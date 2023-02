Die Fauci-Akten

Dies ist der Artikel, von dem Fauci hofft, dass Sie ihn nie lesen, denn er zeigt auf, dass er sich in so gut wie allem geirrt hat – einschließlich vier konkreter Beispiele.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Dr. Anthony Fauci ist seit 1984 Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), hat aber noch nicht den „großen Wurf“ gelandet – einen Impfstoff oder ein Mittel gegen eine Infektionskrankheit, mit dem er mit einem Sieg in den Ruhestand gehen könnte

Fauci hat in Bezug auf die Verwendung von Masken eine Kehrtwende vollzogen, indem er sich zunächst über das Tragen von Masken lustig machte, dann aber darauf bestand, dass sie getragen werden sollten. Mitte Juli forderte er die Regierungen plötzlich auf, bei den Maskenvorschriften „so streng wie möglich zu sein“.

Während Fauci immer noch behauptet, dass es nur anekdotische Beweise für den Einsatz von Hydroxychloroquin gibt und dass das Medikament bei COVID-19 nicht wirkt, reicht die wissenschaftliche Unterstützung dafür bis ins Jahr 2005 zurück

Im April lobte Fauci das vom NIAID geförderte Medikament Remdesivir mit den Worten, es habe „eine eindeutige und signifikante positive Wirkung bei der Verkürzung der Zeit bis zur Genesung“. Insgesamt lag die Besserungsrate bei dem Medikament bei 31 %.

Die Forschung zeigt nun, dass Hydroxychloroquin die Sterblichkeitsrate um 50 % reduziert, wenn es frühzeitig verabreicht wird, und viele Ärzte berichten anekdotisch von Überlebensraten nahe 100 %. Trotz dieser hervorragenden Ergebnisse fährt Fauci fort, Hydroxychloroquin zu verunglimpfen und in Zweifel zu ziehen

Seit dem Auftauchen von COVID-19 ist der Gedankenaustausch im Grunde genommen verboten worden. Indem ich meine Ansichten und die verschiedener Experten während der Pandemie über COVID-Behandlungen und die experimentellen COVID-Impfungen mitteilte, wurde ich zur Hauptzielscheibe des Weißen Hauses, des politischen Establishments und der globalen Kabale. Propaganda und allgegenwärtige Zensur wurden eingesetzt, um die Kontrolle über jeden Bereich Ihres Lebens zu erlangen, einschließlich Ihrer Gesundheit, Ihrer Finanzen und Ihrer Lebensmittelversorgung. Die großen Medien sind die Hauptakteure und haben maßgeblich dazu beigetragen, Angst zu erzeugen und zu schüren. Ich veröffentliche diesen Artikel in seiner ursprünglichen Form, damit Sie sehen können, wie sich die Entwicklung vollzog. Ursprünglich veröffentlicht: September 1, 2020

Im Alter von 79 Jahren hat Dr. Anthony Fauci, der seit 1984 Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) ist, noch immer nicht den „großen Wurf“ gelandet – einen Impfstoff oder eine Behandlung für Infektionskrankheiten, die es ihm ermöglichen würde, mit einem Sieg in den Ruhestand zu gehen.

Es ist ihm nicht gelungen, einen erfolgreichen Impfstoff gegen AIDS, SARS, MERS und Ebola zu entwickeln. Ein COVID-19-Impfstoff ist im Grunde seine letzte Chance, sich mit Ruhm zu bekleckern. Wie seine Vergangenheit zeigt, wird er vor nichts zurückschrecken, um den COVID-19-Impfstoff von Moderna und das antivirale Mittel Remdesivir von Gilead zu schützen.

Als COVID-19 auftauchte, warf er sogar die bewährten Pandemieprotokolle über Bord und wurde stattdessen zu einem bedingungslosen Befürworter drakonischer freiheitsbeschneidender Maßnahmen. Um eine Frage aufzugreifen, die Dr. Sal Martingano in seinem Artikel stellte, „Dr. Fauci: ‚Experte‘ oder Mitverschwörer“: Warum stellen wir diesen so genannten Experten nicht in Frage?

