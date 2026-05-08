Wie geht es weiter? Auf dem Weg zu einer Glückswirtschaft

Von Peter Koenig / Global Research

Das Leben in einer neuen Welt mit neuen Kriterien für das Wohlbefinden

Es scheint, als habe Präsident Trump in seinem Hochmut, der größte und unbesiegbare Herrscher der Welt zu sein, den legendären Rubikon überschritten – eine Anspielung auf Julius Cäsar, der 49 v. Chr. den Fluss Rubikon überquerte, sich damit dem römischen Senat widersetzte und einen Bürgerkrieg auslöste. Die Überquerung des Rubikons war eine Entscheidung, bei der es kein Zurück mehr gab. Dies führte schließlich 44 v. Chr. zur Ermordung Cäsars.

Der Rubikon ist ein kleiner Fluss im Nordosten Italiens, der von den Apenninen in die Adria fließt und nördlich von Rimini liegt.

Trumps Rubikon-Momente könnten durchaus als seine Erklärungen angesehen werden, dass er „tun kann, was er will“, ohne dass dies Konsequenzen hat, und dass er internationales oder allgemein anerkanntes Recht nicht respektiert, sondern sich stattdessen auf seine eigenen Instinkte und „Gefühle“ verlässt, wenn es darum geht, was er in einer bestimmten Situation tun sollte. Diese Missachtung von Regeln und Gesetzen schließt die Bereitschaft ein, die Verfassung der Vereinigten Staaten zu ignorieren, wenn es um Bürgerrechte, internationale Beziehungen und Kriegführung geht.

Schaut die Welt nur zu, wie die westliche Zivilisation zerfällt: Wie opfert General Trump in einem Akt der Verzweiflung nicht nur sein eigenes Land, sondern Leben auf der ganzen Welt durch die massive Zerstörung der Weltwirtschaft – Kohlenwasserstoff-Energiekrise –, Unterbrechungen der Lieferketten, Insolvenzen, Arbeitslosigkeit, Armut, Hungersnöte, Kriege zwischen Ländern und potenziell Bürgerkriege, insbesondere in seinem eigenen Land, den USA, während er das Geld oder die Werte, die an der Basis geschaffen wurden, an die Milliardäre an der Spitze umverteilt?

Weiß irgendjemand unter den Milliardären, einschließlich General King Donald, The Greatest, was gegen die sich immer schneller verschlechternde Energiesituation zu tun ist, die durch seine Blockade der Straße von Hormus verursacht wird, die de factovom Iran kontrolliert wird? Und wissen er und seine Milliardärskumpanen, was sie mit all dem finanziellen Reichtum und der politischen Macht in einer Welt anfangen sollen, in der der Countdown für die Zerstörung schon vor langer Zeit begonnen hat und immer schneller voranschreitet? Arroganz und Macht blenden die Elite in die Niederlage.

Und während das Energiechaos am Arabischen Golf weiterhin die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zieht, rüstet sich Europa still und leise bis an die Zähne, um bereit zu sein, einen weiteren unprovozierten Krieg zu beginnen, diesmal wieder, zum dritten Mal, gegen Russland.

Deutsche Offiziere besuchen zunehmend deutsche Schulen und Universitäten, um deutsche Jugendliche, die Zukunft Deutschlands und Europas, als Kanonenfutter für den Krieg gegen Russland zu rekrutieren.

Was bleibt uns Menschen, die wir die Kraft zum Überleben haben? Formulieren wir diese deprimierende Frage lieber um in eine Frage der Hoffnung und Weitsicht: Welche Chancen ergeben sich für uns, das Volk, aus dieser von Egozentrik getriebenen Selbstzerstörung der von einer Möchtegern-Elite geführten Welt?

Solange wir weiterhin über Krieg, Kriegsrisiken, Waffensysteme, Kämpfe und Tötungen schreiben und nachdenken und analysieren, wer was aus welchem Grund tut und wer gewinnt – wohlgemerkt füllen solche Schriften und Kommentare nicht nur die Mainstream-, sondern auch die alternativen Medien –, befinden wir uns auf demselben Laufband wie jene, die wir überwinden möchten. Es ist schlichtweg unmöglich, die Oberhand über sie zu gewinnen, denn wir stehen einem bösen Kult gegenüber, und dieser Kult funktioniert auf niedrigen Schwingungsebenen und hält uns mit Angst und Kriegsgerede auf denselben niedrigen Schwingungsebenen.

Daher gibt es keine Chance, auf eine höhere spirituelle Ebene – eine andere Dimension – aufzusteigen, die es uns ermöglichen würde, den Fesseln von Angst und Gehorsam zu „entkommen“ und uns ohne Hass, sondern mit Mitgefühl für eine neue, von Menschen geschaffene Zukunft vorwärts und „aufwärts“ zu bewegen.

