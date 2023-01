Neudefinition der Bedeutung des Menschseins – Die vierte industrielle Revolution verändert nicht das, was Sie tun, sondern Sie selbst

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Die transhumanistische Bewegung ist eine soziale und philosophische Mobilisierung, die sich mit der Entwicklung der Verbesserung des Menschen durch Technologie befasst. Die technokratische Elite versucht, Veränderungen zu normalisieren, die ihr die absolute Kontrolle über unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen geben

Die Massenmanipulation, die während der durch COVID-19 ausgelösten Pandemie eingesetzt wurde, war phänomenal erfolgreich. Sie nutzte sofortige Benachrichtigung, gefälschte Faktenchecker und intelligente Propaganda, die viele auf einen Weg führte, der zu lebensverändernden Behinderungen und sogar zum Tod führte

Gehirn-Computer-Schnittstellen (BCI) sind Technologien, die derzeit eingesetzt werden, um die Neuronen des Gehirns von Menschen mit Beeinträchtigungen zu lesen, die es ihnen nicht erlauben zu sprechen oder sich zu bewegen. Das neue Ziel, das von den Inhabern zweier Unternehmen öffentlich geäußert wurde, ist eine Schnittstelle, die das Lesen und Schreiben für jeden Aspekt des Gehirns ermöglicht

Diese Bewegung ist integraler Bestandteil der Vierten Industriellen Revolution, die vom Weltwirtschaftsforum (WEF) gefördert wird. Der Gründer und Vorsitzende des WEF, Klaus Schwab, behauptet, er sei in die Kabinette der Industrienationen eingedrungen und habe deren Denken durch das Programm Young Global Leaders beeinflusst

Auch wenn manche von der Vorstellung verblendet sind, dass die Verschmelzung von Mensch und Maschine uns klüger machen oder länger leben lassen könnte, hat Dr. Yuval Harari die Realität kurz und bündig beschrieben, als er sagte, dass die Vorstellung, der Mensch habe einen freien Willen, vorbei ist

Der Transhumanismus ist eine soziale und philosophische Bewegung, die sich mit der Entwicklung der Verbesserung des Menschen durch Technologie befasst. Im Wesentlichen geht es dabei um eine Neudefinition des Menschseins, die durch künstliche Intelligenz (KI) vorangetrieben wird. Das bedeutet nicht, dass die globale Elite Sie in Roboter verwandeln will, sie will nur Ihre Gedanken, Gefühle und Ihren Körper kontrollieren.

Anfang Juni 2022 verkündete der Google-Ingenieur Blake Lemoine, dass er davon überzeugt sei, dass ein KI-Chatbot-Programm namens LaMDA Empfindungsfähigkeit oder ein selbstbewusstes Bewusstsein erlangt habe. Nur wenige Tage vor dieser Entdeckung sagte ein anderer KI-Experte voraus, dass virtuelle Kinder eines Tages alltäglich werden könnten und das Problem der Überbevölkerung lösen würden, indem sie das menschliche Bedürfnis nach Fortpflanzung befriedigen.3

In den letzten Jahrzehnten hat die technokratische Elite die Weichen für die Menschheit gestellt. Die Konzepte des Transhumanismus und der Digitalisierung des menschlichen Lebens sind Teil der Agenda „The Great Reset“, die erst dann abgeschlossen sein wird, wenn die Menschheit von einigen wenigen, nicht gewählten Personen versklavt wird, die die Welt durch Algorithmen und KI regieren. Mit empfindungsfähiger künstlicher Intelligenz könnten es sogar von Menschen geschaffene, empfindungsfähige computerisierte „Wesen“ sein, die das Sagen haben werden.

Harari, Professor an der Hebräischen Universität Jerusalem und ein Top-Berater von Klaus Schwab, dem Eigentümer und Vorsitzenden des Weltwirtschaftsforums (WEF), erklärt im folgenden Video:

„Durch das Hacken von Organismen könnten die Eliten die Macht erlangen, die Zukunft des Lebens selbst neu zu gestalten, denn wenn man etwas hacken kann, kann man es in der Regel auch manipulieren. “ Bald, so sagt er, werden einige Unternehmen und Regierungen in der Lage sein, „systematisch alle Menschen zu hacken“. Und wenn es ihnen gelingt, das Leben zu hacken, beschreibt er dies als die „größte Revolution in der Biologie seit dem Beginn des Lebens vor 4 Milliarden Jahren“.