Fauci ‚hat sich in allem geirrt‘

Das Risiko, das wir eingehen, wenn wir Fauci zuhören, besteht darin, dass er sich bisher in den meisten Dingen geirrt hat. In einem „Opposing View“-Leitartikel in USA Today vom 14. Juli 2020 erklärte der Berater des Weißen Hauses, Peter Navarro, Direktor des Office of Trade and Manufacturing Policy, dass Fauci „bei allem, was ich mit ihm besprochen habe, falsch lag. Laut Navarro hat Fauci unter anderem folgende Fehler begangen:

Ablehnung des Verbots von Flügen aus China Ende Januar 2020.

Der amerikanischen Bevölkerung bis weit in den Februar hinein zu sagen, der Ausbruch des neuen Virus sei kein Grund zur Sorge.

Kehrtwende in Bezug auf die Verwendung von Masken – erst spottete er über das Tragen von Masken, dann bestand er darauf, dass sie getragen werden sollten. Mitte Juli forderte er die Regierungen plötzlich auf, bei den Maskenvorschriften „so streng wie möglich“ vorzugehen.

Er behauptete, es gäbe nur anekdotische Beweise für den Einsatz von Hydroxychloroquin, obwohl die wissenschaftliche Grundlage dafür bis ins Jahr 2005 zurückreicht, als die Studie „Chloroquine Is a Potent Inhibitor of SARS Coronavirus Infection and Spread“ (Chloroquin ist ein potenter Hemmstoff für die Infektion und Verbreitung des SARS-Coronavirus) im Virology Journal veröffentlicht wurde.

Fauci hätte von dieser Veröffentlichung Kenntnis haben müssen. Laut dieser Studie „hat Chloroquin starke antivirale Effekte auf die SARS-CoV-Infektion von Primatenzellen. Diese hemmenden Wirkungen werden beobachtet, wenn die Zellen entweder vor oder nach der Exposition gegenüber dem Virus mit dem Medikament behandelt werden, was sowohl auf einen prophylaktischen als auch auf einen therapeutischen Vorteil hindeutet“, so die Autoren der Studie. Mit anderen Worten: Das Medikament diente sowohl der Vorbeugung als auch der Behandlung.

Wie Navarro anmerkt, haben neuere Untersuchungen ergeben, dass Hydroxychloroquin die Sterblichkeitsrate bei COVID-19-Patienten um 50 % senkt, wenn es frühzeitig eingesetzt wird.

Interessanterweise sagte Fauci in einem Interview mit Chris Stigall am 24. März 2020, dass er als Arzt, der Patienten behandelt, COVID-19-Patienten auf jeden Fall Chloroquin verschreiben würde, vor allem wenn es keine anderen Optionen gäbe.

Dann, im August, schwenkte er um und behauptete, Hydroxychloroquin wirke nicht, obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Studien vorlagen, die die Wirksamkeit von Hydroxychloroquin speziell gegen COVID-19 belegten.

Es scheint also, dass sich Fauci auch in dieser Frage nur schwer entscheiden konnte. Einerseits lehnte er das Medikament als ungetestet oder unwirksam gegen COVID-19 ab, andererseits räumte er ein, dass es klug wäre, es einzusetzen, da die Möglichkeiten so begrenzt sind.

Navarro fährt fort:

„Jetzt sagt Fauci, dass eine sinkende Sterblichkeitsrate keine Rolle spielt, obwohl sie die wichtigste Statistik ist, um das Tempo unserer wirtschaftlichen Wiedereröffnung zu bestimmen. Je niedriger die Sterblichkeitsrate, desto schneller und mehr können wir öffnen. Wenn Sie mich also fragen, ob ich auf Dr. Faucis Rat höre, lautet meine Antwort: nur mit Skepsis und Vorsicht.“