Das wissen sie. Das ist Tavistock-Weisheit.

Die Chancen sind großartig und zahlreich, wenn wir es nicht versäumen, sie zu ergreifen, solange sie noch heiß sind, nämlich jetzt. Wir können die Welt und ihr sozioökonomisches Profil zu einer Wirtschaft des Glücks umgestalten. Keine einheitlichen westlichen Indikatoren für materielle Produktion und Konsum mehr wie BSP/BIP (Bruttosozialprodukt/Bruttoinlandsprodukt), anhand derer der Westen – und in geringerem Maße sogar der Osten – den Reichtum und das Wohlergehen der Menschen beurteilt. Die Weltbank und der IWF (sowie all die anderen Nachahmer rund um den Globus) haben unsinnige Standards zur Bestimmung von Armut und „Nicht-Armut“ eingeführt, indem sie eine künstliche Trennlinie erfunden haben: das Einkommen von 2 US-Dollar pro Tag. Was für ein Witz!

Dieser bedeutungslose Indikator – und andere wie das BIP – werden auch heute noch angewendet, ganz gleich, ob in einer Großstadt, im Amazonas-Dschungel, wo Geld kaum existiert, oder im tiefsten Afrika, wo immer noch fast 70 % der ländlichen Bevölkerung nicht einmal monetarisiert sind … oder in den südamerikanischen Hochanden, wo das Einkommen weitgehend durch Tauschhandel bestimmt wird, also durch den Austausch von Waren oder Dienstleistungen ohne den Einsatz von Geld.

Es ist höchste Zeit, dass wir unsere Augen für die Verzerrungen unserer vom Westen aufgezwungenen, auf Wucher basierenden monetären Versklavung öffnen und unser eigenes System oder unsere eigenen Systeme schaffen, denn Wertesysteme müssen nicht einheitlich sein. Sie sind nicht universell, sondern entsprechen vielmehr den Kulturen der Bevölkerungen sowie historischen Familien- und Gemeinschaftstraditionen.

Beispiele dafür gibt es.

Bhutan ist ein winziges, bergiges, buddhistisches Binnenkönigreich (Bevölkerung ca. 800.000, Schätzung 2026) mit einer Fläche von etwa 38.400 km², etwas kleiner als die Schweiz (41.300 km²). Das Land liegt in Südasien, im östlichen Himalaya zwischen China im Norden und Indien im Süden. Es ist eines der wenigen CO2-negativen Länder der Welt mit einem starken Fokus auf Umweltschutz, d. h. einer geschützten Waldfläche von mindestens 70 %.

Bhutan misst das Glück anhand des sogenannten Brutto-Nationalglücks-Index (GNH) – wobei das Wohlbefinden und Glück der Menschen Vorrang vor ihrem materiellen Wohlstand haben, der auf allgemein verbreiteten BSP-/BIP-Indikatoren basiert.

Bhutans BNG misst „Glück“ anhand eines mehrdimensionalen Rahmens, der subjektives Wohlbefinden mit objektiven Indikatoren für die Lebensqualität verbindet. Der Index wird aus fortlaufenden regionalen Erhebungen zusammengestellt, was zu regelmäßig aktualisierten Standards führt, sodass politische Entscheidungsträger das Wohlbefinden verfolgen und Gesetze, Haushalte und Entwicklungspläne entsprechend anpassen können. Größere, landesweite Erhebungen werden alle zwei bis drei Jahre durchgeführt. Die Befragten müssen mehrere hundert Fragen beantworten, die subjektiv und objektiv dazu beitragen, ihr Glück und ihr Wohlbefinden zu ermitteln.

Neutralität, Souveränität und Unabhängigkeit: Bhutan gilt allgemein als politisch neutrales Land, das eine Strategie der Blockfreiheit und des Isolationismus verfolgt, um seine Souveränität und seinen Frieden zu wahren.

Die Kernstruktur der Glücksindikatoren Bhutans ruht auf vier Säulen, neun Bereichen und 33 Indikatoren. Zu den vier Hauptsäulen gehören:

(i) Nachhaltige und gerechte sozioökonomische Entwicklung;

(ii) Erhaltung und Förderung der Kultur;

(iii) Umweltschutz; und

(iv) Gute Regierungsführung.

