Die Fantasie von einer iranischen Bombe

Seymour Hersh

Der Iran hatte nie eine Atombombe – warum besteht Israel darauf, dass er eine unmittelbare Bedrohung darstellt?

Es bleibt ein klassischer Moment in der Geschichte der Vereinten Nationen. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu nutzte den würdigen Rahmen einer Rede vor der Generalversammlung im Herbst 2012, um das Schreckgespenst einer iranischen Atombombe an die Wand zu malen. Er zeigte eine Karikatur einer iranischen Bombe mit brennender Zündschnur an der Spitze und fragte: “Wie viel angereichertes Uran gibt es im Iran? “Wie viel angereichertes Uran benötigt man für eine Bombe? Und wie nahe ist der Iran dran, es zu bekommen?” Er nannte seine grobe Zeichnung ein “Diagramm”.

Die Buhrufe kamen sofort. Jon Stewart von der Daily Show hielt an jenem Abend eine Kopie der israelischen Zeichnung hoch und sagte: “Bibi, Bubbe, was ist mit der Atombombe von Wile E. Coyote?” Stewart zeigte sein Gegenmittel gegen die Bombe: die Cartoon-Zeichnung eines riesigen Magneten.

Fünfzehn Monate zuvor hatte ich in einem Bericht für den New Yorker enthüllt, dass ein streng geheimer National Intelligence Estimate, dessen Schlussfolgerungen einstimmig von Delegierten aus siebzehn amerikanischen Geheimdiensten und Spionageabwehrorganisationen gebilligt worden waren, zu dem Ergebnis gekommen war, dass es keine schlüssigen Beweise dafür gebe, dass der Iran vor oder nach der amerikanischen Invasion des Irak im Jahr 2003 Anstrengungen unternommen habe, die Bombe zu bauen. (Eine ähnliche unbewiesene Behauptung, der Irak verfüge über ein nicht deklariertes Arsenal nuklearer und chemischer Waffen, wurde von den Regierungen George W. Bush und Dick Cheney zur Rechtfertigung der Invasion nach den Anschlägen vom 11. September 2001 verwendet.)

Wie im Jahr 2012 gibt es keine Beweise dafür, dass der Iran, der sein einziges Kernkraftwerk mit schwach angereichertem Uran betreibt, in der Lage ist, die für den Bau einer Bombe erforderlichen Mengen hochangereicherten Urans herzustellen. Es gibt auch keine Hinweise auf eine sichere Anlage, die in der Lage wäre, aus angereichertem Uran einen festen Atomkern herzustellen, der eine Bombe zünden könnte. Amerikanische Geheimdienste haben jahrelang erfolglos nach Hinweisen auf eine unterirdische Produktionsanlage mit Luftlöchern gesucht, die aus vielen Kilometern Entfernung an die Oberfläche gelangen könnten – auf der mehr als 600.000 Quadratkilometer großen Fläche des Iran. Nach Luftlöchern wird seit Jahrzehnten gesucht.

Damals berichtete ich, dass Teams der CIA und der Special Forces als Steine getarnte Sensoren abgeworfen hatten, um das Gewicht von Fahrzeugen zu messen, die auf Straßen fuhren, die zu Bergkomplexen im Iran führten. Dies wäre ein Hinweis auf mögliche geheime Rüstungsaktivitäten innerhalb des Landes. Straßenschilder in der Nähe von Universitäten, die der Nuklearforschung verdächtigt wurden, wurden in dicht besiedelten Gebieten Teherans entfernt und durch identische Schilder mit Strahlungsdetektoren ersetzt. Die mutigen amerikanischen Agenten verursachten spät in der Nacht Verkehrsstörungen im Zentrum von Teheran, um Passanten abzulenken und amerikanischen Technikern die Möglichkeit zu geben, schnell einen Ziegelstein in einem vermuteten Atomforschungsgebäude durch ein perfektes Gegenstück zu ersetzen, das in der Lage war, nukleare Strahlung wie ein Geigerzähler zu messen. Es wurden keine Anzeichen für nukleare Emissionen gefunden.

