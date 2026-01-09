Der wahre Deep State ist der, der von Trump geführt wird“ – Hersh über Venezuelas Rolle im Machtkampf USA–China

WAS IST TRUMPS GAMBIT IN VENEZUELA?

Seine jüngsten Schritte haben ihre Wurzeln in Dick Cheneys Plänen für die Welt nach dem Kalten Krieg

Seymour Hersh

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro ist nach der Landung auf einem Hubschrauberlandeplatz in Manhattan in Handschellen zu sehen, eskortiert von Bundesagenten auf dem Weg zu einem Gerichtsgebäude am Montag. / Foto von XNY/Star Max/GC Images.

Amerika und die Welt versuchen herauszufinden, was sich jenseits der Schlagzeilen tatsächlich abgespielt hat und warum Präsident Donald Trump Venezuela angegriffen und dessen Präsidenten und dessen Ehefrau am Samstag festgenommen – oder entführt – hat.

Stephen Miller, stellvertretender Stabschef des Weißen Hauses und Berater für Heimatschutz, verließ am Montag seinen wohlgesinnten Platz bei Fox News, um bei CNN zu erklären, dass das Vorgehen in Venezuela völlig angemessen und logisch gewesen sei. „Wir sind eine Supermacht“, sagte er zu Jake Tapper, „und unter Präsident Trump werden wir uns auch als Supermacht verhalten. Es ist absurd, dass wir zulassen würden, dass ein Land in unserem eigenen Hinterhof zum Rohstofflieferanten für unsere Gegner wird, aber nicht für uns.

Wir haben das Sagen, weil wir das US-Militär außerhalb des Landes stationiert haben. Wir legen die Bedingungen fest. Wir haben ein vollständiges Embargo auf ihr gesamtes Öl und ihre Fähigkeit, Handel zu treiben.“

Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Michael Waltz, machte am Montag vor dem Sicherheitsrat denselben Punkt: „Man kann nicht zulassen, dass die größten Energiereserven der Welt unter der Kontrolle von Gegnern der Vereinigten Staaten stehen.“

Ihre Prahlerei und ihre grobe Sprache fesselten die weltweiten Medien, lenkten jedoch zugleich von einem opportunistischen Plan Trumps ab, dessen Ziel nicht nur darin bestand, den korrupten Präsidenten Nicolás Maduro zu stürzen, sondern vor allem darin, China – Amerikas wirtschaftlichem Rivalen – den Zugang zu seinen laufenden Käufen von Venezuelas billigem schweren Rohöl abzuschneiden. Das nächste Ziel, so wurde mir gesagt, werde Iran sein, ein weiterer Lieferant für China, dessen Rohölreserven die viertgrößten der Welt sind.

Irans religiöse Führung steht bereits unter politischem Druck, ausgelöst durch Wasserknappheit und den mangelnden Zugang der Bevölkerung zu einer Vielzahl lebenswichtiger Güter. Die Proteste folgen Monate nach den Bombenangriffen, die im vergangenen Juni von den USA und Israel durchgeführt wurden. Hauptziele der Angriffe waren Einrichtungen, die mit Irans Atomprogramm in Verbindung standen, doch sie zerstörten auch den Kern von Irans Flugabwehr- und ballistischem Raketenabwehrsystem und trafen wichtige Regierungsgebäude sowie Wohnhäuser in der Hauptstadt Teheran.

Kürzlich wurde ich von einem bedeutenden Akteur der internationalen Ölindustrie daran erinnert, dass die Imperative der aktuellen amerikanischen Intervention in Venezuela erstmals von einer geheimen Arbeitsgruppe formuliert wurden, die kurz nach der Wahl von George W. Bush im Jahr 2000 eingerichtet wurde. Vizepräsident Dick Cheney, ein ehemaliger republikanischer Kongressabgeordneter und früherer CEO von Halliburton, einem der weltweit größten Energieversorgungsunternehmen, wurde schnell für seine starken Vorstellungen über die Notwendigkeit amerikanischer Unabhängigkeit bei der Öl- und Gasversorgung bekannt.

Nur wenige Tage nach Amtsantritt berief Cheney die geheime Gruppe aus Ölmanagern und Energieexperten ein, offiziell bekannt als National Energy Policy Development Group, später als Cheney Energy Task Force bezeichnet. Die Existenz der Gruppe war öffentlich bekannt, doch Cheney weigerte sich in einer seiner typischen Manöver, irgendetwas darüber offenzulegen – einschließlich der Namen der Mitglieder –, trotz massiven öffentlichen Drucks. Später erfuhr ich, dass eines von Cheneys Zielen, das er mit Mitgliedern der Arbeitsgruppe teilte, darin bestand, einen Weg zu finden, den Ölfluss von Russland zu den Verbrauchern in Mittel- und Osteuropa abzuschneiden und die später massiven Lieferungen nach China zu verlangsamen. (Russlands Pipelines nach Europa sind für US-Regierungen seit den frühen Tagen der Kennedy-Administration eine politische Sorge.)

Die Gruppe legte ihren Bericht im März 2001 vor und wurde nach dem 11. September nicht mehr gehört. Cheney blieb dennoch entschlossen, wie einige seiner engen Mitarbeiter verstanden, seine Hände „um den Hals“ – die genauen Worte eines Mitarbeiters – von Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, zu legen.

Ich war zu dieser Zeit Washington-Korrespondent des New Yorker und wusste über Teile davon Bescheid, doch es tobte ein Krieg gegen den islamischen Terrorismus, und Russlands Ölinteressen spielten in diesem Konflikt keine Rolle. Die Bush-Regierung marschierte 2001 in Afghanistan und 2003 im Irak ein.

Und so ist heute, nach Ansicht einiger internationaler Ölmanager, das eigentliche Ziel des Angriffs auf Venezuela nicht Maduro selbst gewesen, sondern seine Bereitschaft, Öl an China zu verkaufen – ein Land, das vom US-Militär und vielen in der politischen Welt seit Langem als gegenwärtiger und zukünftiger Feind betrachtet wird.

„Das große Spiel ist die Vereinigten Staaten gegen China“, sagte mir ein Ölexperte. „China ist der größte Ölimporteur der Welt, und der wahre tiefe Staat ist der, den Trump führt.“

Pass auf, Teheran. Er kommt, um eure Ölindustrie zu zerstören und vielleicht eure klerikale Regierung zu stürzen – mit der Unterstützung und den Geheimdienstinformationen, erneut, Israels. Und es gibt niemanden im amerikanischen politischen Leben, der bereit wäre, ihn aufzuhalten.