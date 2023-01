Bradykinin-Hypothese erklärt die Komplexität von COVID-19

Eine genetische Analyse mit dem Supercomputer des Oak Ridge National Lab hat eine interessante Hypothese ergeben, die den Krankheitsverlauf von COVID-19 erklären hilft.

Die Bradykinin-Hypothese stärkt auch die Hypothese, dass Vitamin D eine wirklich wichtige Rolle bei der Krankheit spielt

SARS-CoV-2 infiziert nicht nur Zellen, die von Natur aus über eine hohe Anzahl von ACE2-Rezeptoren verfügen, sondern bringt Ihren Körper auch dazu, ACE2-Rezeptoren an Stellen hochzuregulieren, an denen sie normalerweise in geringerem Maße exprimiert werden, z. B. in der Lunge

SARS-CoV-2 beeinträchtigt auch die Fähigkeit des Körpers, Bradykinin abzubauen, einen Stoff, der zur Regulierung des Blutdrucks beiträgt und vom Renin-Angiotensin-System gesteuert wird

Das Endergebnis ist ein Bradykininsturm, der die Hauptursache für viele der tödlichen Auswirkungen von COVID-19 zu sein scheint, mehr noch als die mit der Krankheit verbundenen Zytokinstürme

Das Virus erhöht auch die Produktion von Hyaluronsäure (HLA) in Ihrer Lunge. HLA hat die Fähigkeit, mehr als das 1.000-fache ihres Eigengewichts an Flüssigkeit aufzunehmen, und wenn sie sich mit der angesammelten Flüssigkeit in der Lunge verbindet, bildet sie ein dickes Hydrogel, das das Atmen sehr erschwert

Eine genetische Analyse mit dem Summit genannten Supercomputer des Oak Ridge National Lab hat eine interessante neue Hypothese ergeben, die den Krankheitsverlauf von COVID-19 erklären hilft. In einem Medium-Artikel vom 1. September 2020 von Thomas Smith wurden die Ergebnisse der so genannten Bradykinin-Hypothese zusammengefasst.

Wie Smith berichtet, hat der Computer Daten zu mehr als 40 000 Genen aus 17 000 genetischen Proben ausgewertet.

„Summit ist der zweitschnellste Computer der Welt, aber der Prozess, bei dem 2,5 Milliarden genetische Kombinationen analysiert wurden, dauerte trotzdem mehr als eine Woche. Als Summit fertig war, analysierten die Forscher die Ergebnisse. Es war, in den Worten von Dr. Daniel Jacobson, leitender Forscher und Chefwissenschaftler für computergestützte Systembiologie in Oak Ridge, ein ‚Heureka-Moment‘.“

Die Bradykinin-Hypothese

Bradykinin ist ein chemischer Stoff, der zur Regulierung des Blutdrucks beiträgt und durch das Renin-Angiotensin-System (RAS) gesteuert wird. Wie in dem Buch von Academic Press über Vitamin D (das einen erheblichen Einfluss auf das RAS hat) erklärt wird:

„Das Renin-Angiotensin-System (RAS) ist ein zentraler Regulator der Nieren- und Herz-Kreislauf-Funktionen. Eine Überaktivierung des RAS führt zu Nieren- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck und chronischen Nierenerkrankungen, den Hauptrisikofaktoren für Schlaganfall, Herzinfarkt, Herzinsuffizienz, fortschreitende Atherosklerose und Nierenversagen.“

Die Bradykinin-Hypothese liefert ein Modell, das einige der ungewöhnlicheren Symptome von COVID-19, einschließlich der bizarren Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System, erklären hilft. Sie stärkt auch die Hypothese, dass Vitamin D bei der Krankheit eine wirklich wichtige Rolle spielt.