All dies änderte nichts an der Ansicht der israelischen Führung, dass der Iran unter seiner revolutionären islamischen Regierung eine Nuklearmacht sei. Als ich über die NIE schrieb, war mir klar, dass diese neue Einschätzung politisch heikel für die Beziehungen zwischen den USA und Israel sein würde. “Wenn der Iran keine nukleare Bedrohung darstellt”, sagte mir damals ein hochrangiger Beamter, “haben die Israelis keinen Grund, mit sofortigen militärischen Maßnahmen zu drohen”. Die Leute, die daran gearbeitet haben, sind gute Analytiker, und ihre Chefs haben sie unterstützt.

Das war damals und das ist jetzt. Die Biden-Administration hat deutlich gemacht, dass sie nach Amtsantritt wenig Interesse an NIEs hat, wie mir ein informierter Beamter sagte. Diese werden von CIA-Experten erstellt, die sich mit vielen der besten Wissenschaftler in den untersuchten Gebieten beraten. Zum Beispiel wurde das abschließende Dokument der Studie von 2012 über die nukleare Fähigkeit des Irans von einem angesehenen Gelehrten, der an einer bedeutenden amerikanischen Universität lehrt, überprüft und bewertet. Als wir privat sprachen, bürgte er für die Integrität des Berichts.

Es gibt kein bekanntes NIE, das sich mit dem aktuellen Krieg in der Ukraine, dem anhaltenden israelischen Krieg im Gazastreifen oder den Folgen eines oft angedrohten israelischen Angriffs auf den Iran befasst.

Israel ist nun in einen zunehmenden Raketenaustausch mit der Hisbollah verwickelt, der schiitischen Miliz im Libanon, die unter der religiösen und militärischen Führung von Scheich Hassan Nasrallah nicht nur ihr Arsenal an Langstreckenraketen, sondern auch ihre politische Rolle im Land kontinuierlich ausgebaut hat. Israel hat in den vergangenen Monaten mehr als 100.000 Bewohner evakuiert, deren Häuser nahe der libanesischen Grenze von Raketenangriffen betroffen waren oder sein könnten. Israel hat das Feuer mit Raketen- und Luftangriffen bis tief in den Südlibanon zurückgeschlagen.

Netanjahu reagierte auf den zunehmenden Druck der sonst so nachsichtigen Biden-Administration, die Bedingungen im gebeutelten Gazastreifen zu verbessern, mit einer Verschärfung seiner Rhetorik und Maßnahmen gegen den Iran. Am 1. April griffen israelische Flugzeuge ein Nebengebäude der iranischen Botschaft in der syrischen Hauptstadt Damaskus an und töteten 16 Menschen, darunter einen Kommandeur des Korps der iranischen Revolutionsgarden, auch bekannt als Quds-Truppen. Netanjahus Botschaft an Biden, zu einem Zeitpunkt, da der amerikanische Präsident in einem schwierigen Wahljahr langsam von seiner bedingungslosen Unterstützung für den israelischen Krieg im Gazastreifen abrückt, könnte im Wesentlichen lauten: “Ich werde weiterhin tun, was ich will”.

Der israelische Bombenangriff in Syrien war eine erstaunliche Eskalation eines jahrzehntelangen Krieges auf niedriger Ebene zwischen Damaskus, Teheran und Tel Aviv. Er löste in Israel und anderswo sofort Spekulationen aus, Netanjahu sei bereit, einen Krieg mit dem Iran zu riskieren, um an der Macht zu bleiben. Ayatollah Ali Khamenei, der 84-jährige oberste iranische Führer, der seit 1989 an der Macht ist, schwor sofort, wie schon in der Vergangenheit, zu reagieren. “Israel wird seine Verbrechen bereuen”, sagte er. Der Iran hat wiederholt deutlich gemacht, dass er keinen totalen Krieg mit Israel will und sich bei seiner Reaktion auf seine Verbündeten in der Region verlässt. Syrien hat bisher nicht auf die Bombenanschläge vom 1. April reagiert.

