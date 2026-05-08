UN-Klimagremium gibt stillschweigend zu, dass seine Weltuntergangsszenarien „unplausibel“ waren

Tyler Durden

Das IPCC hat eine neue Generation von Klimaszenarien veröffentlicht – und im Kleingedruckten verbirgt sich ein bemerkenswertes Eingeständnis: Die extremen Erwärmungspfade, die über Jahrzehnte die Klimaforschung, Politik und Medienberichterstattung dominierten, waren nie wirklich plausibel. Es dauerte eine Weile, bis dies bemerkt wurde, da sich kaum jemand in den Mainstream-Medien die Mühe machte, darüber zu berichten.

„Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) hat gerade die nächste Generation von Klimaszenarien veröffentlicht“, schrieb der Wissenschaftspolitik-Analyst Roger Pielke Jr. und nannte es „große Neuigkeiten“, dass die extremsten Szenarien, die über viele Jahrzehnte die Klimaforschung dominiert hatten, eliminiert wurden.

Die Schlussfolgerung war eindeutig: „Das IPCC und die breitere Forschungsgemeinschaft haben nun eingeräumt, dass die Szenarien, die in den letzten zwei Bewertungszyklen des IPCC die Klimaforschung, Bewertung und Politik dominiert haben, unplausibel sind. Sie beschreiben unmögliche Zukünfte.“

Diese „unmöglichen Zukünfte“ bildeten über mehr als ein Jahrzehnt das Rückgrat apokalyptischer Klimakommunikation – schmelzende Polkappen, überflutete Küsten, Massenaussterben, weitverbreitete Ernteausfälle und globaler Hunger, stets unmittelbar bevorstehend und stets als Begründung für sofortige, wirtschaftsumwälzende Maßnahmen zur Abwendung einer Katastrophe, die sich nun als näher an Science-Fiction denn an realistische Projektion einordnen lässt.

Der neue IPCC-Rahmen stuft das verbleibende „HOCH-Szenario“ offiziell von einem erwarteten Ergebnis zu einem „explorativen Gedankenexperiment, nicht einer Projektion“ herab.

Das ist ein bedeutender institutioneller Rückzug.

Pielke stellte fest, dass der vorherige Rahmen „keine systematische Anstrengung zur Bewertung der Plausibilität von Szenarien“ enthielt, was bedeutete, dass die beängstigendsten Pfade über Jahre hinweg die politische Debatte dominieren konnten, ohne dass jemand eine grundlegende Realitätsprüfung vornahm.

„Was heute zählt, ist, dass die Gruppe mit der offiziellen Verantwortung für die Entwicklung von Klimaszenarien für das IPCC und die breitere Forschungsgemeinschaft nun eingeräumt hat, dass die Szenarien, die in den letzten zwei Bewertungszyklen die Klimaforschung, Bewertung und Politik dominiert haben, unplausibel sind. Sie beschreiben unmögliche Zukünfte.“

Bemerkenswerterweise wurde der überarbeitete Rahmen technisch bereits 2021 angenommen, gelangte jedoch erst jetzt ins öffentliche Bewusstsein, da entsprechende technische und institutionelle Änderungen nachgezogen wurden. Und es ist berechtigt zu fragen, warum. Die politischen Konsequenzen dieser „unmöglichen Zukünfte“ waren sehr real.

Wie Chris Morrison vom Daily Sceptic anmerkt:

Es kann nicht genug betont werden, wie wichtig diese Feststellung der Unplausibilität ist. Sie bedeutet, dass nahezu jede alarmistische Klimaschlagzeile und Geschichte der Mainstream-Medien der letzten 15 Jahre wertlos ist. Sie erklärt auch, warum eine wachsende Gruppe skeptischer Kommentatoren das politische Konzept der „feststehenden“ Wissenschaft abgelehnt und umfangreiche Gegenanalysen betrieben hat. Mit minimalem investigativem Skeptizismus lassen sich viele dieser Geschichten als Beleidigung der durchschnittlichen menschlichen Intelligenz erkennen.

Wenn die Annahmen von RCP8.5 in Computermodelle eingespeist werden, liefern sie politisch bequeme Ergebnisse, wonach die Temperatur bis 2100 um etwa 4°C gegenüber dem Niveau von 1850–1900 steigen würde – also fast 3°C in den nächsten 80 Jahren. Nur die extremsten Stimmen würden solche kurzfristigen Anstiege offen vertreten, weshalb aktivistische Wissenschaftler stillschweigend unrealistische Annahmen in ihre Modelle einfließen ließen, um dramatische Szenarien zu erzeugen.