Die Ergebnisse wurden am 7. Juli 2020 in der Zeitschrift eLife veröffentlicht. Auf der Grundlage dieser neuen Hypothese schlagen die Forscher auch mehr als 10 potenzielle Behandlungen vor, von denen die meisten leicht verfügbare Medikamente sind, die bereits von der US Food and Drug Administration zugelassen sind. Auf diese werde ich später noch eingehen.

Wie in früheren Artikeln beschrieben, sind Ihre ACE2-Rezeptoren die primären Eintrittspforten des Virus, da das Spike-Protein des Virus an den ACE2-Rezeptor bindet. Wie von Smith erklärt:

„… Die Infektion mit COVID-19 beginnt im Allgemeinen damit, dass das Virus über die ACE2-Rezeptoren in der Nase in den Körper gelangt … Das Virus wandert dann durch den Körper und dringt in Zellen an anderen Stellen ein, an denen ACE2 ebenfalls vorhanden ist: im Darm, in den Nieren und im Herzen. Dies ist wahrscheinlich der Grund für zumindest einige der kardialen und gastrointestinalen Symptome der Krankheit. Aber wenn sich Covid-19 erst einmal im Körper etabliert hat, werden die Dinge erst richtig interessant … Die von Summit analysierten Daten zeigen, dass sich COVID-19 nicht damit begnügt, Zellen zu infizieren, die bereits viele ACE2-Rezeptoren exprimieren. Stattdessen überlistet es aktiv die körpereigenen Systeme und bringt sie dazu, ACE2-Rezeptoren an Orten hochzuregulieren, an denen sie normalerweise nur in geringem oder mittlerem Maße exprimiert werden, darunter auch in der Lunge. In diesem Sinne ist COVID-19 wie ein Einbrecher, der durch ein unverschlossenes Fenster im zweiten Stock einsteigt und beginnt, Ihr Haus zu durchwühlen. Sobald sie jedoch drinnen sind, nehmen sie nicht nur Ihre Sachen mit, sondern öffnen auch alle Türen und Fenster, damit ihre Komplizen hereinstürmen und die Plünderung effizienter gestalten können.“

Bradykinin-Sturm wahrscheinlich für tödliche Wirkungen verantwortlich

Das SARS-CoV-2-Virus reguliert nicht nur die ACE2-Rezeptoren im gesamten Körper hoch, sondern auch die Fähigkeit des Körpers, Bradykinin abzubauen oder abzubauen.

Das Endergebnis ist ein Bradykininsturm, der den Forschern zufolge ein wichtiger Faktor für viele der tödlichen Auswirkungen von COVID-19 zu sein scheint, sogar noch mehr als die mit der Krankheit verbundenen Zytokinstürme. Je mehr Bradykinin sich ansammelt, desto schwerwiegendere COVID-19-Symptome treten auf.

Immer mehr klinische Daten deuten darauf hin, dass es sich bei COVID-19 in erster Linie um eine Gefäßerkrankung und nicht um eine Atemwegserkrankung handelt, und die unkontrollierte Anhäufung von Bradykinin kann dazu beitragen, dies zu erklären.

Wie SARS-CoV-2 die Lunge angreift

Allerdings hat COVID-19 auch eine respiratorische Komponente, und es scheint, dass das Virus die Lunge auf mehr als eine Weise angreift. Zunächst einmal erhöht Bradykinin die Durchlässigkeit der Blutgefäße, was im Wesentlichen dazu führt, dass die Blutgefäße Flüssigkeit verlieren. In der Lunge führt dies zu Flüssigkeitsansammlungen, die eine Entzündung auslösen können, wenn Immunzellen ebenfalls in die Lunge eindringen.

Die Summit-Daten zeigen aber auch, dass das Virus einen weiteren Weg nutzt, nämlich die Produktion von Hyaluronsäure (HLA) in der Lunge zu erhöhen. HLA hat die Fähigkeit, mehr als das 1.000-fache ihres Eigengewichts an Flüssigkeit zu absorbieren, und wenn sie sich mit der angesammelten Flüssigkeit in der Lunge verbindet, ist die Wirkung verheerend, da sie schließlich ein dickes Hydrogel bildet, das das Atmen fast unmöglich macht.