Diese absolute Kontrolle wird die selektive Züchtung von Körpern in künstlichen Gebärmüttern anstelle von Menschen beinhalten. Die ersten genmanipulierten Babys wurden 2018 geboren, das Ergebnis des Einsatzes der CRISPR-Technologie durch einen chinesischen Wissenschaftler. Wissenschaftler haben auch einen KI-Kindermädchen-Roboter entwickelt, der sich um die in einer künstlichen Gebärmutter heranwachsenden Embryonen kümmert.

Für normale Menschen klingt eine Zukunft mit transhumanistischen Babys, die in künstlichen Gebärmüttern mit Cloud-to-Brain-Konnektivität heranwachsen, eher wie ein zweckloser Albtraum als die Utopie, als die Transhumanisten sie darzustellen versuchen. Schwab spricht so, als hätte die Menschheit keine Wahl.

„Wir sollten uns auch darüber im Klaren sein. Die Zukunft ist nicht etwas, das einfach so passiert. Die Zukunft wird von uns gestaltet, von einer starken Gemeinschaft wie Ihnen in diesem Raum.“

Massenmanipulation war phänomenal erfolgreich

In den letzten zehn Jahren haben immer mehr Menschen angefangen, mobile Geräte zu benutzen, vor allem Smartphones. Als Gesellschaft haben wir uns daran gewöhnt, Informationen sofort zu erhalten und unser Leben über soziale Medienplattformen zu teilen. Das Wachstum der Branche, das mit Computern begann und sich auf mobile Handgeräte verlagerte, hat dazu geführt, dass heute 97 % der Amerikaner ein Mobiltelefon und 85 % ein Smartphone besitzen.

Dies ist ein deutlicher Anstieg gegenüber 35 % bei der ersten Umfrage im Jahr 2011. Sofortige Benachrichtigung, gefälschte Faktenchecker und intelligente Propaganda führten während der durch COVID-19 ausgelösten Pandemie zu Massenmanipulationen, die phänomenal erfolgreich waren. Wie ich schon früher geschrieben habe, gehörte zu den Generalproben für COVID eine Pandemiesimulation des Johns Hopkins Center of Health Security aus dem Jahr 2017 mit dem Namen SPARS Pandemic 2025-2028 scenario.

Die Zusammenarbeit zwischen der Bill & Melinda Gates Foundation, Johns Hopkins und dem WEF im Jahr 2019 mit der Bezeichnung Event 201 war die letzte vor COVID-19 Anfang 2020. In diesen Übungen wurde ein Ausbruch des hochinfektiösen Coronavirus beschrieben, bei dem die Zensur der sozialen Medien eine wichtige Rolle spielte.

Die Pläne wurden im Jahr 2020 auf unheimliche Weise in der ganzen Welt nachgespielt, was dank der Zensur durch soziale Medien und Google zu einem massiven Missverständnis über die Gefahr des SARS-CoV-2-Virus und zur Aufrechterhaltung der Lüge führte, die Impfstoffe seien „sicher und wirksam“.

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Online-Zensur rechtswidrig von US-Regierungsbeamten, darunter Dr. Anthony Fauci, der kürzlich zu seiner Rolle befragt wurde, und Daten der CDC und der FDA zeigen, dass die unerwünschten Wirkungen des Impfstoffs nicht sicher und wirksam, sondern vielmehr gefährlich und lebensbedrohlich sind.

Der Höhepunkt der Zensur und der falschen Informationen führte viele auf einen Weg, der zu lebensverändernden Behinderungen und sogar zum Tod führte. Es wurden Strategien angewandt, um viele Ärzte zu diskreditieren, die sich gegen die Propaganda aussprachen, darunter Dr. Robert Malone, Michael Yeadon und Pierre Khoury. Malone äußerte sich in einer Folge von „The Joe Rogan Experience“ am 31. Dezember 2021 über die Massenbildungspsychose.

Am 2. Januar 2022 erreichte der Begriff seinen Höhepunkt in der Suchpopularität, nachdem er zuvor praktisch unbekannt gewesen war. Obwohl der Begriff im Jahr 2022 größere Bekanntheit erlangte, hat Mattias Desmet, Professor für klinische Psychologie an der Universität Gent in Belgien, das Phänomen seit vielen Jahren erforscht und sagt, dass es erstmals vor über 100 Jahren erkannt wurde.

