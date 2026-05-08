USA führen neue Angriffe auf den Iran entlang des Hormuz durch – Trump sagt, Kriegsschiffe seien von „Verrückten“ beschossen worden und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Das US-Militär greift iranische Stellungen an der Südküste an, und es gibt Vorwürfe über eine Beteiligung der VAE; Explosionen erschüttern Abu Dhabi . CENTCOM gibt an, iranische Gegenangriffe abgewehrt zu haben .

. CENTCOM gibt an, . Der Iran behauptet, die USA hätten den Waffenstillstand verletzt , nachdem CENTCOM iranische Einrichtungen angegriffen hatte, die für die Angriffe verantwortlich waren; die USA behaupten, der Waffenstillstand sei nicht verletzt worden, obwohl sie einen iranischen Öltanker sowie Ziele in Bandar Abbas und Qeshm angegriffen haben.

, nachdem CENTCOM iranische Einrichtungen angegriffen hatte, die für die Angriffe verantwortlich waren; sowie Ziele in Bandar Abbas und Qeshm angegriffen haben. Die Trump-Regierung erwägt, die Operation zur Begleitung von Schiffen durch die Straße von Hormus mit Marine- und Luftunterstützung bereits diese Woche wieder aufzunehmen, nachdem Saudi-Arabien und Kuwait die Beschränkungen für den Zugang der USA zu ihren Stützpunkten und Lufträumen aufgehoben haben

mit Marine- und Luftunterstützung bereits diese Woche wieder aufzunehmen, nachdem zu ihren Stützpunkten und Lufträumen aufgehoben haben „Rote Linie“ der iranischen Kommission für nationale Sicherheit: Es hat kein Uran das Land verlassen; das Recht auf Urananreicherung, die vollständige Aufhebung der Sanktionen und die Freigabe der Vermögenswerte des Landes sind nicht verhandelbare rote Linien .

. Französischer atomgetriebener Flugzeugträger durchquert den Suezkanal im Rahmen einer Unterstützungsmission, während Europa diplomatischen Einfluss auf den Ausgang der Lage am Hormuzstrait anstrebt .

im Rahmen einer Unterstützungsmission, während . Erster chinesischer Tanker angeblich angegriffen: Eine Quelle aus der Schifffahrtsbranche teilte Caixin mit, dass dies das erste Mal sei, dass ein chinesischer Tanker in dem seit drei Monaten andauernden Krieg getroffen wurde, und bezeichnete dies als „psychologisch sehr schwer zu akzeptieren“.

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Trump: US-Kriegsschiffe seien von „Verrückten“ „unter Beschuss“ genommen worden

Iran behauptet, die USA hätten den Waffenstillstand verletzt, während aus den VAE Explosionen gemeldet werden (via Newsquawk)

IRAN BEHAUPTET, DIE USA HÄTTEN DEN WAFFENSTILLSTAND VERLETZT

Das oberste gemeinsame Militärkommando des Iran erklärt:

Die USA hätten den Waffenstillstand verletzt,

die USA hätten einen iranischen Öltanker und ein weiteres Schiff ins Visier genommen, die in die Straße von Hormus einfuhren,

der Iran werde „kraftvoll und ohne zu zögern“ reagieren.

US-QUELLE: KEIN VERSTOSS GEGEN DEN WAFFENSTILLSTAND

US-Beamte sagen laut Berichten von Axios/Fox:

US-Angriffe wurden im Hafen von Qeshm und in Bandar Abbas durchgeführt,

Die Angriffe bedeuten nicht, dass der Krieg wieder begonnen hat,

Der Waffenstillstand ist nicht beendet.

ANGRIFFE

Iranische Medien und Beamte behaupteten zudem:

Drei amerikanische Zerstörer seien in der Nähe der Straße von Hormus angegriffen worden,

iranischer Raketenbeschuss habe feindliche Einheiten nach erlittenen Schäden zum Rückzug gezwungen.

Diese Behauptungen sind unbestätigt.

Luftabwehrsysteme wurden mehrfach in der Umgebung von:

Teheran

Bandar Abbas

Qeshm

REGIONALE ZIELE

Der Iran beschuldigt die USA und „einige regionale Nationen“, Ziele im Gebiet der Straße von Hormus angegriffen zu haben.

