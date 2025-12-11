Die Europäische Union wird zu einer kriegstreiberischen und autoritären Macht

Die Estin Kaja Kallas, EU-Hochvertreterin für Auswärtige Angelegenheiten und Sicherheitspolitik, sagte am 1. Dezember 2025: „Es ist klar, dass Russland keinen Frieden will und wir daher die Ukraine so stark wie möglich machen müssen, damit sie bereit ist, sich in dieser sehr, sehr schwierigen Zeit zu verteidigen. Je stärker die Ukraine auf dem Schlachtfeld ist, desto stärker ist sie in den Verhandlungen.“

Sie bat erneut um „Entschädigungsdarlehen“, die „eine dreifache Botschaft senden würden: eine sehr starke Botschaft an die Ukraine, die ihr zeigt, dass wir hier sind, um ihr zu helfen, sich zu verteidigen; eine zweite Botschaft an Moskau, in der sie sagt, dass es uns nicht ’überleben’ könne; und eine dritte Botschaft an Washington, die ihm zeigt, dass wir sehr entschlossene und glaubwürdige Maßnahmen ergreifen.“

• Laut einem vorbereitenden Dokument der Europäischen Kommission standen drei Optionen auf dem Tisch:

bilaterale Darlehen;

ein europäisches Darlehen, das aus dem EU-Haushalt zugesagt wurde;