Vereinfacht gesagt, konzentrieren sich Menschen, die unter dem Bann der Massenbildungspsychose stehen, zwanghaft auf einen Fehler in der normalen Welt oder auf eine bestimmte Person, in diesem Fall COVID-19. Der Fokus der Aufmerksamkeit kann die Massen effektiv kontrollieren und zu totalitärem Denken und schließlich zu totalitären Staaten führen. Die Zensur von Google macht deutlich, dass sie nicht wollen, dass man davon erfährt, und was man erfährt, wird durch eine gefälschte Faktenüberprüfung gefiltert.

Die ultimative Verschmelzung von Geist und Maschine begann, Beeinträchtigungen zu helfen

Die Verschmelzung von Geist und Maschine wird als Gehirn-Computer-Schnittstelle (BCI) bezeichnet. Die derzeitige Nutzung dieser Technologie hilft Menschen, die gelähmt sind oder nach einem Schlaganfall eingeschlossen wurden, eine freihändige Erfahrung zu machen. Die Patienten können durch das Tippen von Text allein mit ihren Gedanken kommunizieren. Die BCI-Technologie wird derzeit eingesetzt, um die Neuronen des Gehirns zu lesen, nicht um sie zu beschreiben.

Implantate zur Tiefenhirnstimulation werden auch bei Menschen mit Parkinson-Krankheit eingesetzt, um das Zittern zu kontrollieren, und sie werden zur Steuerung der Stimmung verwendet. Obwohl diese Systeme in erster Linie dazu dienen, die Funktionsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen zu verbessern, was in der Vergangenheit bereits mehrfach bewiesen wurde, bleiben die Wissenschaftler nicht dabei stehen.

Die aggressivsten Entwickler wollen, dass BCI-Systeme nicht nur lesen, sondern auch über unsere Gedanken schreiben können. Der WEF möchte, dass diese kommerziellen Implantate es Ihnen ermöglichen, auf die Cloud zuzugreifen und dass die Cloud auf Sie zugreift. Ein solches Unternehmen ist Synchron. Zu den Investoren gehören Jeff Bezos und „der inselhüpfende „Vaxx-König“ Bill Gates“, wie Joe Allen ihn beschreibt.

Im Jahr 2021 erhielt das Unternehmen die FDA-Zulassung, um mit den Versuchen für sein Produkt Stentrode zu beginnen. Dabei handelt es sich um ein Drahtgeflecht, das in die Halsvene eingeführt und in die Blutgefäße des Gehirns eingepflanzt wird, wo es Ihre Aktivität absichtlich überwacht.

Obwohl die Vorteile für Menschen, die nicht kommunizieren oder sich nicht bewegen können, auf der Hand liegen, hat der CEO des Unternehmens, Tom Oxley, eine andere Vision. In einer Pressemitteilung vom 28. Juli 2021 sagte er, „Das Ziel von Synchron ist es, eine Datenübertragung über das gesamte Gehirn zu erreichen. Die Blutgefäße bieten einen chirurgiefreien Zugang zu allen Regionen des Gehirns, und das in großem Maßstab.“

Das Ziel: Sie, verdrahtet für Kontrolle

Neuralink ist ein weiteres Unternehmen, das das anstrebt, was der Eigentümer Elon Musk als „Ganzhirnschnittstelle“ bezeichnet, d. h. ein verallgemeinertes Eingabe-/Ausgabegerät, das buchstäblich mit jedem Aspekt Ihres Gehirns verbunden werden kann und kurzfristig mit jedem beliebigen Bereich verbunden werden kann und eine enorme Anzahl von Problemen lösen kann.

Während Musks jüngste Aktionen nach der Übernahme von Twitter darauf hindeuten, dass er gegen Zensur ist, ist er offensichtlich auch an BCI-Technologie interessiert, die, wie er es ausdrückt, mit einem allgemeinen Ein- und Ausgabegerät im Gehirn verbunden werden kann.

Jedes dieser BCI-Geräte verschmilzt den Menschen mit der KI zu dem, was manche als intellektuelles Enhancement bezeichnen. Der Harvard-Nanotechnologe Charles Lieber veröffentlichte 2015 zusammen mit seinen Kollegen einen Artikel in Nature Nanotechnology, veröffentlicht, in dem er mit einer Spritze injizierbare Computer im Nanomaßstab beschreibt, die sich auf mikroskopischer Ebene mit Ihren Neuronen verbinden und so Gewebe schaffen könnten, das mit einem Computer kommunizieren kann.