Fauci hat nichts zur Einigung des Landes beigetragen

Während Fauci behauptet, er sei verzweifelt darüber, wie politisch die Pandemie geworden ist, bevor Instagram ihn von der Plattform verbannte und den Beitrag entfernte, wies Robert F. Kennedy Jr. in einem Instagram-Post vom 2. August 2020 darauf hin, dass Fauci selbst zumindest teilweise Teil des Problems ist, da seine Doppelmoral in Bezug auf Hydroxychloroquin viel zur Polarisierung und Spaltung der Nation beigetragen hat:

„Fauci besteht darauf, dass er HCQ für COVID erst dann zulassen wird, wenn seine Wirksamkeit in „randomisierten, doppelblinden Placebostudien“ nachgewiesen ist. Bis heute hat Dr. Fauci solche Studien für keine der 72 Impfstoffdosen, die seit seiner Übernahme des NIAID im Jahr 1984 in den obligatorischen Kinderimpfplan aufgenommen wurden, befürwortet. Er fordert sie auch nicht für die COVID-Impfstoffe, die derzeit zur Zulassung anstehen. Warum sollte Chloroquin das einzige Mittel sein, das zur Überwindung dieser hohen Hürde erforderlich ist? HCQ benötigt weniger randomisierte Placebostudien als jeder dieser Impfstoffe, da seine Sicherheit nach 60-jähriger Anwendung und jahrzehntelanger Aufnahme in die WHO-Liste der „unentbehrlichen Arzneimittel“ gut belegt ist. Faucis merkwürdige Feindseligkeit gegenüber HCQ steht im Einklang mit seiner seit einem halben Jahrhundert bestehenden Voreingenommenheit für Impfstoffe und Patentarzneimittel. Dr. Faucis Doppelmoral schafft Verwirrung, Misstrauen und Polarisierung.“

In einem Artikel vom 10. Juni 2020, stellte Global Research auch Faucis zahlreiche Versuche in Frage, das Medikament ohne scheinbar triftigen Grund zu verunglimpfen, und warb sogar für die gefälschte (und letztlich zurückgezogene) Lancet-Studie, die angeblich die Gefährlichkeit von Hydroxychloroquin belegen sollte. Wer profitiert letztendlich davon? Nun, sicherlich die Arzneimittel- und Impfstoffindustrie, der Fauci offenbar treu ergeben ist.

Faucis Voreingenommenheit ist kaum zu übersehen

Fauci ist zwar weder auf den Patenten des Moderna-Impfstoffs noch auf denen von Remdesivir namentlich genannt, aber das NIH ist zu 50 % an dem Moderna-Impfstoff beteiligt, und die Anerkennung, die eine erfolgreiche Markteinführung des Impfstoffs mit sich bringen würde, würde Fauci mit Sicherheit einschließen.

Er hat auch viel zu verlieren – zumindest seinen Stolz – wenn Remdesivir kein Kassenschlager wird, da sein NIAID die klinischen Studien sponsert. Das NIAID unterstützte auch die ursprüngliche Forschung zu Remdesivir, als es auf die Behandlung von Ebola abzielte.

Seine Voreingenommenheit ist hier für jedermann klar erkennbar. Am 29. April 2020 erklärte er Remdesivir „hat einen eindeutigen und signifikanten positiven Effekt auf die Verkürzung der Zeit bis zur Genesung.“ Wie gut ist das? Die Patienten, die das Medikament erhielten, erholten sich im Durchschnitt in 11 Tagen, verglichen mit 15 Tagen bei den Patienten, die ein Placebo erhielten. Insgesamt lag die Besserungsrate mit dem Medikament bei 31 %.

Inzwischen haben Untersuchungen zeigen, dass Hydroxychloroquin die Sterblichkeit um 50 % senkt, wenn es frühzeitig verabreicht wird, und viele Ärzte berichten anekdotisch von Überlebensraten nahe 100 %. Für Fauci ist das immer noch nicht gut genug, denn er besteht weiterhin darauf, dass Hydroxychloroquin ein Flop ist.

