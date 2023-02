Neu veröffentlichte E-Mails zeigen, dass Gesundheitsbeamte über das Problem der „unerwünschten Ereignisse“ bei schwangeren Frauen besorgt sind

Aus neu veröffentlichten E-Mails geht hervor, dass US-Gesundheitsbeamte bereits im Jahr 2021 befürchteten, dass bei schwangeren Frauen aufgrund der Covid-mRNA-Impfstoffe „unerwünschte Ereignisse“ auftreten könnten.

Laut den E-Mails, die der juristischen Überwachungsorganisation Judicial Watch vorliegen, tauschten Beamte der US-Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) und der CDC (Centers for Disease Control and Prevention) im Mai 2021 E-Mails aus, in denen es um die Verabreichung der Covid-Impfung zusammen mit anderen Impfstoffen ging.

„Bitte lassen Sie es mich wissen, wenn Sie sich im Laufe des Tages über die Frage der unerwünschten Ereignisse austauschen möchten. Die Arbeit scheint noch nicht abgeschlossen zu sein, aber lassen Sie es mich wissen“, schrieb Dr. Peter Marks, Direktor des Center for Biologics Evaluation and Research der FDA, an seine Kollegen.

Dr. Amanda Cohn, Chief Medical Officer des National Center for Immunizations and Respiratory Diseases der CDC, antwortete auf die E-Mail.

„Wir haben um 15:30 Uhr eine Besprechung mit Rochelle darüber, ob wir etwas sagen oder warten sollen, bis wir genauere Informationen haben … Ich werde Sie wissen lassen, wo wir landen“, schrieb Cohn. Dr. Rochelle Walensky ist die Leiterin der CDC.

„Ich bin mir nicht sicher, ob es eine richtige Antwort gibt“, fügte Cohn hinzu.

Jonathan Mogford, ein medizinischer Forscher aus dem Vereinigten Königreich, wandte sich im Dezember 2020 per E-Mail an hochrangige Beamte der Gesundheitsbehörden (HHS) und der FDA und äußerte seine Besorgnis darüber, dass Patienten mit einer Vorgeschichte von allergischen Reaktionen die Covid-Impfungen erhalten könnten.

Die Betreffzeile der E-Mail wurde unkenntlich gemacht.

Die E-Mails wurden von der gemeinnützigen Organisation Judicial Watch beschafft, die die US-Regierung verklagt hat, weil sie es versäumt hat, angemessen auf eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act zu Nachrichten über unerwünschte Ereignisse, Todesfälle und/oder Verletzungen, die durch die COVID-19-Impfstoffe verursacht wurden, zu reagieren. Zu den unerwünschten Ereignissen gehören Gesundheitszustände wie Arthritis oder Herzentzündungen.

Weitere E-Mails zum Thema „Nebenwirkungen“ waren in den jüngsten von Judicial Watch veröffentlichten E-Mails nicht enthalten.

Die ursprünglichen klinischen Studien, die an schwangeren Frauen durchgeführt wurden, enthielten nicht genügend Informationen, um Schlussfolgerungen über die Sicherheit der von Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson hergestellten Covid-Impfungen zu ziehen“, heißt es in den FDA-Dokumenten.

Die Behörden stützen sich seitdem auf Überlebensdaten, einschließlich einer CDC-Studie, die im Oktober 2021 korrigiert wurde.

Pfizer führte eine Nachzulassungsstudie seines Impfstoffs bei schwangeren Frauen durch, die Mitte 2022 abgeschlossen wurde, deren Ergebnisse jedoch nicht öffentlich bekannt gegeben wurden.

„Wir glauben, dass dies zum Teil daran liegt, dass die Ergebnisse so schlecht sind“, sagte Linda Wastila, Professorin an der Universität von Maryland, gegenüber der Epoch Times.

Judicial Watch kommentierte die Veröffentlichung der neu erhaltenen E-Mails.

„Es bedurfte erneut eines Gerichtsverfahrens, damit die Biden-Administration, wenn auch stark redigiert, Informationen über die Sicherheit der COVID-Impfstoffe herausgibt, die die Öffentlichkeit zu Recht kennt“, sagte Tom Fitton, Präsident von Judicial Watch, in einer Erklärung. „Dieser beunruhigende Stapel neuer Dokumente hat eine geheime Vertraulichkeitsvereinbarung aufgedeckt, die mit der Sicherheit des COVID-Impfstoffs verbunden ist, sowie E-Mails, die neue Fragen zu den Impfstoffen und zur Schwangerschaft aufwerfen.“