurasien ausschneidet und auf einer Stecknadel balanciert. Die Stecknadel landet in Afghanistan, einem ewig verarmten, aber heftig unabhängigen, landumschlossenen, gebirgigen Land, das eigentlich für niemanden außer ein paar unerschrockenen Kaufleuten und Händlern von Interesse sein sollte.

Nun, da die Kernland-Theorie in die Annalen der offensichtlich lächerlichen Theorien verbannt wurde, wird als nächstes die „Seerosenblatt-Theorie“ auf dem Hackklotz landen, die besagt, dass ein gewisser strategischer Vorteil dadurch erreicht werden kann, dass Militärbasen am Rande des Kernlandes verstreut werden. Sobald sie verschwindet, verliert das weit verzweigte amerikanische Militärimperium der Basen seine Daseinsberechtigung und es ist zu erwarten, dass es implodiert. Sowohl die Theorie als auch die Basen sind weiche Ziele: Moderne Waffensysteme machen es möglich, viele dieser Basen an der Versorgung zu hindern, ohne auf Feindseligkeiten zurückzugreifen, sondern einfach durch Drohungen und einige Demonstrationsübungen. Daher sind die Basen eher Verbindlichkeiten als Vermögenswerte und ihr schneller Abbau sollte Teil jeder vernünftigen Strategie zur Risikominimierung sein.

In einem verblüffenden Beispiel vorsätzlicher Ignoranz haben die Amerikaner keine Lehren aus den britischen Bemühungen um die Kontrolle Afghanistans gezogen, die in einem blutigen Gemetzel mit nur einem Überlebenden endeten, oder aus den sowjetischen Erfahrungen in Afghanistan, die in einem geordneteren Rückzug nach neun Jahren eines sehr teuren und letztlich erfolglosen Kriegseinsatzes endeten. Sie versäumten es auch, das Ausmaß einzuschätzen, in dem der sowjetische Misserfolg in Afghanistan das sowjetische Militär schwächte und demoralisierte, und ähnliche Auswirkungen auf sich selbst zu prognostizieren.

Die Soldaten, die aus Kriegsgebieten wie Afghanistan, Irak und Syrien zurückkehren, werden zusammen mit all den Seerosenblättern in ein Land zurückkehren, das von unüberbrückbaren sozialen, kulturellen und rassischen Spaltungen zerrissen ist und allmählich auf einen wirtschaftlichen Zusammenbruch, politische Auflösung und Bürgerkrieg zusteuert. Es sollte nicht allzu sehr überraschen, wenn sich der afghanische Bumerang als der größte aller amerikanischen Bumerangs mit den bei weitem verheerendsten und weitreichendsten Auswirkungen herausstellt.“