In einem Interview mit dem Smithsonian Magazine, sagte Lieber: „Wir versuchen, den Unterschied zwischen elektronischen Schaltkreisen und neuronalen Schaltkreisen zu verwischen“. Bei der Beschreibung des Produkts sagte er, es sei „hunderttausendmal flexibler als andere implantierbare Elektronik“.

In einem Gespräch mit dem Smithsonian Magazine sagte ein Forscher der Rice University: „Das könnte der Weg zu einer Gehirnschnittstelle für Verbraucher sein. Den Computer an das Gehirn anzuschließen wird viel schmackhafter, wenn man nur etwas injizieren muss“.

Einige, wie der Silicon-Valley-Investor Peter Thiel, rechtfertigen die Verbesserung der menschlichen KI damit, dass man die Unvermeidbarkeit des Fortschritts akzeptieren müsse. Im Jahr 2015 schrieb er einen Essay mit dem Titel „Against Edenism“ in dem er einen fast gottähnlichen Status einnimmt, indem er die Genesis und die Offenbarung zitiert und schreibt: „Die Zukunft wird ganz anders aussehen als die Vergangenheit“ und „Der Garten des Paradieses wird in der Stadt des Himmels gipfeln“.

Allen schreibt, dass Theil eine technokratische „Stadt Gottes“ beschreibt, in der es flächendeckende Überwachungsnetze, künstliche Intelligenz auf militärischem Niveau, Gentechnik und massenhafte Datengewinnung gibt. Die technokratische Elite schafft langsam ein öffentliches Bewusstsein für BCI-Geräte und versucht, die Idee in den Köpfen der Leser/Beobachter zu verankern, so dass diejenigen, die von der Propaganda am meisten beeinflusst werden, die ersten sein werden, die einen Chip ausprobieren.

Klaus Schwab’s Training hat die Weltregierungen durchdrungen

Schwab spricht ab Minute 4:41 in dieser achtminütigen Zusammenstellung von Reden des WEF-Topberaters Dr. Yuval Harari und des Gründers und Vorsitzenden des WEF, Klaus Schwab. Während eines Interviews in dem Video definiert Schwab, was die vierte industrielle Revolution letztendlich bedeutet.

„Die vierte industrielle Revolution verändert nicht das, was Sie tun, sondern Sie selbst, wenn Sie zum Beispiel eine genetische Veränderung vornehmen. Sie sind es, die verändert werden. Und natürlich hat das einen großen Einfluss auf Ihre Identität“.

Um all das zu erreichen, was Schwab und das WEF für die Zukunft des Planeten Erde geplant haben, muss es natürlich Menschen geben, die strategisch in den Regierungen auf der ganzen Welt platziert sind, um sicherzustellen, dass die Pläne auch umgesetzt werden. Wie das WEF Anfang Mai 2022 bekannt gab, „werden die weltweit führenden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Medien und Kunst im Mai 2022 in das Schweizer Bergdorf Davos kommen „.

Laut der Website werden in Davos 2022 mehr als 50 Staats- und Regierungschefs sowie 300 Regierungsvertreter und mehr als 1.250 Vertreter aus der Privatwirtschaft erwartet. Darunter befanden sich Personen wie der Kommissar für Arbeitsplätze und soziale Rechte der Europäischen Kommission, der Präsident der Europäischen Zentralbank, der Gouverneur der französischen Zentralbank und der indische Minister für Information und Technologie.

Die Vereinigten Staaten schickten ein 25-köpfiges Kontingent, darunter den Handelsminister, Kongressabgeordnete aus Massachusetts, Pennsylvania, Kalifornien, Missouri und Minnesota, den Gouverneur von Indiana und Senatoren aus Vermont, New Jersey, Mississippi, Texas und Colorado. Auch der ehemalige Vizepräsident der USA, Al Gore, wird anwesend sein. In einem Interview im obigen Video schildert Schwab auf erschreckende Weise, wie er die führenden Politiker und Regierungen der Welt beeinflussen will.