Iranische Medien berichteten von Explosionen in Abu Dhabi und Dubai:

ISNA: Explosionen in Abu Dhabi und Dubai zu hören.

IRIB/Fars: Explosionen in Abu Dhabi zu hören.

Es gibt noch keine Bestätigung hinsichtlich Ursache, Schaden oder Verantwortlichkeit.

Ölpreis steigt aufgrund der Entwicklungen:

CENTCOM-Streitkräfte wehren iranische Gegenangriffe ab

CENTCOM bestätigt Angriff auf den Iran und Abwehr iranischer Vergeltungsmaßnahmen: „US-Streitkräfte wehrten unprovozierte iranische Angriffe ab und reagierten mit Selbstverteidigungsschlägen, als Lenkwaffenzerstörer der US-Marine am 7. Mai die Straße von Hormus in Richtung Golf von Oman passierten.

Iranische Streitkräfte feuerten mehrere Raketen ab und setzten Drohnen sowie kleine Boote ein, als die USS Truxtun (DDG 103), die USS Rafael Peralta (DDG 115) und die USS Mason (DDG 87) die internationale Seestraße passierten. Es wurden keine US-Einheiten getroffen.

Das US-Zentralkommando (CENTCOM) beseitigte die ankommenden Bedrohungen und griff iranische Militäreinrichtungen an, die für Angriffe auf US-Streitkräfte verantwortlich waren, darunter Raketen- und Drohnenabschussstellen, Kommando- und Kontrollzentren sowie Knotenpunkte für Aufklärung, Überwachung und Aufklärung. CENTCOM strebt keine Eskalation an, bleibt jedoch in Position und bereit, die amerikanischen Streitkräfte zu schützen.“

Bestätigung eines neuen US-Militärangriffs

Fox News bestätigt einen nächtlichen US-Militärangriff auf den iranischen Hafen Qeshm und Bandar Abbas, wobei US-Beamte jedoch versuchen, herunterzuspielen, dass dies einen Neustart des Krieges und der Bombardierungskampagne bedeutet. Dies berichtet die Chefkorrespondentin für nationale Sicherheit bei Fox, Jennifer Griffin:

Ein hochrangiger US-Beamterteilte mir mit, dass es sich vor wenigen Augenblicken um einen US-Militärschlag auf den iranischen Hafen von Qeshm und Bandar Abbas handelte, fügte jedoch hinzu, dass dies KEINE Wiederaufnahme des Krieges oder ein Ende des Waffenstillstands bedeute. Der Angriff auf einen der iranischen Ölhäfen erfolgt zwei Tage, nachdem der Iran 15 ballistische Raketen und Marschflugkörper auf den Hafen von Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten abgefeuert hatte, was bei den Golfstaaten Empörung auslöste, nachdem hochrangige Vertreter des Pentagon am Dienstag erklärt hatten, die iranischen Angriffe hätten nicht das Ausmaß gehabt, um den Waffenstillstand zu brechen, und bezeichneten sie als Angriffe geringen Ausmaßes, die nicht dieses Niveau erreichten.

Es gab Vorwürfe, dass die Vereinigten Arabischen Emirate daran beteiligt seien. Seit den ersten Explosionen wurde in den staatlichen Medien über weitere Anschläge berichtet, begleitet von einigen neuen Bildern:

USA HABEN AM DONNERSTAG IN DER GEGEND DER STRASSE VON HORMUZ LÄUFE DURCHGEFÜHRT: AXIOS

IRAN BEHAUPTET, RAKETEN AUF DREI US-ZERSTÖRER ABGEFEUERT ZU HABEN: TASNIM

Footage released by @IliaHashemicom purported to show air defence activity over Tehran tonight https://t.co/gv0FwwhiWN pic.twitter.com/WMRjne09jR — Faytuks News (@Faytuks) May 7, 2026

Übersetzung von „X“: Aufnahmen, die von @IliaHashemicom veröffentlicht wurden, sollen Luftverteidigungsaktivitäten über Teheran heute Abend zeigen

Weiterer Bericht:

🇮🇷🇺🇸🇦🇪 The explosion reports near the UAE are from U.S. warships being targeted, approximately 52km off the coast.