In diesem Fall – in schweren Fällen – wird sogar die mechanische Beatmung unwirksam, da die Alveolen in der Lunge einfach zu sehr mit dieser gelartigen Substanz verstopft sind, die die Sauerstoffaufnahme verhindert.

Es ist zu beachten, dass das in der Lunge produzierte HLA nicht bedeutet, dass die Verwendung von zusätzlichem HLA eine schlechte Strategie ist. Problematisch wird es nur, wenn HLA unter pathologischen Bedingungen wie COVID-19 lokal in hohen Konzentrationen produziert wird. Ansonsten hat es wichtige physiologische Vorteile.

Wie SARS-CoV-2 Ihr Herz und Gehirn angreift

SARS-CoV-2 kann auch die Herzfunktion beeinträchtigen und Herzrhythmusstörungen und niedrigen Blutdruck verursachen. Etwa 1 von 5 COVID-19-Patienten, die ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten, haben Schäden am Herzen erlitten. Das Herz besitzt ACE2-Rezeptoren, so dass SARS-CoV-2 das Herz direkt infizieren kann. Herzrhythmusstörungen und niedriger Blutdruck können auch die Folge eines Bradykininsturms sein.

In einigen Fällen hat COVID-19 auch neurologische Symptome wie Schwindel, Krampfanfälle, Delirium und Schlaganfall ausgelöst, und auch dies lässt sich durch eine Bradykinin-Ansammlung erklären.

In hohen Konzentrationen kann Bradykinin zu einem Zusammenbruch der Blut-Hirn-Schranke führen, so dass schädliche Substanzen in das Gehirn eindringen können. Bradykinin selbst verursacht auch eine Undichtigkeit der Blutgefäße. Zusammen können diese Effekte Entzündungen, Hirnschäden und eine Vielzahl neurologischer Symptome auslösen.

SARS-CoV-2 imitiert ACE-hemmende Medikamente

Interessanterweise, wie von Smith berichtet:

„Erhöhte Bradykininwerte könnten auch für andere häufige COVID-19-Symptome verantwortlich sein. ACE-Hemmer – eine Klasse von Medikamenten zur Behandlung von Bluthochdruck – haben eine ähnliche Wirkung auf das RAS-System wie COVID-19, indem sie den Bradykininspiegel erhöhen. Tatsächlich stellen Jacobson und sein Team in ihrer Arbeit fest, dass „das Virus … pharmakologisch wie ein ACE-Hemmer wirkt“ – also fast direkt die Wirkung dieser Medikamente widerspiegelt. Da COVID-19 wie ein natürlicher ACE-Hemmer wirkt, kann es die gleichen Wirkungen haben, die bei Bluthochdruckpatienten manchmal auftreten, wenn sie blutdrucksenkende Medikamente einnehmen. ACE-Hemmer sind dafür bekannt, dass sie trockenen Husten und Müdigkeit verursachen, zwei Symptome, die auch für COVID-19 typisch sind. Und sie können möglicherweise den Kaliumspiegel im Blut erhöhen, was auch bei COVID-19-Patienten beobachtet wurde. Die Ähnlichkeiten zwischen den Nebenwirkungen von ACE-Hemmern und den COVID-19-Symptomen bestärken die Bradykinin-Hypothese, sagen die Forscher.“

Eine weitere Nebenwirkung von ACE-Hemmern ist der Verlust von Geruch und Geschmack. Dies ist ebenfalls ein frühes Anzeichen für eine SARS-CoV-2-Infektion und auch ein Hauptsymptom für Zinkmangel.

Wie in „Schweizer Protokoll für COVID – Quercetin und Zink“ erläutert, spielt Zink eine wichtige Rolle für die Immunität sowie für die Blutgerinnung, die Zellteilung, die Schilddrüsengesundheit, den Geruch und Geschmack, die Sehkraft und die Wundheilung und kann die Virusreplikation wirksam hemmen.

