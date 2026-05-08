Die EU will eine „Steuer auf Desinformation“ einführen: Bericht von „Fractured Reality“

Von The Sociable

Wenn Ihre Inhalte vom Ministerium für Wahrheit als Desinformation eingestuft werden, wird Sie Ihre Meinungsäußerung programmierbare, digitale Euro kosten: Perspektive

Die Europäische Union will eine Steuer auf Desinformation erheben, damit das Internet nicht mit „Superspreadern“ von Unwahrheiten verschmutzt wird, so der EU-Bericht „Fractured Reality“.

Der am 16. April veröffentlichte Bericht des Gemeinsamen Forschungszentrums der EU mit dem Titel „Fractured Reality: How democracy can win the global struggle over the information space“ (Zerrissene Realität: Wie die Demokratie den globalen Kampf um den Informationsraum gewinnen kann) prangert die schädlichen Auswirkungen an, die sogenannte Fehlinformationen und Desinformation auf Narrative zu Klima, Gesundheit, Wahlen und Vertrauen in Institutionen haben.

Gleichzeitig nennt der EU-Bericht kein einziges Beispiel für Desinformation – genau jene Schreckgespenster, die die Autoren besteuern wollen.

„Eine Steuer auf bestimmte Arten von Inhalten (z. B. Desinformation) könnte Plattformen für das Ausmaß der verursachten Schäden zur Verantwortung ziehen, ähnlich wie bei der Besteuerung von Schadstoffabwässern von Industrieunternehmen“ Europäische Union, „Fractured Reality“, April 2026

Da keine Beispiele für Fehlinformationen oder Desinformation vorliegen, zeigt der Bericht, wie sehr große Institutionen befürchten, die Kontrolle über ganz bestimmte Narrative zu verlieren, insbesondere:

Massenimpfungen (die sie als „öffentliche Gesundheit“ bezeichnen)

(die sie als „öffentliche Gesundheit“ bezeichnen) Klimaschutz (die Menschen beginnen, die Lösungen in Frage zu stellen)

(die Menschen beginnen, die Lösungen in Frage zu stellen) Wahlintegrität (man soll Methoden oder Ergebnisse nicht hinterfragen)

(man soll Methoden oder Ergebnisse nicht hinterfragen) Vertrauen in Institutionen (ein Akt der Selbsterhaltung)

„Fehlinformationen trugen während der Impfkampagne im Jahr 2021 bei über 2,3 Millionen Menschen in Kanada zur Impfskepsis bei. Schätzungen zufolge hätte eine sofortige Impfung zu 28 % weniger Krankenhausaufenthalten und 2.800 weniger Todesfällen geführt, und die Kosten für die durch Fehlinformationen verursachten Krankenhausaufenthalte wurden auf 300 Millionen CAD geschätzt.“ Europäische Union, „Fractured Reality“, April 2026

Wenn es um „öffentliche Gesundheit“ geht, liegt das Hauptaugenmerk der Autoren auf Impfungen. Jeder Punkt dreht sich um Impfstoffe, mit einer Ausnahme: „die Konfrontation mit Informationen, die den Schweregrad der Pandemie heruntergespielt haben“.

Zum Thema „Klimaschutz“ sagen sie, dass Fehlinformationen und Desinformation nun jegliche Kritik an „Kosten, Machbarkeit und Fairness“ umfassen – allesamt berechtigte Bedenken hinsichtlich politischer Maßnahmen wie der Netto-Null-Bilanz, die jedoch als Fehlinformationen behandelt werden.

Beim Thema „Demokratie und Wahlen“ wollen sie nicht, dass man irgendetwas über Wahlbetrug erwähnt, sei er nun real oder nur als solcher wahrgenommen. Wenn man der Oppositionspartei glaubt, ist man höchstwahrscheinlich Opfer „irreführender politischer Behauptungen“.

