Haaretz: Die Welt hasst Israel – Netanjahu wird gehen, aber der Staat wird mit ihm sterben

Netanjahu wird gehen, aber der Staat wird mit ihm sterben

Apropos der Gespräche über einen Deal für Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im Austausch für seinen Rückzug aus dem politischen Leben, an dem Präsident Isaac Herzog arbeitet; apropos der Versuche des Obersten Gerichtshofs, Zeit zu gewinnen, um die „Verfassungskrise“ hinauszuzögern (also die „Stürmung der Bastille“, sprich des Gerichts, durch „das Volk“, das sich nicht damit begnügen will, souverän zu sein, sondern auch frei von jeglichen Checks and Balances sein und „die Richter richten“ möchte); apropos all der Wahlrechnungen hinsichtlich der Anzahl der Knesset-Sitze, der Größe der Blöcke und der Begeisterung über politische Zusammenschlüsse, die im Vorfeld einer „schicksalhaften“ Wahl schnell zur Obsession werden (Gadi Eisenkot wird sich entweder dem gemeinsamen Ticket der Opposition anschließen oder nostalgisch auf die Giftmaschine der Regierung zurückblicken): Es tut mir leid, so deprimierend zu sein, aber unser Schicksal liegt bereits hinter uns. Alles ist bereits geschehen.

„Der Staat bin ich“, hat Netanjahu fast zwei Jahrzehnte lang angedeutet, und seine Unterstützer haben es ihm gleichgetan. Und jetzt ist es wahr. Der Staat ist er. Ironischerweise wird diese Verschmelzung von Mann und Staat gerade jetzt offensichtlich, da sich ersterer seinem Ende nähert („das Ende der Netanjahu-Ära“). In der Praxis „sterben“ beide vor unseren Augen – Netanjahu, der Mensch, und die Legende des Staatsgründers Theodor Herzl.

Netanjahu wird gehen, aber der Staat wird mit ihm sterben. Denn wir müssen uns eingestehen, dass seine Leistungen beim Abbau des Staates unbestreitbar sind.

Er hat es geschafft, alles zu zerstören – alles Gute, wohlgemerkt. Nichts ist geblieben. Absolut nichts. Unsere Gesellschaft ist auseinandergerissen worden, die Armee ist zerfallen, die Richter sterben vor Angst, die Medien sind zu einer Reality-Show geworden, die Knesset ist zu einer Irrenanstalt verkommen, und die Opposition teilt Netanjahus Sicht der Realität (Iran ist eine existenzielle Bedrohung; es gibt keine Lösung für das palästinensische Problem; nur zionistische Parteien sollten in der Regierung sitzen).

Angesichts des nahenden Endes bleibt eine Frage: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und das weiß nur Gott.

Die Welt hasst Israel, und der Antisemitismus ist in seine politische Wiege zurückgekehrt. Es ist nicht mehr die „neue“, linksgerichtete, kritische Version (die sich hauptsächlich gegen die israelische Politik und die Fehler des Zionismus richtete), sondern die alte, rechtsgerichtete, mörderische Variante (die begeistert die Rhetorik der „Protokolle der Weisen von Zion“ übernimmt). Die Wahrheit ist: Während wir uns selbst und die Welt mit dem Holocaust verrückt gemacht haben, während wir unaufhörlich „Nie wieder“ skandiert haben, hat Netanjahu die Welt an den Rand einer Wiederholung der Geschichte geführt.

Die Menschen leben in der Illusion, dass es noch eine Chance gibt – dass er und der Staat getrennte Dinge sind, dass wir ihn überleben werden und dass sich die Zukunft wieder öffnen wird. Diese Hoffnung nährt die Strategie des „Zeitkaufens“, die von den Richtern im Netanjahu-Prozess verfolgt wird, von Herzog im Hinblick auf den Begnadigungsantrag Netanjahus, vom Obersten Gerichtshof in all seinen Entscheidungen zu großen Fragen (Wehrpflicht, Itamar Ben-Gvirs Amtszeit als Minister für nationale Sicherheit, eine staatliche Untersuchungskommission zu den Versäumnissen des 7. Oktober 2023) und von der großen Gemeinschaft der Netanjahu-Gegner, die Teil der herrschenden Eliten sind und trotz ihrer Rhetorik und Proteste sich weigern, die Regeln des Spiels zu brechen.

Sie alle erhalten den Staat aufrecht – und damit erhalten sie Netanjahu, denn der Staat ist er. Was ist die Alternative? Sich dem Militärdienst entziehen und das Land sterben lassen? Den Staat töten, um ihn loszuwerden?

Wenn es Krieg gibt, melden sie sich zum Dienst. Sie zahlen Steuern. Sie gehorchen dem Gesetz. Sie treten in die Regierung ein, wenn sie zur Fahne gerufen werden. Sie verteidigen den Staat in den ausländischen Medien. Sie verteidigen ihn vor internationalen Gerichten, wenn er angegriffen wird, selbst wenn Netanjahus Unterstützer sie fünf Minuten zuvor und fünf Minuten danach als Verräter beschimpfen (wie im Fall des ehemaligen Präsidenten des Obersten Gerichtshofs, Aharon Barak).

Herzog wird diese Bombe entschärfen? Auf welchem Planeten lebt er? Die Bombe ist uns bereits tausendfach ins Gesicht explodiert. Sie hat uns Gliedmaßen amputiert und uns die Herzen herausgerissen. Wir kaufen Zeit in der Hoffnung, den Tumor entfernen und den Körper retten zu können – aber es ist bereits ein verlorener Fall. Es ist zu spät.

Angesichts des nahenden Endes bleibt eine Frage: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und das weiß nur Gott. Wir werden sterben müssen, um es herauszufinden. Vielleicht wird nach dem Tod des Staates etwas Neues geboren, und wir werden eine nationale Wiedergeburt erleben. Aber sicher ist, dass wir das Leben, das wir hatten, nicht wiederbeleben können. Es gibt keinen Weg zurück zu dem, was einmal war. Es gibt keine Zukunft für den Staat, wie er einmal war. Der Staat ist er. Und sein Ende wird sein Ende sein. Er hat ihn getötet.