Developing. https://t.co/8c5x7wsosf — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 7, 2026

Übersetzung von „X“: Die Berichte über Explosionen in der Nähe der VAE stammen von US-Kriegsschiffen, die ins Visier genommen wurden, etwa 52 km vor der Küste.

Erklärung des iranischen Militärs: „Das kriminelle und aggressive Amerika und die Länder, die es unterstützen, sollten wissen, dass der Iran auf jede Aggression entschlossen reagieren wird.“

Explosionen und mögliche feindliche Aktionen an der Küste gemeldet

In den Nachtstunden im Iran haben staatliche Medien widersprüchliche Berichte über mysteriöse Explosionen entlang des Hormuz-Korridors veröffentlicht. Es ist bislang unklar, was genau vor sich geht, doch Berichten zufolge wurde in der Nähe von Bandar Abbas ein Pier getroffen, während in anderen südlichen Gebieten mögliche Drohnenaktivitäten sowie Gegenfeuer aus der Luft beobachtet wurden. Zu diesem frühen Zeitpunkt lässt sich noch wenig bestätigen. Via DropSite:

Die mit dem IRGC verbundene iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtet, dass einige iranische Quellen von einer „feindlichen Aktion“ der VAE im Hafen von Bahman Qeshm in der Nähe von Bandar Abbas sprechen, obwohl es dazu keine offizielle Bestätigung gibt.

Einigen Berichten zufolge reagierte die Luftabwehr auf zwei Drohnen, nachdem im Gebiet von Bandar Abbas mehrere Explosionen zu hören waren.

Andere Quellen behaupteten, die VAE, die von Tasnim als „Werkzeug des zionistischen Regimes“ bezeichnet werden, stünden hinter dem Vorfall am Dock.

Tasnim betonte, die Behauptungen seien weiterhin unbestätigt

Die iranische Nachrichtenagentur Mehr berichtet, die Luftabwehr habe zwei „feindliche“ Drohnen über Bandar Abbas und Qeshm abgeschossen.

💢BREAKING: Iranian State Media Reports Commercial Pier Struck Near Bandar Abbas



Iranian IRGC-affiliated outlet Fars News Agency reported Thursday that parts of the Bahman Qeshm pier, a commercial and passenger port on the eastern side of Qeshm Island at the entrance to the… pic.twitter.com/nxgmpDvvk4 — Drop Site (@DropSiteNews) May 7, 2026

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: Iranische Staatsmedien berichten von einem Angriff auf einen Handelshafen in der Nähe von Bandar Abbas Die mit dem iranischen Revolutionsgarden (IRGC) verbundene Nachrichtenagentur Fars berichtete am Donnerstag, dass Teile des Bahman-Qeshm-Hafens, eines Handels- und Passagierhafens an der Ostküste der Insel Qeshm an der Einfahrt zur Straße von Hormus, bei einem als Feuergefecht zwischen iranischen Streitkräften und „dem Feind“ bezeichneten Vorfall getroffen wurden. Auch der staatliche Rundfunk IRIB berichtete von Explosionsgeräuschen in der Gegend. Weitere Details waren zunächst nicht verfügbar. Seit der Übernahme der Kontrolle über den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus hat der Iran vorgeschrieben, dass Schiffe einen bestimmten Korridor zwischen der Insel Qeshm und der Insel Larak passieren müssen.

Möglicher Vorfall im Zusammenhang mit einem US-Militärangriff?…

Iranian forces fired missiles at U.S. military units “that intended to seize an Iranian oil tanker” in the Strait of Hormuz, according to Iranian State TV. https://t.co/UwF4jVUoph — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) May 7, 2026

Übersetzungen von „X“: Laut dem iranischen Staatsfernsehen feuerten iranische Streitkräfte Raketen auf US-Militäreinheiten ab, „die beabsichtigten, einen iranischen Öltanker“ in der Straße von Hormus zu kapern.

