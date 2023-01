Die FAA hat ganz still und leise zugegeben, dass die EKGs der Piloten nicht mehr normal sind. Wir sollten besorgt sein. Sehr besorgt.

Steve Kirsch

Nach der Einführung des Impfstoffs erweiterte die FAA heimlich den Bereich der EKG-Parameter für Piloten, damit sie nicht mit einem Flugverbot belegt wurden. Es sieht so aus, als hätte der Impfstoff bei mindestens 50 Millionen Amerikanern zu Herzschäden geführt.

In der Version des FAA-Leitfadens für flugmedizinische Sachverständige vom Oktober 2022 hat die FAA in aller Stille die EKG-Parameter über den normalen Bereich hinaus erweitert (von einem PR-Maximum von 0,2 auf unbegrenzt). Und sie haben den Bereich nicht nur ein wenig ausgeweitet. Sie haben ihn um einiges erweitert. Das geschah nach der Einführung des Impfstoffs.

Das ist außergewöhnlich. Sie haben es in der Hoffnung getan, dass es niemand bemerken würde. Das hat eine Zeit lang funktioniert. Niemand hat es bemerkt.

Aber man kann diese Dinge nicht lange verbergen.

Dies ist ein stillschweigendes Eingeständnis der US-Regierung, dass der COVID-Impfstoff die Herzen unserer Piloten beschädigt hat. Nicht nur ein paar Piloten. Es sind viele Piloten und es ist ein großer Schaden entstanden.

Der Herzschaden ist natürlich nicht auf Piloten beschränkt.

Ich schätze, dass über 50 Millionen Amerikaner durch die Impfung einen gewissen Herzschaden erlitten haben.

Das sind viele Menschen, die sehr verärgert sein werden, wenn sie feststellen, dass der Impfstoff, den sie sich spritzen ließen, um ihr Risiko, an COVID zu sterben, zu verringern, in Wirklichkeit das Gegenteil bewirkt hat:

Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen COVID bekommen, ist größer

wegen COVID und anderen Krankheiten ins Krankenhaus eingeliefert werden

an COVID (und anderen Krankheiten) zu sterben

Sie haben auch eine ausgezeichnete Chance, ohne Aufpreis lebenslange Herzschäden zu erleiden.

Aber keine Sorge, Sie können sie nicht verklagen. Sie haben das Gesetz so gestaltet, dass keiner von ihnen haftbar ist (die Ärzte, die Arzneimittelhersteller, die Regierung). Schließlich haben Sie den Impfstoff aus freien Stücken genommen. Sie wurden ja nicht gezwungen (oder genötigt), den Impfstoff zu nehmen oder Ähnliches! Und es gab viele Leute, die Sie vor der Impfung gewarnt haben (auch wenn sie die meisten davon zensiert haben).

In diesem Artikel werde ich die Beweise und Überlegungen, die hinter all meinen Behauptungen stehen, erläutern.

Wenn ich mehr erfahre, werde ich die Schätzung verfeinern.

Einleitung

Am 24. Oktober 2022 hat die FAA in aller Stille und ohne jegliche Ankündigung die EKG-Anforderungen für die Flugtauglichkeit von Piloten ausgeweitet.

Der PR-Wert (ein Maß für die Herzfunktion) lag bisher im Bereich von .12 bis .2.

Jetzt liegt er bei 0,12 bis 0,3 und möglicherweise sogar noch höher.

Das ist ein sehr breiter Bereich, der auch Menschen mit Herzverletzungen berücksichtigt. Der Kardiologe Thomas Levy ist entsetzt über diese Änderung:

Warum haben sie die Änderung vorgenommen?

Warum sollten sie das tun?

Ich stelle mal eine Vermutung an, warum sie das getan haben. Ich glaube, weil sie wussten, dass zu viele Piloten mit einem Flugverbot belegt werden müssten, wenn sie die ursprüngliche Reichweite beibehalten würden. Das wäre äußerst problematisch; die kommerzielle Luftfahrt in den USA würde ernsthaft gestört werden.