Der Körper speichert kein Zink und es wird nur schlecht absorbiert, weshalb die Kombination von Zink und Zinkionophoren wie Quercetin und Hydroxychloroquin so wirksam ist, wenn sie bei den ersten Symptomen eingenommen wird.

Bradykinin-Hypothese erklärt auch andere COVID-19-Symptome

Der Bradykininsturm erklärt auch andere seltsame COVID-19-Symptome wie die „COVID-Zehen“, bei denen die Zehen geschwollen und gequetscht sind. Dies kann auf undichte Blutgefäße in den Zehen zurückzuführen sein.

Wie Smith erklärt, kann die Studie auch Aufschluss über die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei COVID-19 geben. Frauen haben in der Regel eine niedrigere Sterblichkeitsrate als Männer, was darauf zurückzuführen sein könnte, dass bei Frauen bestimmte Proteine, die am RAS-System beteiligt sind, doppelt so häufig vorkommen.

Die gute Nachricht ist, dass es für den Fall, dass Bradykininstürme die Ursache sind, bereits eine Reihe von Medikamenten gibt, die Bradykininstürme verhindern können, indem sie entweder Bradykinin reduzieren oder seine Rezeptoren blockieren. Wie in der Studie erwähnt:

„Mehrere Interventionspunkte (die meisten davon bereits von der FDA zugelassene Arzneimittel) könnten mit dem Ziel untersucht werden, ACE zu erhöhen, BK [Bradykinin] zu senken oder BK2-Rezeptoren zu blockieren. Icatibant ist ein BKB2R-Antagonist, während Ecallantide die KLKB1 hemmt und so die BK-Produktion reduziert. Androgene (Danazol und Stanasolol) erhöhen SERPING1, obwohl sie aufgrund ihrer Nebenwirkungen wahrscheinlich nicht erwünscht sind, aber rekombinante Formen von SERPING1 könnten zur Senkung der BK-Spiegel verabreicht werden. Es sollte beachtet werden, dass jede Intervention zeitlich richtig geplant werden muss, da der REN-Spiegel in einem Tageszyklus ansteigt und um 4 Uhr morgens seinen Höhepunkt erreicht, was mit der häufig berichteten Verschlechterung der COVID-19-Symptome in der Nacht übereinstimmt… 4-Methylumbelliferon (Hymecromon) ist ein potenter Inhibitor der HAS1-, HAS2- und HAS3-Genexpression und führt zu einer Unterdrückung der Hyaluronanproduktion in einem ARDS-Modell. Hymecromon (4-Methylumbelliferon) ist in Asien und Europa für die Behandlung von Gallenkrämpfen zugelassen. Es kann jedoch Durchfall mit anschließender Hypokaliämie verursachen, so dass bei COVID-19-Patienten große Vorsicht geboten ist … Timbetasin kann COVID-19-bedingte Koagulopathien durch Steigerung der Fibrinolyse verringern.

Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass die Einnahme dieser Medikamente keinesfalls meine Empfehlung ist. Dies sind lediglich die konventionellen Strategien, die angewendet werden können, wenn diese Hypothese richtig ist.

Warum um alles in der Welt sollten wir gefährliche Medikamente wie diese für eine Krankheit verwenden, an der sie nicht getestet wurden, wenn wir so viele andere sichere, kostengünstige und hochwirksame Interventionen für COVID-19 haben? Strategien wie vernebeltes Peroxid, Ozon, molekularer Wasserstoff, exogene Ketone und Quercetin mit Zink.

