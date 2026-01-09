„Wir sind jetzt die freie Welt“ – Europa erklärt der Meinungsfreiheit den Krieg

Jonathan Turley,

Nachfolgend meine Kolumne in The Hill über das Vorgehen der Trump-Regierung gegen fünf führende Persönlichkeiten der europäischen Zensurbewegung, darunter Thierry Breton, den ehemaligen EU-Kommissar für digitale Politik. Die Vereinigten Staaten reagieren endlich auf eine existenzielle Bedrohung amerikanischer Werte. Es ist erwähnenswert, wie ich in meinem neuen Buch Rage and the Republic diskutiere, dass die EU nicht nur ihre Zensurregeln exportiert, sondern auch amerikanische Unternehmen bedroht, die ihre Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien (ESG) nicht erfüllen. Es ist an der Zeit, dass der Kongress nachzieht und sich in diesen Kampf einmischt.

„Wir sind jetzt die freie Welt.“

Diese Worte von Raphael Glucksmann, einem französischen sozialistischen Mitglied des Europäischen Parlaments, spiegelten die empörte Entrüstung der Europäer wider, nachdem die Trump-Regierung etwas getan hatte, was keine vorherige Regierung jemals getan hatte – sich Europa entgegengestellt hat, um die Meinungsfreiheit zu verteidigen.

Diese Woche verbot Außenminister Marco Rubio fünf Persönlichkeiten, die eng mit europäischen Zensurbemühungen in Verbindung stehen, die Einreise in die USA. Dazu gehört Thierry Breton, der ehemalige EU-Kommissar für digitale Politik.

In einem Beitrag auf X erklärte Rubio, dass die USA „diese ungeheuerlichen Akte extraterritorialer Zensur nicht länger tolerieren“ werden und „führende Persönlichkeiten des globalen Zensur-Industriekomplexes daran hindern werden, in die Vereinigten Staaten einzureisen“.

Breton erlangte Berühmtheit als einer der Architekten des massiven EU-Zensursystems, das nun globalisiert wird. Bewaffnet mit dem berüchtigten Digital Services Act drohten Breton und andere amerikanischen Unternehmen und Beamten, dass sie sich europäischen Standards der Meinungsfreiheit beugen müssten. Nachdem Breton erfuhr, dass Musk vor der letzten Präsidentschaftswahl ein Interview mit Trump plante, warnte er den X-Besitzer sogar, dass er „überwacht“ und möglicherweise EU-Geldstrafen unterworfen werden würde.

Der Sozialist Glucksmann ist jetzt wütend über „diese skandalöse Sanktion gegen Thierry Breton“.

„Wir sind Europäer“, erklärte er. „Wir müssen unsere Gesetze, unsere Prinzipien, unsere Interessen verteidigen.“ Mit anderen Worten: Dies ist ein Krieg darüber, ob Europa oder die US-Verfassung den Umfang der Meinungsfreiheit für amerikanische Unternehmen und Bürger vorgeben werden.

Breton und seine Kollegen werden endlich so behandelt, wie sie sind: eine klare und gegenwärtige Gefahr für das „unverzichtbare Recht“, das alle Amerikaner definiert.

Die EU wurde von Figuren in den USA, die gegen die Meinungsfreiheit sind, eingebunden, um Unternehmen wie X und Facebook zu zwingen, die Zensur von Amerikanern wiederherzustellen. Nachdem Musk Twitter mit dem Versprechen gekauft hatte, den Schutz der Meinungsfreiheit wiederherzustellen, forderte Hillary Clinton europäische Beamte auf, ihn zur Zensur gemäß dem europäischen Digital Services Act zu zwingen.

Nina Jankowicz, die ehemalige Leiterin von Bidens berüchtigtem „Disinformation Governance Board“, trat vor dem Europäischen Parlament auf. Sie forderte die 27 EU-Länder auf, gegen die USA zu kämpfen, die sie als globale Bedrohung beschrieb.