Das iranische Staatsfernsehen berichtet, dass seine Streitkräfte „nach einem Angriff der US-Streitkräfte auf einen iranischen Öltanker“ Raketen auf „feindliche Einheiten“ in der Straße von Hormus abgefeuert hätten. Zudem kam es am Bahman-Pier in Qeshm zu einer Explosion „während eines Feuergefechts zwischen den iranischen Streitkräften und dem Feind“. Die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur Mehr berichtet, die iranische Luftabwehr habe zwei feindliche Flugzeuge über Bandar Abbas und Qeshm abgeschossen.

Trump erwägt Berichten zufolge die Wiederaufnahme des „Project Freedom“, nachdem die Golfstaaten die Beschränkungen für den militärischen Zugang aufgehoben haben

Der S&P 500 fiel auf Tagestiefststände, als der Ölpreis in die Höhe schoss, nachdem das Wall Street Journal berichtete, dass die USA bereits in dieser Woche die Wiederaufnahme des „Project Freedom“ anstreben und dass Saudi-Arabien und Kuwait die Beschränkungen für den Zugang zum Luftraum aufgehoben haben.

Saudi-Arabien und Kuwait haben die Beschränkungen für die Nutzung ihrer Stützpunkte und ihres Luftraums durch das US-Militär aufgehoben, die nach Beginn der amerikanischen Operation zur Wiederöffnung der Straße von Hormus verhängt worden waren, wie US-amerikanische und saudische Regierungsvertreter mitteilten. Damit wurde ein Hindernis beseitigt, das Präsident Trumps Bemühungen, Schiffe durch diese wichtige Wasserstraße zu leiten, bisher behindert hatte.

Die Trump-Regierung beabsichtigt nun, die Operation zur Begleitung von Handelsschiffen mit Marine- und Luftunterstützung wieder aufzunehmen, die sie diese Woche nach 36 Stunden unterbrochen hatte, so US-Beamte.

Es ist jedoch unklar, wann dies geschehen könnte, obwohl Vertreter des Pentagon einen Zeitplan nannten, der bereits diese Woche vorsieht.

Die US-Operation zur gewaltsamen Öffnung der Meerenge stützte sich auf eine riesige Flugzeugflotte, um Handelsschiffe vor iranischen Raketen und Drohnen zu schützen, wodurch saudische und kuwaitische Stützpunkte sowie der Luftraum für die Durchführung entscheidend waren.

Die reflexartige Reaktion waren höhere Ölpreise…

…und die Chancen auf ein Friedensabkommen bis Ende nächster Woche sind geringer…

Trump hatte die Initiative mit dem Namen „Project Freedom“ am Dienstagabend ausgesetzt, nachdem er mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman telefoniert hatte, wobei der de facto-Führer Saudi-Arabiens seine Bedenken zum Ausdruck brachte und den Präsidenten über die Entscheidung bezüglich der Beschränkungen für Stützpunkte und den Luftraum informierte, wie saudische Beamte mitteilten. Der Präsident habe versucht, den Staatschef aus der Golfregion zum Einlenken zu bewegen, sagten sie.

Iran bekräftigt „rote Linie“ bei Uran – treibt Ölpreis in die Höhe

Das ist zwar nichts „Neues“ – doch der Zeitpunkt ist entscheidend, da die USA immer noch auf Teherans Antwort auf den jüngsten Friedensvorschlag warten, während Berichte besagen, dass Präsident Trump die Angelegenheit abschließen möchte.

Der Sekretär der Nationalen Sicherheitskommission des iranischen Parlaments erklärte gegenüber Nour News: Es hat kein Uran das Land verlassen; das Recht auf Urananreicherung, die vollständige Aufhebung der Sanktionen und die Freigabe der Vermögenswerte des Landes sind nicht verhandelbare rote Linien. Weiterhin sagte er, dass „Trumps Behauptung über den Abtransport von 400 Kilogramm Uran aus dem Iran ein „politischer Bluff und eine reine Lüge“ sei. Es hat kein Uran das Land verlassen.“

Die Rückkehr zu solch entschiedener Rhetorik und die Wahrscheinlichkeit, dass dies eine Ablehnung der aktuellen Forderungen Washingtons signalisiert, ließen den Ölpreis wieder steigen…

Ölpreis rutscht ab – Berichte über bevorstehenden „Durchbruch“ bei festsitzenden Schiffen

Ein sehr optimistischer, aber unbestätigter Bericht vom frühen Donnerstag: Die Stimmung im frühen Morgenhandel hellte sich auf, nachdem Al Arabiya berichtete, dass „in den kommenden Stunden ein Durchbruch in der Situation der in der Meerenge festsitzenden Schiffe zu erwarten ist“.