Beweise für Vitamin D verstärken sich

Die Forscher weisen auch auf den Nutzen von Vitamin D hin und stellen fest: „Ein weiterer Ansatz wäre die Modulation des REN-Spiegels durch eine Vitamin-D-Supplementierung …“ Vitamin D ist an dem RAS-System beteiligt, und kann eine Verbindung namens Renin (REN) reduzieren, wodurch ein tödlicher Bradykininsturm verhindert wird. Renin ist eine Endopeptidase, deren Aufgabe es ist, aus Angiotensinogen im Plasma Angiotensin 1 zu bilden.

„Wenn Sie einen Vitamin-D-Mangel haben, wird Ihre Renin-Expression stimuliert, und nach den neuesten Daten könnte dies Sie anfälliger für einen Bradykinin-Sturm machen.“

Mehrere Untersuchungen haben den offensichtlichen Einfluss von Vitamin D auf das Auftreten, den Schweregrad und die Sterblichkeit von COVID-19 hervorgehoben, und seine Auswirkungen auf das RAS untermauern die Idee, dass Vitamin D eine entscheidende Komponente in Ihrem COVID-19-Abwehrarsenal sein könnte.

Wie in der 2004 veröffentlichten Studie erläutert „Vitamin D: A Negative Endocrine Regulator of the Renin-Angiotensin System and Blood Pressure“ (Vitamin D: Ein negativer endokriner Regulator des Renin-Angiotensin-Systems und des Blutdrucks) erläutert, kann es zu Bluthochdruck kommen, wenn das RAS-System in unangemessener Weise aktiviert ist.

Ein Faktor, der das RAS-System beeinflusst, ist der Vitamin-D-Spiegel, da er die Renin-Biosynthese unterdrückt. Bei einem Vitamin-D-Mangel wird die Renin-Expression stimuliert, was nach neuesten Erkenntnissen zu einer erhöhten Anfälligkeit für einen Bradykinin-Sturm führen kann.

Die Beweise für Vitamin D

In einem Kommentar vom 1. November 2020 in der Fachzeitschrift Metabolism Clinical and Experimental fordern JoAnn Manson und Shari Bassuk die Beseitigung des Vitamin-D-Mangels, um die COVID-19-Pandemie wirksam einzudämmen. Sie weisen darauf hin, dass 23,3 % der US-Gesamtbevölkerung einen unzureichenden oder mangelhaften Vitamin-D-Spiegel haben, wobei farbige Menschen unverhältnismäßig niedrigere Werte aufweisen als nicht-hispanische Weiße.

Sie führen mehrere Studien an, die zeigen, dass Vitamin-D-Mangel ein wichtiger modifizierbarer Risikofaktor für COVID-19 ist:

Laborstudien, die zeigen, wie Vitamin D zur Regulierung der Immunfunktion und des RAS beiträgt und die Entzündungsreaktionen auf Infektionen moduliert.

Ökologische Studien zeigen, dass Bevölkerungsgruppen mit niedrigeren Vitamin-D-Spiegeln oder geringerer UVB-Strahlungsexposition eine höhere COVID-19-Sterblichkeit aufweisen,

und die Tatsache, dass Menschen mit dem höchsten Risiko für COVID-19-Krankenhausaufenthalte und Todesfälle (farbige Menschen, ältere Menschen, Bewohner von Pflegeheimen und Menschen mit Begleiterkrankungen wie Fettleibigkeit, Gefäßerkrankungen und chronischen Nierenerkrankungen) auch ein höheres Risiko für einen Vitamin-D-Mangel haben. Eine randomisierte klinische Pilotstudie die am 29. August 2020 online veröffentlicht wurde, wurde festgestellt, dass spanische COVID-19-Patienten, die zusätzlich zur Standardbehandlung – zu der auch Hydroxychloroquin und Azithromycin gehörten – zusätzliches Vitamin D (Calcifediol) erhielten, deutlich seltener auf die Intensivstation mussten.