Dann gibt es noch die „Erosion von Vertrauen und sozialen Normen“, was ironisch ist, da die Autoren nie innegehalten haben, um darüber nachzudenken, warum sie das Vertrauen überhaupt verloren haben.

„Fehlinformationen nutzen zudem bestehende Schwachstellen – wie Polarisierung und Misstrauen gegenüber Institutionen – aus und lenken sie in konkrete Folgen, von Veränderungen im Gesundheitsverhalten oder nachlassender Unterstützung für Klimaschutzmaßnahmen bis hin zur Untergrabung des Vertrauens in Wahlen oder der Mobilisierung von Extremisten, ihre Überzeugungen in die Tat umzusetzen“ Europäische Union, „Fractured Reality“, April 2026

Nicht gewählte Globalisten sind verzweifelt darauf aus, die öffentliche Meinung zu kontrollieren, während sie gleichzeitig vorgeben, „unsere Demokratie“ zu schützen.

Eine weitere Steuer, die sie einführen möchten, ist eine Werbesteuer.

Dem Bericht zufolge: „Um gesellschaftliche Schäden besser zu internalisieren, kann die Gesetzgebung die Werbesteuer so verfeinern, dass sie die Konzentration schädlicher oder problematischer Inhalte im Output einer Plattform berücksichtigt – ähnlich wie bei der Besteuerung der Toxizität von Industrieabwässern statt deren bloßer Menge. Diese Modifikation steht im Einklang mit etablierten Umweltprinzipien und kann ohne Eingriffe in die Meinungsfreiheit umgesetzt werden, wobei jedoch mit großer Sorgfalt abgegrenzt werden muss, was als ‚schädlich‘ gilt.““

Der Bericht fährt fort, dass jeder, der online etwas sagt, eine Erklärung unterzeichnen sollte, dass das Gesagte der Wahrheit entspricht, was für differenzierte Themen offensichtlich großartig ist.

„Auf digitale Äußerungen angewendet, könnten Sprecher auf Aufmerksamkeitsmärkten freiwillig die Qualität von Inhalten signalisieren (z. B. dass diese frei von Desinformation sind), indem sie Ressourcen (Reputation oder Geldmittel) einsetzen, um ihre Behauptungen zu bestätigen.“

Wenn Ihre Inhalte also frei von Desinformation sind, ist Ihre Äußerung kostenlos.

Wenn Ihre Inhalte von einer Art Wahrheitsministerium als Desinformation eingestuft werden, kostet Sie Ihre Äußerung programmierbare, digitale Euro.

Wie die Autoren erklären:

„Dies sollte ein Gleichgewicht schaffen, in dem wahrheitsgemäße Sprecher Glaubwürdigkeit signalisieren (indem sie eine Sicherheit hinterlegen), während falsche Behauptungen bestraft werden (Sprecher verlieren ihre Sicherheit), wodurch sichergestellt wird, dass Informationen höherer Qualität einen Vorteil haben – im krassen Gegensatz zu den aktuellen Geschäftsmodellen. Das System müsste so kalibriert werden, dass finanziell besser gestellte Akteure die Kosten für die Verbreitung vieler falscher Behauptungen nicht einfach auffangen können.“

Wer entscheidet also, welche Inhalte „frei von Desinformation“ sind?

Während der Rede zur Lage der Europäischen Union am 9. September drängte die Präsidentin der Europäischen Kommission (EK), Ursula von der Leyen, auf die Einrichtung eines „European Democracy Shield“ und kündigte gleichzeitig die Schaffung eines „European Center for Democratic Resilience“ sowie eines „Media Resilience Program“ an – allesamt darauf ausgerichtet, sogenannte Desinformation zu überwachen, aufzudecken und einzudämmen.

Für die Autoren des Berichts „EU Fractured Reality“ ist Wikipedia ein leuchtendes Beispiel für die Hoffnung auf „kollektive menschliche Intelligenz“, da es sich, wie sie sagen, „als widerstandsfähig gegenüber Desinformationskampagnen erwiesen hat“.