„Die amerikanische Seeblockade in der Straße von Hormus wird wahrscheinlich aufgehoben, nachdem Washington und Teheran Berichten zufolge eine diesbezügliche Einigung erzielt haben“, heißt es in dem Bericht der saudischen Medien. „Die Einigung beider Seiten über die Aufhebung der Seeblockade wurde am Donnerstag (7. Mai) erzielt, nachdem die USA einer schrittweisen Wiederöffnung der Straße von Hormus zugestimmt hatten.“

Der Ölpreis ist den ganzen Vormittag über gefallen…

Und hier kommt ein großes Aber von Politico:

Präsident Donald Trumps ständige Herabwürdigung iranischer Führer beunruhigt einige mit dem Nahen Osten vertraute arabische und US-amerikanische Regierungsvertreter, die befürchten, dass solche Beleidigungen sich als großes Hindernis für eine echte Beendigung eines Krieges erweisen könnten, der die Weltwirtschaft belastet hat. Im Mittelpunkt ihrer Sorge steht die Frage, ob Trump bereit ist, den islamistischen Führern in Teheran genügend Respekt entgegenzubringen, um ihnen einen gewissen Sieg zuzugestehen, selbst wenn sie den Forderungen der USA zustimmen, die sie militärisch schwächen würden. „Er will unbedingt, dass das hier ein Ende hat“, sagte ein hochrangiger arabischer Beamter aus der Golfregion, der mit den Friedensgesprächen vertraut ist, über Trump. „Aber die Iraner weigern sich bislang, ihm das zu geben, was er braucht, um sein Gesicht zu wahren und abzuziehen. Und er scheint nicht zu verstehen, dass auch sie ihr Gesicht wahren müssen.“

Französischer Atomflugzeugträger soll ins Rote Meer und in den Golf von Aden

Frankreich und Großbritannien könnten sich laut den Bewegungen von Kriegsschiffen sowie aktuellen Erklärungen darauf vorbereiten, sich – wenn auch sehr verspätet – den US-Streitkräften in den Gewässern des Nahen Ostens anzuschließen. Ägypten und Frankreich überwachten am Mittwoch die Durchfahrt des französischen Flugzeugträgers „Charles de Gaulle“ durch den Suezkanal als Teil eines Konvois in Richtung Süden, wie die Suezkanalbehörde mitteilte.

Das französische Verteidigungsministerium hat laut einer aktuellen Erklärung bekannt gegeben, dass der atomgetriebene Flugzeugträger ins Rote Meer und in den Golf von Aden entsandt wird, als Teil einer multinationalen Initiative zur Wiederherstellung der Schifffahrt durch die Straße von Hormus. Es ist also klar, dass der Konvoi im Vergleich zur US-Seeblockade in der Region des Golfs von Oman weitgehend eine unterstützende Rolle im Hintergrund spielen wird. Paris und London haben zudem deutlich gemacht, dass ihre Schiffe sich erst nach Kriegsende direkt an den Operationen im Persischen Golf beteiligen würden.

(Reuters) – Iran’s President Masoud Pezeshkian said he met recently with Supreme Leader Mojtaba Khamenei, state media reported on Thursday, offering a first public account of him meeting Khamenei after the latter suffered severe wounds at the start of the U.S.-Israeli war on… — Phil Stewart (@phildstewart) May 7, 2026

Übersetzung von „X“: (Reuters) – Irans Präsident Masoud Pezeshkian sagte, er habe kürzlich Oberster Führer Mojtaba Chamenei getroffen, berichteten staatliche Medien am Donnerstag und lieferten damit den ersten öffentlichen Bericht über ein Treffen mit Chamenei, nachdem dieser zu Beginn des US-israelischen Kriegs gegen den Iran schwere Verletzungen erlitten hatte. Das Treffen war von einer „bescheidenen und tief herzlichen“ Atmosphäre geprägt, so Pezeshkian, wie berichtet wurde.