und die Tatsache, dass Menschen mit dem höchsten Risiko für COVID-19-Krankenhausaufenthalte und Todesfälle (farbige Menschen, ältere Menschen, Bewohner von Pflegeheimen und Menschen mit Begleiterkrankungen wie Fettleibigkeit, Gefäßerkrankungen und chronischen Nierenerkrankungen) auch ein höheres Risiko für einen Vitamin-D-Mangel haben. Eine randomisierte klinische Pilotstudie die am 29. August 2020 online veröffentlicht wurde, wurde festgestellt, dass spanische COVID-19-Patienten, die zusätzlich zur Standardbehandlung – zu der auch Hydroxychloroquin und Azithromycin gehörten – zusätzliches Vitamin D (Calcifediol) erhielten, deutlich seltener auf die Intensivstation mussten. Die Patienten in der Vitamin-D-Gruppe erhielten am Tag der Aufnahme 532 Mikrogramm Calcifediol (entspricht 106.400 IE Vitamin D), gefolgt von 266 mcg an den Tagen 3 und 7 (entspricht 53.200 IE ). Danach erhielten sie einmal wöchentlich 266 mcg bis zur Entlassung, Aufnahme in die Intensivstation oder zum Tod. Von den Patienten, die Calcifediol erhielten, mussten nur 2 % auf die Intensivstation eingewiesen werden, gegenüber 50 % der Patienten, die kein Calcifediol erhielten. Keiner der mit Vitamin D versorgten Patienten starb, und alle wurden ohne Komplikationen entlassen.

Beobachtungsstudien zeigen, dass niedrige Vitamin-D-Spiegel mit einem höheren Risiko verbunden sind, positiv auf SARS-CoV-2 getestet zu werden und an akuten Atemwegsinfektionen zu erkranken. Zuletzt wurde in einer Studie im JAMA vom 3. September 2020 berichtet, dass Personen, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, mit 1,77-mal höherer Wahrscheinlichkeit einen Vitamin-D-Mangel aufwiesen als Personen, die negativ auf das Virus getestet wurden.

Randomisierte klinische Studien, die zeigen, dass Vitamin D Infektionen der Atemwege hemmt, insbesondere bei Personen mit niedrigeren Vitamin-D-Werten zu Beginn der Studie

WIRKLICH WICHTIG: Optimieren Sie jetzt Ihren Vitamin-D-Spiegel

Seit Jahren betone ich, wie wichtig es ist, den Vitamin-D-Spiegel zu optimieren, insbesondere vor der Grippesaison, und es scheint klar zu sein, dass dies auch einen großen Beitrag zum Schutz vor COVID-19 leisten kann.

Abgesehen von dem, was bereits erwähnt wurde, trägt Vitamin D auch dazu bei, dass die Typ-II-Zellen in Ihrer Lunge Surfactant produzieren, das die Flüssigkeitsausscheidung unterstützt. Bei einem Vitamin-D-Mangel ist das gesamte RAS gestört oder dysfunktional, wodurch sich das Risiko eines Bradykinin- und Zytokinsturms erhöht.

Abschließend sei gesagt, dass Experten davor gewarnt haben, dass SARS-CoV-2 im Herbst wieder auftauchen könnte, wenn die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit sinken und damit die Übertragbarkeit des Virus erhöht wird.

Jetzt ist es an der Zeit, Ihren Vitamin-D-Spiegel zu überprüfen und Maßnahmen zu ergreifen, um ihn zu erhöhen, wenn Sie unter 60 ng/ml liegen. Eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Ihren Vitamin-D-Spiegel zu messen, besteht darin, das Vitamin-D-Testkit von GrassrootsHealth zu bestellen und mehr über Vitamin D und seine Auswirkungen auf Ihre Gesundheit zu erfahren.

Wissen ist Macht, und das gilt besonders während dieser Pandemie. Wenn Sie mehr über den Einfluss von Vitamin D auf Ihre Gesundheit im Allgemeinen und COVID-19 im Besonderen erfahren möchten, lesen Sie meinen Vitamin-D-Bericht.

