Die falschen Temperaturbehauptungen, die die alarmistische COP30-Agenda untermauern

von Chris Morrison

In den nächsten zwei Wochen von COP30 werden drei beliebte Klima-Schreckensmeldungen unablässig verbreitet werden, um die schnell verblassende linksradikale Net-Zero-Fantasterei zu promoten. Sie sind: das Überschreiten einer globalen „1,5-°C-Schwelle“, die zu außer Kontrolle geratenen Temperaturen führt; menschlich verursachte Kipppunkte, die unvorstellbare Naturkatastrophen hervorrufen; und die Zuschreibung einzelner schlechter Wetterereignisse auf die Nutzung natürlicher Kohlenwasserstoffe. Die 1,5-°C-Zahl ist eine bedeutungslose Zahl, die von Politikern und Aktivisten erfunden wurde, um Net-Zero-Anhänger zu disziplinieren; Kipppunkte sind Klimamodell-Quatsch; und ebenso das kristallkugelhafte Zuschreiben. Keines davon wird durch glaubwürdige wissenschaftliche Beweise und Beobachtungen gestützt. Was natürlich erklärt, warum politische Eliten den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess zerstört, jede abweichende Diskussion verboten und gecancelt und die Angelegenheit für „erledigt“ erklärt haben.

Der grundlegende Betrug sind die Temperaturen. Die Welt soll sich dramatisch erwärmen, was zu Kipppunkten und zunehmendem Extremwetter führe. Veränderungen sollen in beispielloser Geschwindigkeit stattfinden und primär durch Menschen verursacht sein, die die atmosphärischen Kohlendioxidwerte erhöhen. Tatsächlich ist der Temperaturanstieg gering – etwa 1 °C über 200 Jahre (unter Berücksichtigung aller gefälschten Temperaturabschätzungen und der von städtischer Wärme zerstörten Messungen) – und ähnliche Anstiege sind sowohl in historischen als auch in paläoklimatischen Aufzeichnungen üblich. Die jüngsten „wärmsten überhaupt“-Anstiege wurden in der Vergangenheit gesehen – plötzliche Temperaturänderungen werden durch plötzliche lokale Ereignisse wie Vulkanausbrüche verursacht. Tatsächlich setzte der Unterwasservulkan Hunga Tonga im Jahr 2022 enorme Mengen Wasserdampf in die obere Atmosphäre frei, ein „Treibhaus“-Erwärmungsereignis, das durch eine kürzlich starke El-Niño-Oszillation unterstützt worden wäre. Aktuelle präzise Satellitenmessungen zeigen, dass die globale Gesamttemperatur im Jahr 2025 fällt.

Nehmen Sie nicht mein Wort für all diese natürlichen Bewegungen. Professor Mark Maslin ist Professor für etwas, das sich „Earth Systems Science“ nennt, am University College London (UCL) und einer der Autoren eines jüngsten Kipppunktberichts, der pünktlich zu COP30 erschien. Dieser spezielle computermodellbasierte Quatsch behauptete, dass Warmwasserkorallen möglicherweise bereits über ihre „thermischen Kipppunkte“ hinweg seien, trotz der Tatsache, dass Korallen seit Hunderten von Millionen Jahren existieren und in Gewässern zwischen 24 und 32 °C überleben. Dies scheint derselbe Mark Maslin zu sein, der 1999 als bescheidener Geografiedozent ein Papier schrieb, in dem er sagte, dass möglicherweise die meisten großen Klimaänderungen von mehreren Grad sich „in höchstens wenigen Jahrhunderten, manchmal Jahrzehnten und vielleicht sogar wenigen Jahren“ ereigneten. Heutzutage jammert er, dass „die Erde bereits unbewohnbar wird“, während die Klimapolitik helfe, „ein neues politisches und sozioökonomisches System“ aufzubauen. Im Jahr 2018 gehörte er zu einer Reihe von Öko-Aktivisten, die einen Brief an den Guardian unterschrieben, in dem sie erklärten, sie würden ihre „Glaubwürdigkeit nicht länger verleihen“, indem sie mit Klimawandel-Skeptikern diskutierten.

Kein Wunder, dass Leute wie Maslin – natürlich ein BBC-Stammgast zu allen gelehrten Themen des Klima-Weltuntergangs – sich von der Klimadebatte abgewendet haben. Die Verbindung von CO₂-Werten mit steigenden Temperaturen, um politisches Kapital für die Linke zu schlagen, stützt sich auf Beobachtungen aus nur wenigen jüngeren Jahren. Weitet man die Beobachtungen jedoch auf Hunderte und dann Hunderte Millionen Jahre aus, ergibt sich ein anderes Bild. Manchmal steigen Temperaturen und CO₂ gleichzeitig, manchmal nicht. Manchmal steigen sogar CO₂-Werte vor den nachfolgenden Temperaturen, meistens jedoch nicht. Die einfache Erklärung, dass Erwärmungsgase wie CO₂ „gesättigt“ werden, sobald sie bestimmte Konzentrationen überschreiten, wobei die Erwärmung logarithmisch abfällt, ist eine wissenschaftliche Hypothese oder Meinung – aber sie hat viel anzubieten, wenn man vergangene Beobachtungsdaten betrachtet.