Auf technischer Ebene hat das Weiße Haus erst diese Woche versucht zu verkünden, dass die „Operation Epic Fury“ beendet und das „Projekt Freedom“ begonnen habe. Es ist jedoch unklar, ob die europäischen Verbündeten diese Bezeichnung akzeptieren. Macron hat deutlich gemacht, dass Frankreich nicht an dem Konflikt beteiligt ist, doch Europa strebt eine diplomatische Stimme am Verhandlungstisch an, nachdem es die letzten zwei Monate weitgehend am Rande gestanden hat.

Zwei wichtige Verbündete am Golf haben Berichten zufolge den Zugang zu Stützpunkten und Luftraum für die USA ausgesetzt

Präsident Trump hat Pläne zur Unterstützung der Handelsschifffahrt durch die Straße von Hormus abrupt gestoppt, nachdem Saudi-Arabien den Zugang des US-Militärs zu seinen Stützpunkten und seinem Luftraum für die Operation ausgesetzt hatte, wie zwei US-Beamte gegenüber NBC angaben. Kuwait soll ähnliche Beschränkungen verhängt haben, nachdem es Ziel iranischer Raketen geworden war.

Den Beamten zufolge überraschte Trump die Verbündeten am Golf, als er das „Project Freedom“ auf Truth Social ankündigte, was in Riad für Ärger sorgte. Saudi-Arabien soll darauf reagiert haben, indem es Washington mitteilte, dass es den US-Streitkräften nicht gestattet sei, Flugzeuge von der Prince-Sultan-Luftwaffenbasis südöstlich von Riad aus zu betreiben oder den saudischen Luftraum zur Unterstützung der Mission zu durchqueren. Auch andere Verbündete am Golf waren Berichten zufolge von dieser Entwicklung überrascht, wobei Drop Site News ebenfalls berichtete, dass Kuwait einen ähnlichen Schritt unternommen habe, um den Zugang zu Stützpunkten zu unterbinden oder einzuschränken.

Doch so formulierte Trump die Unterbrechung damals in einem Beitrag auf Truth Social: „Aufgrund der Bitte Pakistans und anderer Länder, des enormen militärischen Erfolgs, den wir während der Kampagne gegen den Iran erzielt haben, und darüber hinaus“ … und er sagte auch, es sei notwendig, „zu prüfen, ob das Abkommen abgeschlossen und unterzeichnet werden kann.“ Am nächsten Tag wurde klar, dass sich die beiden Seiten nicht näher an den Verhandlungstisch herangearbeitet hatten, geschweige denn tatsächlich ein Abkommen zur Beendigung des Krieges unterzeichnet hatten.

President Trump has laid out a clear choice for Iran: Reach a deal, or the bombing resumes. pic.twitter.com/isThSrLwo9 — Trey Yingst (@TreyYingst) May 7, 2026

Übersetzung von „X“: Präsident Trump hat der Iran eine klare Wahl aufgezeigt: Schließen Sie einen Deal, oder die Bombenangriffe werden wieder aufgenommen.

Das Weiße Haus bestreitet unterdessen den wesentlichen Inhalt des NBC-Berichts, wobei ein Beamter darauf besteht, dass „die regionalen Verbündeten im Voraus informiert wurden“.

Erster chinesischer Tanker in der Nähe von Hormus angegriffen, während Peking die Wiederöffnung der Seestraße fordert

In dieser Woche haben sich die Spannungen in der Straße von Hormus zweifellos verschärft, nachdem es zu einer Welle iranischer Angriffe auf Handelsschiffe gekommen war – dies im Zuge einer Militäroperation der USA zur Eskortierung von Handelsschiffen durch diese maritime Engstelle. Bis Mitte der Woche hatten sich die Spannungen gelegt, und der Iran prüft noch immer einen 14-Punkte-Vorschlag der USA zur Beendigung des Konflikts, wobei Teheran voraussichtlich noch heute seine Antwort an pakistanische Vermittler übermitteln wird.