„Die kollektive menschliche Intelligenz kann genutzt werden, um durch digitale Gemeingüter Großes zu erreichen – eine Ressource, die knapp ist, wenn man sie allein den Marktkräften überlässt. Wikipedia ist ein besonders anschauliches Beispiel, da es sich gegenüber Desinformationskampagnen als widerstandsfähig erwiesen hat, selbst bei Inhalten zu stark polarisierten Themen und umstrittenen Ereignissen wie dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine“ Europäische Union, „Fractured Reality“, April 2026

Die Autoren von „Fractured Reality“ wünschen sich zudem eine Rückkehr zu der Zensur durch die Plattformen, wie wir sie während der Lockdowns erlebt haben, als Regierungen mit den großen Tech-Unternehmen zusammenarbeiteten, um Inhalte zu kennzeichnen, die nicht mit den offiziellen Narrativen zur COVID-Bekämpfung übereinstimmten.

Sie wollen voreingenommene Faktenprüfer zurückholen, die zwar behaupten, unabhängig zu sein, aber ihre eigenen Absichten verfolgen, wie die sogenannten „Twitter Files“ belegen.

„Auf Plattformebene können solche Maßnahmen gezielt gegen Verbreiter von Falschinformationen vorgehen, beispielsweise durch die Demonetarisierung von Konten, die Unwahrheiten verbreiten, durch die Herabstufung von Inhalten, die von unabhängigen Faktenprüfern als falsch gekennzeichnet wurden, oder durch die Sperrung von Wiederholungstätern und Superverbreitern von Falschinformationen“ Europäische Union, „Fractured Reality“, April 2026

Und was halten die Autoren von Menschen, denen das Fundament jeder Demokratie am Herzen liegt – die Meinungsfreiheit?

Sie bezeichnen sie als „bestimmte Akteure“, als wären sie eine Art „unernste Randgruppe“, um einen Ausdruck des Gründers des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, zu verwenden.

In Bezug auf diejenigen, die sich gegen die Kontrolle der öffentlichen Meinung und die Zensur der Meinungsfreiheit unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Desinformation, die „unserer Demokratie“ schadet, wehren, heißt es in dem Bericht:

„Obwohl bestimmte Akteure diese Maßnahmen oft als Bedrohung für die Meinungsfreiheit darstellen, stehen die Öffentlichkeit und Experten systemweiten Maßnahmen positiv gegenüber, was Raum für mehr regulatorische Eingriffe schafft.“

Das Gemeinsame Forschungszentrum der EU verstärkt seine Zensurbemühungen in dem Versuch, Narrative zu kontrollieren.

Sie beklagen einen Mangel an öffentlichem Vertrauen in ihre Institutionen, wofür sie Fehlinformationen und Desinformation verantwortlich machen.

Doch wie die lebenskräfteraubenden Vampire, die sie sind, fürchten sie den Blick in den Spiegel. Sie sind unfähig zur Selbstreflexion.

Nach allem, was sie gesagt und getan haben – den Lockdowns, den Impfpässen, den Internetpässen, der Schließung kleiner Unternehmen, dem größten Vermögenstransfer an die reichsten Menschen und Konzerne in der Geschichte der Menschheit, der Zensur, der Machtkonsolidierung, der Zentralisierung der Autorität, der künstlich herbeigeführten massiven Migrations- und Energiekrise, den endlosen Kriegen und dem Aufbau eines digitalen Kontrollnetzes – können sie immer noch nicht begreifen, warum die Menschen ihnen nicht vertrauen.

Besser, wir geben ihnen mehr Kontrolle über alle Aspekte unseres täglichen Lebens.

Wenn wir das nicht tun, könnten die bösen Akteure, die die Politik der nicht gewählten Globalisten in Frage stellen, gewinnen!