„Ich muss sagen, dass, wenn wir unsere Namen nennen, wie Merkel, sogar Wladimir Putin und so weiter, sie alle junge globale Führer des Weltwirtschaftsforums waren. Aber worauf wir jetzt wirklich stolz sind, ist die junge Generation, wie Premierminister Trudeau, der Präsident von Argentinien und so weiter. Wir dringen also in die Kabinette ein. Gestern war ich bei einem Empfang für Premierminister Trudeau, und ich weiß, dass die Hälfte seines Kabinetts, oder sogar mehr als die Hälfte, für unsere … sind eigentlich junge globale Führer des Weltwirtschaftsforums. Das ist in Argentinien so, das ist in Frankreich so.“

Der Transhumanismus zielt auf Ihren freien Willen ab

Im Februar 2022, gab Kyle Kemper, der Halbbruder von Trudeau, ein Interview und wurde gefragt, warum er glaube, dass sein Bruder sich weigere, mit den Truckern zu sprechen. Während des Interviews nannte sein Halbbruder ihn einen „schwachen Anführer“ und sagte, dass „er nicht aus seinem Herzen spricht“. Er wurde mit den Worten zitiert:

„Justin ist der Vorsitzende der Liberalen Partei, und alles, was aus seinem Mund kommt, ist geschrieben. Alle seine Tweets werden von einem Team produziert. Er ist das Gesicht und der führende Sprecher der kanadischen Regierung, aber die Politik und die Initiativen, die sie vorantreiben, und die dieses Narrativ vorantreiben, das er weiterhin vorantreibt und das meiner Meinung nach auf der Seite der Anti-Kanadier und Anti-Freiheit steht, kommen von den Höheren.“

Kemper bezeichnete die Entscheidungsfindung in Kanada als von „den Höheren“ ausgehend. Er fuhr fort, dass diese Höhergestellten globalistische Gruppen wie das Weltwirtschaftsforum, der Rat für auswärtige Beziehungen und die Bilderberg-Gruppe seien.

Diese Gruppe ist weniger bekannt, umfasst aber nationale Führer, politische Machtmakler, Leiter mächtiger Privatunternehmen und europäische Königshäuser. Einem Artikel in The Globe and Mail aus dem Jahr 2006 zufolge trat die Bilderberg-Gruppe erstmals 1954 zusammen und umfasste etwa 130 der mächtigsten und reichsten Menschen der Welt.

Treffen, die von stillen Gruppen mächtiger Personen wie der Bilderberg-Gruppe abgehalten werden, oder die öffentlichere Anerkennung des Strebens nach Transhumanismus durch das WEF, dienen dazu, Gesellschaften zu kontrollieren und den Reichtum der technokratischen Elite zu vergrößern. Harari gibt Ihnen in mehreren Clips im obigen Video einen Einblick in die Zukunft, die das WEF für die Welt plant.

„Wir Menschen sollten uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir keine geheimnisvollen Seelen mehr sind. Wir sind jetzt hackbare Tiere … Durch das Hacken von Organismen könnten Eliten die Macht erlangen, die Zukunft des Lebens selbst neu zu gestalten … Die Wissenschaft ersetzt die Evolution durch natürliche Auslese durch Evolution durch intelligentes Design. Aber nicht das intelligente Design eines Gottes über den Wolken, sondern unser intelligentes Design. Und das intelligente Design unserer Wolken, der IBM-Cloud, der Microsoft-Cloud … Nach 4 Milliarden Jahren könnte die Wissenschaft das Leben in den Bereich des anorganischen Lebens ausbrechen lassen.“

Harari stellt dann die Frage, [2:50] „Gehören die Daten über meine DNA, mein Gehirn, meinen Körper, mein Leben mir oder einem Unternehmen oder der Regierung oder vielleicht dem menschlichen Kollektiv?“

Während sich manche Menschen von der Vorstellung blenden lassen, dass die Verschmelzung von Mensch und Maschine die Leistung verbessern, uns schlauer machen oder länger leben lassen könnte, beschreibt Harari die Realität der transhumanistischen Bewegung kurz und bündig:

„Die Vorstellung, dass die Menschen eine Seele oder einen Geist haben oder einen freien Willen, und dass niemand weiß, was in mir vorgeht, und dass es mein freier Wille ist, wie ich mich entscheide, ob bei der Wahl oder im Supermarkt … das ist vorbei.“ Artikel als PDF:

Quellen: