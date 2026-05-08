BioNTech stellt die Produktion des COVID-19-Impfstoffs ein und streicht 1.860 Stellen – nach einem Quartalsverlust von 605 Millionen Dollar

Von Jon Fleetwood

Es folgen wichtige Urteile deutscher Gerichte, die die Offenlegung interner Unterlagen zur Sicherheit und Herstellung von COVID-Impfstoffen anordnen.

BioNTech hat angekündigt, dass das Unternehmen plant, wesentliche Teile seines Produktionsnetzwerks für COVID-19-Impfstoffe stillzulegen, mehrere Standorte zu schließen, rund 1.860 Stellen abzubauen und den Betrieb zu konsolidieren, da die Einnahmen aus dem COVID-19-Impfstoffgeschäft weiter zurückgehen.

Dieser Schritt erfolgt, nachdem wichtige deutsche Gerichtsurteile BioNTech dazu gezwungen hatten, im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten wegen Impfschäden interne Daten zu Sicherheit, Toxizität, Herstellung, Biodistribution, DNA-Rückständen und Spike-Proteinen des COVID-19-Impfstoffs herauszugeben, während ein höheres Berufungsgericht ein zugunsten des Unternehmens ausgefallenes Urteil der Vorinstanz aufhob und eine vollständige erneute Prüfung der Beweise im Zusammenhang mit angeblichen lebensverändernden Impfschäden anordnete.

Laut der am Dienstag veröffentlichten offiziellen Pressemitteilung von BioNTech zu den Finanzergebnissen des ersten Quartals 2026:

„BioNTech plant, sein Produktionsnetzwerk dort weiter zu straffen und zu konsolidieren, wo aufgrund sich ändernder Lieferanforderungen, Fusionen und Übernahmen, der Produktionskapazitäten der BioNTech-Partner sowie des Auslaufens von Verträgen mit Überkapazitäten zu rechnen ist.“ „BioNTech plant, den Betrieb an den Produktionsstandorten in Idar-Oberstein, Marburg und Singapur sowie an den Standorten von CureVac einzustellen, wovon insgesamt bis zu rund 1.860 Stellen betroffen sind. Der Ausstieg aus den Standorten in Idar-Oberstein, Marburg und Tübingen ist bis Ende 2027 geplant, während der Betrieb in Singapur voraussichtlich im ersten Quartal 2027 eingestellt wird.“

BioNTech gab zudem bekannt, dass es den Verkauf der betroffenen Standorte prüft:

„Für jeden dieser Produktionsstandorte prüft BioNTech Veräußerungsoptionen, einschließlich eines teilweisen oder vollständigen Verkaufs.“

Das Unternehmen erklärte, dass die Umstrukturierung voraussichtlich zu massiven langfristigen Kostensenkungen führen werde:

„BioNTech geht davon aus, dass die Kosteneinsparungen im Laufe der Zeit zunehmen und nach vollständiger Umsetzung der Maßnahmen im Jahr 2029 möglicherweise wiederkehrende jährliche Einsparungen in Höhe von rund 500 Millionen Euro erreichen werden.“

Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund, dass BioNTech einen Einbruch der COVID-19-Impfstoffumsätze und sich verschärfende finanzielle Verluste meldete.

Nach Angaben des Unternehmens:

„Der Umsatz im ersten Quartal 2026 belief sich auf 118,1 Millionen Euro, verglichen mit 182,8 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Rückgang war in erster Linie auf geringere Umsätze mit den COVID-19-Impfstoffen von BioNTech zurückzuführen.“

BioNTech berichtete außerdem:

„Der Nettoverlust belief sich im ersten Quartal 2026 auf 531,9 Millionen Euro (~605 Millionen US-Dollar), verglichen mit einem Nettoverlust von 415,8 Millionen Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres.“

Das Unternehmen räumte ein, dass künftig mit weiteren Umsatzrückgängen bei COVID-19-Impfstoffen zu rechnen sei.

„Für 2026 rechnet BioNTech mit geringeren Umsätzen mit COVID-19-Impfstoffen im Vergleich zu 2025, bedingt durch Rückgänge sowohl auf dem europäischen als auch auf dem US-amerikanischen Markt.“

BioNTech erklärte weiter:

„In Europa erwartet das Unternehmen geringere Umsätze, da es seinen Marktanteil verteidigt und damit beginnt, den Übergang weg von mehrjährigen Verträgen zu bewältigen.“

Ein separater Pharmaphorum-Bericht, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, besagt, dass BioNTech die Produktion von COVID-19-Impfstoffen effektiv einstellt und die Produktionsverantwortung an Pfizer überträgt.

„BioNTech hat angekündigt, die Herstellung von COVID-19-Impfstoffen einzustellen, um jährliche Einsparungen von rund 500 Millionen Euro zu erzielen, und die Verantwortung für die Produktion der Impfdosen an seinen Partner Pfizer zu übertragen.“

„Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des Berichts des deutschen Biotech-Unternehmens zum ersten Quartal, in dem es Pläne zur Schließung von Produktionsstätten in Deutschland und Singapur bekanntgab, wodurch rund 1.860 Arbeitsplätze verloren gehen – etwa 22 % der Gesamtbelegschaft von 8.400 Mitarbeitern.“

Während BioNTech große Teile seiner COVID-19-Produktionsinfrastruktur stilllegt, lenkt das Unternehmen seine Ressourcen verstärkt in die Onkologie und mRNA-Krebstherapeutika um.

In der Pressemitteilung von BioNTech heißt es:

„Die betriebliche Effizienz soll durch die Konsolidierung der Produktionsstandorte gesteigert werden, was die strategische Kapitalallokation unterstützt, um die wachsende Onkologie-Pipeline weiter in Richtung Markteinführung voranzutreiben.“

…

„BioNTech wird seine Investitionen weiterhin auf Forschung und Entwicklung sowie auf den Ausbau des Geschäfts für die späte Entwicklungsphase und die Marktreife im Bereich der Onkologie konzentrieren.“

Und CEO Ugur Sahin sagte:

„Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, unsere wichtigsten strategischen Programme voranzutreiben, da wir unbeirrt an unserer Vision festhalten, unsere Wissenschaft in überlebensverlängernde Maßnahmen für Krebspatienten umzusetzen.“

Trotz der Produktionsstilllegungen bestätigte BioNTech, dass das Unternehmen weiterhin aktualisierte COVID-19-Impfstoffe für den kommenden Impfzyklus vorbereitet.