Seine Haltung zu diesen beiden Medikamenten ist sicherlich nicht nur aufgrund der Daten sinnvoll. Aber sie macht Sinn, wenn er die Gewinne von Remdesivir schützen will (oder dazu angewiesen wurde).

Warum sollte er als Direktor des NIAID, das von Anfang an an der Entwicklung von Remdesivir beteiligt war, nicht wollen, dass es für die Behörde, der er seine Karriere gewidmet hat, zu einem Gewinnbringer wird? Es macht auch Sinn, wenn man bedenkt, dass seine Hauptaufgabe darin besteht, Mittel für die Forschung im Bereich der biologischen Verteidigung zu beschaffen, vor allem für Impfstoffe, aber auch für Diagnostika und medikamentöse Therapien.

Fauci bezweifelt Sicherheit des russischen Impfstoffs

Anfang August 2020 kündigte Russland an, mit der Impfung der Bürger mit seinem eigenen COVID-19-Impfstoff zu beginnen, obwohl die groß angelegten Versuche am Menschen noch nicht abgeschlossen sind. Diese Ankündigung rief bei amerikanischen Spezialisten für Infektionskrankheiten Skepsis hervor, darunter Fauci, der erklärte, er habe „ernsthafte Zweifel“ daran, dass der russische COVID-19-Impfstoff tatsächlich sicher und wirksam sei.

„Fauci ignoriert bequemerweise die vielen gescheiterten Versuche, in den letzten zwei Jahrzehnten Impfstoffe gegen andere Coronaviren zu entwickeln, darunter auch Impfstoffe gegen SARS und MERS.“

In diesem Punkt hat er wahrscheinlich Recht. Es ist schwer vorstellbar, dass man in nur zwei Monaten Sicherheit und Wirksamkeit nachweisen kann. Aber die beschleunigten Impfstoffbemühungen der USA und der EU werden kaum wesentlich besser sein, wenn man die vielen Abkürzungen bedenkt, die genommen werden.

Fauci ignoriert zwei Jahrzehnte gescheiterter Coronavirus-Impfungen

Obwohl er es besser wissen müsste, ignoriert Fauci bequemerweise die vielen gescheiterten Versuche, in den letzten zwei Jahrzehnten Impfstoffe gegen andere Coronaviren zu entwickeln, darunter auch Impfstoffe gegen SARS und MERS. Ein Papier von Eriko Padron-Regalado, „Vaccines for SARS-CoV-2: Lessons From Other Coronavirus Strains“ (Impfstoffe gegen SARS-CoV-2: Lehren aus anderen Coronavirus-Stämmen) gibt einen Überblick über einige dieser früheren Erfahrungen. Wie in der Conservative Review erwähnt:

„Seit ihrem Auftreten im Jahr 2003 bzw. 2012 wurden keine sicheren und wirksamen Humanimpfstoffe gegen SARS-Cov1 oder MERS entwickelt. Darüber hinaus haben experimentelle Bewertungen von vier SARS-Cov1-Impfstoffkandidaten im Tiermodell gezeigt, dass sie zwar einen gewissen Schutz gegen eine Infektion mit SARS-Cov1 bieten, aber bei einer Virusinfektion auch schwere Lungenschäden verursachen, die auf eine Überreaktion des Immunsystems zurückzuführen sind. Eine identische Lungenschädigung vom „hypersensitiven Typ“ trat auf als Mäusen ein MERS-Cov-Impfstoffkandidat verabreicht wurde und sie anschließend mit einem infektiösen Virus konfrontiert wurden, wodurch der angebliche Nutzen der Entwicklung vielversprechender „Antikörper“ zunichte gemacht wurde, die eine Immunität gegen MERS-Cov hätten vermitteln können. Diese enttäuschenden experimentellen Beobachtungen müssen als abschreckendes Beispiel für SARS-Cov2-Impfprogramme zur Kontrolle der epidemischen COVID-19-Erkrankung dienen.“

NIAID-Sicherheitskontroversen und Ethikverstöße

Als er kürzlich gebeten wurde, die Kritik an seiner Führungsrolle während der Pandemie zu entkräften, antwortete Fauci: „Ich denke, Sie können mir vertrauen“, und verwies auf seine langjährige Tätigkeit in der staatlichen Medizin. Diese lange Dienstzeit ist jedoch mit ethischen und sicherheitstechnischen Fehlern behaftet.