Die Daten aus diesen Säulen werden dann mit häufig selbst bewerteten Indikatoren kreuzanalysiert, wie z. B. psychisches Wohlbefinden; Zeit für Freizeit; Bildungsniveau und -qualität; Akzeptanz und Resilienz gegenüber kultureller Vielfalt; Vitalität der Gemeinschaft (Vertrauen in Nachbarn, Konfliktvermeidung); gute Regierungsführung (Vertrauen und Beteiligung an Entscheidungsprozessen); ökologische Vielfalt (Energieverbrauch, Wissen über Biodiversität); sowie Lebensstandard, gemessen anhand von Einkommen, Wohnqualität und Ernährungssicherheit.

Der Index für Glückliche/Noch-Nicht-Glückliche wird anhand der gewichteten Antworten auf die Fragen zusammengestellt. So lag beispielsweise im Jahr 2022 (die neuesten verfügbaren Ergebnisse) der bhutanische GNH bei 0,781, wobei 1,0 den Höchstwert darstellt und den Anteil sowie die Intensität glücklicher Menschen widerspiegelt.

Vanuatu verwendet eine ähnliche Bewertung des Glücks und des Wohlbefindens seiner Bevölkerung, unterscheidet sich jedoch von Bhutan durch die Anwendung der „Melanesischen Wohlbefindensindikatoren“. Diese werden aus Daten auf Haushaltsebene und internationalen Wohlbefindensindizes zusammengestellt und weisen zwar eine gewisse konzeptionelle Ähnlichkeit mit Bhutans Bruttonationalglück auf, haben jedoch eine andere formale Struktur.

Bhutan ist ein streng buddhistisches Land; Vanuatu hingegen, das zum melanesischen Archipel gehört, dessen Religionen und Glaubensvorstellungen eine dynamische Mischung aus tief verwurzeltem traditionellem Animismus sind, konzentriert sich auf Ahnen, Geister und mana (übernatürliche Kraft) sowie auf das moderne Christentum. Der traditionelle Glaube zielt darauf ab, durch Rituale die Harmonie zwischen der Welt der Menschen und der Geisterwelt aufrechtzuerhalten, während aktuelle Praktiken oft Ahnenbräuche (kastom) mit dem christlichen Glauben verbinden.

Melanesien ist eine Subregion Ozeaniens im südwestlichen Pazifik, die sich von Neuguinea im Westen bis nach Fidschi im Osten, nordöstlich von Australien, erstreckt. Der Name bedeutet „schwarze Inseln“ (abgeleitet aus dem Griechischen) und bezieht sich auf die dunkle Hautfarbe der Einwohner. Die Region ist bekannt für ihre extreme sprachliche und kulturelle Vielfalt, mit über 1.000 Sprachen auf Tausenden von Inseln.

„Vanuatu“ bedeutet „Unser Land“ oder „Das Land, auf dem wir stehen“. Der Name setzt sich aus vanua („Land“ oder „Heimat“) und tu („stehen“ oder „unser“) zusammen. Das Land ist jedoch als melanesische Nation bekannt, ein Begriff, der „schwarze Inseln“ oder „schwarze Rasse Ozeaniens“ bedeutet.

Vanuatus Ansatz zur Messung des Wohlbefindens basiert auf einer Reihe von sozialen und kulturellen Indikatoren, die nicht auf dem BIP beruhen und vom Nationalen Statistikamt von Vanuatu (VNSO) in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Kulturrat und Interessengruppen aus der Bevölkerung entwickelt wurden. Die Basisbefragung erfasst Bereiche wie subjektives Glück, Zugang zu Dienstleistungen, Wissen, körperliche Gesundheit und soziale Resilienz in städtischen und ländlichen Gebieten.

Neutralität, Souveränität und Unabhängigkeit: Vanuatu gilt allgemein als politisch neutrales Land und verfolgt eine Außenpolitik, die oft als „Freund aller, Feind von niemandem“ beschrieben wird. Als souveräne Nation und seit 1983 Mitglied der Bewegung der blockfreien Staaten ist das Land bestrebt, in Sicherheits- oder Wirtschaftsrivalitäten zwischen Großmächten keine Partei zu ergreifen.

In jüngerer Zeit hat die Regierung zudem den Vanuatu Happiness Index (VHI) eingeführt, der das touristische Wohlbefinden misst und auf dem internationalen, von der UNO entwickelten „Global Happiness Index“ (GHI) basiert. Platzierungen in externen Indizes wie dem Happy Planet Index (HPI), der selbstberichtetes Wohlbefinden, Lebenserwartung, Pro-Kopf-BIP und ökologischen Fußabdruck kombiniert, unterstreichen Vanuatus hohe Effizienz bei der Gewährleistung eines langen, glücklichen Lebens mit geringen Umweltauswirkungen.

Vanuatus VHI weist sowohl bemerkenswerte Parallelen zu Bhutans GNH als auch Unterschiede auf:

Kurz gesagt: Vanuatus Indikatoren für das Wohlbefinden sind kulturell verankert, mehrdimensional und auf Umfragen basierend, ähnlich wie Bhutans BNG, doch sie sind in einen melanesienspezifischen kulturellen Rahmen eingebettet, der auch externe Indikatoren wie den Tourismus einbezieht, im Gegensatz zu Bhutans einheitlichem, buddhistisch geprägten und auf den Menschen ausgerichteten BNG.

Tatsächlich erwacht die Welt langsam, aber immer schneller und bewegt sich in Richtung anderer Wohlstandsindikatoren als dem traditionellen linearen/metrischen BIP/BNE, das aus einem rein materialistischen sozioökonomischen Konzept hervorgeht. Dieser zugrunde liegende (noch weitgehend unausgesprochene) Trend könnte durch die „ewige Kriegswirtschaft“ der westlichen Welt beeinflusst sein, die nichts als das Unglück der Menschen hervorbringt.

Beispiele aus anderen Ländern

Neuseeland – nutzt seit 2019 ein nationales „Wohlfahrtsbudget“, das neben traditionellen wirtschaftlichen Kennzahlen auch Indikatoren wie körperliche und geistige Gesundheit, das Wohlergehen von Kindern, Wohnverhältnisse, Umwelt und sozialen Zusammenhalt berücksichtigt.

– nutzt seit 2019 ein nationales „Wohlfahrtsbudget“, das neben traditionellen wirtschaftlichen Kennzahlen auch Indikatoren wie körperliche und geistige Gesundheit, das Wohlergehen von Kindern, Wohnverhältnisse, Umwelt und sozialen Zusammenhalt berücksichtigt. Vereinigtes Königreich – das Amt für nationale Statistik betreibt das Dashboard „Measures of National Wellbeing“, das Indikatoren zu Lebenszufriedenheit, Glück, Angst, Einsamkeit, Gesundheit, Beschäftigung und Umwelt erfasst.

das Amt für nationale Statistik betreibt das Dashboard „Measures of National Wellbeing“, das Indikatoren zu Lebenszufriedenheit, Glück, Angst, Einsamkeit, Gesundheit, Beschäftigung und Umwelt erfasst. Kanada – veröffentlicht einen „Lebensqualitäts“-Rahmen und Wohlfahrtsindikatoren (Gesundheit, Bildung, Umwelt, Gemeinschaft, Wirtschaft) als Ergänzung zu BIP-basierten Statistiken.

veröffentlicht einen „Lebensqualitäts“-Rahmen und Wohlfahrtsindikatoren (Gesundheit, Bildung, Umwelt, Gemeinschaft, Wirtschaft) als Ergänzung zu BIP-basierten Statistiken. OECD – Viele Mitgliedsländer (z. B. Frankreich, Deutschland, Schweden und andere)nutzen den Better Life Index der OECD (Einkommen, Arbeitsplätze, Wohnen, Gemeinschaft, Bildung, Umwelt, Regierungsführung, Gesundheit, Lebenszufriedenheit, Sicherheit, Work-Life-Balance) als Bezugspunkte für politikorientierte Wohlfahrts-Dashboards.

Umfassendere Initiativen „jenseits des BIP“ aus Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), den US-Bundesstaaten Hawaii, Maryland und Vermont, Südasien und Korea – und möglicherweise weiteren Ländern – haben begonnen, Indikatoren für Glück und Wohlbefinden oder den „Genuine Progress Indicator“ (GPI) zu nutzen, die weit über unsere üblichen, auf Produktion und Konsum basierenden linearen Indizes hinausgehen.

Für diejenigen, die an weiteren alternativen Indikatoren für Glück und Wohlbefinden interessiert sind, könnte eine aktuelle Analyse von Russia Today (RT) interessant sein – Wer wird in der neuen Welt überleben? RTs neues Sonderprojekt bietet exklusive Einblicke (RT – 23. April 2026).

Es findet eindeutig ein weltweiter Wandel im Denken statt, in der Bewertung des eigenen Wohlbefindens und Glücks – und vor allem der FURCHTLOSKEIT.

Wir können nur hoffen – und beten –, dass sich dieser Wandel im Denken hin zu einer spirituellen Dimension durchsetzt und schnell genug erfolgt, um die kriegsgetriebene globalistische Wirtschaft zu stoppen.

Reichtum darf nicht an der Anhäufung finanzieller und anderer materieller Güter gemessen werden, sondern vielmehr an Dimensionen wie spirituellem Glück, gesellschaftlicher Harmonie und FRIEDEN.