Betrachten wir einige dieser Beobachtungen, beginnend mit dem Langzeitrekord über 600 Millionen Jahre. Die Grafik unten zeigt eine große Temperatur-CO₂-Divergenz.

Über 600 Millionen Jahre ist es schwierig, irgendeine allgemeine Gleichschaltung zwischen Temperatur und Gas zu erkennen. Es könnte jedoch festgestellt werden, dass CO₂ in der Atmosphäre über 600 Millionen Jahre hinweg generell gesunken ist – bis hin zu den nahezu entleerten Werten, die wir heute sehen. Wie wir in den letzten 40 Jahren gesehen haben, führen selbst kleine CO₂-Anstiege zu erheblichem planetarem Biomassewachstum. All dieses CO₂ war gut für die Dinosaurier, die die Erde bis vor 66 Millionen Jahren bevölkerten – mit Werten, die mehr als dreimal höher waren als heute. Das kleine Extra war auch gut für Menschen, da in jüngerer Zeit die Ernteerträge massiv gestiegen sind und geholfen haben, natürlich auftretende Hungersnöte weltweit zu lindern.

Diese Aufzeichnungen sind natürlich sehr langfristig und werden aus Proxydaten mit einer Genauigkeit von nur einigen tausend Jahren erstellt. In den unmittelbareren Aufzeichnungen finden wir weitere und schlüssige Beweise dafür, dass CO₂ nicht der Hauptklimathermostat ist. Die Temperaturen im Mittelalter waren ähnlich wie heute, möglicherweise etwas höher in der Römerzeit und oft 3–4 °C höher im holozänen thermischen Maximum vor etwa 8.000 bis 5.000 Jahren. In diesen Zeiträumen war CO₂ bemerkenswert stabil bei etwa 260 ppm, einem Wert, der tatsächlich gefährlich niedrig ist, um Leben auf der Erde zu erhalten. Die berüchtigte 1.000-Jahre-„Hockeystick“-Temperaturkurve von Michael Mann beseitigte dieses Verbindungsproblem, indem sie die mittelalterliche Warmzeit und die anschließende kleine Eiszeit bis etwa 1800 einfach abschaffte.

Bemerkenswerte jüngste wissenschaftliche Beweise deuten darauf hin, dass abrupte Temperaturanstiege ein Merkmal des globalen Klimas seit der eisfreien Jurazeit vor über 150 Millionen Jahren waren. Dramatische Temperaturänderungen basierend auf 1.500-Jahres-Zyklen, wie der jüngere Maslin bezeugen kann, sind in Grönland und im Nordatlantik bekannt. Aber eine Gruppe französischer Wissenschaftler unter der Leitung von Slah Boulila von der Sorbonne fand große Temperatursprünge über Millionen von Jahren weltweit. Die Wissenschaftler stellten Erwärmungen von bis zu 15 °C innerhalb weniger Jahrzehnte fest, „was auf abrupte und schwerwiegende Veränderungen im Klima der Erdgeschichte hinweist“. Die 1.500-Jahres-Zyklen werden oft als Dansgaard-Oeschger-(DO)-Ereignisse bezeichnet, nach den Wissenschaftlern, die sie entdeckten. Einige Wissenschaftler haben die ursprünglichen DO-Ergebnisse heruntergespielt und vorgeschlagen, dass die kurzfristigen Temperaturanstiege von etwa 1,5 °C durch spezifische nordhemisphärische Oszillationen von Eisschilden und umliegenden Gewässern verursacht worden seien.

Die französischen Wissenschaftler merken jedoch an: „Der 1.500-Jahres-Zyklus ist in beiden Hemisphären, in anderen Ozeanen und auf Kontinenten dokumentiert.“ Ihre Arbeit soll die globale Natur DO-ähnlicher Ereignisse unterstützen, und insbesondere, dass ihre mögliche primäre Ursache unabhängig von Eisschilddynamiken ist. Unterdessen wachsen die wissenschaftlichen Belege, die auf deutlich höhere Temperaturen vor einigen tausend Jahren hinweisen. Eine kürzlich veröffentlichte Studie fand die Pflanze Ceratopteris, die vor 8.000 Jahren bei 40°N in Nordchina wuchs – was auf Wintertemperaturen 7,7 °C höher als heute hindeutet. Eine andere fand Molluskenarten, die vor 9.000 Jahren im arktischen Spitzbergen überlebten, was auf Temperaturen hinweist, die 6 °C wärmer waren.

Die aktuelle Net-Zero-Fantasterei stützt sich darauf, winzige Temperaturanstiege, die ehrlich gesagt nicht einmal richtig gemessen werden, zu dramatisieren, CO₂-Anstiege zu dämonisieren, die der Erde helfen, zu einem gesünderen Biosphären- und atmosphärischen Gleichgewicht zurückzukehren, „Kipppunkte“ durch Müll-Computermodelle zu erfinden und die Intelligenz der Menschen mit untestbaren Geschichten zu beleidigen, wonach Menschen das Wetter verschlechtern würden.

Und sie nennen uns Skeptiker die „Leugner“.

*

Chris Morrison ist Umweltredakteur des Daily Sceptic. Folgen Sie ihm auf X.