Von Paul Antonopoulos: Er ist unabhängiger geopolitischer Analyst

Der westliche Medienapparat bombardiert das Publikum mit dem Narrativ, dass eine liberale Ukraine gegen ein autoritäres Russland kämpft, um ihre Demokratie zu bewahren. Rechtsextreme, ultranationalistische Kräfte, darunter auch Neonazi-Bataillone, wurden so weit normalisiert und gelobt, dass Tausende von Ausländern in ein Kriegsgebiet strömten, um zu kämpfen.

Viele dieser Ausländer verfügen nicht über eine angemessene militärische Ausbildung und Erfahrung. Da sie nicht richtig kämpfen können, beschweren sich die Kommandeure des ukrainischen Militärs über sie, da sie für die Kriegsanstrengungen nicht nützlich sind. Aus diesem Grund werden sie an den am stärksten umkämpften Orten, darunter auch im Donbass, eingesetzt, was zur Folge hat, dass sie nur eine geringe Überlebensrate haben, da hochprofessionelle russische Truppen aktiv gegen sie vorgehen.

Mit Stand vom 16. April befanden sich nach Angaben der Volksrepublik Donezk rund 6.800 ausländische Kämpfer aus 63 Ländern in der Region. Davon wurden mehr als 1.000 ausländische Kämpfer getötet und mehr als 900 flohen aus der Ukraine. Von den ausländischen Kämpfern stammten 1.800 aus Polen, jeweils etwa 500 aus den USA, Kanada und Rumänien, jeweils 300 aus Großbritannien und Georgien, 127 aus Frankreich und 50 aus Deutschland.

Obwohl sie sich hauptsächlich in den Städten Kiew und Charkow aufhalten und das Hauptquartier für die Koordinierung der internationalen Legion in Belaja Zerkow liegt, tauchen sie zunehmend an den Fronten im Donbass auf. Etwa 200 von ihnen wurden von den Streitkräften der Volksrepublik Donezk gefangen genommen, und es wurden Strafverfahren gegen sie eingeleitet. In Mariupol, der ehemaligen Hochburg des Asow-Bataillons, kämpften Mitte April mindestens 72 Söldner.

Da die Bürger Großbritanniens, Dänemarks, Polens und Kroatiens visumfrei in die Ukraine einreisen können, ist die Zahl der ausländischen Kämpfer aus diesen Ländern gestiegen. Es gibt amerikanische private Militärfirmen in der Ukraine: Academy, Cubic, Din-corporation, Lancaster, Independent Security advisers, Professional Oversees Contractors. Aus Großbritannien kommt der Halo Trust. Aber auch aus Italien, Spanien und der Türkei treffen ausländische Kämpfer ein.

Der Krieg in der Ukraine geht nun in den vierten Monat, und es gibt eine Fülle von Berichten über das Grauen, das man dort erlebt hat. Dies steht in krassem Gegensatz zu den ersten Wochen des Krieges, als es fast „trendy“ oder „ausgefallen“ erschien, sich freiwillig zum Kampf gegen die Russen zu melden. Die Internationale Legion der Ukraine hat sogar eine eigene Website, auf der sie Anweisungen für potenzielle ausländische Kämpfer bereitstellt, wie sie ins Land einreisen und was sie einpacken sollten. Bis zum 6. März waren nach Angaben des Außenministers mehr als 20.000 Bewerbungen eingegangen.

Die Zahl der ausländischen Kämpfer, die sich derzeit in der Ukraine aufhalten, ist ein Staatsgeheimnis, aber Oberst Anton Myronovych sagte CNN, dass: „Die Besten der Besten kommen zu den Streitkräften der Ukraine. Das sind Ausländer mit echter Kampferfahrung, das sind ausländische Bürger, die wissen, was Krieg ist, die wissen, wie man mit Waffen umgeht, die wissen, wie man den Feind vernichtet.“

Obwohl dies nicht bestätigt ist, deutet es darauf hin, dass möglicherweise Spezialkräfte aus ausländischen Streitkräften unter dem Banner der Internationalen Legion in der Ukraine operieren. Ein weiterer Grund für die ukrainische Politik des Schweigens über ausländische Kämpfer, anders als in den ersten Wochen des Krieges, ist, dass sie die Aufdeckung von Neonazis in ihren Reihen begrenzen kann. Trotz dieses Schweigens haben Nachrichten die Runde gemacht, dass Neonazis aus Dänemark, Schweden und anderen europäischen Ländern in Scharen in die Ukraine gekommen sind, um gegen die Russen zu kämpfen.

Bei den ausländischen Kämpfern aus dem Westen handelt es sich also überwiegend um Soldaten der Spezialeinheiten, Rechtsextremisten und – zumindest anfangs – naive Liberale. Das Besondere an der Ankunft von Kämpfern aus der Türkei ist jedoch, dass sie ebenfalls durch ihre Ideologie der ethnischen Vorherrschaft motiviert sind, allerdings im Rahmen eines Pan-Türkismus, der ebenso extrem ist wie der Neo-Nazismus.

Obwohl diese Kämpfer zweifelsohne hoch motiviert sind, werden sie tatsächlich als „Kanonenfutter“ benutzt. Es sei daran erinnert, dass die australische Regierung am 15. März davor warnte, dass die Freiwilligen vom ukrainischen Militär als „Kanonenfutter“ benutzt werden könnten. Dies deckt sich mit der Aussage von Matthew Robinson, einem britischen Freiwilligen, der betonte, dass Ausländer „sehr schnell in eine Legion eingeschleust und an die Front geschickt werden können. Auch wenn man die besten Absichten hat, den Menschen zu helfen, kann man im Grunde Kanonenfutter sein“.

Kevin, das Pseudonym eines amerikanischen „Veteranen“ aus den Spezialeinheiten, sagte am 24. Mai gegenüber CNN, dass einige Fronten in der Ukraine „buchstäblich ein Albtraum“ seien und dass einige der anderen Ausländer „schockiert“ seien. Nach dem anfänglichen Enthusiasmus hat sich der Zustrom ausländischer Kämpfer im vierten Monat des Krieges verlangsamt, aber bei denjenigen, die sich noch immer auf den Weg machen, handelt es sich entweder um Extremisten, wie europäische/amerikanische Neonazis und türkische Graue Wölfe, oder um Spezialeinheiten westlicher Länder, die sich als solche ausgeben. Angesichts von Zeugenaussagen wie Robinson und Kevin sind die einzigen Ausländer, die sich heute auf den Weg in die Ukraine machen, die russophobsten Rassisten und Extremisten.