Präsident Trump sagte, die Gespräche mit dem Iran seien „sehr gut“ verlaufen, und deutete an, dass eine Einigung weiterhin möglich sei. Das iranische Außenministerium bestätigte, dass der US-Vorschlag noch geprüft werde. Doch als zu Beginn der Woche auf der weltweit wichtigsten Wasserstraße Chaos ausbrach, hieß es in einem neuen Bericht, dass ein großer Tanker für raffinierte Produkte, der einem chinesischen Reeder gehört, am Montag vor dem Hafen Al Jeer in den Vereinigten Arabischen Emiraten angegriffen wurde, wie Reuters berichtete.

Das in Peking ansässige Wirtschaftsmedium Caixin berichtete, dass das Deck des Schiffes nach dem Angriff in Flammen stand. Das Medium merkte an, dass das Schiff mit der Aufschrift „CHINA OWNER & CREW“ gekennzeichnet war. Eine Quelle aus der Schifffahrtsbranche erklärte gegenüber Caixin, dies sei das erste Mal gewesen, dass ein chinesischer Tanker in dem seit drei Monaten andauernden Konflikt getroffen wurde, und bezeichnete dies als „psychologisch sehr schwer zu akzeptieren“.

Kurz nach dem Angriff auf den chinesischen Tanker wurde klar, warum Chinas Außenminister Wang Yi zwei Tage später, am Mittwoch, die rasche Wiederöffnung der Meerenge von Hormus forderte. „Die internationale Gemeinschaft teilt das gemeinsame Anliegen, den normalen und sicheren Schiffsverkehr durch die Meerenge wiederherzustellen“, erklärte Außenminister Wang Yi laut einer offiziellen chinesischen Stellungnahme gegenüber dem iranischen Außenminister Abbas Araghchi. „China hofft, dass die betroffenen Parteien so schnell wie möglich auf den eindringlichen Appell der internationalen Gemeinschaft reagieren werden.“

Chinas Dringlichkeit, die stark gestörte Durchfahrt durch die Straße von Hormus wiederherzustellen, kommt etwas mehr als eine Woche vor dem Besuch von Präsident Trump in Peking, wo er sich mit Präsident Xi Jinping treffen wird. Die große Frage ist, ob China mit den USA zusammenarbeiten wird, um den Konflikt zu beenden und die Meerenge wieder zu öffnen, da ein Großteil des Tankerverkehrs durch diese kritische Wasserstraße für Asien bestimmt ist und die Störung zu Treibstoffengpässen und explodierenden Preisen für Rohöl und verwandte Produkte in der Region geführt hat.

„China präsentiert sich gerne als große stabilisierende Kraft in der Welt, aber stellen Sie sich vor, sie hätten eine echte diplomatische Errungenschaft, wie die Vermittlung der Öffnung der Straße von Hormus, als Beweis dafür“, sagte Richard McGregor, Senior Fellow am Lowy Institute, gegenüber Bloomberg. Er merkte an, dass einige in Peking dafür plädieren würden, den Moment zu nutzen, um den USA in Fragen wie Taiwan „einige Zugeständnisse abzuringen“. Der erste chinesische Tanker, der im Konflikt zwischen den USA und dem Iran angegriffen wurde, sowie das bevorstehende Gipfeltreffen zwischen Trump und Xi könnten die Auslöser dafür sein, dass die internationale Gemeinschaft den Iran zu einem Friedensabkommen mit den USA drängt. Unterdessen durchquert ein französischer Flugzeugträger den südlichen Teil des Suezkanals und fährt ins Rote Meer, um den Tankerverkehr durch die Straße von Hormus wiederherzustellen.

Weitere regionale Entwicklungen

via Newsquawk

Al Arabiya berichtete, dass „in den kommenden Stunden ein Durchbruch in der Situation der in der Meerenge festsitzenden Schiffe zu erwarten ist“, was den Druck auf den Rohölmarkt ankurbelte.

Laut CNN, das sich auf eine regionale Quelle beruft, soll der Iran den Vermittlern am Donnerstag seine Antwort auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Konflikts übermitteln.

US-Präsident Trump könnte laut Axios unter Berufung auf US-Beamte vor seiner China-Reise zu militärischen Maßnahmen greifen, sollte es zu keiner Einigung mit dem Iran kommen.

Der Iran werde voraussichtlich am Donnerstag den Vermittlern seine Antwort übermitteln, berichtete CNN unter Berufung auf eine regionale Quelle.