Im Jahr 2005 berichtete NPR zum Beispiel dass die NIH in den späten 80er und 90er Jahren neuartige AIDS-Medikamente an Hunderten von HIV-positiven Kindern in staatlichen Pflegefamilien getestet haben, ohne Patientenfürsprecher zur Überwachung der Gesundheit der Kinder abzustellen, wie es in den meisten Staaten gesetzlich vorgeschrieben ist.

Fauci wurde 1984 zum Direktor des NIAID ernannt. Die AIDS-Forschung war Teil seines Forschungsportfolios, und die AIDS-Forschungsabteilung war ihm direkt unterstellt, so dass diese Verstöße unter seiner Aufsicht stattfanden. Im Jahr 2008 veröffentlichten zwei NIH-Ethiker für Biomedizin ein Papier über die umstrittene Praxis, Mündel des Staates als Versuchskaninchen zu benutzen, und stellten fest:

„Die Einbeziehung von Mündeln in die Forschung ist in zweierlei Hinsicht bedenklich: Zum einen besteht die Möglichkeit, dass ein ungerechter Teil der Forschungslasten auf die Mündel entfällt, und zum anderen muss sichergestellt werden, dass die Interessen der einzelnen Mündel berücksichtigt werden … Ein besonderer Schutz nur für bestimmte Kategorien ist fehl am Platz. Außerdem sollten einige der bestehenden Schutzmechanismen verstärkt werden.“

Unter Fauci wurde das NIAID zum weltweit größten Geldgeber im Bereich HIV/AIDS. Trotzdem haben zahlreiche Artikel im Laufe der Jahre gezeigt, dass AIDS-Aktivisten mit Fauci und dem NIAID nicht zufrieden sind. In einem Artikel von 1986 hieß es:

„Wäre Fauci weniger darauf bedacht, innerhalb der Bundesgesundheitsbürokratie Macht anzuhäufen, … hätte er die AIDS-Behandlungsforschung beim NCI belassen, wo sie ihren Anfang nahm, und sich auf das bewährte Fachwissen dieses Instituts bei der Organisation großer klinischer Studien für Krebstherapien verlassen.“

Ein Artikel in Just the News vom 23. Juli 2020 listet mehrere andere Sicherheits- und Ethikprobleme auf, in die Fauci im Laufe der Jahre verwickelt war, darunter auch Verstöße gegen Interessenkonflikte bei der Impfstoffforschung.

Just the News interviewte auch den Leiter der Abteilung für Ethik und Einhaltung von Vorschriften des NIAID, Dr. Jonathan Fishbein, den das NIAID im Jahr 2005 wieder einstellen musste, nachdem festgestellt worden war, dass Fishbein zu Unrecht als Vergeltungsmaßnahme entlassen worden war, weil er Bedenken wegen mangelnder Sicherheit bei einigen Forschungsarbeiten der Behörde geäußert hatte:

„Fishbein sagte … Fauci versäumte es, die Verantwortung für die unter ihm arbeitenden Manager und Forscher zu übernehmen, wenn Anzeichen von Problemen auftauchten, und ließ zu, dass die Probleme so lange bestehen blieben, bis andere eingriffen. Bei Fauci geht es nur um Fauci“, sagte Fishbein. Er liebt es, in den Schlagzeilen zu stehen. Das ist sein Ego.'“

Faucis Verbindungen zum Wuhan-Labor

Inzwischen wissen Sie wahrscheinlich auch, dass das NIAID die Gain-of-Function-Forschung an Coronaviren am Wuhan Institute of Virology finanziert hat. Wie von Newsweek berichtet:

„2019 stellten die National Institutes of Health mit Unterstützung des NIAID 3,7 Millionen Dollar über sechs Jahre für Forschungsarbeiten zur Verfügung, die auch einen Teil der Gain-of-Function-Arbeit beinhalteten. Das Programm folgte auf ein weiteres 5-Jahres-Projekt im Wert von 3,7 Mio. USD für die Sammlung und Untersuchung von Fledermaus-Coronaviren, das 2019 endete und die Gesamtsumme auf 7,4 Mio. USD erhöhte.“

Dieses Geld wurde nicht direkt gegeben, sondern über die EcoHealth Alliance an das Labor in Wuhan weitergeleitet. Einem kürzlich erschienenen Bericht des Wall Street Journal zufolge, besteht das NIH nun darauf, dass die EcoHealth Alliance alle Informationen und Materialien aus dem Labor in Wuhan vorlegt, bevor sie die Finanzierung wieder aufnehmen darf.

Fauci ist ein langjähriger Befürworter der gefährlichen gain-of-function-Forschung. Im Jahr 2003 schrieb er einen Artikel der in der Zeitschrift Nature veröffentlicht wurde und in dem es hieß, dass „die Welt neue und kreative Wege zur Bekämpfung des Bioterrorismus braucht“.

„Wir werden innovative Ansätze zur Modulation der angeborenen Immunität verfolgen, um einen Schutz gegen viele biologische Krankheitserreger zu induzieren und zu verstärken, sowie einfache und schnelle molekularbasierte Diagnostik zur Erkennung, Charakterisierung und Quantifizierung infektiöser Bedrohungen“, schrieb Fauci. „Dies sind hochgesteckte Ziele, deren Verwirklichung viele Jahre dauern kann – aber wir müssen sie anstreben. Drittens müssen wir unsere Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor, einschließlich Biotechnologieunternehmen und großen Pharmakonzernen, enorm verstärken. Viele der von uns angestrebten Produkte im Bereich der biologischen Verteidigung bieten keine ausreichenden Anreize für die Industrie – die potenzielle Gewinnspanne für die Unternehmen ist gering, und es gibt keine Garantie, dass die Produkte verwendet werden. Daher werden wir uns um nicht-traditionelle Kooperationen mit der Industrie bemühen, z. B. indem wir garantieren, dass die Produkte gekauft werden, wenn sich die Unternehmen dafür entscheiden … damit wir schnell wirksame Impfstoffe und Behandlungen zur Verfügung stellen können …“

Damit steht außer Frage, auf welcher Seite Fauci steht. Er steht auf der Seite der Arzneimittel- und Impfstoffhersteller, und das schon seit Jahrzehnten. Mit natürlichen Produkten wie Vitamin D, Vitamin C, Quercetin oder seinem medikamentösen Äquivalent Hydroxychloroquin lässt sich weder für die Behörde noch für ihre privaten Mitarbeiter Geld verdienen. Alle diese Produkte sind spottbillig und nicht mehr patentiert.

Vorhersage Erfolgsbilanz = Null

Faucis Vorhersagen zur COVID-19-Sterblichkeit haben sich ebenso als ungenau erwiesen wie alle seine früheren Vorhersagen. Im Jahr 1987 sagte er voraus, dass die heterosexuelle Ansteckung mit HIV/AIDS bis 1991 auf 10 % ansteigen würde. Sie stieg nie über 4 %.

Er sagte voraus, dass die Vogelgrippe zu 2 bis 7 Millionen Todesfällen führen würde. Am Ende starben an der Vogelgrippe H5N1 weltweit 440 Menschen. Er forderte Milliarden von Dollar, um die Bedrohung durch das Zika-Virus zu bekämpfen, ein Virus, das im Sande verlief und nirgendwo eine nennenswerte Wirkung zeigte.

Wenn man sich seine Erfolgsbilanz ansieht, stellt man fest, dass er jahrzehntelang „Alptraum“-Szenarien vorausgesagt hat, von denen keines eingetreten ist. Nicht zuletzt ist Dr. Fauci Mitglied im Führungsrat von Bill Gates.

Artikel als PDF:

Quellen: