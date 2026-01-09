Die EU wird KI-assimiliert werden

Von Bas van Geffen, Senior Macro Strategist bei Rabobank

Widerstand ist zwecklos. Sie werden KI-assimiliert werden. Die Trump-Regierung will unbedingt, dass der Rest der (westlichen?) Welt amerikanische künstliche Intelligenz und Technologie übernimmt. In der vergangenen Woche setzten die USA das Technologie-Wohlstandsabkommen zwischen den USA und dem Vereinigten Königreich aus, Berichten zufolge, weil die Trump-Regierung über den mangelnden Fortschritt bei den Handelsgesprächen frustriert war.

Der Telegraph berichtete jedoch, dass dies auch mit der Sorge zusammenhängen könnte, das britische Online-Sicherheitsgesetz könne die Entwicklung amerikanischer künstlicher Intelligenz bremsen – während die USA versuchen, China voraus zu bleiben. Das ergibt Sinn: Die US-Regierung ist seit Langem unzufrieden mit der europäischen Regulierung in vielen Bereichen, darunter auch bei digitalen Dienstleistern.

Der US-Handelsbeauftragte argumentiert, dass dadurch ein ungleiches Spielfeld für US-Unternehmen entstehe, während europäische Unternehmen in den USA frei operieren dürften. Gestern warnte Greer die Europäische Union, dass die USA jedes ihnen zur Verfügung stehende Instrument einsetzen könnten, um gegen „unangemessene“ Regulierungen vorzugehen, und nannte dabei rund ein Dutzend europäischer Unternehmen, die betroffen sein könnten.

Die EU erwägt zwar, in mehreren Bereichen Bürokratie abzubauen, hat bislang jedoch wenig Bereitschaft gezeigt, etwa Datenschutzgesetze auszuhöhlen. Unterdessen hat die Trump-Regierung ihre Bereitschaft gezeigt, Regierungen auch mit anderen Mitteln unter Druck zu setzen. Könnte das Beharren Brüssels auf diesen Regeln zu einem neuen Handelskonflikt mit den USA führen?

Diese Drohungen werfen neue Zweifel an den EU-US-Beziehungen auf, nachdem die USA auch die Verpflichtung des Landes zu Artikel 5 des NATO-Vertrags infrage gestellt haben. Das Handelsabkommen, das Anfang dieses Jahres geschlossen wurde, hat die US-Regierung offensichtlich nicht besänftigt – trotz der Zusagen Brüssels, mehr in den USA zu investieren und mehr amerikanische Energie- und Verteidigungsgüter zu kaufen.

In der jüngsten Runde der Ukraine-Russland-Friedensgespräche bieten die USA der Ukraine nun „Garantien ähnlich denen unter Artikel 5 des NATO-Vertrags“ an. Dies ist ein Versuch, die ukrainische Forderung nach starken Sicherheitsgarantien mit Russlands Forderung zu verbinden, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied wird.

Es handelt sich um ein Angebot nach dem Prinzip „Nimm es oder lass es“, und man kann sich durchaus fragen, ob „ähnliche Garantien“ für die Ukraine ausreichen, um einem Abkommen zuzustimmen – insbesondere nachdem Finanzminister Bessent Artikel 5 untergraben hatte, indem er erklärte, die USA würden im Falle eines russischen Angriffs keine Truppen nach Europa entsenden, sondern lediglich Waffen verkaufen.

Nichtsdestotrotz tendierten die Ölmärkte weiter nach unten, da die Friedensgespräche andauern und ein globales Überangebot über dem Markt schwebt. WTI fiel in den vergangenen vier Handelssitzungen um fast 6 % und erreichte mit 55 US-Dollar pro Barrel erstmals seit Februar 2021 dieses Niveau. Allerdings erholten sich die Ölpreise von ihren jüngsten Tiefstständen, nachdem Präsident Trump den Druck auf Venezuela durch eine Blockade von Tankern erhöht hatte.

Gestern stand außerdem ein umfangreicher Datenkalender an, da die US-Statistikbehörden weiterhin Rückstände aufarbeiten, nachdem der Shutdown viele offizielle Datenveröffentlichungen gestört hatte.