„Arabische Quellen: Einigung über die Lockerung der Blockade im Austausch für die schrittweise Öffnung der Straße von Hormus“, berichtete Al Arabiya; „In den kommenden Stunden wird es einen Durchbruch in der Situation der in der Meerenge festsitzenden Schiffe geben“.

Der Sprecher des pakistanischen Außenministeriums sagte: „Wir sprechen nicht von Krieg, sondern von Dialog und Diplomatie. Sollte es jedoch zu einer Aggression kommen, ähnlich der, die wir letztes Jahr erlebt haben, werden wir reagieren; Pakistan wird genauso reagieren wie damals“, schrieb Mallick.

Der Sprecher des pakistanischen Außenministeriums sagte: „Wir haben noch keine Antwort vom Iran bezüglich der US-Änderungsvorschläge erhalten“, berichtete Al Jazeera.

„Eine pakistanische Quelle gegenüber Al Arabiya sagte, der Iran könnte seine Antwort auf den US-Vorschlag heute dem pakistanischen Vermittler übergeben“, so Al Arabiya.

„Bislang gibt es keine Vereinbarungen für direkte Treffen zwischen den Iranern und den Amerikanern.“

„Die Kontakte mit den Iranern dauern an, und es gibt keine Hindernisse, die eine Fortsetzung verhindern.“

„Es finden weiterhin Gespräche über den Status der Straße von Hormus statt, und eine Einigung ist nach wie vor möglich.“

Das pakistanische Außenministerium erklärte: „Wir erwarten eine dringende Einigung zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten“, berichtete Al Araby.

„Israel wurde darüber informiert, dass der Iran zugestimmt hat, seine Bestände an 60-prozentig angereichertem Uran in ein bisher unbekanntes Drittland zu transferieren“, berichtete Sky News Arabia unter Berufung auf den israelischen Sender Channel 12.

Der Sprecher des pakistanischen Außenministeriums sagte zum Abkommen zwischen den USA und dem Iran: „Wir würden eher früher als später eine Einigung erwarten“, schrieb der pakistanische Journalist Mallick.

„Wir werden jede Einigung begrüßen, wo auch immer sie zustande kommt; sollte sie in Islamabad stattfinden, wäre das eine Ehre und ein Privileg.“

Das vorgeschlagene Abkommen zwischen den USA und dem Iran könnte die Aktionen der IDF im Libanon einschränken, berichtete die israelische Presse unter Berufung auf einen israelischen Beamten.

US-Präsident Trump sagte zum Thema Iran, dass sich alles sehr schnell klären werde.

Die IDF teilte mit, sie habe ein verdächtiges Luftziel abgefangen, das vom Libanon aus in Richtung Israel abgefeuert worden war, nachdem in Manara, Margaliot und Kiryat Shmona Sirenen ertönt waren.

Der libanesische Premierminister Salam erklärte, man strebe keine Normalisierung der Beziehungen zu Israel an, und es sei noch zu früh, um über ein mögliches Treffen mit dem israelischen Premierminister Netanjahu zu sprechen.

Der Iran hat eine Mitteilung an Handelsschiffe in der Straße von Hormus herausgegeben, in der es heißt, der iranische Hafen sei vollständig darauf vorbereitet, allgemeine maritime Dienstleistungen und Unterstützung für die Schiffe bereitzustellen, berichtete IRNA.

US-Präsident Trump könnte vor seiner China-Reise ohne ein Abkommen mit dem Iran zu militärischen Maßnahmen greifen, berichtete Axios unter Berufung auf US-Beamte.

US-Präsident Trumps Kehrtwende hinsichtlich seines Plans, Schiffen die Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu erleichtern, erfolgte, nachdem Saudi-Arabien den USA die Nutzung seiner Stützpunkte und seines Luftraums zur Durchführung des „Project Freedom“ untersagt hatte, berichtete NBC unter Berufung auf US-Beamte.

Ein Vertreter der politischen Abteilung der Marine der IRGC erklärte, man werde die Kontrolle über die Straße von Hormus übernehmen, und jeder Angriff werde mit einem Plan beantwortet, der die Berechnungen des Feindes übertreffe, berichtete Al Jazeera.

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