Das Ende von RCP8.5 zeichnete sich bereits im Vorjahr ab, als Präsident Trump mit einer Executive Order namens „Restoring Gold Standard Science“ die Verwendung dieses Szenarios für Wissenschaftler im US-Staatsdienst faktisch untersagte. Darin wurde auch festgestellt, dass eine zentrale unrealistische Annahme von RCP8.5 darin bestand, dass der Kohleverbrauch bis zum Ende des Jahrhunderts über die tatsächlich verfügbaren Reserven hinausgehen würde.

Damals wies der Klimaforscher Zeke Hausfather die Vorwürfe der Trump-Regierung zurück und erklärte, die Forschungsgemeinschaft habe sich bereits weiterentwickelt. Doch Pielke widersprach dieser Darstellung und verwies darauf, dass zwischen 2018 und 2021 rund 17.000 wissenschaftliche Arbeiten mit RCP8.5 veröffentlicht wurden, gegenüber 16.900 in den darauffolgenden drei Jahren. „Eine enorme Verschiebung“, bemerkte er ironisch.

RCP8.5 ging von hohen CO₂-Emissionen aus, die zu einem Strahlungsantrieb von 8,5 Watt pro Quadratmeter führen würden. Die neuen Szenarien dienen als Leitlinien für Computermodelle, die wiederum die Grundlage für die kommenden siebten IPCC-Bewertungsberichte bilden. Pielke schätzt, dass das neue Hochszenario zu etwa 3°C Erwärmung bis 2100 führen wird – weniger als die zuvor angenommenen 3,9°C, aber immer noch eine unwahrscheinliche Erwärmung von 1,8°C in weniger als 80 Jahren.

Natürlich bleiben auch diese neuen Szenarien Annahmen, und auf Grundlage historischer Daten zur atmosphärischen Gassättigung über 600 Millionen Jahre hinweg überschätzen sie weiterhin den Erwärmungseffekt von Spurengasen erheblich.

Der Klimawandel wurde über Jahre hinweg als existenzieller Wettlauf gegen die Zeit dargestellt, und trotz zahlreicher fehlgeschlagener Prognosen hat der Alarmismus nicht nachgelassen.

2019 warnte die US-Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez, dass der Planet in nur 12 Jahren zerstört werde, wenn das Klimaproblem nicht gelöst werde.

Bernie Sanders erklärte 2023, der Klimawandel sei „die größte Bedrohung für unser Land und die gesamte Menschheit“ und warnte, dass ohne sofortiges, gemeinsames Handeln die Lebensqualität zukünftiger Generationen stark gefährdet sei.

Diese wiederholte Darstellung eines dringenden Handlungsbedarfs führte zu massiven Ausgaben und weitreichenden politischen Maßnahmen. Milliarden von Steuergeldern flossen in Projekte für erneuerbare Energien, während neue Vorschriften die Kosten für Bürger erhöhten und ihre Wahlmöglichkeiten einschränkten.

So unterzeichnete Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom im Jahr 2020 eine Verordnung zum schrittweisen Ausstieg aus benzinbetriebenen Fahrzeugen bis 2035. Zwei Jahre später folgte New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul mit ähnlichen Vorgaben, die steigende Quoten emissionsfreier Fahrzeuge festlegten.

Diese Maßnahmen wurden als notwendige Reaktion auf Szenarien dargestellt, die das IPCC nun selbst als unrealistisch einstuft.

Der Klima-Alarmismus entwickelte sich dabei zu einem umfassenden politischen und finanziellen System – mit Fördergeldern, Interessengruppen, Mediennarrativen und regulatorischen Programmen, die auf der Annahme basierten, dass die Menschheit nur ein begrenztes Zeitfenster habe, um einen Kollaps zu verhindern.

„Die nun als unplausibel eingestuften Extremszenarien […] sind nicht nur akademische Konstrukte“, erklärt Pielke. „Sie sind in politische Maßnahmen und Regulierungen der größten Volkswirtschaften eingebettet, finden sich in wichtigen multilateralen Institutionen wieder und werden in Klimastresstests verwendet, die Hunderte Milliarden Dollar an Bankkapital beeinflussen.“

Diese Realität sollte Empörung auslösen.

Über Jahre hinweg wurde die Öffentlichkeit mit Worst-Case-Szenarien konfrontiert, die politische Entscheidungen beeinflussten, massive Ausgaben rechtfertigten und enorme Kapitalströme lenkten – alles unter dem Banner von Dringlichkeit und Angst. Wenn sich diese Prognosen als übertrieben oder unplausibel erweisen, ist das Ausmaß der Fehlallokation enorm.

Die Tatsache, dass diese Erkenntnis bislang keine breite Gegenreaktion ausgelöst hat, sagt ebenso viel aus wie der ursprüngliche Alarmismus.