Dies führte zu einem sehr ungewöhnlichen Arbeitsmarktbericht – und nicht nur, weil er an einem Dienstag veröffentlicht wurde. Das BLS holte den fehlenden Oktober-Bericht nach. So erfuhren wir, dass die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft im Oktober um 105.000 zurückgingen und sich die Beschäftigung im November um 64.000 erholte. Das bedeutet, dass der Arbeitsmarkt seit April netto kaum Veränderung gezeigt hat.

Die durchschnittlichen Stundenlöhne im November fielen schwächer aus als erwartet, und die Arbeitslosenquote stieg von 4,4 % im September auf 4,6 %. Insgesamt bleibt das Bild eines schwächeren Arbeitsmarktes bestehen. Das spricht für weitere geldpolitische Lockerungen, allerdings wahrscheinlich nicht im Januar. Diese beiden Monate waren nicht schwach genug, um im FOMC größere Dringlichkeit zu erzeugen.

Zudem weisen einige der Daten aufgrund des Shutdowns etwas größere Fehlermargen auf. Das Fehlen eines Oktober-Berichts mag den Händlern ihre Unterhaltung am ersten Freitag im November genommen haben, stellte die Statistiker jedoch vor größere Probleme, etwa das Fehlen der üblichen statistischen Gewichtungen für den aktuellen Bericht, die auf Vormonaten basieren. Daher mussten sie ihre Methodik zur Gewichtung einzelner Antworten in den aggregierten Beschäftigungsstatistiken anpassen. Hinzu kam eine niedrigere Rücklaufquote als üblich.

Im Gegensatz dazu waren die Rücklaufquoten bei der Betriebsbefragung höher als sonst. Die Erhebungszeiträume für die Umfragen im Oktober und November wurden aufgrund des Shutdowns verlängert, was den Arbeitgebern mehr Zeit zur Beantwortung gab. Dies könnte in den kommenden Monaten zu etwas geringeren Revisionen der gestrigen Schätzungen der Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft führen.

Unterdessen fielen die europäischen Einkaufsmanagerindizes etwas schwächer aus als erwartet. Die Aktivität im Euroraum war bislang widerstandsfähiger als angenommen, doch diese Daten deuten darauf hin, dass ein Teil dieser Widerstandsfähigkeit nun nachlässt. Wir hatten ohnehin mit einer Schwächephase gerechnet, bevor das Wachstum im Euroraum im Laufe des Jahres 2026 wieder an Dynamik gewinnt. Dennoch nahm der PMI-Bericht etwas Druck aus den jüngsten Markterwartungen hinsichtlich einer möglichen Zinserhöhung bis Ende 2026. Der Rückgang der kurzfristigen Zinsen führte zu einer moderaten Versteilerung der europäischen Zinskurve.

In den britischen Geldmärkten nehmen die Erwartungen an Zinssenkungen deutlicher zu. Die Inflation im Vereinigten Königreich blieb im November erneut hinter den Erwartungen zurück. Die Gesamtinflation verlangsamte sich auf 3,2 % gegenüber dem Vorjahr. Das liegt unter der Prognose der Bank of England von 3,4 % und ist der schwächste Wert seit acht Monaten. Auch die Kerninflation ließ nach: Sie sank auf 3,2 % gegenüber dem Vorjahr, den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren, während die Dienstleistungsinflation auf 4,4 % zurückging. Die Bank beobachtet zudem die Nahrungsmittelinflation genau, da sie die Inflationserwartungen der Haushalte beeinflusst. Diese verlangsamte sich von 4,9 % auf 4,2 % gegenüber dem Vorjahr.

In Kombination mit schwachen Aktivitätsdaten seit dem Sommer, steigender Arbeitslosigkeit und einer Abschwächung des Lohnwachstums im privaten Sektor scheint das disinflationäre Narrativ die Diskussionen im geldpolitischen Ausschuss (MPC) zu dominieren. Die Risiken einer anhaltend hohen Inflation nehmen ab. Insgesamt deuten die Daten darauf hin, dass die Bank of England hinter der Kurve liegt.

Die Zinssenkung um 25 Basispunkte morgen scheint fest eingeplant zu sein, und weitere Lockerungen bereits im Februar erscheinen zunehmend plausibel. Wir hatten bereits eine weitere Senkung im Februar eingeplant und sehen Abwärtsrisiken für unsere Prognose eines Endzinssatzes von 3,25 % im kommenden Jahr – insbesondere, wenn sich die britische Wirtschaft nicht von der Schwäche erholt, die in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres zu beobachten war.