Die EU nahm die Herausforderung begeistert an. In diesem Jahr sprach ich in Berlin auf dem Weltforum, das den Slogan „Eine neue Weltordnung mit europäischen Werten“ förderte. Bill und Hillary Clinton und andere Amerikaner feuerten die europäischen Bemühungen an.

Der Digital Services Act verbietet Äußerungen, die als „Desinformation“ oder „Aufstachelung“ angesehen werden. Als er trotz der Verurteilungen vieler von uns in der Meinungsfreiheitsgemeinschaft verabschiedet wurde, feierte Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Margrethe Vestager, dies mit der Erklärung, es sei „kein Slogan mehr – dass was offline illegal ist, auch online als illegal angesehen und behandelt werden sollte. Jetzt ist es eine echte Sache. Die Demokratie ist zurück.“

Es ist in der Tat eine „echte Sache“.

In meinem kommenden Buch Rage and the Republic: The Unfinished Story of the American Revolution diskutiere ich die Herausforderungen, denen sich unsere Republik im 21. Jahrhundert gegenübersieht, einschließlich der EU und ihres transnationalen Governance-Modells. Viele Linke unterstützen die Aushöhlung nationaler Gesetze und Werte zugunsten von Standards, die von globalen Experten und Eliten festgelegt werden.

Dieses Kader amerikanischer Befürworter ist in Europa zunehmend lautstark geworden. Bemerkenswerterweise hielt der ABC-Spätmoderator Jimmy Kimmel am Heiligabend eine Ansprache in Großbritannien, in der er die USA als globale Bedrohung verurteilte. Er erklärte, dass „aus faschistischer Perspektive dies ein wirklich großartiges Jahr war. Die Tyrannei boomt hier.“

Es war erdrückend ironisch.

Viele von uns schreiben seit Jahren darüber, wie die Meinungsfreiheit in Großbritannien zerstört wurde, wo Menschen wegen „giftiger Ideologien“ und einer ständig wachsenden Liste inakzeptabler politischer Standpunkte strafrechtlich verfolgt werden.

Richterin Amy Coney Barrett gab diese Woche eine Warnung vor dem Zusammenbruch der Meinungsfreiheit in Großbritannien ab.

Doch dorthin ging ein Komiker, der Millionen verdient und Nacht für Nacht Trump und Konservative angreift, um sich über die Bedrohung der Meinungsfreiheit in den USA zu beschweren.

Sowohl Vizepräsident JD Vance als auch Außenminister Rubio haben wichtige Reden gehalten, in denen sie die EU vor ihrem Bemühen warnten, Zensursysteme zu exportieren, insbesondere gegen amerikanische Bürger und Unternehmen. Nach Jahren der Ermutigung und Unterstützung durch die Regierungen von Obama und Biden ist die US-Regierung endlich in diesem Kampf.

Deshalb ist Europa in Aufruhr und verurteilt den Schritt, diese Beamten auszusperren, als einen Angriff auf seine eigene Souveränität.

Mit anderen Worten, ein Bemühen, unsere eigenen Werte der Meinungsfreiheit zu verteidigen, ist eine Bedrohung für die proklamierte „Neue Weltordnung mit europäischen Werten“.

In Wirklichkeit mag ich Einreiseverbote nicht. Ich bevorzuge, dass diese Persönlichkeiten in dieses Land kommen und sich Befürwortern der Meinungsfreiheit stellen. Doch trotz unserer Forderungen, dass der Kongress in diesen Kampf eingreift, hat er aufgrund des Widerstands demokratischer Mitglieder nichts getan. Wir können nicht warten, während die EU Zensur bewaffnet und globalisiert.

Glucksmann hat in einem Punkt recht. Dies ist ein Kampf darüber, wer heute zu Recht die „freie Welt“ genannt werden kann. In den USA halten wir weiterhin an der altmodischen Vorstellung fest, dass die freie Welt auf … nun ja, Freiheit basieren sollte.

*

Jonathan Turley ist der Shapiro Professor of Public Interest Law an der George Washington University. Er ist der Autor des bevorstehenden Buches Rage and the Republic: The Unfinished Story of the American Revolution zum 250. Jahrestag der Amerikanischen Revolution.