Und warum haben sie das im Stillen getan, ohne die Öffentlichkeit oder die Mainstream-Medien zu informieren?

Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es mir nicht sagen werden, also werde ich spekulieren: weil sie nicht wollten, dass es jemand erfährt.

Mit anderen Worten: Der COVID-Impfstoff hat viele Piloten ernsthaft geschädigt, und die FAA weiß das und sagt nichts, weil es das ganze Land darauf aufmerksam machen würde, dass die Impfstoffe unsicher sind. Und das darf man nicht tun.

Warum wir sicher sind, dass es der Impfstoff war, der es verursacht hat

Es gibt mehrere Hinweise, die darauf hindeuten, dass es der Impfstoff war und nicht COVID:

Sie haben darüber geschwiegen. Wenn es COVID war, kann man sich an die Öffentlichkeit wenden. Aber der Impfstoff soll sicher sein.

Der Zeitpunkt. Oktober 2022 ist spät für COVID. Wenn es an COVID liegen würde, wäre es schon viel früher passiert. Sie können jeden Monat Änderungen vornehmen.

Der Impfstoff schädigt das Herz weit mehr als COVID (das laut dieser großangelegten israelischen Studie mit 196992 ungeimpften Erwachsenen nach einer Covid-Infektion KEIN zusätzliches Risiko darstellt).

Kardiologen bemerkten die Schäden anscheinend erst nach der Impfung.

All die plötzlichen Todesfälle begannen nach der Impfung.

Die Daten, die meine Schätzung von 20 % der Schäden stützen

Aus einer Studie mit 177 Personen in Puerto Rico (97 % von ihnen waren geimpft) im Alter von 8 bis 84 Jahren weiß ich, dass 70 % dieser Personen objektive Anzeichen einer Herzschädigung aufwiesen, wenn sie mit einem von der FDA zugelassenen Testgerät (von Heart Care Corp) auf Herzschäden untersucht wurden.

Es wurde eine Studie über Piloten durchgeführt. Sie wird im Laufe dieser Woche in der Epoch Times veröffentlicht werden. Sie ergab Herzschäden bei über 20 % der untersuchten Piloten (die Epoch Times wird die genaue Zahl veröffentlichen).

Die thailändische Studie ergab, dass fast 30 % der Kinder verletzt waren. Aber Kinder sind unverwüstlich, so dass eine Verletzungsrate von 30 % bei Kindern eine höhere Rate für Erwachsene bedeutet.

VAERS zeigt, dass Herzschäden in jedem Alter auftreten, nicht nur bei jungen Menschen:

Unterm Strich: Die logischste Schlussfolgerung ist, dass die FAA weiß, dass die Herzen der Piloten unserer Nation durch den COVID-Impfstoff, zu dem sie gezwungen wurden, geschädigt wurden, dass die Zahl der betroffenen Piloten enorm ist, dass die Herzschäden umfangreich sind und dass die Sicherheit der Passagiere durch die Senkung der Standards, die den Piloten das Fliegen ermöglichen, gefährdet wird.

Richtig wäre es, wenn die FAA der amerikanischen Öffentlichkeit gegenüber zugeben würde, dass der COVID-Impfstoff 20 % oder mehr der Piloten geschädigt hat (auf der Grundlage ihrer begrenzten EKG-Untersuchungen), aber ich bezweifle, dass sie das jemals tun wird.

Die Änderung: von 200 msec auf 300 msec und darüber hinaus

Die Änderungen wurden am 24. Oktober 2022 am GUIDE FOR AVIATION MEDICAL EXAMINERS vorgenommen.

Hier finden Sie das Änderungsprotokoll, in dem die Änderung aufgeführt ist (siehe Seite 4)

Hier sehen Sie, wie die Richtlinie vor der Änderung aussah. Es war nur eine Zeile:

Hier sehen Sie, wie es ab dem 24. Oktober 2022 aussieht (klicken Sie hier, um den Kontext zu sehen):

Es gibt jetzt also zwei Zeilen, eine für weniger als 300 ms (früher waren es 200 ms) und eine zweite für 300 ms oder mehr.

Weitere Informationen zu dieser Änderung finden Sie unter Myokarditis: Einst selten, jetzt häufig.

Die Thailand-Studie

In den USA dürfen wir keine Labortests an Menschen vor und nach der Impfung durchführen.

Der Grund dafür ist einfach: Es würde eindeutig zeigen, dass die Impfstoffe unsicher sind. Aus diesem Grund gibt es in den USA keine Vorher/Nachher-Studien. Es wird sie auch nie geben.

Warum eigentlich? Weil die Wissenschaft im heutigen Amerika so funktioniert: Es ist unethisch, eine Studie zu entwerfen, die aufzeigen könnte, dass die COVID-Impfstoffe, zu denen man uns gezwungen hat, Schaden anrichten.

Glauben Sie, ich mache Witze darüber, wie sie die Studien manipulieren? Besorgen Sie sich ein Exemplar von Turtles All the Way Down und lesen Sie einfach das erste Kapitel. Es wird Ihnen die Augen öffnen.

Auch wenn wir in den USA keine Vorher/Nachher-Studie durchführen können, wurde in Thailand eine solche Studie mit 301 Kindern durchgeführt. Sie fanden heraus, dass 29,24 % der Teilnehmer innerhalb weniger Tage nach der zweiten Impfung Herzschäden entwickelten:

Aber hier ist der wichtigste Teil dieser Studie, auf den niemand hinweist:

Bei keinem der Tests, die in der thailändischen Studie durchgeführt wurden, wurde bei allen Teilnehmern ein MRT des Herzens mit Kontrastmittel durchgeführt, da dies teuer und invasiv wäre. Dieser Test ist der Goldstandard für Herzverletzungen.

Mit anderen Worten: Die Verletzungsrate von 29 % war eine untere Grenze für Schädigungen.

Wenn man bei all diesen Kindern ein MRT des Herzens durchführt, wird man Dinge finden, die man mit den billigen und einfachen Tests nicht finden kann. Vielleicht sogar eine ganze Menge.

Zusammenfassung

Ich glaube, dass die tatsächliche Rate der Herzschäden durch diese Impfstoffe weit über der in der thailändischen Studie ermittelten Rate von 29,7 % liegen wird.

Bei einer konservativeren Verletzungsrate von 20 % gehen wir von 50 Millionen Amerikanern aus, deren Herz durch die Impfung geschädigt wurde.

Je mehr Studien durchgeführt werden, desto klarer wird, warum so viele Menschen, insbesondere Kinder, plötzlich sterben. Es wird auch erklären, warum Pflegeheime innerhalb von 12 Monaten bis zu 33 % ihrer Bewohner verloren haben, während es früher nur 1 oder 2 % pro Jahr waren. Es wird erklären, warum ich kein einziges Pflegeheim finden konnte, in dem die Gesamtmortalität nach Einführung der Impfstoffe gesunken ist. Und es wird erklären, warum keines der Pflegeheime mit mir darüber sprechen wollte, was mit den Menschen geschah, nachdem die Impfungen eingeführt wurden.

Das Vertrauen in die CDC und die medizinische Gemeinschaft dürfte auf den Nullpunkt sinken, wenn sich herausstellt, wie groß der durch diese Impfstoffe verursachte Schaden ist.

Die Tatsache, dass die thailändische Studie in einer von Fachleuten begutachteten Fachzeitschrift veröffentlicht wurde, dass sie nur die einfach durchzuführenden Untersuchungen durchführten (die nur einen Teil der Schäden aufdeckten) und dass die FAA ihre EKG-Richtlinien in aller Stille änderte, sollte Sie zumindest für die Möglichkeit öffnen, dass ich Recht haben könnte.

Dieses Narrativ wird immer schneller in sich zusammenfallen.

Bleiben Sie dran. Das Beste steht uns noch bevor. Und es wird episch werden.