Nasrallah, der die Hisbollah 2006 in einen Krieg mit Israel geführt hatte, den viele als Patt ansahen, sagte am vergangenen Freitag nach den Morden in Syrien zu seinen Anhängern: “Seien Sie versichert, dass die iranische Antwort auf den Angriff auf das Konsulat unausweichlich sein wird. Eine ähnliche Drohung kam am nächsten Tag von Generalmajor Mohammad Bagheri, dem Stabschef der iranischen Streitkräfte. Israel, so Bagheri laut einem Bericht von Al Mayadeen in Beirut, “wird seine Taten bereuen, und wir werden die Methode der Vergeltung bestimmen”.

Es gab keine Anzeichen für eine unmittelbare Reaktion. Allerdings hat die israelische Regierung in den darauffolgenden Tagen Reservisten einberufen und alle Urlaube von IDF-Soldaten, die in Kampfeinheiten in Gaza dienen, gestoppt.

Netanyahu wird in Israel zunehmend für das scheinbar langsame Tempo des Krieges gegen die Hamas kritisiert – zu Beginn wurde öffentlich ein viel schnellerer Sieg in Aussicht gestellt – und für sein Versagen, israelische Geiseln zu befreien. Es ist unklar, wie viele Geiseln seit dem 7. Oktober, dem Angriff der Hamas auf den Süden Israels, in Gefangenschaft überlebt haben. Die von Netanyahu versprochene umfassende Untersuchung der langsamen Reaktion der israelischen Verteidigungskräfte steht noch aus und wird vielleicht nie stattfinden.

Ich stellte dem zuständigen Beamten eine wichtige Frage: Was wird jetzt geschehen, angesichts der offensichtlichen Entschlossenheit Netanyahus, an der Macht zu bleiben, indem er den noch lange nicht beendeten Krieg Israels im Gazastreifen auf das Westjordanland ausweitet und die Palästinensische Autonomiebehörde weiter schwächt?

“Die Israelis haben nie einen Zeitplan für den Krieg aufgestellt”, sagte er, “und ihr Volk steht zu 100 Prozent hinter dem Krieg.” Was die Hamas betrifft, so “werden alle sterben oder in die Dunkelheit fliehen”. Der letzte Atemzug der Hamas sei die Hoffnung, dass “die Vereinigten Staaten oder die Welt die Israelis zur Vernunft bringen werden”.

Im Hinblick auf eine mögliche Reaktion des Iran auf Netanyahus anhaltende Aggressivität stellte der Beamte eine rhetorische Frage: “Was hatte ein hochrangiger Offizier der iranischen Quds-Truppe in der iranischen Botschaft in Syrien zu suchen? Er antwortete: “Die Palästinenser werden angegriffen und die Iraner helfen den Palästinensern. Und die Israelis haben die Quds-Leute im Libanon und in Syrien in die Luft gesprengt”. Inmitten der wachsenden Spannungen “wollen die Iraner nicht kämpfen. Sie haben keine Bombe und sie haben ISIS-K im Nacken” – die Terrorgruppe, die letzten Monat ein Rockkonzert in Moskau angegriffen hat. Und Ayatollah Khamenei hat große Probleme mit internen Unruhen” im ganzen Iran. “Die alten religiösen Führer im Iran sterben aus, und sie haben es mit einer Bevölkerung zu tun, die ernsthaft von der Welt akzeptiert werden will.

Er fügte hinzu, dass die langjährigen Wirtschaftssanktionen gegen den Iran, “die wir in Amerika verhängt haben, nur die Menschen am unteren Ende der Gesellschaft treffen, nicht aber die Führer. Der Iran hat Leute in Uniform”, sagte er, “aber er hat keine Bombe und kann keinen Krieg gewinnen.